Der Untergang des Westens und warum die wirtschaftliche Zukunft der Welt China, Russland, Indien und dem Iran gehört

Einleitung: Dieses Diagramm erklärt, was heute in der Welt passiert, während sich der Zusammenbruch des Westens beschleunigt und der Aufstieg Russlands, Chinas, Irans, Indiens und der BRICS-Staaten zu beobachten ist.

Das Diagramm stammt aus dem Buch „Warum der Westen nicht gewinnen kann“ von Fadi Lama. Ich habe diesen außergewöhnlichen Autor heute interviewt. Das Interview ist unten verlinkt und eingebettet.

Seine rigorose, datengestützte Analyse gelangt zu verblüffenden Schlussfolgerungen über die Richtung der wirtschaftlichen, militärischen und industriellen Mächte in unserer Welt. Die unausweichliche Schlussfolgerung lautet, dass der Westen am Ende ist. Überholt.

Der Dollar wird sterben, Westeuropa wird einen wirtschaftlichen und industriellen Zusammenbruch erleiden (er hat bereits begonnen) und alle Nationen, die dumm genug sind, sich an den sterbenden Leichnam des US-Imperiums zu klammern (Taiwan, Israel, Australien, Japan usw.), werden verheerende Verluste an wirtschaftlicher, industrieller, militärischer, kultureller und geopolitischer Macht erleiden.

Dieses Interview sollten Sie sich nicht entgehen lassen, denn es gibt Ihnen plötzlich eine klare Vorstellung davon, was in der Welt vor sich geht. Mit diesem Wissen können Sie die Kriege, Sanktionen und politischen Spiele „entschlüsseln“, die sich vor unseren Augen abspielen. (US-Schuldenuhr: Volksaufstand in den USA beendet die Fed – 4. Juli 2024, der Tag der finanziellen Unabhängigkeit!)

Chinas Stromerzeugung hat inzwischen die aller G-7-Staaten zusammen übertroffen. Alle „Klimawandel“-Staaten sabotieren ihre eigene Energieinfrastruktur, was zu einem rapiden Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion, der Industrie, der militärischen Kapazitäten, des Wachstums kleiner Unternehmen und auch der Bevölkerung führt.

Es sind die Klimawandel-Kultisten, die den nationalen Selbstmord vorantreiben, während jene Nationen, die keine Angst haben, Energie zu produzieren und zu nutzen, den Westen rapide in den Schatten stellen.

In diesem Sonderbericht von Brighteon Broadcast News untersuchen wir, wie sich die Finanzoligarchie auf die Zukunft der westlichen Nationen auswirkt. Wir gehen auf die wirtschaftlichen und militärischen Erfolge Chinas, Russlands, Indiens und des Iran ein und heben die Herausforderungen hervor, vor denen die westliche Zivilisation steht. Darüber hinaus diskutieren wir den Niedergang der westlichen Nationen, angeführt von den Vereinigten Staaten, aufgrund veralteter wirtschaftlicher und politischer Systeme.

Politische Probleme in Austin, Texas, und Israels Kriegsverbrechen werden ebenfalls angesprochen, ebenso wie Netanjahus angebliche Immunität und ihre Auswirkungen auf das Völkerrecht.

Die Folter und Ermordung eines palästinensischen Arztes in israelischer Haft werden weiter untersucht. Wir analysieren den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und BIP in westlichen Ländern sowie die Auswirkungen des Energieverbrauchs auf ihre Wirtschaft und Gesellschaft.

Der Aufstieg der BRICS-Staaten im globalen Währungssystem wird ebenso diskutiert wie der drohende Zusammenbruch des US-Dollars und seine möglichen Folgen. Der Bericht behandelt auch den wirtschaftlichen Zusammenbruch der USA, die Energiekrise und geopolitische Spannungen.

Schließlich befassen wir uns mit Weltpolitik, Israel und alternativen Heilmethoden, wobei wir Antisemitismus und Zionismus ansprechen und gleichzeitig Israels Vorgehen kritisieren. Auch die möglichen Eingriffe des US-Kongresses in die freie Meinungsäußerung durch das Antisemitismus-Aufklärungsgesetz werden diskutiert.

Darüber hinaus werden wir uns mit der militärischen Macht und ihren Auswirkungen auf den Nahen Osten, militärischen Opfern und Medienzensur, dem Niedergang des US-Imperiums, der militärischen Macht und dem iranischen Angriff auf US-Stützpunkte befassen.

Wir werden auch die sich verändernde Natur der Kriegsführung und die Unfähigkeit des Westens, sich anzupassen, den wirtschaftlichen Zusammenbruch, goldgedeckte Währungen und Vorsorgelösungen für das Überleben und die Selbstverteidigung diskutieren.

