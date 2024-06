Warum die Angriffe der Kabale auf Donald Trump und Alex Jones koordiniert sind, um die Wahlen 2024 zu manipulieren

Teile die Wahrheit!

naturalnews.com berichtet: Es ist kein Zufall, dass den Studios von Alex Jones/InfoWars nur wenige Tage nach der „Verurteilung“ von Donald J. Trump in einem Scheinprozess die drohende Schließung und Liquidierung angedroht wird.

In den kommenden Tagen ist mit einem weiteren schweren Schlag gegen proamerikanische Konservative zu rechnen. Diese Schläge sind alle darauf angelegt, genügend Empörung zu provozieren, um einen spontanen Aufstandsversuch gegen ein Schurkenregime auszulösen, das ganz offensichtlich völlig totalitär geworden ist und eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Zukunft der USA darstellt.

Dieses Regime braucht gerade genug provozierten Aufstand, um ihn mit seinen eigenen Krisenschauspielern unter falscher Flagge, FBI-Tarnorganisationen und untergeschobenen Materialien zu verstärken, die später von den mitschuldigen Medien, die schon lange jede Erinnerung daran aufgegeben haben, als unabhängige Presse zu funktionieren, als terroristische Munition bezeichnet werden können.

Trump wurde für den Lawfare-Auftrag ausgewählt, weil sie dringend ein Verbrechen in seiner Akte brauchen, um ihn von der Wahl auszuschließen. Jones wurde ins Visier genommen, weil sein Publikum jünger und eher zu revolutionärem Denken neigt, was, so hofft die Regierung, zu spontanen Aufstandsaktivitäten führen könnte, die von den Behörden ausgenutzt oder nachgeahmt und dann Jones angelastet werden könnten.

Mit anderen Worten: Das Regime muss die J6-Erzählung (Sturm auf das Kapitol) in viel größerem Maßstab wiederbeleben, damit es alle Trump-Anhänger zu inländischen Terroristen erklären und damit die kürzlich wieder genehmigte FISA-Spionage des amerikanischen Volkes ohne richterliche Genehmigung rechtlich rechtfertigen kann, die Sprecher Johnson nach einem geheimen Zwangstreffen mit den Geheimdiensten freudig genehmigt hat.

Da für die FISA-Spionage keine legitimen richterlichen Genehmigungen oder gerichtliche Genehmigungen erforderlich sind, können sie dies nutzen, um alle Telefongesprächs-Audiodaten, SMS, E-Mails und Metadaten aller Personen abzusaugen, die als Trump-Anhänger gelten, und so eine Fundgrube an Informationen nicht nur über die breite Öffentlichkeit, sondern auch über Wirtschaftsführer, Kongressabgeordnete und sogar Richter des Obersten Gerichtshofs zusammentragen, die sie verzweifelt erpressen wollen, damit sie bei wichtigen Entscheidungen zurücktreten oder sich der Stimme enthalten.

Dieses Erpressungsmaterial wird auch gegen die Gesetzgeber der Bundesstaaten eingesetzt, um das unten beschriebene Wahlverbot für Trump durchzusetzen. (Weltbühne und Scheinprozess: Trump in allen Anklagepunkten schuldig)

Die Entfernung Trumps aus den Wahlzetteln der Bundesstaaten

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass in den kommenden Wochen ein von der Regierung initiiertes „Extremismus“-Ereignis inszeniert wird, gefolgt von einem kaum verständlichen Joe Biden, der Amerika darüber belehrt, warum alle Trump-Anhänger „gefährliche Extremisten“ sind, denen nicht erlaubt werden darf, die Richtung unseres Landes zu diktieren, indem sie ihre amerikanischen Mitbürger während der Wahlsaison einschüchtern“ oder ähnlichen anbiedernden Unsinn.

