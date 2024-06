DUMBs: Die verborgene Welt der unterirdischen Tunnel und tiefen Stützpunkte

Unter der ikonischen Fassade des Kapitols verbirgt sich eine geheime Welt voller Geheimnisse und Geheimnisse. Während das hektische Treiben in Washington DC eine offene und transparente Demokratie vermuten lässt, verbirgt sich unter der Oberfläche ein Labyrinth aus unterirdischen Tunneln und Stützpunkten, das eine Geschichte aus Intrigen und Verschwörungen erzählt. Von amg-news.com

Begleiten Sie uns, wenn wir tief in die Schatten unter dem Kapitol vordringen und die Wahrheit aufdecken, die lange vor der Öffentlichkeit verborgen war.

Im Herzen von Washington DC, wo die Machthaber der Nation zusammenkommen, um den Lauf der Geschichte zu bestimmen, liegt ein Geheimnis, über das nur wenige zu sprechen wagen.

Unter den heiligen Hallen des Kapitols verbirgt sich ein Netzwerk aus unterirdischen Tunneln und Stützpunkten, die vor der Öffentlichkeit verborgen und vor neugierigen Blicken abgeschirmt sind.

Was sich unter diesem Symbol der Demokratie verbirgt, ist eine uralte Geschichte voller geheimer Operationen, geheimer Treffen und verborgener Absichten.

Als Hauptstadt der Vereinigten Staaten strahlt Washington DC eine Aura der Autorität und Transparenz aus. Doch unter seiner Oberfläche liegt eine Welt, in die nur wenige eingeweiht sind – eine Welt, in der Geheimnisse die Währung sind und Täuschung die Norm ist. Hier, unter dem Kapitol, kommen die wahren Machtdynamiken der Nation ans Licht.

Tief unter den Straßen von Washington DC verbindet ein Netzwerk von Tunneln die verschiedenen Machtzentren und ermöglicht so geheime Bewegungen und verdeckte Operationen. (DUMBs: Liste von über 188 tief unter der Erde liegenden US-Militärstützpunkten)

Diese in Dunkelheit und Geheimnis gehüllten Tunnel dienen als Arterien, durch die das Lebensblut der Nation fließt – ein Netzwerk aus verborgenen Passagen, die es den Machthabern ermöglichen, ihren Einfluss ungesehen und unkontrolliert auszuüben.

Doch die Geheimnisse unter dem Kapitol gehen weit über bloße Tunnel hinaus. Tief unter der Erde gelegene Städte, die vor der Öffentlichkeit verborgen sind, dienen als geheime Hauptquartiere der mächtigsten Personen und Organisationen des Landes.

Von geheimen Regierungsbehörden bis hin zu geheimen Gesellschaften – diese verborgenen Enklaven agieren außerhalb der Reichweite des Gesetzes und können ihre eigenen Pläne fernab von neugierigen Blicken verfolgen.

Und Washington DC ist nicht allein mit seinen unterirdischen Geheimnissen. Im ganzen Land gibt es ähnliche unterirdische Netzwerke, deren Tiefen von Geheimnissen und Intrigen umhüllt sind.

Am berüchtigtsten ist wohl der riesige Komplex unter dem neuen internationalen Flughafen von Denver, der Gerüchten zufolge 23 Stockwerke unter der Erde liegen soll. Welche Geheimnisse liegen in seinen Tiefen verborgen?

Doch die Wahrheit kann nicht ewig verborgen bleiben. Mit wachsendem Bewusstsein und wachsender Neugier kommen die Geheimnisse unter dem Kapitol langsam ans Licht.

Sie können nicht länger im Schatten verborgen bleiben, denn die Menschen fordern Transparenz und Rechenschaftspflicht. Es ist an der Zeit, Licht in die Dunkelheit unter unseren Füßen zu bringen und die Wahrheit aufzudecken, die unter der Oberfläche verborgen liegt.

Angesichts von Widrigkeiten und Widerstand müssen wir in unserer Suche nach der Wahrheit vereint sein. Wir können nicht zulassen, dass die Geheimnisse unter dem Kapitol noch länger verborgen bleiben. Es ist an der Zeit, die Schichten der Täuschung abzutragen und die Wahrheit aufzudecken, die unter der Oberfläche verborgen liegt.

Nur dann können wir wirklich behaupten, eine Nation zu sein, die auf den Prinzipien von Transparenz, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit für alle aufgebaut ist.

