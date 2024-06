Das Sommermärchen der Vielfalt 2024: Die Heucheleien der Oberen von „Brot & Spiele“

Teile die Wahrheit!

An dieser Stelle muss ich mich einmal outen, denn ich sitze gerade in meinem Kaminzimmer und stelle fest, dass ich ein „TransEx´ler“ bin, denn ich TRANS piriere EX trem. Ja sie haben richtig gelesen, meine lieben Leser, ich schwitze in der Hitze dieses „Höllensommers des Jahrtausends“[1], mit derzeitigen Außentemperaturen um die 14 Grad.

Vielleicht hätte ich ja nicht ganz so viele Holzscheide in den Kamin legen lassen sollen. Hier in diesem Zimmer, was gleichzeitig mein Arbeitssaal ist und die Bibliothek inne hat, spiele ich nur allzu gern mit meinen Enkeln „Die Reise nach Jerusalem“, „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ oder „Mein rechter rechter Platz ist leer“, während wir Alexandras „Zigeunerjunge“, Heinos „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ und Olaf Hennings „Cowboy und Indianer“ lauthals mitsingen.

Sodann verstehe ich nicht, warum mich meine Schwiegertochter, welche Kindererzieherin ist, nun zurechtweist?! Scheinbar dürfen die heutigen Kinder keinen Spaß mehr haben?! Gerade las ich in der Zeitung: „Landtag dreht Jugendlichen das Lachgas ab“[2].

Nun bin ich mir sicher: Unsere Kinder und Jugendliche sollen wahrlich nichts mehr zu lachen haben 😊!!! Wenn ich so vor meinem Kamin sitze, lasse ich gern meine Blicke durch die Terassentür über mein stattliches Anwesen schweifen. Hinten rechts in dem Tannenhain erspähe ich bereits die ersten Zapfen an den Nadelbäumen.

Jedoch bei genauerer Betrachtung, stellen sich diese bei diesem Wetter als Eiszapfen heraus 😉, welche gut zu den gezüchteten Eisblumen im darunter stehenden Gewächshaus passen. Sehr froh bin ich auch darüber, dass wir vorne links im Garten, neben der mit Clematis bewachsenen chinesischen Pagode, wo ich jeden Nachmittag meinen 5-Uhr-Tee trinke und mir dazu Pasteten oder noch warme Leipziger Lerchen gereicht werden, vor drei Jahren die Rosenzucht gegen ein Reisfeld austauschen ließen, denn dieses wird in diesem vom Helmholtz-Institut betitelten „Dürresommer“ reichlich durch ergiebige Regenfälle genährt.

Apropos Leipzig: Die „Leipziger Zeitung“ stellte vor kurzem und ganz erschrocken fest: „ Dürresommer könnte drohen und Anstieg der rechten Gewalt “[3]. Ehrlich jetzt? Rechte Gewalt wegen Dürresommer?!

Was für ein Zusammenhang!!! Was für eine Farce!!! Was für eine ganz große Scheiße in den unseren Qualitätsmedien!!! (Ich entschuldige mich ausdrücklich hiermit für das gar schmutzige und fäkale Wort im letzten Satz, ich meinte den Begriff „Qualitätsmedien“ 😉!)

Bild 1: Hut ab vor so viel journalistischer Sorg- und Vielfalt bei den Qualitätsmedien!!!

Draußen sind gerade die jungen Meisen flügge geworden und flattern mit aller Kraft durch die Gegend. Wie so oft sitze ich vor dem Fenster und beobachte diese kleinen bepflaumten Vögelein und denke so bei mir: Ach wie gut ihr es doch habt, so müssen sie keine Steuern bezahlen und dürfen allerlei Liedlein zwitschern, wo und wann sie wollen, ohne Verbote und Gängeleien der „oberen Vögel“, auch wenn die Gesänge gar schrecklich seien. DÖP DÖP DÖP!

Ganze Armeen von eingeschleppten Ameisen befallen und fressen unsere Rhododendron-Zucht von unten herauf auf. Sie kamen über Italien und Spanien aus fremden Ländern, von Afrika und Asien. Sie hatten eine schier unglaublich weite Anreise, nur um nun aus dem unterwanderten Untergrund zuzuschlagen.