Um dies zu erreichen, wird Biden darauf bestehen, dass Dutzende von US-Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren oder demokratischen Parlamenten Maßnahmen ergreifen müssen, um Trump vollständig von den Wahlzetteln zu streichen, und dies rechtfertigen, indem er sowohl Trumps „34 Verurteilungen wegen Kapitalverbrechen“ als auch alle Akte „aufständischer Gewalt“ anführt, die der tiefe Staat in der Zwischenzeit heraufbeschwören und Trump-Anhängern in die Schuhe schieben kann.

Trumps bloße Existenz auf den Wahlzetteln wird lautstark als „Bedrohung der Demokratie“ verspottet werden, wobei der Begriff „Demokratie“ nicht das bedeutet, was Sie und ich normalerweise darunter verstehen.

Er bezeichnet in Wirklichkeit die Institutionen staatlicher Korruption, Nötigung und Macht.

Da Trump in mehreren Schlüsselstaaten von den Wahlzetteln gestrichen wurde – und handschriftliche Einträge per Gesetz verworfen wurden – wird es für Trump unmöglich sein, 50 % der Stimmen zu erhalten.

Die „offizielle“ Volksstimme (nachdem Trump in wichtigen US-Staaten von den Wahlzetteln gestrichen wurde) wird an Joe Biden gehen. Dies wird den National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) auslösen, der die erforderliche Schwelle von 270 Wahlmännerstimmen vor dem Wahltag erreicht haben wird, während die übrigen Staaten die Gesetzgebung zwischen jetzt und November durchpeitschen.

Dies bedeutet, dass die Wahlmännerstimmen dieser Staaten dem Gewinner der „Volksstimme“ zugesprochen werden MÜSSEN, was natürlich der „Oberprätender Joe Biden“ sein wird, da Trump von so vielen staatlichen Wahlzetteln ausgeschlossen wird.

Auf diese Weise werden die Demokraten erneut die Wahl stehlen und behaupten, sie seien von der Mehrheit des Volkes demokratisch gewählt worden, obwohl die Mehrheit der Amerikaner inzwischen klar Trump unterstützt und zutiefst verachtet, was Biden und die Demokraten Amerika angetan haben.

Inflation, offene Grenzen, Zensur, Zerstörung des Rechtsstaats, internationale Kriege, Streichung von Geldern für die Polizei usw.

Die Republikaner führen den falschen Kampf um die Integrität der Wahlen

Mit anderen Worten: Alle vier Jahre denken sich die Demokraten eine ganz neue Methode aus, um jede Wahl zu manipulieren. Während die etablierten Republikaner noch immer für „Wahlintegrität“ kämpfen, um den Wahlbetrug wie 2020 zu stoppen, haben die Demokraten mit dem NPVIC bereits ein ganz neues Schema in der Mache.

Trump wegen eines Verbrechens – JEGLICHEN Verbrechens – zu verurteilen, war ein notwendiger Schritt, um seine Streichung von den Wahlzetteln in gerade genug Staaten durchzusetzen, um sicherzustellen, dass er unmöglich 50 % der Stimmen erreichen kann.

Aus diesem Grund waren Bragg und das New Yorker Gerichtssystem bereit, sich selbst zu verbrennen und die gesamte Grundlage der Rechtsstaatlichkeit in New York zu zerstören, um diese Anklagen in Trumps Strafregister aufzunehmen, und zwar zeitlich so, dass er unmöglich eine erfolgreiche Berufung und Aufhebung der Anklage abschließen kann, bevor die demokratischen Staaten entscheiden, ob sie Trump von ihren Wahlzetteln streichen oder nicht.

Der Oberste Gerichtshof hat bereits entschieden, dass die Bundesstaaten ihre eigenen Regeln für die Qualifikations- und Disqualifikationskriterien bei Bundeswahlen erlassen können.

Der Oberste Gerichtshof hat also keine Möglichkeit, einzugreifen und dies zu verhindern. Außerdem sind die demokratischen Bundesstaaten ohnehin voll und ganz in den Wahlbetrug verwickelt, da sie ebenfalls Angst davor haben, ihre politische Zukunft dem Willen der Wähler zu überlassen.