Begeben wir uns also gemeinsam auf diese Reise, bewaffnet mit nichts als unserer Neugier und unserem Durst nach Wahrheit. Lassen Sie uns Licht in die Dunkelheit unter dem Kapitol bringen und die Geheimnisse lüften, die lange vor der Öffentlichkeit verborgen blieben. Denn nur wenn wir uns der Wahrheit stellen, können wir hoffen, eine bessere, gerechtere Gesellschaft für zukünftige Generationen aufzubauen.

Whistleblower bestätigt geheime unterirdische Basis unter dem internationalen Flughafen Denver

21st Century Wire sagt…

Wer hat Milliarden von Dollar ausgegeben, um dieses aufwändige Bunkernetzwerk unter dem geschäftigsten Flughafen Amerikas zu errichten, komplett mit Wohneinrichtungen und einer scheinbar voll funktionsfähigen Einrichtung der Regierungskontinuität tief unter der Erde?

Ein neuer DIA-Whistleblower hat sich gemeldet und viele Details dieser Geschichte bestätigt, die bislang nur Spekulation waren.

Dies ist keine Verschwörungstheorie, und hier ist der Grund …

DENVER – Der Denver International Airport (DIA) liegt auf einem riesigen Komplex von 135 Quadratkilometern und ist Eigentum der Stadt Denver, die ihn auch betreibt. Tatsächlich ist er der flächenmäßig größte Flughafen der USA und nach dem King Fahd International Airport in Saudi-Arabien der zweitgrößte Flughafen der Welt – wie ich in meinem Auftritt in der Travel Channel-Serie America Declassified bereits erwähnte.

In Denver wurde ein gewaltiges unterirdisches Projekt in Angriff genommen, komplett mit Wohneinrichtungen.

Der Flughafen befördert jährlich über 50 Millionen Passagiere und umfasst derzeit ein riesiges neues Projekt namens „Airport City“ , eine Aerotropolis, die vom Bürgermeister von Denver, Michael Hancock, öffentlich vorgestellt wurde, der ein Interview mit Intellihub News jedoch ablehnte. Interessanterweise wird die neue Aerotropolis jedoch ein ausgedehntes Geschäftsviertel mit neuen Unterkünften sowie ein landwirtschaftliches und technisches Viertel innerhalb der Grenzen des Flughafengeländes umfassen, um mehr Einnahmen für Denvers wachsende Wirtschaft zu erzielen. Tatsächlich könnte der DIA, zwischen der geplanten Aerotropolis und Colorados florierender Marihuana-Industrie, die nächste große Sache seit der Erfindung des geschnittenen Brots sein. Das Konzept ist innovativ, ein Novum für einen Flughafen in Amerika und wird wahrscheinlich zum Neid anderer Flughäfen auf der ganzen Welt werden. Tatsächlich heißt es auf der offiziellen Website von Airport City Denver: Im Jahr 2010 unternahmen DIA und die Stadt und der Bezirk Denver einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von DIA, um seiner Rolle als Tor gerecht zu werden, indem sie Firmen aus aller Welt einluden, Vorschläge einzureichen, um DIA bei der Planung, Bewertung und Schaffung einer Airport City am DIA als Kern und Wettbewerbsbeschleuniger für die entstehende Denver-Aerotropolis zu unterstützen. Später im selben Jahr wählte DIA MXD Development Strategists (MXD) und sein Team aus Design Workshop, CH2M Hill, Dr. John Kasarda, Integrity Parking, Transcore und Ambient Energy aus, um die Denver International Airport City Development Strategy vorzubereiten. Allerdings haben Anwohner und andere die Neubauten auf dem Flughafengelände und in der Umgebung in Frage gestellt, da mehrere Warnsignale aufgekommen sind. Tatsächlich gab es seit Beginn der ersten Bauphasen des Flughafens Anfang der 1990er Jahre mehrere Hinweise darauf, dass auf oder unter dem Gelände des 53 Quadratmeilen großen Komplexes möglicherweise etwas anderes passiert. Die Einrichtung Einige spekulieren, dass sich auf dem Gelände eine tief unter der Erde liegende Militäranlage befindet, die Teil des Continuity of Government (COG)-Programms ist. Eine riesige unterirdische Stadt, die von unserer Regierung genutzt werden kann, falls Washington oder die Kommandozentrale unserer Zentralregierung kompromittiert wird. Laut einigen Untersuchungsberichten, darunter einem, der vom ehemaligen Gouverneur von Minnesota, Jesse Ventura, geleitet wurde, ist die unterirdische Stadt, die unter dem Flughafen liegt, möglicherweise mit anderen tief unter der Erde liegenden Militäranlagen im ganzen Land verbunden. Nun bestätigte eine meiner Quellen im Flughafen zum ersten Mal erstaunliche Informationen über die unterirdische Anlage und lieferte Details, die dem Flughafenpersonal und der Öffentlichkeit bislang unbekannt waren.

