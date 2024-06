Australiens Keulung von 500.000 Hühnern ist eine vorgetäuschte Vogelgrippe-Krise – verrückte Erklärungen!?

Teile die Wahrheit!

Ein in dieser Woche erhaltener privater Regierungsbericht als Antwort auf Fragen zur Entscheidung, im australischen Bundesstaat Victoria über 500.000 Hühner zu töten, zeigt, dass die Entscheidungsträger über keine nachweisbaren Beweise für einen Ausbruch einer hochriskanten Infektionskrankheit verfügten.

Die angeblich infizierten Hühnerfarmen lagen so weit von jeder möglichen Vogelquelle entfernt, dass es ohne vorsätzliches Eingreifen oder Manipulation der Tests unwahrscheinlich oder unmöglich war, dass es dazu gekommen ist.

Die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation („CSIRO“), das australische Äquivalent des Wuhan Institute of Virology, ist die nächstgelegene mögliche Quelle des „Ausbruchs“ und es ist nicht das erste Mal, dass sie an der Entstehung „neuer“ Viren beteiligt war.

Die Hühnerschlachtung scheint eine künstlich herbeigeführte Krise zu sein. Wer also hat diese „Krise“ herbeigeführt? Dr. Ah Kahn Syed geht der Frage nach.

Diese Woche erhielt ich die Kopie eines Regierungsdokuments als Antwort auf Fragen zu diesem ungewöhnlichen Ereignis in Australien – der Keulung von 500.000 Hühnern: „ Aus Angst vor Ausbreitung der Vogelgrippe müssen 500.000 Hühner gekeult werden .“

Nun denken Sie vielleicht, dass das nicht so eine große Geschichte ist – schließlich hat unsere Lebensmittelsicherheit höchste Priorität. Wenn also eine Hühnerschar infiziert ist, müssen wir umgehend handeln und die Tiere keulen, nicht wahr?

Nicht so schnell. Die Vogelgrippe heißt Vogelgrippe, weil sie Vögel befällt. Und so wie die FDA uns gesagt hat, dass wir keine Pferde sind (obwohl sie diesen Tweet und diese Webseite aufgrund eines Gerichtsbeschlusses vom Netz nehmen musste ), sind wir auch keine Vögel. Außer in seltenen und merkwürdigen Fällen (oder wenn ein psychopathischer Wissenschaftler beschließt, die Grippe auf den Menschen zu übertragen) stellt die Vogelgrippe also keinerlei Risiko für die Menschheit dar.

Und wenn das Huhn erst einmal durch die Fritteusen bei KFC gegangen ist, wird jede Spur des Hühnerschnupfens sowieso längst verschwunden sein. (WHO fordert „strengere Ausgangssperren vorzubereiten“, nachdem Australien den ersten Fall von Vogelgrippe beim Menschen meldet)

Welches Ereignis war also so katastrophal, dass eine halbe Million Hühner gekeult (das heißt getötet, nicht um sie zu essen, sondern um sie zu entsorgen, ohne jemals in die Nahrungskette zu gelangen) werden mussten?

Angeblich ist auf drei Farmen die Vogelgrippe H7N3 ausgebrochen, während eine weitere Farm 100 km entfernt von einem anderen H7-Stamm – H7N9 – betroffen ist. Und laut WAHIS (der Behörde zur Überwachung von Tierausbrüchen) sind dies die einzigen Ausbrüche dieses Jahr in Australien – und sie sind fast so weit südlich aufgetreten, wie man nur sein kann.

In der Nähe eines Ortes namens Geelong in Victoria, demselben Bundesstaat wie Melbourne.

Karte der Vogelgrippe-Ausbrüche H7 in Südaustralien, alle Standorte im Umkreis von etwa 100 km um Geelong, dem Sitz des CSIRO.

Bildquelle: Weltorganisation für Tiergesundheit

Für aufmerksame Beobachter ist es interessant, dass die Stadt Geelong Sitz des australischen Wuhan Institute of Virology ist – des CSIRO . Das ist natürlich reiner Zufall, denn ein von Vögeln übertragener Ausbruch einer Infektion kann natürlich auch andere Wege nehmen, als von einem wissenschaftlichen Institut verursacht zu werden, das dafür bekannt ist, die Identifizierung „neuartiger“ Fledermausviren manipuliert zu haben .

300x250

Da die meisten Vogelgrippen ihren Ursprung in Asien haben, finden Sie hier eine schöne Kartenansicht der Route, die die infizierten Vögel nehmen würden, um nach Geelong zu gelangen. Es ist ein langer Flug, was der Grund sein könnte, warum es in Australien keine „natürlich vorkommende“ H5N1 (Asiatische Vogelgrippe) gibt. Und wenn es Infektionskrankheiten aus Asien gäbe, würde man sie zuerst in Queensland oder den Northern Territories sehen.