Man sollte gegen diese schmarotzenden Insekten vorgehen, bevor sie weitere Ländereien befallen und noch mehr Leid anrichten. Nein, an dieser Stelle kein DÖP DÖP DÖP 😉! Auf den weiten Feldern spielen die kleinen Hasenkinder und die süßen Rehkitze laufen auch schon ganz allein umher. Herr Fasan stolziert wie immer edel über unsere Wiesen, gefolgt mit einigen Metern Abstand von seiner Frau Fasan. Irgendwie kommt mir dieses mittelalterliche Gehabe aus unseren Innenstädten bekannt vor – aber egal 😉. (Wir lassen uns das singen nicht verbieten: „Döp Döp Döp“ )

Die Apfelbäume hängen voller Früchte, die auf ihre Reife warten. Selbst die Kirschen möchten endlich, trotz der schwarzen Läuse und Kräuselkrankheit, knackig-süß werden, statt immer nur beregnet zu werden. Unmengen des Regenwasser stehen nun auf den Feldern und die Bauern machen sich so ihre Gedanken, ob die Ernte wohl gut werden wird. Der von den Medien heraufbeschworene „Höllensommer“ will sich noch immer nicht so recht einstellen. Es ist zu kalt! Ja, es ist ganz einfach und banal gesagt viel zu kalt!

Auch die Mutter Natur hat längst schon die Nase vom ewigen Klima-Gaga-Gefasel voll und beschloss kurzerhand, den ganzen Quatsch mal ein wenig vom Herd zu nehmen. Dafür schwappt sie nun ganze Eimer voller junger gesunder tierische Wesen aus. Nix mit Vogelgrippe, Katzenschnupfen, Affenpocken, Rindersuppenwahn oder Faultierpolitiksyndrom.

Und als wärs noch ein besonderes Schmankerl: eine ausgestorbene Orchideenart wurde wiederentdeckt, auf einer kargen Fläche, in der Nähe eines Wohngebietes[4], dort wo kleine Kinder durch eine Gruppe von Jugendlichen angegriffen wurden[5], auch wenn derzeitig die Meldung in den üblichen Medien grassiert, dass dies nur ein Fake sei. Natürlich war dieser „Skandal“ mal wieder in einer kleinen Stadt im Osten, wo auch sonst!

Aber da braucht es auch eine korrekte Betitelung: Dort wurden 2 maximal Pigmentierte, augenscheinlich weibliche, von dem Elternteil 1 und Elternteil 2 begleitete Kinder von einer selbstverständlich deutscher Jugend-Nazi-Bande schikaniert und bepöbelt. So sollte es richtiger- und schlimmerweise heißen! Jedoch war der Sachverhalt am Ende alles anders und keinesfalls so, wie es seit Tagen aus den „Qualitätsmedien“ schreit. Aber die Story ward nun mal genauso geschrieben worden.

Die Politelite überbot sich mal wieder in ihren Fabulierungen, wie unmenschlich dieser rassistische und vor allem unmenschliche Angriff, diese Attacke sei, das ist wahrlich schlimm. Und schon wieder sollen alle und jeden Tag und überall ein Zeichen gegen Rääääächtz setzen. Na dann mal los! Sofort und alle zu „bunten“ Demos!

Wer nicht dabei ist, ist ein Nazi! Fein marschieren für den „freiheitlichen Demokratismus“, wie in alten DDR-Zeiten. Vielleicht touren nun die ollen Schachteln gegen Rääääächtz, mit dem Mannschaftsbus durch das Reich Land. Ich bin mir plötzlich nicht ganz sicher und es könnte auch sein, dass ich nun irgendwas durcheinanderbringe, aber mir will nicht mehr aus dem Kopf gehen, wie der Karlchen vom Dach Lauterbach vor laufender Kamera einem Kind eine sogenannte Impfung verabreichte – oh Schreck 😳!

Und dann erinnere ich mich, wie die Merkel unseren Kindern sagte, sie sollen im Winter doch hüpfen und klatschen, wenn es ihnen im Klassenraum zu kalt sei 😳! Und dann gabs doch diese Isolationsmaßnahmen für „positiv-getestete Kinder im Schulalter“ 😳! Ebenfalls nicht zu vergessen: das von „wissenschaftlichen Experten“ ausgearbeitete „Strategiepapier“ der bunten Regulierung Bundesregierung zur Corona-Befehls-Erziehung und der nachhaltigen Beängstigung von unseren Kindern 😳!

