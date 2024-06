Das CERN – Die Zentrale der CIA, was in den Tunneln wirklich geschieht

Ein zweiter Bericht vom 8. Juni 2015 besagt, dass Wissenschaftler am CERN „ein schwarzes Loch verursachen“ könnten und dass „das CERN-Logo 666 ist (das Zeichen des Tieres)“ und theoretisch das „Ende der Tage“ herbeiführen könnte, wie es im Buch der Offenbarung der römisch-katholischen Kirche vorausgesagt wird.

Kurz gesagt, das CERN ist letztendlich für jedes zukünftige, apokalyptische Ereignis verantwortlich, das den Planeten Erde theoretisch zerstören könnte (z.B.

ein Asteroidenangriff, eine biologische Pandemie, ein nuklearer Terrorangriff, ein dritter Weltkrieg etc.), was genau das ist, was man von der Central Intelligence

Agency (CIA) erwarten würde.

Angesichts der Tatsache, dass die CIA die meisten Drogen und Waffen schmuggelt, Menschen- und Kinderhandel betreibt, Morde an Präsidenten, Premierministern und Staatsoberhäuptern auf der ganzen Welt durchführt – was zu gefälschten Farbrevolutionen im letzten Jahrhundert geführt hat -, ist es ein Wunder, dass die Gesellschaft immer noch nicht versteht, dass Facebook und viele soziale Netzwerke von der CIA und von DARPA-Projekten erschaffen wurden.

Bis zum heutigen Tag ist die Entlarvung der CIA und des weltweiten tiefen Staates auf der Überholspur, direkt bist zu den Zivilisationen und Gesellschaften auf der

ganzen Welt – die Große-Erwachen-Bewegung.

Der Genfer Tunnel

Obwohl es sich nur um eine Vermutung handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Genua, Italien, den Eingang eines 275 Kilometer langen, unterirdischen Tunnels

markiert, durch den U-Boote von Grönland aus Zugang zum CIA-Hauptquartier unter dem Genfer See erhalten.

Diese Vermutung wird durch die Tatsache untermauert, dass Genf (G+N+V) und Genua (G+N+V) denselben Namen tragen, was darauf schließen lässt, dass der „Genfer Tunnel“ der offizielle Name des Tunnels sein könnte.

Die Flagge von Genua und das Wappen von Genua tragen ein römisches Kreuz, das der Flagge der Schweiz ähnelt und mit dem Logo des Roten Kreuzes identisch ist, das zufällig seinen Sitz in Genf hat.

Mit anderen Worten, die Namen und Symbole, die mit Genua in Verbindung gebracht werden, sind im Wesentlichen schweizerisch.

Interessanterweise wurde bereits im Jahr 1946 ein gigantisches Bohrprojekt in Angriff genommen, um einen Tunnel durch den Fuß des Mont Blanc, des höchsten Berges der Alpen, zu graben.

Dieses Projekt wurde schließlich als Mont-Blanc-Tunnel bekannt, der letztendlich Chamonix, Frankreich, mit Courmayeur, Italien, verbinden sollte.

Wenn man bedenkt, dass das CERN am 29. September 1954 öffentlich gegründet wurde, scheint es, dass der Mont-Blanc-Tunnel das Deckmantelprojekt für den Bau des Genfer Tunnels zwischen Genua und Genf gewesen sein könnte.

Für den Fall, dass beide Tunnel gleichzeitig gebaut wurden, würden alle tunnelbedingten, seismischen Aktivitäten des Genfer Tunnels natürlich dem Bau des

Mont-Blanc-Tunnels zugeschrieben werden.

Die Vermutung, dass der Mont-Blanc-Tunnel als Deckmantel für den Genfer Tunnel gedient hat, wird durch die Tatsache untermauert, dass die Fertigstellung des Mont-Blanc-Tunnels 20 Jahre dauerte, obwohl er nur 11,611 Kilometer lang ist.

Umgekehrt hat die Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels, der 151,84 km (94,3 Meilen) Tunnel umfasst, ebenfalls 20 Jahre gedauert. Das Argument, dass die Verbesserungen in der Technik letztlich für die mehr als zehnfache Steigerung der Fertigstellungsrate des Tunnels verantwortlich sind, muss man sich vergegenwärtigen: Der Simplontunnel unter den schweizerisch-italienischen Alpen war nur neun Jahre lang im Bau (1912 bis 1921) und hat eine Länge von 39,524

Kilometern (24,5591 Meilen).

Die 20-jährige Bauzeit des 11,611 km langen Mont-Blanc-Tunnels lässt daher vermuten, dass er als Deckmantel für den Bau des Genfer Tunnels gedient hat, der

sich direkt östlich von ihm befindet.