Tatsächlich kommen die meisten asiatischen Vögel überhaupt nicht nach Australien, was teilweise der Grund dafür ist, dass sich australische Vögel von denen im Rest der Welt unterscheiden. Dazu zählen auch Kuriositäten wie der Kookaburra, der Schwarze Schwan, der Kasuar und der Ibis ( der wegen seiner unheimlichen Fähigkeit, Futter aus öffentlichen Mülltonnen zu stehlen, gemeinhin als Müllhuhn bekannt ist).

Quelle: Avian influenza H5N1 virus and bird migration networks in Asia , PNAS, 22. Dezember 2014

Wenn sich Australien also auf natürlichem Wege mit der Vogelgrippe H5N1 infizieren sollte, wird das ein ziemlich schwieriges Unterfangen … es sei denn … Die glucksenden Vogelgrippe-Verursacher kommen durch die Hintertür, nämlich aus der Antarktis .

300x250 boxone

Natürlich ist Ihnen der australische Staatssender ABC mit diesem erstaunlich cleveren Video einen Schritt voraus , das inszenierte Bilder von toten Vögeln in einer Reihe auf CNN-Niveau enthält , um Ihnen wirklich das Gefühl zu geben, dass es da draußen schlimm ist.

[Siehe auch: Von der Leyen meint, die Bürger der EU-Länder sollten gegen falsches Denken geimpft werden ]

ABC News In Depth: Tödliche Vogelgrippe hinterlässt eine „Spur der Verwüstung“ in der Antarktis und versetzt Wissenschaftler in Panik,

20. Mai 2024 (8 Min.)

Und wenn Sie WIRKLICH nicht sicher sind, wie TÖDLICH das ist, zeigen wir Ihnen nicht nur tote Pelikane, die im Schnee aufgereiht sind, sondern WIR WERDEN 100 MILLIONEN TOTE IN ROT KENNEN – und es aussehen lassen wie das COVID-Dashboard.

ABC News im Detail: Tödliche Vogelgrippe hinterlässt eine „Spur der Verwüstung“ in der Antarktis und versetzt Wissenschaftler in Panik ( Zeitstempel 3:07 )

So. Haben Sie schon Angst? Nein? Nun, wir sind noch nicht fertig. Jo Sillince, CEO des „Australian Chicken Growers Council“, hat sie jedenfalls nicht, denn sie erscheint sowohl im ABC -Nachrichtenartikel, in dem sie uns erzählt, wie beängstigend das alles sein könnte, als auch im obigen Video, in dem sie uns sagt, dass die größte Gefahr von der Antarktis ausgeht .

Joanne Sillince, CEO des Australian Chicken Growers Council (Bild ABC)

Also, wenn Sie keine Angst vor Joanne oder ABC haben , dann ist das verdammt nochmal eine gute Idee, denn die Vogelgrippe kommt aus der Antarktis und wird die Hühner töten.

Und ich will nicht das Offensichtliche erwähnen, aber sich in der Antarktis mit der Vogelgrippe anzustecken, ist nicht so einfach. Die großen Vogelzugrouten führen nämlich nicht unbedingt über einen Weg von der Antarktis nach Australien.

Quelle: Die Migrationsrouten der Zugvögel auf der ganzen Welt , ResearchGate

Und selbst wenn der eine oder andere Antarktisalbatros zufällig den Weg in die Cafés von Melbourne gefunden hätte, hätte er in der Schneewüste der Antarktis kaum eine Ansteckung mit der asiatischen Vogelgrippe gehabt.

Und dann sind da noch die Pinguine. Pinguine sind Vögel, falls Sie das nicht wussten. Sie können fliegen, aber nur im flüssigen Medium Wasser (die meisten Vögel fliegen im flüssigen Medium Wasserdampf, also Luft). Sie könnten es also bis zur Südküste Australiens schaffen, um dort ihren Vogelgrippekot abzusetzen – aber nicht viel weiter, ohne einen langen Fußmarsch zurückzulegen. Und wenn Sie auf der Straße nach Geelong eine Pinguinfamilie gesehen hätten, hätten Sie das mit ziemlicher Sicherheit in den Nachrichten gesehen.

Und bevor wir mit der wahren Geschichte beginnen, muss ich einige Hintergrundinformationen zu Michelle Wille geben, einer Freundin und Co-Autorin von Edward Holmes, die wiederum Co-Autorin der weiter unten besprochenen EcoHealth-Wissenschaftler ist.