Ach ja und die Kinderärzte, welche Kinder mit einem fast unerforschten EXPERIMENTELLEN STÖFFLEIN impften 😳! Von hysterischen Lehrern und Direktoren mal ganz zu schweigen 😳! „Freiwillige Impfentscheidung“ für in der Schule indoktrinierten Kinder ab 14 oder wars sogar ab 12 Jahren 😳?! Und nun nach dem „rassistischen Überfall“ sprechen diese steuerverschwendeten Politiker, diese sogenannten „Experten“ und die wahrheitsverdrehenden „Qualitätsmedien“ von „Unmenschlichkeit“?!

Zugegeben, ein ANGRIFF AUF KINDER IST IMMER UNMENSCHLICH??? JEDOCH SIND ALLE ANGRIFFE UND ALLE ZWANGSMASSNAHMEN GEGEN KINDER UNMENSCHLICH! Das kann man ja mal generell so festhalten, oder etwa nicht? Und dann sprechen wir morgen vielleicht mal noch über die getöteten Kinder in der Kokaine (Stichwort: „ALLEE DER ENGEL“!!!) oder in Palästina und Israel, in Syrien und Afghanistan und eigentlich überall auf der ganzen Welt, wo es satanische Monster auf Kinder abgesehen haben.

Aber als „UNMENSCHLICH“ bezeichne ich auch die tagtäglichen Überfälle von „Zugezogenen“, all die täglichen Messerstechereien auf und Tötungen von Deutschen, die höchst brutalen und sehr fremdländischen Massengruppenvergewaltigungen durch wildgewordene Bestien Horden oder auch die tagtägliche Stigmatisierung der Oberen gegen unser Volk, wie kürzlich wieder von der Studienabbrecherin und ehemaligen Küchenschabe Küchenhilfe Katrin Dagmar Göring-Eckardt[6]!

All diese Vorgänge gegen uns Einheimische sind UNMENSCHLICH, schon längst brandgefährlich und höchstbedenklich – nicht mehr und nicht weniger!!!

Doch nun wieder zurück zur Mutter Natur, welche uns Erdwesen laut der „Experten“ den Garaus machen möchte: Ach wie wunderbar doch die Mutter Natur dies alles einrichtete und so schickt sie nun das Wasser für die natürlichen Zisternen, tief unter den Feldern und Wäldern, sowie für meinen mit Koi-Karpfen befüllten Ententeich. (Gerade stelle ich fest, dass ich eindeutig zu viel „Bridgerton“, „Sanditon“ und „The Crown“ mit der mir Anvertrauten sehen musste tat 😉!)

Dieses Nass wird gebraucht werden, wenn in den kommenden Tagen die Höllenhitze Sommertage kommen. Und wenn dann nicht wieder irgendein bekloppter Vollpfosten die Wälder und Felder anzündet, was sodann gern von den üblichen Verdächtigen als „Klimawandel“ bezeichnet wird, ja dann können die Bäume in unseren Wäldern kräftig wachsen, unsere Bauern ausreichend ernten und all die kleinen Jungtiere ihre Vorräte für den nahenden Winter horten, genauso wie bereits seit vielen Jahrhunderten vor den Menschen!!!

Der Sommer kommt ganz bestimmt und er wird für uns alle gerade richtig sein, so wie ihn die Mutter Natur einrichtete![7] … es sei denn, dass die großen stählernen Vögel am Firmament etwas schier anderes mit den Erdlingen im Sinne führen.

Im alten Ägypten verjagte man den Pharao, wenn das fruchtbare Nilhochwasser nicht kam und bei den Azteken wurden ganze Menschengruppen für deren Wettergott geopfert. Vielleicht sollte man nun all die steuerverschwendenden Meschuggen in den Parlamenten für besseres Wetter „ins Spiel bringen“, denn früher half dies ja schließlich auch 😊!!!

Ein Kommentar mit 😉 von Alfred-Walter von Staufen

Nun läuft Sie wieder: die „Brot & Spiele“-EM. Wie durch einen seltsamen Zauberschwur gewann die „vielfältige Elf“ gleich im Eröffnungsspiel. Natürlich schoss dass erste Tor der schöne Florian Wirtz mit der Nummer 17 auf dem Rücken. Na wenn dies kein Zeichen war 😉!!!