Die Vorstellung, dass ein Basistunnel 275 Kilometer (170 Meilen) unter den Alpen gebohrt werden könnte, wird durch die Tatsache gestützt, dass von den längsten und tiefsten, bekannten Tunneln der Welt mindestens 11 mit einer Gesamtlänge von 315,937 Kilometern (196,314 Meilen) in der Schweiz liegen oder an daran beteiligt sind.

Zu diesen Tunneln gehören unter anderem: der Gotthard-Basistunnel (57,104 Kilometer), der Mont d’Ambin-Basistunnel (57 Kilometer), der Ceneri-Basistunnel

(39,8 Kilometer), der Lötschberg-Basistunnel (34,57 Kilometer), der LEP-Tunnel (26. 659 Kilometer), der Simplontunnel (19,824 Kilometer), der Vereinatunnel (19,058 Kilometer), der Gotthard-Straßentunnel (16,9 Kilometer), der Furka-Basistunnel (15,407 Kilometer), der Gotthardtunnel (15,003 Kilometer) und der Lötschbergtunnel (14,612 Kilometer).

Das Genfer Tunnelsystem ist mit dem VATIKAN-Tunnelsystem verbunden, das über 60 Meilen an Büchern/unterirdischen Bibliotheken beherbergt, die vor der Gesellschaft verborgen gehalten werden und 54 versteckte Bücher enthalten, die ursprünglich Teil der Großen Bibel waren.

Diese Tunnelsysteme führen durch Europa in den Mittleren Osten, durch die Ukraine nach Schweden und zu den unterirdischen Stützpunkten in Nordpolen.

Seit Anfang des Jahres 2014 haben Militäroperationen riesige Netzwerke der unterirdischen Tunnelsysteme ins Visier genommen und zerstört.

Im Jahr 2017 haben umfassende Operationen begonnen, um die weltweiten Tunnelsysteme zu zerstören und die in der Dunkelheit Geborenen zu befreien und dem

Imperium des tiefen Staates ein Ende zu bereiten, das sich über Tausende von Jahren bis zu den biblischen Berichten über Dämonen, Teufel und Schlangenmenschen, die in den Unterwelten geboren wurden, zurück erstreckt.

Der Todesstern erscheint über dem CERN in der Schweiz, dem Sitz der CIA. Wie ursprünglich im Bericht von Truther.org vom 1. August 2015 mit dem Titel „Der

Todesstern erscheint über dem CERN in der Schweiz, der Heimat der CIA“ beschrieben wurde, bemerkten Schweizer Bürger im März 2015 einen hellen, neuen Stern am westlichen Himmel der Schweiz.

Der offenbar von Menschenhand geschaffene Stern war deutlich heller als die Venus, die ihn flankierte und befand sich etwa 100 Meilen über der Erde in der unteren Erdumlaufbahn (LEO).

Interessanterweise befand sich der von Menschenhand geschaffene Stern vorübergehend über dem CERN, das sich in der Nähe von Genf, der Schweizer Hauptstadt der Unterwelt, befindet. Zufälligerweise ähnelt die Geometrie des CERN exakt der des Todessterns aus Star Wars.

Das ist kein Zufall, denn das CIA-Hauptquartier unterhalb des Genfer Sees war in den letzten 715 Jahren für die Ausführung praktisch aller Attentate, Terroranschläge und Kriege in der Unterwelt verantwortlich.

Was genau der CIA-Todesstern ist, oder wie er über dem CERN angekommen ist, ist noch nicht bekannt, doch sein Erscheinen ist zufällig mit der ersten Enttarnung der Schweizer CIA in der Geschichte am 31. März 2015 zusammengefallen, wie in dem Bericht von Truther.org mit dem Titel „10 Gründe, warum die Schweiz die Heimat der CIA ist“ dargestellt wird.

Obwohl es sich nur um eine Vermutung handelt, scheint es, dass die einzige Macht des Planeten Erde (d.h. das Römische Reich in Grönland) beschlossen hat, die

Kommandoabteilung ihres CIA-Hauptquartiers in den CIA-Todesstern oberhalb des CERN zu verlegen, um zu verhindern, dass die CIA-Schergen vor Ort entdecken, dass sie eigentlich nicht das Sagen haben.

Mit anderen Worten: Die CIA in der Schweiz leitet die Unterwelt auf Geheiß des griechisch-römischen Reiches in Grönland.

Nachdem die operative Tarnung der CIA zum ersten Mal in der Geschichte aufgeflogen war, wurde das Hauptquartier der CIA in den CIA-Todesstern verlegt, um es aus der Gefahrenzone zu bringen.

Ob die Internationale Raumstation (ISS) die operative Hülle für den CIA-Todesstern ist oder nicht, ist noch nicht bekannt, doch die Begriffe „ISS“ (S+S) und „Suisse“ (S+S) sind konsonant gleichlautend. Daher könnte der Begriff ISS in der Tat ein Codewort für den CIA-Todesstern sein.