Michelle ist die leitende Wissenschaftlerin im obigen Video „Antarctic Chickens“ und leitet im Wesentlichen die Kampagnen gegen das „beängstigende Virus“ in Australien, wobei sie enorme Summen an Fördermitteln für die „Pandemievorsorge“ verschlingt, die Pandemien jedoch nie wirklich verhindern kann.

Hier versucht sie, Ihnen mit einem Artikel in The Conversation eine Heidenangst einzujagen . Dort hatte derselbe Kumpel Eddie Holmes vor zwei Jahren eine ähnliche Geschichte zu Gast und erzählte uns, wie verrückt wir alle seien, wenn wir dachten, Covid käme aus einem Labor . Doch es stellte sich heraus, dass es so war .

Können Sie sehen, wie das funktioniert?

Erstellen Sie einen Virus, indem Sie entweder einen vorhandenen Virus, einen neuen Virus oder einen manipulierten Virus verwenden. Verbreiten Sie Panik vor Viren, auch wenn diese nicht (oder gar nicht) gefährlich sind. Erschaffen Sie einen Schreckgespenst-Verschwörungstheoretiker, der sich öffentlich lächerlich macht, wenn jemand die Entstehung eines Virus in Frage stellt. Und so weiter und so fort: Sie greifen auf Millionen von Dollars an öffentlichen Geldern zurück, um den nächsten gefährlichen Virus zu „verhindern“, den Sie in keiner Weise verhindern können.

Die verrückten Erklärungen

Könnte es also eine andere Erklärung geben als antarktische Hühner, die über das Südpolarmeer fliegen und ihre Brüder in gemäßigten Regionen infizieren?

Nun, da sich das CSIRO in genau der Gegend befindet, in der die meisten Ausbrüche stattfinden, sollten wir dort vielleicht nachsehen, ob sie möglicherweise etwas mit einem N7N3-Ausbruch nebenan zu tun haben, oder ob ein H7N3-Ausbruch überhaupt von Bedeutung ist.

Schauen wir uns also die beiden Szenarien an (die sich nicht gegenseitig ausschließen), aber vorher noch eine kleine Erinnerung an den Grund für den Titel für diejenigen, die nicht alt genug sind, um sich an einen der am meisten ausgezeichneten Filme aller Zeiten zu erinnern. Ich habe überlegt, ihn mit einem Untertitel zu versehen, aber ich lasse es vorerst dabei.

Jack Nicholson in „Einer flog über das Kuckucksnest“

Verrückte Erklärung 1: Das beängstigende Spillover-Virus

In diesem Szenario gelangte dieser spezielle und beängstigende Grippestamm aus dem CSIRO auf die Farm und tötete einige Vögel, sodass eine Ausgangssperre verhängt werden musste.

Klingt bekannt?

Vielleicht mussten sie weiße Anzüge tragen und die Tür des Hühnerstalls zuschweißen, und bald wird es Videos von toten Hühnern (nicht-antarktischen Arten) geben, die auf dem Feldweg umfallen. Mit Masken.

Das Problem ist, dass die CSIRO über Erfahrung verfügt. In Sharri Marksons Enthüllungen vor zwei Jahren wurde sie zu Recht als Mitverursacher der Wuhan-Ursprünge von SARS-Cov-2 bezeichnet. Diesen können Sie in diesem 10-minütigen Clip von Sky News sehen.

Sky News Australia: Sharri Markson hat „den größten Wissenschaftsskandal aller Zeiten aufgedeckt“ | Canavan,

14. Juni 2021 (11 Min.)

Wenn sich eine Institution mit der Manipulation von Viren beschäftigt, um sie für einen bestimmten Zweck „anders“ zu machen, würde man natürlich erwarten, dass sie an einem dieser DURC-Programme angeschlossen ist, also an „ Dual Use Research of Concern “, was in der WHO-Sprache bedeutet: „Wir sagen, dass wir Impfstoffe herstellen, aber in Wirklichkeit arbeiten wir mit dem US-Militär zusammen und machen, wissen Sie, US-Militärsachen.“

Und wenn sie solche Dinge täten, würden Sie wahrscheinlich eine Spur ihrer Verwicklung in die folgenden Institutionen finden, die über die DARPA (ein Ableger der kürzlich besprochenen Operation Paperclip ) vom US-Militär finanziell unterstützt werden.

Puh. Kein CSIRO hier, nur die üblichen Verdächtigen: UC Davis , EcoHealth (Peter Daszaks Organisation, die mit der Entstehung von Covid in Verbindung gebracht wird) und Metabiota , die Organisation, die mit Hunter Bidens Rosemont Seneca in Verbindung steht . Alles super nette Leute. Und alle arbeiten unter dem Dach des schwammig klingenden „ OneHealth Institute “ .