Meine Vermutung zu dem deutschen Sieg ist jedoch, dass die Schotten vor so viel transvielfältiger Fußballspielkaft unserer National-Elfen den entsprechenden Einhorn-Respekt zeigten oder einfach nur von dem „Mann mit dem Stahlfinger Gottes“ Antonio Rüdigers Tauhid-Zeichen eingeschüchtert waren! Man weiß es nicht so genau.

Bild 2: Alles nur Zufall! Alle abgebildeten Personen zeigen ganz sicher nur auf ihren einen Gott „Allah“. DÖP DÖP DÖP 😉

Natürlich und selbstverständlich hat Rüdigers Tauhid-Finger nichts mit dem gesteuerten halsabschneidendem Terroristen-Theater-Verein IS zu tun, da er ja sonst nicht in der „Einhorn“-Elf spielen tät, sagt man uns zumindest! Also ich vertraue diesen Qualitätsmedien auf jeden Fall 😊 und ganz gewiss 😉!

ABER nun stellen Sie sich doch bitte einmal vor, meine lieben Leser, wenn wir als deutsche „Dauerteilzeitrassisten“ mit dem „erhobenen rechten Arm“ durch unsere Straßen laufen und uns anschließend darauf berufen würden, dass man aus Sorge um die eigene Sicherheit und nur auf ausdrückliches Anraten der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker diesen Arm wegen der „Armlänge Sicherheitsabstand“ erhob[8], ob wir sodann als „dumme Michels“ wohl auch einfach und so straffrei davonkommen würden?!

Wussten Sie, nur so nebenbei erwähnt, dass die Fußball EM 2024 uns Steuerzahler nach offiziellen Quellen schlappe 625 Millionen Thaler kostet[9]?! Andere Medien berichten gar von 650 Millionen[10]. Fairerweise sollte man aber dazu erwähnen, dass sozusagen als „kleine Entschädigung“ die UEFA nur mit einem Peanuts-Umsatz in Höhe von 2,7 Milliarden und somit einen Gewinn in Höhe von 1,7 Milliarden Thaler rechnen darf.

Jedoch die Vergangenheit zeigt auch, dass der Gewinn schnell einmal doppelt so hoch ausfallen kann! Selbstverständlich musste die deutsche Regierung der UEFA STEUERFREIHEIT bei diesen kargen Umsätzen und Gewinnen garantieren und versprechen 😉[11]!

Ich ganz persönlich liebe ja solche lukrativen und cleveren Geschäfte, wo wir Steuerzahler alle Investitionen bezahlen müssen dürfen und die nicht ganz unerheblichen Gewinne dann selbstverständlich alle anderen außer die Deutschen einstreichen müssen. Dieses Modell nennt man sodann „freiheitliche Demokratie“ im „besten Deutschland, das wir je hatten“ 😊!

Garantiert und zu 100% geschieht dies alles im Interesse des Deutschen Volkes, denn schließlich schworen ja unsere Politiker in unserem Interesse zu handeln und „jeglichen Schaden vom Volke abzuwenden“!!!

Ich stelle mir gerade vor, was man mit diesem Gewinn alles im Ahrtal anstellen könnte … Man wird ja noch träumen dürfen 😉!!!

Sehr interessant sind auch die Sponsoren dieser Europameisterschaft, so kommen doch 40% dieser Firmen aus China , obwohl unsere bunte Regulierung Bundesregierung und Uschis EU doch am liebsten Strafzölle auf deren Produkte erheben möchten.

„UEFA EURO 2024: Chinesische Unternehmen führen Sponsoring an – Unternehmen wie AliExpress, Alipay+, BYD, Hisense und Vivo sind prominente Beispiele dafür, wie chinesische Firmen zunehmend den europäischen Markt ins Visier nehmen. Diese Unternehmen nutzen die Europameisterschaft als Plattform, um ihre globale Markenbekanntheit zu steigern und sich stärker in Europa zu positionieren.“[12]

Andere Medien schreiben:

„Ein Hauptsponsor der Fußball-EM 2024 steht fest: Es ist der chinesische Autobauer BYD. Offensichtlich überließ die deutsche Autoindustrie der asiatischen Konkurrenz aber bereitwillig das Feld. “[13].