Ob Greco-Romanen nun über den CIA-Todesstern von Grönland in die Schweiz hin- und herreisen, ist ebenfalls nicht bekannt, doch das Auftauchen des Sterns im März 2015 und sein anschließendes Verschwinden um den 15. Juli 2015 herum, ist gelinde gesagt höchst verdächtig.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der CIA-Todesstern entweder: a) nach Grönland, oder an einen anderen, abgelegenen Ort zurückgekehrt, wo er vor den neugierigen Augen der Unterwelt verborgen bleibt, oder b) irgendwo innerhalb des CERN-Komplexes (möglicherweise unter dem Genfer See) gelandet, was aufgrund seiner Größe unwahrscheinlich ist.

Die Operationen der Militärallianz zur Eroberung des CERN-SUPERCOMPUTERS „Tier 0“ Anfang des Jahres 2012 haben militärische Operationen damit begonnen, die CERN-Einrichtung der CIA zu unterwandern und die unterirdischen Tunnelsysteme, die den europäischen Kontinent mit der Welt durch superschnelle Magnetschwebebahnen verbinden, zu kartieren.

Bis zum Jahr 2014 hatten sich über 300 militärische Operateure als Arbeiter, Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler in die CERN-Einrichtungen des tiefen

Staates eingeschleust.

Im Jahr 2014 wurden die ersten Wellen von tektonischen Waffen eingesetzt, um die Tunnelsysteme zum Einsturz zu bringen, die Frankreich, Italien und Österreich mit dem unterirdischen Hauptquartier der CIA am Genfer See verbunden hatten. Die Operationen wurden mit militärischen Kräften der ALLIANZ von Norwegen über Deutschland aus durchgeführt.

Im Jahr 2017 wurden die möglichen Sabotageakte innerhalb des CERN und außerhalb der Tunnelkorridore, in denen die Kernenergie untergebracht war, von Spezialkräften beseitigt und es ist zu einem kurzen Kampf unter dem Genfer See gekommen. Im Hochsommer ist der Supercomputer in die Hände der militärischen White Hats gelangt.

SC „Tier 0“ des weltweiten LHC Computiernetzwerks (WLCG), der über das LHC Optical Private Network (LHCOPN) betrieben wird.

Berichten zufolge werden Daten vom CERN über das LHCOPN an 11 akademische „Tier 1“- Institutionen in Asien, Europa und Nordamerika über dedizierte 10-Gbit/s-Verbindungen gesendet.

Übersetzt heißt das: Die Aufträge werden vom CIA-Hauptquartier unterhalb des Genfer Sees an 11 CIA-Unterstationen in der ganzen Welt gesendet, von denen sich eine in Langley, Virginia, befindet.

Mehr als 150 „Tier 2“-Einrichtungen sind in der Folge mit den 11 „Tier 1“- Einrichtungen der CIA verbunden, wodurch ein Netz von CIA-Unterstationen entsteht,

die gleichzeitig als Zentren für Forschungs- und Bildungsnetze (NREN) dienen.

Obwohl die NRENs angeblich dazu dienen, die Bedürfnisse von Forschung und Bildung innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft zu unterstützen, dienen sie in Wirklichkeit als geheime Unterstation der CIA, die Attentate, Spionage und Terroranschläge durchführt.

Im Jahr 2019 haben die White Hats die volle Kontrolle über das CERN übernommen.

Die Technologie im CERN ist eng mit dem ROSWELL-ABSTURZ und der klassifizierten TESLA-Technologie verbunden (beide verbindet das Zeitreisen).

Die Roswell UFO-Technologie öffnet den Zugang zu Portalen 400 Meilen unter der Erdkruste und dem Erdmantel, die einen anderen Ozean und eine verborgene

Gesellschaft beherbergen.

Die französische ROTHSCHILD Elite-Familie, die bei der Gründung des FBI mit Nachkommen der Jesuiten-Armee und Napoleon-Blutlinien mitgeholfen hat, hat diese Technologie vom US-Militär in den 1900er Jahren gestohlen. Jetzt haben die klassifizierten Operationen endlich wieder eine der größten Maschinen der Menschheit in der Hand, die 17 Meilen lang ist und die Macht hat, die Zeit neu zu erschaffen.

Sie besitzt heilende Eigenschaften und verbindet ZIVILISATIONEN im ganzen Universum und die innersten planetaren Geheimnisse der Erde miteinander.

übersetzt von Bruce @exopolitics_deutsch

Anm. d. PRAVDA TV Red.: Wir halten die ALLIANZ und die sog. White Hats für eine Psy Op der Elite, um den Menschen eine Erlösung in Form einer geheimen Organisation zu präsentieren.

Quellen: PublicDomain am 27.06.2024