Das Endergebnis ist, dass die Wahlen von 2024 direkt vor unserer Nase und am helllichten Tag von einer kriminellen Kabale von Besatzern gestohlen werden, die voll und ganz bereit sind, die Verfassung außer Kraft zu setzen, Waffen zu konfiszieren, den ersten Verfassungszusatz aufzuheben und jeden einzusperren, der es wagt, sich ihnen mit friedlichen Protesten entgegenzustellen.

Wer sich ihnen widersetzt, wird als „Terrorist“ bezeichnet und inhaftiert. Wer sich ihnen nicht widersetzt, wird am helllichten Tag von ihnen gestohlen und fordert einen auf, etwas dagegen zu unternehmen.

Sie verbergen nicht einmal mehr, was sie tun. Sie begehen offen Verrat und sprengen die Säulen unserer Gesellschaft in einer kontrollierten Abrisskette im Stil von Gebäude 7 (bei 9/11), die am 30. Mai mit Trumps Verurteilung begann.

Was Sie als Nächstes erleben werden, ist die vollständige Zerstörung unserer verfassungsmäßigen Republik, gefolgt von einer weiteren gestohlenen Wahl, und darauf folgen Massenverhaftungen von Trump-Anhängern, die Aufhebung des zweiten Verfassungszusatzes und Regierungsrazzien, um alle konservativen Medien zu schließen.

Dies ist das wahre Endspiel, und es wird den völligen Untergang Amerikas genau zu dem gewählten Zeitpunkt bedeuten, wenn Biden und seine inkompetenten Schergen im Außenministerium Überstunden machen, um Putin zu provozieren, Amerika mit Atombomben anzugreifen, damit der COG-Notstand ausgerufen, Wahlen vollständig ausgesetzt und jeder, der als „Russland nahe“ bezeichnet wird, verhaftet und ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden kann.

Dies würde natürlich jeden einschließen, der jemals gesagt hat, dass Putin kognitiv fähiger sei als Biden … eine Tatsache, die für jeden offensichtlich ist, der Bidens widerliche Senilität nicht teilt.

Bleiben Sie friedlich, fordern Sie, dass Trump auf den Wahlzetteln bleibt, und wählen Sie im November

Die einzige Möglichkeit, all das zu verhindern, besteht darin, friedlich dafür zu kämpfen, dass Trump auf allen Wahlzetteln der Bundesstaaten bleibt, und dann in historischer Zahl an den Urnen zu gehen und als Teil der Trump-Flutwelle am 5. November abzustimmen, selbst wenn man Trump nicht mag oder mit all seiner Politik nicht einverstanden ist.

Dies ist keine Wahlentscheidung mehr zwischen liberaler und konservativer Politik; es ist eine Wahlentscheidung zwischen der totalen Vernichtung unserer Verfassungsrepublik und ihrer Rettung vor der Tyrannei im letzten möglichen Moment, indem man Protonentorpedos in die Abgasöffnungen des Todessterns wirft.

Lassen Sie sich vor allem NICHT dazu verleiten, irgendeine Form von körperlicher Wut oder Gewalt auszuleben, da Sie zwischen jetzt und November noch viele Male provoziert werden.

Der tiefe Staat spielt jetzt alle seine Karten aus und versucht, einen Aufstand, einen Bürgerkrieg oder jedes bisschen Gewalt auszulösen, das er heraufbeschwören kann.

Wenn keine spontane Gewalt zu finden ist, werden die Akteure des tiefen Staates sie selbst anheizen und den Konservativen die SCHULD in die Schuhe schieben.

Jeder von uns muss klug genug sein, um zu erkennen, was passiert, einen kühlen Kopf bewahren und am 5. November in so überwältigender Zahl erscheinen, dass kein Betrug, keine Wahlfälschung und keine Manipulation der Wahlmaschinen die Siegeswelle von Trump aufhalten kann.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 12.06.2024