Glauben Sie meine lieben Leser, dass dies wirklich so ist?!

Schauen wir uns doch einmal diesen chinesischen Autobauer BYD etwas genauer an. Auf Wikipedia kann man dazu lesen:

„BYD Auto Company Limited, kurz: BYD Auto, ist ein Autohersteller in Shenzhen in der Provinz Guangdong in der Volksrepublik China und eine Tochtergesellschaft der BYD Company Ltd. … Im vierten Quartal 2023 lieferte BYD mit 526.409 Fahrzeugen über 35.000 mehr E-Autos als der bisherige Marktführer Tesla. … Im Bereich der Elektromobilität gilt es – nicht zuletzt durch die Markteinführung der weltweit ersten Elektro-Sattelzugmaschine , des ersten Elektro-Gelenkbusses und des ersten Elektro-Doppeldeckerbusses – als eines der innovativsten Unternehmen. … Als Joint Venture zwischen BYD Auto und der Daimler AG wurde 2011 Shenzhen Denza New Energy Automotive gegründet. Dabei hielten zunächst beide Unternehmen 50 Prozent der Anteile.“[14].

Neben BYD existieren weitere E-Auto-Hersteller in China, welche gerade den Markt fluten, wie zum Beispiel: Aiways, DFSK (Seres), Maxus, MG, Nio, Ora, Polestar und Xpeng. Hinter all diesen China-Marken stecken die wirklich großen und weltweit agierenden alten Autokonzerne, von denen sogar in jüngster Vergangenheit so mancher Name offiziell verschwunden war.

Genauso funktioniert der Markt: Man lasse die alten und teuer hergestellten Marken vom Markt verschwinden, Insolvent gehen oder verkauft diese direkt nach Asien, um im Anschluss unter neuem Namen und für den halben Preis die neusten Autos herzustellen und weltweit zu verkaufen.

Vielleicht meint nun der eine oder andere Leser: nööö, das kann nicht sein. Na dann schauen wir einmal etwas weiter, wer wohl so klug war und diese Geschäfte (so leicht hinterlistig) auszutüfteln und aufzubauen.

„Unsere Leistungen in Großchina: Die ersten Kontakte der Rothschild-Familie mit China gehen auf die 1830 er Jahre zurück. Unser Unternehmen war eines der ersten westlichen Unternehmen, das nach 1953 wieder Beziehungen aufbaute .“[15].

Na das klingt aber wie eine wahr gewordene Verschwörungstheorie. Jedoch sollte es allgemein bekannt sein, dass das kommunistische China von den Rothschilds faktisch auf dem „Reisbrett“ 😉 geschaffen wurde! Weiter heißt es:

„ Global Advisory bietet unparteiische, kompetente Beratungs- und Abwicklungsdienstleistungen für große und mittelgroße Unternehmen, Private Equity, Familien und Unternehmer . Wir haben direkten Zugang zu den chinesischen und nordasiatischen Märkten durch unsere lokalen chinesischen Banker , die in Shanghai, Peking und Hongkong ansässig sind und durch eine Partnerschaft in Südkorea unterstützt werden.

Wir verfügen über umfassende Kenntnisse der wirtschaftlichen Entwicklung der Region und der Herausforderungen, vor denen ihre Branchen stehen, und haben ein außergewöhnliches Verständnis des lokalen Regulierungs- und Marktumfelds entwickelt. Unser Team ist darauf spezialisiert, die kulturellen Unterschiede zwischen den Managements ausländischer und lokaler Unternehmen zu überbrücken, und ist der führende Berater für chinesische Unternehmen, die in Europa investieren.

Wealth and Asset Management in Hongkong bietet Vermögensverwaltungsdienste an, um Kunden bei der Strukturierung und Sicherung ihres Vermögens sowie bei der Anlage und Verwaltung ihrer Finanzanlagen zu unterstützen. Wir betreuen erfolgreiche Familien, Unternehmer, Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen .“[16].

Nun schätzen oder raten Sie doch bitte einmal, welche Banken, Unternehmensberater, usw. hinter all den chinesischen EM24-Sponsoren stecken?!

Was meinen Sie, wer wirklich hinter „AliExpress“ steckt oder wer „Alipay+“ entwickelte?! Richtig, es sind immer die gleichen Top-Player!

