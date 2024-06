Beyoncé engster Vertrauter wegen Kindersexhandels vor Gericht – Beyoncé von Ex-Schlagzeugerin wegen „extremer Hexerei“

Teile die Wahrheit!

Einer der engsten Mitarbeiter von Beyoncé wurde beschuldigt, einen Sexhandelsring geleitet zu haben, an dem große Stars und mächtige Geschäftsleute beteiligt waren.

Gerichtsakten zufolge wurde Beyonces Produzent Terius „The-Dream“ Gesteelde-Diamant von einem ehemaligen Schützling der Vergewaltigung und der psychischen Folter an Opfern, darunter auch Kinder, beschuldigt.

In der vor einem Bundesgericht in Los Angeles eingereichten Zivilklage wird Gesteelde-Diamant beschuldigt, im Jahr 2014 mit der Songwriterin Chanaaz Mangroe, auch bekannt als Channii Monroe, Sexhandel betrieben zu haben.

Fox26 berichtet: Mangroe, die zu dieser Zeit in Los Angeles lebte, behauptet, der Produzent und Songwriter habe sie in eine missbräuchliche, gewalttätige und manipulative Beziehung gelockt. Sie fordert eine nicht näher bezifferte Entschädigung und ein Schwurgerichtsverfahren.

Zu den Beklagten zählen neben Gesteelde-Diamant auch das Plattenlabel Epic Records und die Firma des Produzenten Contra Paris.

Mangroe behauptet, der heute 46-jährige Gesteelde-Diamant habe sie „gewalttätigen sexuellen Begegnungen ausgesetzt, bei denen sie schlimme Blutergüsse davontrug“, sie gezwungen, „übermäßige Mengen Alkohol zu trinken“, sie so lange gewürgt, bis sie „fast das Bewusstsein verlor“, sie in einem Kino zu sexuellen Handlungen gezwungen und sie in einem Lieferwagen vergewaltigt, heißt es in der 60-seitigen Klageschrift.

Gesteelde-Diamant wuchs in Atlanta, Georgia, auf und wurde 21 Mal für die Grammys nominiert und gewann acht Trophäen.

Er war an der Entstehung einer langen Reihe von Hits beteiligt, darunter Rihannas „Umbrella“, Justin Biebers „Baby“ und Mariah Careys „Touch My Body“. Er gilt als Autor und Produzent der Beyoncé-Chart-Hits „Single Ladies (Put a Ring on It)“ und „Break My Soul“.

Mangroe, die in den Niederlanden geboren wurde und dort ihre Karriere begann, wird von Anwälten derselben Kanzlei vertreten, die Casandra „Cassie“ Ventura in ihrem inzwischen beigelegten Rechtsstreit gegen Sean „Diddy“ Combs vertrat. (Brutales Video: P. Diddy verprügelt Freundin – Dokumentarfilm über Diddys mutmaßliche sexuelle Übergriffe (Video))

Auszug aus dem Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“:

Beyoncé Knowles wurde als Leadsängerin der Mädchengruppe „Destiny`s Child“ zum Superstar und entschied sich später für eine Solokarriere. Sie schloss sich Jay-Z an, den sie 2008 heiratete, nachdem er ihr einen Verlobungsring im Wert von fünf Millionen Dollar geschenkt hatte. Im Januar 2012 brachte Beyoncé ihre Tochter namens Blue Ivy Carter zur Welt, was zahlreiche Gerüchte in Bezug auf den Namen des Babys auslöste, der möglicherweise eine geheime Bedeutung für die Illuminaten hatte.

Eine populäre Behauptung war, dass Ivy für die Illuminaten Jüngste stand, eine ziemlich lächerliche Behauptung, aber vielleicht nicht so lächerlich, wie Ihr Kind „blau!“ zu nennen. Werfen wir einen Blick auf Beyoncé`s dunkle Verwandlung von einem unschuldigen, singenden Schätzchen zu einem Illuminati-Symbol, einer Hexe gleich die darin gipfelte, dass sie in ihrer „Super Bowl“-Halbzeitperformance 2013 Jay‘Zs Markenzeichen „Illuminati“ in die Kamera streckte, indem sie ihre Zeigefinger und Daumen für einen kurzen Moment zu einem Dreieck zusammenfügte.

Abb. 336: Beyoncé stellt mit ihren Händen eine Pyramide dar

Beyoncé‘s Abstieg in die dunkle Seite scheint in direktem Zusammenhang mit ihrer Beziehung zu Jay-Z zu stehen, von der viele glauben, dass er sie in seine Geheimlehren eingeweiht hat.

