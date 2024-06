Antarktis – Hinter der Eiswand: Lügen der Gatekeeper gehen weiter!

Teile die Wahrheit!

Wie zu erwarten, haben zwei weitere Trolls im Auftrag der Gatekeeper der Alte Welt- und Eiswall-Theorie auf Amazon bei den Rezensionen zugeschlagen und unwahre Behauptungen über unser Buch Antarktis: Hinter der Eiswand verbreitet, die einmal mehr zeigen das

a) sie das Buch nicht gelesen haben

und

b) diese ganze Gruppe um die Alte Welt / Eiswall Theorie eine lose Gruppierung ist, die für einander Werbung macht und dabei alles was die Theorien kritisiert und widerlegt mit falschen Behauptungen überschüttet.

(Titelbild aus dem Kapitel „KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand")

Glücklicherweise gibt es immer mehr Menschen, die aus der Täuschung der Verneblung erwachen.

Stellen Sie sich einmal bitte die Idee vor, die Elite entwickelt eine neue Psy Op, wie z. B. die Idee von Tartaria, der Schlammflut, die Alte Welt oder die Eiswand-Theorie auf der Flachen Erde, nur damit die angeblich Aufgewachten, wieder neues Futter haben, um wieder zu sagen, wir werden belogen und betrogen.

Dies dient zuförderst dem Plan, die Menschen weiter vor dem Smartphone und den Computer kleben zu lassen und nicht diese Zeit mit anderen Menschen der Natur oder mit sich selbst zu verbringen, sie dient auch als Vehikel weiter die Aufgewachten in neue Gruppen zu teilen und besser zu beherrschen.

Wichtig! Wir sagen auch, dass die Mainstream-Erzählung der Geschichte falsch ist!

Wir sagen auch, dass es Geheimnisse in dieser Geschichte gibt!

Wir sagen auch, dass ungewöhnliche Dinge in der Antarktis vorgehen! (Antarktis: Hinter der Eiswand – das CERN-Experiment)

Wir sagen auch, dass es Anomalien und Artefakte gibt!

ABER, wir sagen auch, dass all diese neuen Theorien eine Ausgeburt des Internets ist! (Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria und die Alte Welt Theorie – eine Erfindung im Internet)

Es gibt genügend alternative Chronologen, Geologen, Ingenieure, Mathematiker, Statiker, etc. die dem Mainstream seit Jahrzehnten widersprechen und deshalb von der Mainstream-Wissenschaft und den Medien diskreditiert werden, ABER niemand von ihnen hat JEMALS von diesen Psy Ops geschrieben oder referiert. (Die Schlammflut-Hypothese: Wie Tartaria- und die „Alte Welt“ erfunden wurden)

Kommen wir nun zu den verlogenen Kommentaren:

MH

1,0 von 5 Sternen Billige Kopie von Hinter dem Eiswall von Max Ehrenberg

Rezension aus Deutschland vom 5. Juni 2024

Pravda ist ein eindeutiger Gatekeeper der alles von der Alten Welt bis hin zu unserer nachweislich planen Erde schlecht macht und dafür auch noch Geld verlangt.

Für alle wahren Wahrheitssucher: Hände weg davon!

1,0 von 5 Sternen Eine Schande für die Wahrheitsbewegung!

Rezension aus Deutschland vom 5. Juni 2024

Pravda ist so leicht zu durchschauen, er kann keine eigene Recherche betreiben deswegen nimmt er sich Themen wie die Alte Welt von Clemens Aldenbrock oder den Eiswall von Max Ehrenberg und macht eine „kritische Betrachtung“ daraus, die eigentlich nur eines zeigt: Er ist ein Gatekeeper der immer wieder von Raumschiffen und Aliens schreibt und somit die Agenda des heliozentrischen Weltbildes der Kontrolleure erfüllt.

Finger Weg!

Hier hat jemand mit klaren Verstand die Dinge beim Namen genannt:

Buchcheck

5,0 von 5 Sternen Top Recherche

Rezension aus Deutschland vom 6. Juni 2024

Das Buch ist von vorne bis hinten top recherchiert.

Der Autor belegt seine Arbeit mit unzähligen Bild- und Quellenverweisen – was weder Aldenbrock (er wiederholt die Geschichten der Internetheorie „die Alte Welt“ lediglich) noch der Max Ehrenberg „Hinter dem Eiswall“ (der sein Buch von dem Original von Claudio Nocelli „THE NAVIGATOR WHO CROSSED THE ICE WALLS: WORLDS BEYOND THE ANTARCTICA“) abgeschrieben hat, tun.

Das Buch hat mit diesen beiden Büchern NICHTS gemein.

Anhand der Troll-Attacken sieht man, welche Furcht vor der Wahrheit einige haben, dass ihre schöne neue Internetheorie ein Fake ist.

Obwohl es unzählige (fragwürdige) Whistleblower gibt die von Raumschiffen, Basen und Artefakten in der Antarktis berichten, erwähnt NIEMAND einen Eiswall oder eine Eiswand. Nicht mal die E.T.s selbst wollen was von einer Eiswand was wissen (geschweige denn die antiken Landkarten).

Diese existiert nur in den Büchern der Geschäftemacher.

Der Autor zeigt z. B. eindrucksvoll wie geheime Waffen ganze Eisberge zerschneiden können und was die angebliche Eiswand tatsächlich ist.

Die Gatekeeper (im Auftrag der Elite) werden mit aller Macht dieses Buch bekämpfen, weil es Sie liebe Leser, weiter im Strudel der Internetmärchen und nun auch gedruckten Märchen, sich verlieren sollen.

Der Autor zeigt echte Anomalien, echte Artefakte, er enthüllt die gefälschten KI-Bilder die den Menschen als Eiswand, Artefakte im Internet präsentiert werden, darüber hinaus lesen sie was über die Pyramiden der Antarktis, ob es wirklich eine Operation Highjump gab, oder durch nur eine freie Erfindung ist.

Der Verlag zitiert die Lektorin mit den Worten:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

P.S. Entweder haben die anderen Rezensenten das Buch nicht gelesen, oder wenn, dann nicht verstanden.

Rechtschreibfehler konnte ich keine finden, der Rezensent der davon schreibt, scheint selbst nicht der dt. Sprache fähig zu sein.

Zusammenfassung: Die Gatekeeper werden alle neuen Theorien die dem Mainstream widersprechen und wieder neue dogmatische Theorien präsentieren mit allen auch so dreisten und verlogenen Argumenten verteidigen.

Hier zwei Screenshots vom Macher der Psy Op „Old World“ / „Alte Welt“, und wie untereinander Werbung für andere Psy Ops gemacht wird:

Bitte um Nachsicht, dass wir diese hanebüchenen Werke hier nicht verlinken wollen. Wir verdienen unser Geld auf ehrliche Weise, ohne billige Internettheorien in Büchern abzudrucken!

Mehr dazu in diesem Artikel:

Erwischt! Amazon deckt Betrug in Rezensionen und korrigiert den Fehler: Antarktis – Hinter der Eiswand

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand" erschien am 22. Mai 2024.

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 12.06.2024