Die Familie Rothschild steckt hinter dem sonderbaren Aufstieg des kommunistischen Chinas, genau wie es bei allen großen Unternehmen ist!

Haben Sie die folgende Überschrift gelesen?!

„ Mücken- und Zecken-Plage zur EM – Experte sagt „blutigen Sommer“ voraus“[17]

Fragen Sie mich bitte nicht warum, aber als ich dies las, dachte ich zuallererst: Will man etwa krankmachende Mücken und Zecken in oder bei EM-Spielen mal wieder auf die Menschheit loslassen?! Es wäre ja nicht das erste Mal, dass solche Krösusse wie Billiboy Gates Mücken auf die Menschheit loslässt[18].

Mein Gedanke ist ehrlicherweise nicht so weit hergeholt, denn es sollte allgemein bekannt sein, dass das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung schon des Öfteren Projektförderung der Bill und Melinda Gates Stiftung erhielt[19]. Eines der unterstützenden Programmen war bereits 2010 die Entwicklung von Nanopartikeln, die Impfstoffe beim Kontakt mit menschlichem Schweiß freisetzen[20]. Na Holla die Waldfee, dass nenne ich mal eine wahrgewordene Verschwörungstheorie, bevor diese überhaupt entstand!

Nun wieder zurück zu den Zecken und Mücken, welche in meinen Augen schon längst einer Invasion gleicht.

„Wir stehen erst am Anfang eines dramatischen Wandels. Neue Arten drängen mit Macht nach Deutschland. Die warmen Winter, Wetter-Extreme machen’s möglich“, sagt Diplom-Biologe Eike Brügmann (46). Der Klimawandel lässt grüßen!

Brügmann: „Hunderttausende Fans werden während der Fußball-EM draußen die Spiele sehen. Ein paar Grad noch mehr, und der Blutzoll dürfte hoch werden.“

Nerv-Sommer mit Milliarden von Blutsaugern dürften nach Meinung des Experten zur Normalität werden. Neben den heimischen Mückenarten gesellen sich immer mehr gefährliche Exoten dazu, etwa die Asiatische Tigermücke und die Buschmücke . Und damit rücken auch Dengue-Fieber, Malaria und das Zika-Virus näher.“[21]

Ist es nicht mal wieder ein wahrlich-putziger Zufall, dass an genau diesen Plagegeistern (ich meine Zecken und Mücken 😊) auf der Insel Riems, im „renommierten“ Friedrich-Löffler-Institut, „geforscht“ wird? Ich schrieb in meinen Artikeln „CORONA – Die synthetische Weiterentwicklung von BORRELIOSE?!“ und „Die unheimlichen Experimente auf der deutschen Insel des Todes“ ausführlich über dieses Thema.

Und ebenfalls ist es ganz bestimmt wieder nur ein „Zufall“, dass dieser „Experte“ und Diplom-Biologe Eike Brügmann aus Geesthacht in Schleswig-Holstein auch Kammerjäger und Schädlingsbekämpfer ist[22], also ein Experte Rattenfänger, denn so kann er sich ganz privat die infizierten Mücken und Zecken vom Hals halten.

Apropos Insekten: Interessant sei noch zu erwähnen, dass das von Bill Gates geförderte Helmholtz-Institut auch Insekten züchtet, jedoch nur zur „Forschung als Nahrungsmittel“ 😉!

Nun wieder zurück zum „Blutzoll“ im Fußball: Und wieder einmal steht der Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng wegen Gewaltvorwürfen von seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Kinder. Er soll sie, laut den Vorwürfen, „etwas auf Linie“ gebracht haben, um es vorsichtig auszudrücken. Zugegeben, dass ist ein sehr krasser Vorwurf, zu dem ich mich nicht weiter äußern möchte. Jedoch sollten Sie sich, meine lieben Leser, die folgende Zeilen der Richterin einmal verinnerlichen und wirklich durch den Kopf gehen lassen:

„Die Vorsitzende Richterin Susanne Hemmerich appellierte … „Ich mache diesen Beruf inzwischen seit 40 Jahren“, sagte sie. Und noch nie habe sie „eine so umfangreiche mediale Vorverurteilung des Angeklagten“ erlebt.“[23].