Quelle: CanariesBlue auf Twitter

Es geht um „nachhaltige Ziele“ – auch bekannt als globaler Faschismus – unter dem Deckmantel der „globalen Gesundheit“. Nur wollen diese Leute die Kontrolle über Ihre globale Gesundheit haben, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht.

Während die Person, die am Wuhan Institute of Virology an der Entwicklung des Covid-Virus beteiligt war, allgemein als „ Bat Woman “ bekannt war, wäre ihr Äquivalent beim CSIRO Gary Crameri.

Gary Crameri. Quelle: ResearchGate

Man konnte ihn früher über die großartige Leistung der CSIRO sprechen sehen, die den „Ursprung des SARS-Virus“ gefunden hatte, aber ABC hat das Video 2020 gelöscht, vermutlich weil es etwas enthielt, das entweder Crameri oder die CSIRO in die Gain-of-Function-Forschung (oder DURC-Forschung) verwickelte. Zumindest kann man hören, was Gary zu sagen hatte, denn ABC hat vergessen, den Ton zu löschen.

[Bitte beachten: Weder aus dem Artikel von ABC noch aus dem von Arkmedic konnten wir die Audiodaten extrahieren, um sie in unseren Artikel aufzunehmen. Bei dem Versuch, dies zu tun, konnten wir jedoch eine Kopie des Videos finden und herunterladen, das ABC gelöscht hat oder das, wie es im Artikel von ABC heißt, „Leider ist dieses Video noch nicht verfügbar oder abgelaufen.“ Wir haben unten eine Kopie dieses Videos hochgeladen, das etwas länger ist, aber dem Audio sehr ähnlich ist, das Arkmedic in seinen Artikel aufgenommen hat.]

Gary Crameri vom CSIRO spricht mit News Breakfast (Cameron Best), 30. Oktober 2013 (3 Min.). Quelle: ABC .

Natürlich gibt es keinen Grund zu der Annahme oder Bestätigung, dass „Chinesische Hufeisennasen“ SARS verursacht haben, genauso wenig wie ein Schuppentier und eine Fledermaus „Covid“ verursacht haben . Was wir aber wissen, ist, dass Gary Crameri einer der Autoren dieser wegweisenden Arbeit war. Wer die anderen Autoren sind, können Sie hier sehen:

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Lin-Fa Wang und Peter Daszak sind zusammen mit Zeng-Li Shi aus Wuhan die treibenden Kräfte der EcoHealth Alliance – dem Hauptprotagonisten, der in die Entstehung von Covid verwickelt ist.

Natürlich erklären die Autoren, dass „keine Interessenkonflikte“ bestehen, aber damals wurde die Annahme von Geldern aus den US-Militärfinanzierungsquellen USAID und PREDICT wahrscheinlich nicht als „Konflikt“ angesehen, vermutlich weil damals nur sehr wenige Menschen wussten, dass das US-Militär weiterhin Kriegsverbrechen beging, indem es Krankheitserreger unter Verstoß gegen die Biowaffenkonvention („BWC“) manipulierte .

Wenn Sie die obige Anmerkung am Ende ihres Dokuments lesen, sollten Sie auch wissen, dass das „State Key Program“ die wissenschaftliche Finanzierungsquelle der KPCh (Kommunistische Partei Chinas) ist .

Weitere Recherchen zu Lin-Fa Wang zeigen, dass er in erster Linie mit der Duke University in Singapur verbunden ist, von wo aus er das PREPARE -Programm leitet, im Wesentlichen die asiatische Version des PREDICT- Programms und ähnlich dem PREEMPT -Programm.

All dies sind im Wesentlichen Programme, die Hunderte Millionen Dollar vom US-Steuerzahler über USAID und DARPA ( Paperclips albtraumhafte Nachkommenschaft ) an Wissenschaftler leiten, um (angeblich) Fledermaushintern abzutupfen, und nie wirklich ein einziges Medikament entwickeln, das den Menschen, die sie finanzieren, von Nutzen ist.

Einer von zahlreichen Finanzierungsströmen des US-Militärs an die CSIRO zur „Pandemievorsorge“, die wahrscheinlich nicht notwendig wären, wenn das US-Militär aufhören würde, Viren zu produzieren. Bildquelle: DARPA

Beachten Sie, dass der oben genannte DARPA-Zuschuss ein mit CSIRO verbundenes Unternehmen namens „Autonomous Therapeutics“ umfasste, das „verschlüsselte RNA“ herstellt, was überhaupt nicht gruselig ist und sich auch nicht wirklich nach militärischer Hardware anhört, oder?