Israelischer Völkermord und Angriffe auf die freie Meinungsäußerung in Amerika

Heute werden wir einen außergewöhnlich intelligenten Menschen namens Fadi Lama interviewen. Er ist der Autor eines Buches mit dem Titel „Warum der Westen nicht gewinnen kann: Von Bretton Woods zu einer multipolaren Welt“, das überall erhältlich ist.

Der Verlag dieses Buches ist Clarity Press, den ich nicht kenne, aber ich freue mich, dieses Werk veröffentlicht zu haben. Dr. Fadi Lama ist internationaler Berater der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und Partner bei DNL Strategic Consulting, das Dienstleistungen in den Bereichen Geoökonomie, Industrie, KMU (kleine und mittlere Unternehmen) und Wissenschaft anbietet.

Er ist außerdem Gründer und Geschäftsführer eines Herstellers von Prüfgeräten und industriellen Automatisierungssystemen. Dr. Fadi Lama hat einen Doktortitel in Maschinenbau vom Georgia Tech, einen Master-Abschluss in Fertigungstechnologie von der University of London und einen weiteren Master-Abschluss in Maschinenbau von einer nicht näher genannten Institution.

Als hochgebildeter Forscher, Autor und zahlenorientierter Fachmann wurde sein Buch für seine außergewöhnlichen Einblicke in die Geschichte und den aktuellen Zustand der Finanzoligarchie sowie für seine akribisch detaillierte Analyse der Kräfte gelobt, die die heutige geopolitische Machtverschiebung prägen. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, Herrn Lama zu interviewen, und unser Gespräch war aufschlussreich.

Das heutige Interview ist bahnbrechend und regt zum Nachdenken an. Obwohl ich vorab eine Analyse der wichtigsten Ergebnisse seiner Forschung und deren Darstellung in seinem Buch liefern werde, ist es wichtig zu beachten, dass viel mehr Inhalt verfügbar ist, wenn Sie sich entscheiden, das Buch zu kaufen. Diese Informationen haben auch erhebliche Auswirkungen auf Zuhörer, die in westlichen Ländern wie Westeuropa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan und Taiwan leben.

Lassen Sie mich das klarstellen: Vielleicht nicht Ihre konkrete Zukunft, da Sie sie wahrscheinlich besser meistern werden als die meisten anderen; die Zukunft Ihres Landes ist jedoch nicht vielversprechend. Dafür gibt es einen datenbasierten Grund, der nicht bloße Vermutungen oder Meinungen sind. Er basiert auf Fakten und Beweisen. Die Zukunft ist bereits in groben Zügen festgelegt, wobei sich kleinere Details ändern können.

Die westliche Zivilisation wird tatsächlich untergehen, was zum heutigen Podcast-Titel „Der Untergang des Westens“ geführt hat. Folglich wird die wirtschaftliche Zukunft unserer Welt China, Russland, Indien und dem Iran gehören. Diese Aussage ist keine Befürwortung dieser Länder; drei von vier werden derzeit von den Vereinigten Staaten als Feinde betrachtet.

Ich drücke nicht die Daumen, dass das kommunistische China die Weltwirtschaft dominiert oder dass der Iran die Kontrolle über die Welt übernimmt. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass es erhebliche Probleme mit bestimmten Maßnahmen Israels gibt.

Als Realist kann man den beschleunigten Niedergang des Westens und die Erfolge von Ländern wie China, Russland, Iran und Indien nicht leugnen. Diese Nationen gehören überwiegend der BRICS-Gruppe an, was kein Zufall ist. Es gibt zahlreiche Beispiele für ihre Erfolge, wie etwa Chinas Beherrschung massiver Industrieproduktion und Schiffsbaukapazität, die Berichten zufolge 200-mal größer ist als die der Vereinigten Staaten.

Russland hat auch seine Fähigkeiten bei der Massenproduktion von Artillerie, Drohnen und der raschen Entwicklung neuer Generationen von Waffensystemen unter Beweis gestellt. Darüber hinaus haben sie im Inland in ihre eigenen industriellen Lieferketten investiert und dabei billige und reichlich vorhandene Energieressourcen genutzt. Diese inländische Nutzung von Ressourcen hat es Russland ermöglicht, die kombinierte militärisch-industrielle Produktion aller G7-Staaten zu übertreffen. Unabhängig von der Haltung gegenüber Russland oder seiner Führung ist dies eine unbestreitbare industrielle Erfolgsgeschichte.

Selbst unter extremen Strafsanktionen des Westens ist es Russland gelungen, zu gedeihen und in einigen Fällen von diesen Maßnahmen zu profitieren. Dies unterstreicht einen beunruhigenden Trend: Angesichts der aktuellen Lage unter der Regierung Joe Bidens scheint sich der Westen selbst ins Bein oder, genauer gesagt, in den Kopf zu schießen.