War nicht erst vor wenigen Wochen eine ähnliche „umfangreiche mediale Vorverurteilung“ von noch nicht einmal Angeklagten in allen Gazetten und TV-Kanälen zu vernehmen, weil 5 bis dato nicht angeklagte, aber dennoch vorverurteilte damals besäuselte Jugendliche ein gar seltsames Liedlein auf Sylt anstimmten?!

Was ich an diesem Fall sogar noch schlimmer finde ist, dass im Gegensatz zum mutmaßlichen Frauenschläger Boateng wahrscheinlich die Zukunft der jungen 5 „Sänger“ zerstört wurde, wobei wir doch Fachkräftemangel haben und uns immer wieder erzählt wird, dass dadurch die Wirtschaft gefährdet sei. Boateng fällt garantiert sehr weich, während die „Sylter“ Trinkenden sehr hart aufschlugen! Wenn zwei das gleiche tun, ist es in diesem Land längst nicht dasselbe!

Weil wir gerade bei dem Thema „nicht ganz so nette, aber überbezahlte Fußballmillionäre“ sind: Erinnern Sie sich noch an Franck Ribéry, dessen Vorliebe nicht nur vergoldetem Steak für 1.200 Euro gilt, sondern auch kleinen minderjährigen Mädels und als Strafe dafür einen FREISPRUCH kassierte[24]?! Oder der Fußballer Christoph Metzelder, welcher für Kinderpornos lächerliche 10 Monate Bewährung bekam[25].

Paolo Guerrero sorgte mit einem Flaschenwurf auf einen Fan für Aufsehen und Marko Arnautovic soll im Sommer 2012 bei einer Routinekontrolle zu einem Polizeibeamten in Wien den Satz „Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen“ gesagt haben[26].

Marco Reus erhielt einen Strafbefehl über 540.000 Euro. Er soll drei Jahre lang ohne Führerschein gefahren sein[27].

Mohamadou Idrissou hat eine bunte Vita, was Skandale angeht: 2011 wurde ihm ein verwüstetes Penthouse zu Lasten gelegt. 2013 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen Idrissou ermittelt. Er soll Morddrohungen gegen eine vermeintliche Ex-Freundin ausgesprochen haben[28].

Und dies war nur ein kleiner Auszug von diesen Vorzeige-„Balla-Balla-Mannen“.

Was für Idole!!! Was für Superstars!!! Was für Vorbilder!!!

Wenn ich mir das Verhalten dieser überbezahlten Rasenlatscher so ansehe, kann ich nur in Abwandlung von Göring-Eckardts inzwischen gelöschten Tweet sagen:

„Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler.“. 😉! DÖP DÖP DÖP

Richtig Frau Göring-Eckardt, dann wären garantiert weitaus weniger Frauenschläger und zornig Kriminelle[29] in der Elf, weil die meisten unserer Landsleute so etwas wie ein Elternhaus hatten, wo sie mit unseren Tugenden aufwuchsen, wozu unter anderem Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Stärke, Standhaftigkeit, Mäßigung, Güte, Demut, Hoffnung und Liebe gehören!

Bild 3: Göring-Eckardt lebt auf Steuerzahlerkosten, verachtet aber scheinbar uns als Lohngeber! Was für ein Haufen Elend!!!

Ach ja, der liebe und überbewertete Fußball. Ehrlich gesagt würde es mich nicht wundern, wenn unsere deutsche Mannschaft die Elf der BRD recht weit kommt. Warum fragen Sie? Erinnern Sie sich nicht an die anderen Meistertitel 1954, 1974, 1990 und 2010? Ist es nicht so, dass „wir“ immer einen Titel holten, weil damit etwas im Volke „gekittet“ oder auf etwas vorbereitet werden sollte?! Ich sehe das wie folgt:

1954: 9 Jahre nach Kriegsende lag Deutschland Ost und West teils noch immer in Trümmern und dessen Trauma in der Bevölkerung war zu spüren. Durch diesen WM-Sieg lag sich das Land zum ersten Mal wieder in den Armen und startete anschließend in das Wirtschaftswunder (im Westen). Kein Mensch bemerkte damals scheinbar, dass dieses „Wirtschaftswunder“ nichts weiter war, als eine neue Versklavung durch fremde (Sieger-) Mächte!