Im Folgenden finden Sie Einzelheiten zu einer tief unter der Erde gelegenen Militäranlage auf dem Gelände des DIA, wie sie von meiner Quelle bereitgestellt wurden:

Ebene 1 des Flughafens ist in den Boden eingelassen, um vor Vibrationen von unten geschützt zu sein. Die Eigenschaften der Sockelplatten führen zu dieser technischen Konstruktion. Den Mitarbeitern wurde erklärt, dass dies der Schutz vor Vibrationen durch den öffentlichen Zug sei, der zu allen Hallen A, B und C hin- und herfährt.

Die Gate- und Türnummern des Flughafens entsprechen den Notfall- und Einsatzplänen, die Eingeweihten spezifische Einzelheiten verraten.

Das Design des Flughafens ist so angelegt, dass es die Leute verwirrt, da die einzelnen Ebenen teilweise unterschiedlich beschriftet sind und es aufgrund unterschiedlicher Höhenlagen schwierig ist, die tatsächliche Höhe zu bestimmen. Dies war eine Sicherheitsfunktion, die von den Designern hinzugefügt wurde.

Aufgrund von Gerichtsverfahren (oder möglicherweise inszenierten Ereignissen) im Bereich „United Airlines, Inc.“ in einem der Untergeschosse des DIA hat ein Ausbruch ansteckender Biogefahren oder Pilze dazu geführt, dass Bereiche des Untergeschosses abgesperrt werden mussten, da sie nun für das Flughafenpersonal und die Mitarbeiter unzugänglich sind. Die Quelle bestätigte, dass sich der abgesperrte Bereich des Untergeschosses in den unteren Ebenen auf der Ostseite von Halle B befindet.

Die Deponie, die sich an der Tower Road, zwei Meilen westlich des Jeppesen Terminals befindet, wurde Anfang der 2000er Jahre erweitert, obwohl der Flughafen 2002 beim Bezirksgericht gegen die Deponie Berufung eingelegt hatte und behauptete, sie sei ein Sicherheitsrisiko der FAA. Die Deponie verfügt über ein funktionierendes Element, ist aber so „nachgebildet“, dass sie wie eine Deponie aussieht, die in aller Öffentlichkeit versteckt ist.

Im Bereich „United Airlines“ der U-Bahn gibt es einen militarisierten Zwischeneingang. Die tatsächliche Türnummer wurde von meiner Quelle nur mit großem Zögern verraten. Der tatsächliche Türcode lautet „BE64B“ und ist der Öffentlichkeit bislang unbekannt …

Eine Schnelltür ermöglicht auch den Zugang zum Zwischeneingang der Anlage, wenn Sie über die entsprechende „Speed-Pass“-Freigabe auf Ebene des Verteidigungsministeriums (DOD) verfügen. Auch diese Tür war bis jetzt für die Öffentlichkeit ein Geheimnis. Die tatsächliche Türnummer lautet „T-47 M“ und befindet sich außen auf Ebene 4. Update: Flughafenpersonal: „Ich bin gerade in T47-M hineingegangen … nichts geht nach unten, keine Stufen, kein Aufzug.“

Der Schmutz in Teilen der Eisenbahntunnel sieht unnatürlich aus, und „wenn jemand darauf tritt, weiß er es“, sagte meine Quelle.

Im Notfall können durch Gates bestimmte Bereiche des Flughafens „gesperrt“ werden.

Ein etwa 3 Meilen langer Tunnel führt vom Zwischeneingang „BE64B“ zu einem vollwertigen, vom Verteidigungsministerium (DOD) genehmigten militarisierten Eingang, der in einer Gruppe von fünf Gebäuden 120 Fuß unter der Oberfläche nordöstlich des Jeppesen-Terminals liegt.