Zum Beispiel wird die einst süße und unschuldige Beyoncé von Jay-Z in einer feurigen Explosion in ihrem Musikvideo „Crazy in Love“ „getötet“. Wir müssen mitansehen, wie Jay-Z absichtlich das Feuer entzündet, das Beyoncé‘s Auto in die Luft jagt, während sie im Inneren der Wagens gefangen ist und dann wird ihr Alter Ego „Sasha Fierce“ geboren und erhebt sich aus der Asche.

Abb. 337: Die gute Beyoncé links in einem violetten Kleid und rechts die verstörend aussehende „Sasha Fierce“ in einem schwarzen Kleid

Sie taucht wieder auf dem Bildschirm auf und tanzt neben Jay-Z. Die Szene scheint ein absichtliches symbolisches „Töten“ der alten Beyoncé zu sein und zeigt die Geburt von „Sasha Fierce“, ihrem sinisteren und satanisch aussehenden Alter Ego.

Abb. 338: Von oben: Die unschuldige Beyoncé betritt eine symbolische Bühne und ahmt rituellen Sex zur Einweihung nach. Explosion des Autos, die den Tod der alten Beyoncé kennzeichnet (die immer noch auf dem Rücksitz feststeckt). „Sasha Fierce“ erscheint aus dem Nichts

Beyoncé trat bei den „BET Awards“ 2007 (jährlicher amerikanischer Fernsehpreis von „Black Entertainment Television“) als Roboter auf die Bühne und zeigte „Sasha Fierce“, die wie der satanische Roboter im bekannten Film Metropolis (mehr dazu im Buch „Der Hollywood-Code“) von 1927 aussah, einem klassischen Film über eine wohlhabende herrschende Elite und die armen Sklaven der Unterschicht, die funktionieren müssen, um unermüdlich den Lebensstil ihrer Meister zu erhalten.

Abb. 339: Diese Aufführung ist inspiriert von einer Szene aus dem Film Metropolis von 1927, in der eine Roboterin lebendig wird und die Sklaven im Auftrag der Elite verhext

Nicht lange danach trat Beyoncé bei den „Grammy Awards“ 2010 zusammen mit Dutzenden von Tänzern auf, die in Polizeikleidung gekleidet waren. Sie wirkten sexy und cool und dienten dazu, den Polizeistaat zu fördern, zu dem Amerika infolge des Krieges gegen den Terror und der schrumpfenden Freiheiten wurde...

Beyoncé von Ex-Schlagzeugerin wegen „extremer Hexerei“ angeklagt

Ist es fauler Zauber oder ein düsteres Geheimnis? Eine ehemalige Musikerin, die für Beyoncé arbeitete, wirft dem Megastar „Hexerei und schwarze Magie“ vor.

Beyoncé selbst glaubt Teil der Illuminaten-Blutlinie zu sein und mit der Familie Bush, der Rockefeller-Dynastie und der Königin von England verwand zu sein.

Sie soll eine Schikane-Kampagne gegen ihre Angestellte gestartet haben, samt „extremer Hexerei, schwarzer Magie“ und „Zaubersprüchen zwecks sexueller Belästigung“.

Es heißt, Beyoncé soll ihre Katze getötet haben und ihre Finanzen mithilfe von Zauberei kontrollieren. Beyoncés Ex-Schlagzeugerin wirft dem US-Superstar vor, „extreme Hexerei und schwarze Magie“ zu betreiben.(150)

Laut „The Blast“ beantragte Kimberly Thompson sogar eine einstweilige Verfügung gegen die Sängerin.(151)

Abb. 362: Auszug aus den Gerichtsdokumenten

In Gerichtsdokumenten, die dem Portal vorliegen, behauptet die dreifache „Grammy“-Gewinnerin, die bereits für Kanye West Schlagzeug spielte: „Ich habe sieben Jahre lang als Schlagzeugerin in ihrer Band gearbeitet“. Ihre oben zitierten Vorwürfe gegen den „Lemonade“-Star sind heftig und bizarr.

In den Dokumenten werden weitere Anschuldigungen gemacht: „Extreme Erschöpfung, Verlust vieler möglicher Arbeitsplätze, Diebstahl von Häusern, große Geldverluste, Diebstahl von Computern, extremer Diebstahl von geistigem Eigentum, magische Zauber auf meine Liebhaber und zahlreiche zerbrochene Beziehungen.”

Die Frau behauptet schließlich, dass Beyoncé ihre Finanzen kontrolliert, ihr Telefon abhört und gar ihr Kätzchen tötete. Ein Richter lehnte Thompsons Antrag auf eine temporäre einstweilige Verfügung übrigens ab. Beyoncé äusserte sich bisher nicht zu den extremen Vorwürfen.