Was auch immer es nicht ist, es ist auf jeden Fall ein Impfstoffhersteller und das stellen wir ständig fest.

Öffentliche Gelder fließen an geheime Militärorganisationen.

Das Militär bezahlt akademische Einrichtungen für die Durchführung „viraler Forschung“, um sich „auf eine Pandemie vorzubereiten“.

Jedes Jahr kommt es zu einer Pandemie mit unterschiedlicher Schwere.

Aufgrund der „Pandemie“ wird mehr Virenforschung betrieben.

Der Öffentlichkeit werden neue Impfstoffe aufgedrängt, um „einer Pandemie entgegenzuwirken“, die ohne die Entstehung neuer Viren nie ausgebrochen wäre.

Der Erlös aus dem Impfstoffverkauf geht an die Wissenschaftler und Pharmaunternehmen, die für die Forschung öffentliche Gelder verwendet haben.

Ein netter Geldwäschejob, wenn Sie ihn bekommen können. Das nennt man „Double Dipping“.

NIH-Wissenschaftler verdienten 710 Millionen Dollar an Lizenzgebühren von Arzneimittelherstellern – eine Tatsache, die sie zu verheimlichen versuchten ,

New York Post, 2. Juni 2024

Alle beteiligten Institutionen und Personen sind natürlich gut miteinander ausgekommen und wollen uns alle erzählen, wie wichtig sie sind. Hier ist Colin Carlson von der UC Davis (noch einmal), der erklärt, „keine Interessenkonflikte“ zu haben, obwohl sein Institut von der Rockefeller-Stiftung finanziert wird, die im Grunde genommen aus der Pharmaindustrie besteht, und obwohl es von der USAID 100 Millionen Dollar für die „Pandemievorsorge“ im Rahmen des „ OneHealth “-Programms (auch bekannt als EcoHealth ) erhalten hat.

Colin J. Carlson, der in diesem lächerlichen Leitartikel „keine konkurrierenden Interessen“ erklärte, dessen Abteilung jedoch von der Rockefeller-Stiftung finanziert wird . Bildquelle: The Lancet

Nachdem Sie nun wissen, wer die meisten Akteure in diesem Schwindel mit der „Pandemievorsorge“ sind, sollten Sie wissen, dass das Team der CSIRO Erfahrung mit der „Entdeckung von Viren“ hat, die dann zur Entwicklung „neuer Impfstoffe“ verwendet werden.

Dieselben Leute haben das mit dem Hendra-Virus getan (das praktischerweise 1994 in Australien entdeckt wurde und sehr sporadisch bei Ebola-ähnlichen Ausbrüchen auftrat).

Das „Hendra-Team“ der CSIRO erhielt hierfür einen Preis für die Entwicklung eines Impfstoffs, der 2013 von Zoetis (der Veterinärabteilung von Pfizer ) auf den Markt gebracht wurde.

Der Impfstoff selbst wurde 2012 zugelassen, (praktischerweise) nur ein Jahr nach einem plötzlichen und dramatischen Anstieg der Fälle über einen Zeitraum von 8 Wochen im Jahr 2011, in dem es mehr Fälle gab als in den 20 Jahren zuvor.

Natürlich war der Impfstoff „sicher und wirksam“ (es sei denn, Sie fragen die Pferdebesitzer) und für eine seltene Krankheit, dennoch wurde er den Pferdetrainern als Pflicht aufgezwungen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Kein Impfstoff = Kein tierärztlicher Dienst .

Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie außerdem feststellen, dass dieselben Spieler beteiligt sind – Linfa Wang und Gary Crameri sowie die Abteilungsleiterin Deborah Middleton .

Und das sind dieselben Leute (zusätzlich zu Hume Field von EcoHealth), die im Jahr 2012 übrigens „einen neuen Stamm eines Hendra-ähnlichen Virus bei Fledermäusen entdeckten“, den sie Cedar-Virus nannten.

Das Cedar-Virus war nicht nur völlig neu, sondern wurde auch von denselben Leuten patentiert . Das heißt, es war auch synthetisch – denn man kann nichts patentieren, was in der Natur vorkommt, ohne es irgendwie zu manipulieren und anders zu machen. Natürlich ist es reiner Zufall, dass diese Gruppe nur zwei Jahre zuvor auch eine völlig neuartige Fledermauszelllinie schuf , indem sie Fledermauszellen die Onkogene SV40 und hTERT hinzufügte.