Alle VIP-Aktivitäten finden normalerweise im Nordwestabschnitt der Halle C statt.

Die vom Informanten bereitgestellten Informationen werfen tatsächlich die folgende Frage auf: Hat das Verteidigungsministerium irgendwelche Verbindungen zu Bereichen des Flughafens, die im Besitz von inländischen Fluggesellschaften sind und (oder von diesen betrieben werden)?

Verbindungen des Verteidigungsministeriums zu inländischen Fluggesellschaften

Neue, von Ermittlern von Intellihub News aufgedeckte Informationen lassen darauf schließen, dass das Verteidigungsministerium tatsächlich Verbindungen zu einer kommerziellen Fluggesellschaft hat, die vom Denver International Airport aus operiert.

Aus Dokumenten, die 2004 im Rahmen einer Anfrage des Investigative Report Workshop nach dem Freedom of Information Act (FOIA) angefordert wurden, geht hervor, dass „United Airlines, Inc.“ an einem „Air Transportation Program“ des US-Verteidigungsministeriums beteiligt ist, das wahrscheinlich mit COG in Verbindung steht.

Dieser Vertrag würde es United Airlines ermöglichen, VIPs, amtierende Senatoren, Kongressabgeordnete und hochrangige gewählte Amtsträger, darunter auch Staatsoberhäupter, zum Hauptdrehkreuz von COG auf dem DIA-Gelände zu fliegen.

Laut dem Investigative Report Workshop

„Das Verteidigungsministerium prüft kommerzielle Fluggesellschaften, mit denen es Verträge für den Transport von DOD-Mitarbeitern abgeschlossen hat.

Der Workshop und PBS FRONTLINE haben eine FOIA-Anfrage gestellt, um mehr über die Wartungsverfahren von United Airlines zu erfahren. Letztes Jahr hatten wir dieselbe Anfrage für ein anderes Unternehmen gestellt und die Prüfungen erwiesen sich als sehr aufschlussreich. Dieses Mal erhielten wir jedoch etwa 94 größtenteils leere Seiten.“

Der Dreck kam von irgendwoher

Laut meiner Quelle von innen wurde ein riesiger Erdhaufen auf einer bestehenden Mülldeponie in der Gegend aufgeschüttet, obwohl die FAA darauf hinwies, dass dies für Reisende gefährlich sei und ein Radarproblem darstellen könnte, das eine potenzielle Katastrophe verursachen könnte.

Diese Aufschüttung der Mülldeponie wurde mit Nachdruck vorangetrieben und sollte über einen Zeitraum von 40 bis 60 Jahren erfolgen, wurde aber stattdessen über einen Zeitraum von etwa 4 Jahren durchgeführt. Der Erdhaufen, der offen als Mülldeponie getarnt ist, ist jetzt über 300 Fuß hoch.

Ein Auszug aus dem FAA-Berufungsschreiben lautet:

„Bei der Gefahrenbestimmung und -bestätigung stellte die FAA fest, dass die Tower Road-Deponie in der geplanten Höhe „in der Radar-Sichtlinie liegen würde und dass auf der Deponie operierende Fahrzeuge [z. B. Muldenkipper und Planierraupen] Radarreflexionen verursachen und somit falsche Ziele erzeugen könnten.“

Die Feststellung und Bestätigung selbst liefern keine Beweisgrundlage für die Feststellung „falsches Ziel“. Tatsächlich können wir höchstens zwei Seiten in einem 462-seitigen Protokoll finden, die dies stützen.

Die Luftfahrtstudie der FAA berichtet, dass Radartechniker der Airways Facility „das Potenzial für falsche Ziele identifiziert haben. Auf der aktuellen Höhe von 5.423 Fuß AMSL [über dem mittleren Meeresspiegel] befindet sich die Deponie unterhalb der Radar-Sichtlinie.

Auf der neuen Höhe von 5.542 Fuß über dem Meeresspiegel besteht bei den großen Muldenkippern, Planierraupen und anderen schweren Geräten die Gefahr, dass sie das Radar reflektieren und falsche Ziele verursachen … Die Auswirkung in diesem Fall wäre eine fehlerhafte Positionsangabe für das Flugzeug.“

Der Denver Airport (Standort) ist Teil eines Continuity of Government-Programms und verfügt tatsächlich über eine unterirdische Anlage.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 22.06.2024