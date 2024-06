Branchen-Insider warnt: 2024 wird das Jahr wenn die Pädophilen-Netzwerke der Elite zusammenbrechen (Video)

Vor drei Jahren prahlte Klaus Schwab, das Weltwirtschaftsforum und seine globalistischen Interessenvertreter hätten die totale Kontrolle über die Weltpolitik und Unterhaltung übernommen und würden bis zum Jahr 2030 die totale Vorherrschaft über die Menschheit erlangen.

Unglücklicherweise für Schwab und seine dystopische Vision von Freiluftgefängnissen, Bevölkerungsreduzierung und der Entkriminalisierung von Pädophilie verliefen die letzten drei Jahre nicht nach Plan.

Tatsächlich waren sie für die Globalisten eine Katastrophe. Die Menschen auf der Welt wachen langsam aber sicher auf und erkennen die Wahrheit, und Ermittlern zufolge steht der in Washington DC operierende Elitering der Pädophilen kurz vor der Enttarnung.

Der in Washington D.C. und Hollywood operierende elitäre Pädophilenring steht kurz vor der Zerschlagung, so ein Ermittler. Er enthüllt, dass Ashley Biden und Melinda Gates in der hochriskanten Ermittlung, die die Welt schockieren dürfte, „wie Kanarienvögel singen“.

Während Melinda Gates abrupt aus der Gates Foundation austritt und Ashley Biden vor einem Richter bestätigt , dass ihr Vater ein sexuell übergriffiger Pädophiler ist, der seine eigene Tochter missbraucht hat, scheint es, als hätten Brancheninsider wie Katt Williams recht gehabt, als sie warnten, dass 2024 das Jahr sei, in dem die gesamte elitäre Pädophilenpyramide von innen heraus zerstört würde.

Wir befinden uns im Mai des Jahres 2024, das Jahr ist noch nicht einmal zur Hälfte vorbei, und schon überschlagen sich die Enthüllungen über die verdorbenen sexuellen Gelüste der Elite in Washington und Hollywood.

Letzte Woche wurde der Hollywood-Autor und Produzent Herschel Weingrod dabei erwischt, wie er sich mit einem Mädchen traf, das er für minderjährig hielt. Herschel ist ein Hollywood-Veteran, der unter anderem die Filme Kindergarten Cop, Twins, Falling Down und Die Glücksritter geschrieben hat. Er sagte, sie wollten nur Pizza essen. (Pädo-Netzwerk der Illuminati: Das rätselhafte Verschwinden des mexikanischen Supermodels (Video))

Machen Sie sich keinen Fehler, Hollywood wimmelt von verdorbenen Pädophilen, die gerne mit minderjährigen Kindern Pizza essen. Aber DC ist, wenn überhaupt, noch schlimmer.(Hollywood-Schauspieler und Wikipedia-Mitbegründer: Die pädophile Elite „versucht, den Teufel zu normalisieren“ (Videos))

Die Mainstream-Medien haben sich über Trump lustig gemacht, weil er bei seiner Kundgebung in New Jersey diese Woche Hannibal Lector erwähnte, aber wie üblich lassen sie den Kontext außer Acht.

Den Ermittlern zufolge ist Trump über die Wahrheit über Biden, Hillary Clinton, Human Abedin und den gesamten Pädophilenring in Washington völlig im Bilde.

Wenn er sagt, Hannibal Lecter sei kein so schlechter Kerl, bezieht er sich direkt auf das berüchtigte Clinton-Snuff-Tape, das zu den sogenannten „Selbstmorden“ von neun NYPD-Beamten führte – Tendenz steigend.

Wie üblich sagt Joe Scarborough das genaue Gegenteil von dem, was wahr ist. In Wirklichkeit hat das Biden-Lager panische Angst davor, dass Trump mit diesen Informationen in der Hand sein Amt wiedererlangen könnte.

Aber natürlich arbeitet Joe Scarborough Überstunden, um die Wahrheit zu vertuschen und die Öffentlichkeit zu täuschen. Er hat seine eigenen Leichen im Keller, die er unbedingt geheim halten will.

Keine Sorge: Die Verkommenheit der Elite aus Politik, Unterhaltung und Medien wird die Welt schockieren, wenn sie endlich ans Licht kommt.

Trumps Andeutung, dass Hannibal Lecter im Vergleich zu Hillary Clinton wie ein wundervoller Mensch aussehen würde, ist nicht weit von der Wahrheit entfernt.

Was könnte so verstörend sein, dass neun hartgesottene Ermittler des New York Police Department innerhalb kurzer Zeit ihr Ende fanden? Der Titel lautet Frazzledrip, überall sind Hillary Clintons Fingerabdrücke zu sehen, und den Ermittlern zufolge ist die Welt noch nicht bereit für die Wahrheit über den Inhalt.

Im Jahr 2020 fragte ein Reporter Trump, ob er die Welt heimlich vor einem satanischen Kult von Pädophilen und Kannibalen rette. Die Antwort des Präsidenten war bezeichnend.

Jetzt, da Präsident Trump über Hannibal Lecter spricht, den fiktiven Serienmörder, der Menschen die Gesichter abgefressen hat, sollte man nicht vergessen, dass Ermittler des New York Police Department die Existenz eines Videos bestätigt haben, in dem Hillary Rodham Clinton und ihre Assistentin Huma Abedin genau dasselbe getan haben.

Plötzlich machen Trumps wiederholte Verweise auf Hannibal Lecter und „die Echten“ viel mehr Sinn.