Und woher kam die Finanzierung für diese Arbeit „Lasst uns eine Fledermauszelllinie erschaffen, durch die wir Viren übertragen können“? Natürlich vom US-Militär, über einen Typen namens Chris Broder und das NIAID (Tony Faucis Organisation).

So etwas kann man sich wirklich nicht ausdenken.

Und warum erzähle ich Ihnen von all diesen Leuten, die mit CSIRO und OneHealth in Verbindung stehen ?

Das liegt daran, dass letzte Woche, während uns ABC mit Guano über antarktische Hühner ins Ohr träufelte , eine Konferenz über die „dringende Gefahr der Vogelgrippe H5N1 in Australien“ abgehalten wurde – wobei die Kulisse natürlich durch die Keulung von Vögeln aufgrund des „Ausbruchs“ einer völlig anderen Vogelgrippe (erinnern Sie sich an H7?) geschaffen worden war.

Und wer war Gastgeber dieses Treffens? Natürlich OneHealth, geschickt getarnt als „Zentrum für Infektionskrankheiten und Mikrobiologie“, das aber nichts weiter als ein großes Netz von mikrobiologischen Interessengruppen ist, die mit OneHealth zusammenarbeiten.

Die großen Akteure waren hier – darunter auch Dr. Michelle Wille, die uns im ABC- Video am Anfang erzählt, dass die beängstigende Vogelgrippe von den Antarktishühnern oder was auch immer kommt. Auch sie ist hier und erhält 2020 eine Auszeichnung für ihre Arbeit mit Eddie Holmes:

Quelle: Michelle Wille und Edward Holmes | Gewinner des Preises für den besten Artikel 2020 von Fems Microbiology Reviews , Microbiology Reviews, 26. Januar 2021

Um sicherzustellen, dass jeder das Richtige tut, hat OneHealth jetzt eine eigene Abteilung bei NSW Health (der wichtigsten Gesundheitsbehörde in Australien, die die meisten politischen Entscheidungen vorantreibt) – die Sie allerdings nicht finden können. Sie ist nur in bestimmten Dokumenten vorhanden, wie dem oben genannten Programm (das vollständige Programm finden Sie in den Fußnoten).

Die Leiterin von OneHealth-NSW Health ist Keira Glasgow, die auch an diesem Gremium teilnahm.

Ebenfalls auf dem Podium ist Frank Wong vom CSIRO, der dem Publikum zeigt, wie beängstigend H5N1 ist (das Virus, das ohne die externe Hilfe von „Wissenschaftlern“ nicht nach Australien gelangen kann).

Beachten Sie die Idee des „Spillovers“, bei dem sich die Vogelgrippe plötzlich in einen hochriskanten Erreger bei Säugetieren verwandelt. Das passiert nicht ohne die Hilfe von Einrichtungen wie der CSIRO. So etwas sieht man nur in Filmen und Laboren. In Laboren passiert es, weil Viren wiederholt durch bestimmte Zelltypen geleitet werden, wie die, die die CSIRO zu diesem Zweck geschaffen hat. So wurde beispielsweise die „britische Variante von Covid“ (N501Y) im Jahr 2020 auf diese Weise hergestellt 10 .

An dieser Stelle sind jedoch zwei wichtige Dinge zu beachten:

Der „furchterregende“ Grippevirus hat die Bezeichnung H5N1, kann aber nicht nach Australien gelangen, sofern ihn nicht jemand hierher bringt – oder herstellt. Die nicht ganz so schlimme Krankheit ist H7N3. Sie diente der Regierung als Vorwand, um 500.000 Hühner zu schlachten.

Der zweite Virus, H7N3, ist im Wesentlichen endemisch und wird deshalb im nächsten Abschnitt behandelt.

Doch H5N1 ist problematisch und angesichts der Tatsache, dass Australien von Natur aus davor geschützt ist, wäre es das Letzte, was man sich wünschen würde, wenn die CSIRO Live-Experimente mit H5N1 durchführt.

Nun, es ist zu spät. Denn das sind sie bereits. Aus unserem Regierungsbericht:

F: Wurden beim CSIRO in den Jahren 2021–2024 Experimente mit lebenden Grippeviren vom Typ H5N1, H7N9 oder H7N3 oder Klonen dieser drei Grippestämme durchgeführt? A: Während des betreffenden Zeitraums führten Mitarbeiter des CSIRO unter strengen Sicherheits- und Regulierungsbedingungen Experimente mit lebenden Viren verschiedener H5N1-Subtypen durch, um unser Verständnis des Virus zu verbessern. Es wurden keine Experimente mit lebenden H7N3- oder H7N9-Viren durchgeführt.

Bingo.