Iran demonstriert militärische Dominanz über Israel

Der Iran hat vor kurzem eine strategisch brillante Taktik demonstriert, indem er Hunderte von kostengünstigen Drohnen und Raketen sowie eine kleine Anzahl von präzisionsgelenkten ballistischen Raketen abfeuerte.

Dieser Schritt schwächte Israels Luftabwehrsysteme erheblich, was die USA dazu veranlasste, Milliarden von Dollar für sie auszugeben, da Amerika die Militärausgaben Israels bezahlt. Gleichzeitig etablierte der Iran seine Eskalationsdominanz, indem er Israel die Botschaft übermittelte, dass er mit verschiedenen Ladungen seiner modernen, ausweichenden Raketen, die die Luftabwehrsysteme umgehen, jederzeit jedes Ziel im Land angreifen kann.

Diese Botschaft wurde etwa Mitte April gesendet, als Israel am 1. April das iranische Konsulat in Damaskus angriff. Zwei Wochen später revanchierte sich der Iran mit einem brillanten Drohnen- und Raketenangriff auf Israel und stellte damit seine technologische und militärische Dominanz auf eine Weise unter Beweis, die nicht ignoriert werden kann. Die Spielregeln haben sich geändert, und die westlichen Nationen – darunter Israel und die Vereinigten Staaten – sind überholt. Sie sind nicht nur überholt, sondern verfügen auch nicht über jeglichen Mechanismus, um mit Ländern wie China, Russland, dem Iran, Indien oder sogar der Türkei gleichzuziehen.

Der Westen ist bereits überholt, und er erkennt es noch nicht. Er verhält sich weiterhin wie ein Tyrann, wie Antony Blinken und Janet Yellen, und fordert von China unfaire Handelspraktiken. Die USA versuchen, diese Konkurrenz mit Sanktionen zu unterdrücken, während China über ihre Versuche einfach lacht.

Blinken, eine oft kritisierte Figur, dient als emblematischer Vertreter des Niedergangs des Westens. Als ständiger Apologet ist sein Verhalten von Traurigkeit und Bedauern geprägt, als würde er jeden Tag aufwachen und sich für seine Existenz und die Handlungen des Westens entschuldigen. Trotzdem stellt Blinken weiterhin Forderungen und verhängt Sanktionen auf der ganzen Welt und wirkt dabei oft unterwürfig.

Die veraltete Denkweise der westlichen Welt besteht fort, da sie sich immer noch wie eine nukleare Supermacht aus dem Jahr 1952 verhält, ihre „regelbasierte Ordnung“ durchsetzt und gleichzeitig erwartet, dass andere ihre Regeln ohne Fragen befolgen. Dieser veraltete Ansatz wird jedoch immer deutlicher und wird wahrscheinlich in Zukunft zu weiteren Herausforderungen für den Westen führen.

Der Betrug der „regelbasierten Ordnung“ des Westens

Die Regeln gelten nicht für uns, sie gelten nur für andere, und so agieren die USA weiterhin. Es ist kein Geheimnis, dass Länder wie China und Russland auf unsere Kosten lachen. Sogar der Iran amüsiert sich über Amerikas Eskapaden, besonders wenn wir Figuren wie einen Admiral der Space Force präsentieren, der sich mehr auf moralische Vorträge über LGBT als auf echte Militärstrategien zu konzentrieren scheint.

Diese Situation bringt Russland wahrscheinlich zum Lachen und lässt das Video während seiner Comedy Hour in Dauerschleife laufen. Es ist, als würde man sich die lustigsten amerikanischen Heimvideos der Welt ansehen – absolut verrückt.

Allerdings würden sie wahrscheinlich genauso laut lachen, wenn sie es auf Russisch hören würden. Leider scheint der gesamte Westen obsolet geworden zu sein. Als Amerikaner erfüllt mich dieser Moment mit Traurigkeit. Ich liebe die Ideale, auf denen unsere Nation gegründet wurde, und ich möchte nicht, dass sie untergeht.

Als unabhängig denkender Amerikaner sehe ich die Realität, die uns in der Gesellschaft täglich umgibt. Ob in der Bank oder im Supermarkt, es ist offensichtlich, dass die Menschen Produkte konsumieren, die voller schädlicher Chemikalien sind – von raffinierten, nährstoffarmen Getreideprodukten bis hin zu giftigem Shampoo und Körperpflegeprodukten.

Es fühlt sich an, als würde sich jeder unwissentlich selbst vergiften. Dieser Trend ist in ganz Amerika verbreitet, wo viele Menschen aufgrund der hohen Inflationsraten, die durch übermäßiges Gelddrucken verursacht werden, kaum noch Lebensmittel kaufen können.

Wenn man sich umschaut, wird klar, dass die Gesellschaft zusammenbricht. Der kognitive Abbau ist weit verbreitet und beeinträchtigt die Fähigkeit der Menschen, so zu funktionieren wie früher.