1974: In diesem Jahr feierte man in Ost und West jeweils den 25. Gründungstag des jeweiligen Landes. Aber es war auch das Jahr nach der weltweiten Ölkrise. Am 24.04.1974 wurde Günter Guillaume festgenommen, der persönlicher Referent von Bundeskanzler Willy Brandt, aber vor allem Agent der DDR-Staatssicherheit. Zwei Wochen später folgte der Rücktritt Brandts[30].

1990: Das Jahr nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung. Durch diesen Sieg der Deutschen Nationalmannschaft befand sich das gesamte Land in einem Freudentaumel, so dass man die aufziehenden politischen Gewitterwolken kaum wahrnahm.

2010: Christian Wulff wird zum jüngsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gewählt – und tritt im Rahmen von Korruptionsvorwürfen nach nur 598 Tagen wieder vom Amt zurück. Ein Sandsturm auf der A19 bei Rostock führt zur Massenkarambolage – und fordert acht Todesopfer. Die europäische Flüchtlingskrise ruft Mitte des Jahrzehnts große Solidarität hervor – stellt aber auch Norddeutschland und die Betroffenen vor enorme Herausforderungen. Mit manipulierten Abgaswerten löst Autobauer Volkswagen den größten Industrie-Skandal der deutschen Geschichte aus[31]. Die Europäische Kommission stellt im Januar 2010 den Haushalt Griechenlands unter EU-Kontrolle; bis 2012 muss das Land seine Neuverschuldung unter die Marke der EU-Konvergenzkriterien von drei Prozent des Bruttoinlandproduktes drücken. Ebenfalls war 2010 der Baubeginn der Erdgas-Pipeline Nord Stream durch die Ostsee nach Deutschland. Griechenland, welches durch die Finanzkrise ab 2007 kurz vor dem Staatsbankrott steht, bittet die Europäische Union und den Internationalen Währungsfonds im April 2010 um insgesamt 45 Milliarden Euro Finanzhilfe. Am 29.05.2010 gewann Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“ beim Finale des 55. Eurovision Song Contest für Deutschland in Oslo. Am 03.10.2010 wurde die Bezahlung der deutschen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg abgeschlossen[32]. Seitdem bezahlen wir den 2. Weltkrieg ab!!!

Und wie weit werden die Deutschen National-Elfen in diesem Jahr kommen?! Wenn ich mich im Land umsehe, auf die Stimmung des unterdrückten Volkes höre und den politischen Wahnsinn verfolge, würde es mich nicht wundern, wenn man mit einem Sommermärchen 2024 im Märchenland der großen Verräter, abermals Geschichte schreiben würde.

Ganz ehrlich: Mich wundert hier gar nichts mehr!!!

Passen Sie auf sich auf!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In eigener Sache:

Ich bin in meinem ersten Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ der Frage nachgegangen: Was ist eigentlich Demokratie. Überlegen Sie doch bitte einmal selber: Wenn nach einer Wahl die großen Volksparteien entscheiden, wer in den Parteien das Sagen hat, um dann zu entscheiden, wer das Sagen im ganzen Land hat, ohne dass die Menschen im Land etwas dazu zu sagen haben, nennt man dies noch Demokratie?!

Ich suchte auch Antworten, wer die Wächter des Goldes sind und was der Schwur der Jesuiten besagt? Sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ wirklich nur eine Fälschung? Was steht in der Balfour-Erklärung geschrieben? Ist die „Rose“ wirklich die Blume der Liebe oder steht sie viel mehr für eine Sklavengesellschaft? Was ist eigentlich aus dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach und dem Sachsensumpf geworden? Sind die Heiligen, welche wir anbeten, wirklich unsere Heiligen oder Götzenbilder des Teufels? Was hat es in Wahrheit mit dem Bio-Siegel auf sich?

Im vorletzten Kapitel dieses Buches dreht es sich um die augenscheinlichen Lügen und das Zusammenspiel der Politik, Banken und Wissenschaft.

Eine sehr wichtige Botschaft möchte ich am Ende des Buches in die Welt senden: Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen, denn der kleinste gemeinsame Nenner, zwischen uns allen dürfte sein, dass wir inzwischen ALLE extrem die Schnauze von diesem System voll haben und darauf sollten wir aufbauen!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Unser Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“

SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT

Wir vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen.

Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen.

Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags.

Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.

Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 21.06.2024