Quelle: Einer flog über das Hühnernest , Arkmedics Blog, 10. Juni 2024

Jetzt, da Sie es so weit geschafft haben, muss Schwester Ratched nur noch überprüfen, ob Sie Ihre Medikamente genommen haben. Und Sie werden beim nächsten Teil, in dem die wahrscheinlichere Erklärung für das Geschehen in Victoria (im Gegensatz zu dem, was passieren könnte) dargelegt wird, nicht rebellieren.

Verrückte Erklärung 2: Das endemische Virus

Diese Erklärung ist viel einfacher, zeigt aber, wie die Propaganda funktioniert. Wenn Sie aufgepasst haben, werden Sie feststellen, dass sich all das Getöse um das beängstigende Virus H5N1 dreht, das in Australien nicht vorkommt (zumindest nicht in nennenswertem Umfang), das Menschen nicht ohne Manipulation infizieren kann und für das bereits „Impfstoffe“ auf dem Weg sind .

Die Keulung von 500.000 Vögeln erfolgte jedoch größtenteils aufgrund eines Ausbruchs der Vogelgrippe H7N3 in der Nähe von Geelong. Dabei handelt es sich um eine Vogelgrippe des Typs H7.

Nun, H7 ist in der Antarktis eine ganz andere Sache. Laut einer aktuellen Veröffentlichung derselben Personen, die oben besprochen werden (Michelle Wille, Eddie Holmes, Frank Wong), die an denselben Institutionen (CSIRO und anderen mit Mitteln der australischen Regierung und NIAID-Zuschüssen) forschen, scheint H7 in Australien ziemlich endemisch zu sein.

Hier ist der Artikel: „ Australien als globale Senke für die genetische Vielfalt des Vogelgrippevirus A “. Und hier ist die Typenverteilung laut Artikel, die eine ziemlich starke Verteilung der H7-Typen unter allen nachgewiesenen Stämmen zeigt:

Abb. 2. HA-NA-Subtyp-Verknüpfung in für diese Studie generierten Daten, Wille M, Grillo V, Ban de Gouvea Pedroso S, Burgess GW, Crawley A, Dickason C, et al. (2022) Australien als globale Senke für die genetische Vielfalt des Vogelgrippevirus A. PLoS Pathog 18(5): e1010150. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010150

Und im Anhang gibt es dieses hübsche Diagramm, das die Wahrscheinlichkeit zeigt, ein bestimmtes Genom aus einer Probe zu sequenzieren, die per PCR „positiv getestet“ wird:

Erfolgswahrscheinlichkeit, vollständige Sequenzen von H7N3 von australischen Vögeln zu erhalten, was mit der Infektiosität korreliert. Ct-Werte über 28 stellen meist „Müll“ dar.

Es ist sehr aufschlussreich und zeigt, dass je stärker der Polymerase-Kettenreaktionstest („PCR“) positiv ist – durch einen niedrigeren Zyklusschwellenwert („Ct“) – desto wahrscheinlicher ist es, dass die Probe eine gültige Sequenz erzeugen kann. Dies war auch während „Covid“ bekannt, als die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention („CDC“) vorschrieben, dass bei einem positiven „Covid-Test“ jeder Ct-Wert über 28 für die Gensequenzierung ziemlich nutzlos sei.

Aus demselben Grund werden die meisten infektiösen Proben gefunden, bei denen der Ct-Wert deutlich unter 25 Zyklen liegt. Dies liegt daran, dass der PCR-Test nichtinfektiöse RNA-Fragmente erfassen kann und diese nicht von aktiv infektiösen Partikeln unterscheiden kann. Je niedriger der Wert jedoch ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die infektiösen Partikel intakt und damit infektiös sind.

Je höher der Ct-Schwellenwert – der Ct-Wert, unterhalb dessen Sie den Test als positiv bezeichnen – desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie nicht infektiösen Müll aufnehmen. Wie Sie der Tabelle entnehmen können, liegt der Punkt, an dem der Test von „wahrscheinlich infektiös“ zu „Müll aufnehmen“ wechselt, bei höchstens 30–35.

Daher wurde die Regierung gefragt, welche Werte sie zur Erkennung der Antarktischen Hühnergrippe auf den Geflügelfarmen verwendet, auf denen sie das Virus isoliert hat. Das ist das Ergebnis:

Informationen zu den folgenden 6 Fragen wurden von CSIRO, dem Commonwealth Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) und Agriculture Victoria angefordert: 1. Wie viele einzelne Tiere wurden an jedem der drei Standorte (d. h. Terang, Meredith und Lethbridge) getestet?