Die Städte sind in Aufruhr, Austin, Texas ist ein Paradebeispiel. Bei meinem jüngsten Besuch dort war ich schockiert, als ich an verschiedenen Straßenecken Horden von Drogenabhängigen und Obdachlosen mit kriminellen Erscheinungen sah. Einige hatten keine Zähne, was die schlimme Situation in vielen städtischen Gebieten in ganz Amerika verdeutlichte.

Die Straßen waren mit Müll bedeckt, auf den Gehsteigen lagen Matratzen und unter den Brücken standen Zelte, in denen Menschen wohnten, die verzweifelt wirkten. Wenn man durch Austin fuhr, konnte man nicht umhin, das allgegenwärtige Gefühl der Verzweiflung zu bemerken. Neben diesen Anblicken gab es oft Menschen mit linksgerichteten Ansichten, erkennbar an ihren blauen Haaren und Nasenringen.

Diese Begegnungen führten zu Frustration und dem Wunsch, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Infolgedessen entschieden wir uns, Austin ganz zu meiden, da wir das Gefühl hatten, die Stadt würde zusammenbrechen. Ein Grund für den Niedergang des Westens ist die mangelnde Verteidigung traditioneller Moral und familiärer Werte.

Während einige versucht haben, für diese Prinzipien einzutreten, scheinen sowohl die Kultur als auch die Menschen im Großen und Ganzen ein Auge zuzudrücken bei Themen wie Frauen, die Mädchentoiletten betreten, Männern, die sich in Mädchenumkleiden umziehen, und der Anwesenheit von Männern im Frauen-Ringerteam. Es scheint, als würde sich niemand mehr um diese Dinge kümmern, Gleichberechtigung steht über allem anderen.

Demokraten demontieren Amerikas Energieinfrastruktur

Die Wahlen 2020 wurden von den Demokraten gestohlen, was zur Unterbrechung der amerikanischen Energieversorgung führte. An seinem ersten Tag im Amt stoppte Präsident Joe Biden die XL-Pipeline, die Energieexploration und die Offshore-Erdgasförderung, die der Nation erschwingliche, reichliche Energie hätten liefern können.

Der ehemalige Präsident Trump hatte die inländische Energieproduktion unterstützt und zu einer stärkeren Wirtschaft beigetragen, bevor seine Regierung die Operation Warp Speed ​​einführte und COVID-19-Impfstoffe verteilte. Bidens Politik führte jedoch zu Amerikas Abhängigkeit von Energiequellen im Nahen Osten, was zu eskalierenden Spannungen und der Möglichkeit eines Atomkriegs in der Region geführt hat. Infolgedessen geben die Vereinigten Staaten jetzt Milliarden von Dollar aus, um Israel zu unterstützen, ein Regime, das unter Führern wie Netanjahu des Völkermords beschuldigt wird.

Diese Mittel werden verwendet, um Israel zu bewaffnen, das wiederum amerikanische Waffen einsetzt, um palästinensische Frauen, Kinder und gelegentlich Hamas-Mitglieder in Gaza zu töten. Anstatt sich auf Energiequellen im Nahen Osten zu verlassen und Israel zu unterstützen, sollte sich Amerika auf die inländische Energieproduktion konzentrieren.

Die Wut der Welt rührt von den unehrlichen und dämonischen Handlungen des Westens her, wie russische Sprecher wie Shoigu und Medwedew hervorheben, die den Westen als dämonischen Todeskult beschreiben.

Medwedews Einschätzung des Westens als satanischer Todeskult ist vielleicht nicht ganz zutreffend, aber sie unterstreicht die wachsende Besorgnis über den Zustand der westlichen Gesellschaft.

Als jemand, der in Amerika lebt, habe ich den Verfall der Werte und Moral in unserer Regierung und in bestimmten Teilen der Gesellschaft aus erster Hand miterlebt. Die Kriegshetze und Blutgier der wohlhabenden konservativen Amerikaner ist alarmierend, da sie anscheinend Profit über Menschenleben stellen.

Die Abhängigkeit von Papier- oder digitalem Geld hat dazu geführt, dass der Fokus eher auf Materialismus als auf das Wohlergehen des Einzelnen gerichtet ist. Dies wiederum hat zum Konsum giftiger Lebensmittel und Medikamente beigetragen, die sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Die anhaltende Impfdebatte spaltet die Gesellschaft noch weiter und wirft Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfungen auf.

Da wir weiterhin den Niedergang der westlichen Zivilisation miterleben, ist es für uns alle von entscheidender Bedeutung, wachsam zu bleiben und uns mit den Problemen zu befassen, die unsere Welt betreffen.

Der Prozess der Zerreißung unserer Gesellschaften hat gerade erst begonnen, aber es besteht noch Hoffnung auf Veränderung, wenn wir zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen direkt anzugehen.