2024 dürfte das Jahr sein, in dem die globale Elite als die Psychopathen und Ghule entlarvt wird, die sie wirklich sind.

Und es sind nicht nur Washington D.C. und Hollywood, sondern auch Davos.

Pascal Najadi, der Sohn des Mitbegründers des Weltwirtschaftsforums, arbeitet in den Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Schlüsselfiguren der globalen Elite eng mit den Staatsanwälten zusammen . Dies weckt im Weltwirtschaftsforum, bei den Vereinten Nationen und bei der WHO die Befürchtung, dass ihnen die diplomatische Immunität entzogen und Haftbefehle ausgestellt werden könnten.

Die globalistische Elite hat der Mehrheit der Bevölkerung die letzten drei Jahre zur Hölle gemacht, aber wir sind stark geblieben, haben unsere Würde bewahrt und ihre Lügen eine nach der anderen entlarvt.

Unsere Peiniger wurden in die Ecke gedrängt, und der Tag der Abrechnung steht bevor.

Media Matters steht nach Aufdeckung der Vertuschung eines Pädophilenrings vor dem Zusammenbruch

Das von Soros finanzierte Unternehmen Media Matters hat am Donnerstag Dutzende Mitarbeiter entlassen, da es vor dem Bankrott steht, nachdem Beweise aufgetaucht waren, dass es bei der Vertuschung der Existenz eines elitären Pädophilenrings geholfen hatte.

Die linksextreme Gruppe wird von David Brock geleitet – einem berüchtigten Clinton-Agenten, der von George Soros finanziert wird und die Aufgabe hat, konservative und unabhängige Stimmen in sozialen Medien zu zensieren . Media Matters ist einer der produktivsten Zensoren im Internet und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Pizzagate-Geschichte unterdrückt und vor der Öffentlichkeit verborgen wurde.

Elon Musk hatte im vergangenen Jahr Klage wegen Verleumdung gegen die zwielichtige Organisation eingereicht und dem Unternehmen vorgeworfen, es würde „Werbetreibende einschüchtern“ und sie dazu bringen, X zu verlassen, indem es den Algorithmus der Plattform austrickse.

Die „New York Post“ berichtet: Die Klage führte zu bundesstaatlichen Ermittlungen der republikanischen Generalstaatsanwälte Ken Paxton aus Texas und Andrew Bailey aus Missouri gegen den Sender wegen möglicher betrügerischer Aktivitäten im Rahmen der angeblichen Manipulation von Daten auf der Website, die früher als Twitter bekannt war.

Media Matters antwortete nicht sofort auf Anfragen um einen Kommentar, doch sein Präsident Angelo Carusone veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung zu den Entlassungen.

„Wir sind an mehreren Fronten mit juristischen Angriffen konfrontiert und angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Medienlandschaft verändert, müssen wir unsere Ressourcen äußerst bewusst einsetzen, um weiterhin wirksam zu bleiben“, sagte Carusone.

„Niemand macht das, was Media Matters macht. Deshalb ergreifen wir jetzt diese Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir für alles, was vor uns liegt, nachhaltig, robust und erfolgreich aufgestellt sind.“

Entlassene Mitarbeiter verkündeten am Donnerstag ihre plötzliche Entlassung über die sozialen Medien, einer von ihnen fand dabei besonders harte Worte gegenüber Musk.

„Schlechte Nachrichten: Ich wurde zusammen mit einem Dutzend Kollegen von @mmfa entlassen. Es gibt einen Grund, warum rechtsextreme Milliardäre Media Matters mit Heerscharen von Anwälten angreifen: Sie wissen, wie effektiv unsere Arbeit ist, und das macht ihnen (ihm) Angst“, schrieb Kat Abughazaleh.

Die Post hat Musk um einen Kommentar gebeten.

Andere langjährige Journalisten von Media Matters beklagten die Entlassungen.

„Nach fast vier Jahren bei Media Matters wurde ich entlassen“, schrieb eine Mitarbeiterin namens Beatrice. „Wenn also jemand nach Forschern mit Videoerfahrung sucht, schreibt mir.“

„Meilenstein im Journalismus erreicht (wurde entlassen)“, fügte der ehemalige Media Matters-Autor Bobby Lewis hinzu .

„Heute gibt es bei Media Matters Entlassungen. Viele kluge Leute sind jetzt für den Job verfügbar“, sagte Jared Holt, ein leitender Forscher am Institute of Strategic Dialogue.

Carusone bezeichnete die Klage von Musk damals als „unbegründet“ und wies darauf hin, dass „große Marken zu Recht davor zurückschrecken, Partnerschaften mit der Social-Media-Plattform einzugehen“.

Die Klage, die vor einem Bundesgericht in Fort Worth, Texas, eingereicht wurde, durchläuft noch immer das Justizsystem.

Die Säuberungsaktion bei Media Matters ist die jüngste in einer Reihe von Entlassungen in der Branche – insbesondere bei liberalen Medien.

Wie The Daily Caller zuerst berichtete, entließ NowThis im Februar die Hälfte seines Redaktionsteams im Rahmen einer „umfassenderen Initiative zur Neuausrichtung unserer Ressourcen und Strukturen, um ein langfristig nachhaltiges Geschäft in der sich entwickelnden Medienlandschaft sicherzustellen“.

Am selben Tag entließ The Intercept außerdem 15 Mitarbeiter, darunter Chefredakteur Roger Hodge. Letzten Monat berichtete die New York Times, dass die von Glenn Greenwald mitbegründete Nachrichtenseite knapp bei Kasse sei und im nächsten Jahr schließen müsse.

…