2. Wie viele Hühner wurden an jedem Standort positiv getestet?

3. Wie viele einzelne Fälle von H7N9 und H7N3 wurden an jedem Standort festgestellt?

4. Wie viele Todesfälle (aufgrund von Infektionen, nicht durch Keulung) wurden an jedem Standort registriert? A. Fragen 1–4: Zur Bestätigung dieser Fragen wenden Sie sich am besten an Agriculture Victoria, da CSIRO nicht über diese Informationen verfügt. 5. Wenn PCR die primäre Testmethode war, ist bereits bekannt, bei welchem ​​Ct-Wert die Tests durchgeführt wurden bzw. bei welchem ​​Ergebnis sie positiv ausfielen? A. Ct-Werte für Echtzeit-PCR-Tests müssen im Kontext des Testsystems interpretiert werden, für das sie validiert wurden, und stellen außerhalb dieses Kontexts keinen absoluten Vergleichswert dar. Die vom Australian Centre for Disease Preparedness des CSIRO verwendeten Tests, die als Teil unseres nach ISO 17025 akkreditierten Qualitätssystems validiert sind, gelten bei einem Ct-Wert von 40 oder darunter als positiv, bei einem Ct-Wert über 45 als negativ und zwischen diesen Werten als unbestimmt. Andere Labore legen jedoch ihre eigenen Grenzwerte gemäß ihren eigenen Akkreditierungssystemen fest.

Daher wissen CSIRO und DAFF nicht nur nicht, wo die Tests durchgeführt wurden, sondern auch nicht, wer sie durchgeführt hat, wie viele Hühner positiv waren, bei welchen CT-Werten sie positiv waren und wie viele tatsächlich an der Antarktischen Hühnergrippe gestorben sind.

Antarktische Pandahühner. Sie sind nicht echt.

Einer flog über das Hühnernest , Arkmedics Blog, 10. Juni 2024

Das erinnert sehr stark an Covid, wie wir bereits zu Beginn des Jahres erklärten. Damals führte der „Covid-Test“ zu Protokolländerungen im Rahmen der Pandemie, die mit ziemlicher Sicherheit mehr Menschen das Leben kosteten, als gestorben wären, wenn überhaupt keine Tests durchgeführt worden wären und die Patienten stattdessen wie seit Jahrzehnten gegen die Folgen der Infektion, beispielsweise eine bakterielle Lungenentzündung, behandelt worden wären.

Und genau wie bei Covid mit seinen anonymen Protokollen und Richtlinien aus der „ MAGICapp “ der WHO weiß niemand, wer die Entscheidung getroffen hat. In ihren eigenen Worten und nach einer zweiten Anfrage:

F: Geben Sie bitte den Namen der Abteilung oder einen Ansprechpartner an, der Auskünfte zur Entscheidung zur Keulung der Vögel geben kann. A: Agriculture Victoria ist Teil der Regierung von Victoria Ministerium für Energie, Umwelt und Klimaschutz (DEECA) und ist verantwortlich für Regulierung von Bedrohungen der Biosicherheit und von Notfällen s im Staat. Es ist wahrscheinlich der beste Kontakt für diese Informationen. Kontaktinformationen finden Sie auf der ‚ Kontaktiere uns ‚ Website.

Abschluss

So, da haben Sie es. Niemand weiß etwas, aber eine halbe Million Hühner wurden getötet und jetzt herrscht ein Eiermangel . Wer hätte das gedacht?

Um diese Keulung zu rechtfertigen, wurden OneHealth und die mit ihnen verbundenen Organisationen angeworben, um – nur um die Öffentlichkeit zu verwirren – eine andere Pandemie der Grippe zu propagieren, die Australien nie erreicht hat und die auf natürliche Weise die menschliche Bevölkerung nicht befällt.

Genau diese Organisationen erhalten Hunderte Millionen Dollar von der Öffentlichkeit, damit sie weiterhin Panik verbreiten und so ihre Existenz rechtfertigen. Dabei ist es möglich – wenn nicht sogar wahrscheinlich –, dass jede „Pandemie“ dieses Jahrhunderts durch die Aktionen genau dieser Organisationen ausgelöst wurde .

Damit muss Schluss sein. Wenn Sie schon die Nahrungsmittelversorgung zerstören, dann haben Sie wenigstens den Anstand, auf Anfrage nachprüfbare Beweise für Ihre übereifrige Überreaktion vorzulegen.

In der Zwischenzeit sollten wir alle, die die Regierung zum Schweigen gebracht und als „verrückte Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet hat, jetzt zurück ins Kuckucksnest gehen, um unsere nächste Medikamentenrunde von Schwester Ratched zu bekommen. Zu unserer eigenen Sicherheit natürlich.

…