Beyoncé sagte, sie verdiene ihre Position an der Spitze der Unterhaltungsindustrie nicht, weil sie talentiert, schön oder fleißig sei, sondern weil sie „von Illuminati-Blutlinien“ abstamme.

Sie enthüllte, dass ein DNA-Test-Kit, das ihr von Gwyneth Paltrows Tochter Apple Martin geschenkt wurde, „eine völlig neue Welt … eröffnete“ und „meine Besessenheit, meinen Familienstammbaum zu erforschen“ auslöste. So erzählte Beyonce engen Freunden und Mitarbeitern auf Jay-Zs „Family Feud“-Videodreh, dass ihre Familie „eng verwandt“ sei mit der Familie Bush, der Rockefeller-Dynastie und der Königin von England.

„Wir sind mit den Rockefellers auf der Seite meiner Mutter verwandt. Ich dachte, das wäre etwas, aber wir sind auch nicht so entfernte Cousins der britischen Königsfamilie“, prahlte Beyonce.

Eine der mächtigsten Familien der Welt, die Rockefellers, haben extremen Reichtum und Macht. Abgesehen von ihren Beteiligungen an Immobilien und in der Industrie gibt es tiefe politischen Verbindungen. Die Rockefellers waren maßgeblich daran beteiligt, wichtige Frontgruppen der Illuminaten wie den „Council on Foreign Relations“ etabliert zu haben. Sie haben den religiösen Organisationen, die von Illuminaten-Beobachtern angeblich als Trainingsterrain für Satanisten bezeichnet werden, große Geldbeträge zur Verfügung gestellt.

Die Sängerin behauptet weiter, durch die Gene auf der Seite ihres Vaters mit der Familie Bush verwandt zu sein.

„Wir haben Bush-Blut durch unsere Adern. Schade, dass es kein Obama-Blut ist. Aber es ist zweimal Präsidentschaftsblut“, prahlte Beyonce.

Klingt nach Größenwahn!

Abb. 363: Beyoncés Baphomet-Ring, der im Laufe der Zeit mehrmals getragen wurde

Die Webseite „LN Ledger Note“ enthüllt (152) weitere Hinweise: Jay-Z geht sogar so weit, dass er sich Jay-Hovah nennt, eine Anspielung auf Jehova. Das klingt weit hergeholt, bis man sich auf die Suche nach Beweisen macht. NPR veröffentlichte ein Interview darüber, dass Jay-Z ein Meister der okkulten Weisheit ist, und seine Bekleidungslinie Rocawear trägt die Aufschrift „Do What Thou Wilt“ (Tu, was du willst), die der wichtigste Grundsatz des Satanismus ist, der auf die Lehren von Aleister Crowley zurückgeht und von Anton LaVey aufgegriffen wurde.(153)

Abb. 364: Jay-Z supported den Slogan von Aleister Crowleys Thelema-Mystik

Sie verwenden auch immer wieder Symbole, die mit dem Luziferianismus, der ägyptischen Mystik und anderem zu tun haben. Die Leute haben das gerne als Marketingtrick abgetan. Er war bestrebt, Behauptungen, er sei ein Freimaurer, zu widerlegen, obwohl die Bilder im Internet das Gegenteil beweisen.

Zurück zu Beyoncé. Es dauerte nicht lange, bis sie begann, Anspielungen auf okkulte Themen wie Gedankenkontrolle, „Tranformation“ (d. h. Herausbildung von Alter-Egos Mittels Dissoziation) und dämonische Themen zu machen.

Schon bald trug sie einen Ring mit Baphometkopf, trug Outfits, die auf Baphomet anspielten, und kleidete sich wie die Roboterfigur „Hure von Babylon“ aus dem Film Metropolis, der offen auf Satanismus und Moloch Bezug nahm. Im Grunde genommen war ihr Marketing vollständig von düsteren okkulten Themen durchdrungen.

Die Leute hörten auf, dies als Publicity-Gag abzutun, als Details über die Verstrickung weiterer Eliten aus Hollywood und Washington D.C. in diese Kreise ans Licht kamen.

Abb. 365: Die Rapperin Azealia Banks gibt mit in ihrem Hühneropferraum an, der voller Federn und Blut ist

Von Azealia Banks Zimmer in ihrem Haus, in dem sie Hühner opfert, bis hin zu den E-Mails von Hillary Clinton und ihren Helfern, in denen sie über das Opfern von Hühnern für Moloch und Spirit Cooking und Kannibalismus sprechen, bei dem sie jede erdenkliche Art von Körperflüssigkeit in magischen Ritualen konsumieren – kaum vorstellbar, aber sie haben es erwähnt….

…

