Eine Pharmainsiderin lässt die Bombe platzen: „Niemand kann Viren im Labor herstellen“ (Video)

Corona hat die Welt verändert, vor allem aber die Sicht auf die Wirklichkeit. Dazu gehört auch die Frage, ob es möglich ist, ein Virus im Labor herzustellen oder zu verändern. Die Klärung dieser Frage ist wichtig, um auf künftige P(l)andemien vorbereitet zu sein.

Eine Pharmainderin bestätigt nun, was viele „Verschwörungstheoretiker“ schon während Corona wussten. Von Frank Schwede

Während der vorgetäuschten Corona-Pandemie wurden der Bevölkerung allerlei Mythen aufgetischt, die nicht einmal ansatzweise oder in Teilen der Wahrheit entsprachen. Dazu gehört auch die Erzählung, dass Covid aus einem Labor in China entwichen ist.

Kürzlich räumte sogar der Direktor des US-Instituts für nationale Gesundheit, Lawrence A. Tabak, erstmals öffentlich vor dem US-Kongress ein, dass im Forschungslabor in Wuhan Viren mit US-Steuergeldern im Rahmen der Gain-of Function-Forschung künstlich verändert wurden, um dieser Theorie noch einmal in aller Deutlichkeit Nachdruck zu verleihen.

Noch vor wenigen Jahren wurde diese Behauptung zur Verschwörungstheorie erklärt – und womöglich ist sie das auch, denn die Frage ist doch: ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, Viren in einem Labor so zu verändern, dass sie als tödliche Biowaffe eingesetzt werden können?

Um diese Frage beantworten zu können, gilt zunächst die Frage zu klären, was Viren sind. Gibt es sie überhaupt, oder sind sie nur eine clevere Geschäftsidee der Medizinindustrie, was viele Mediziner schon eine ganze Weile behaupten?

Einfach zu beantworten ist die Frage nicht, weil ein Virus nahezu sämtliche Merkmale eines Phantoms aufweist. Man kann es nicht sehen, riechen oder tasten, während es immerhin möglich ist, ein Bakterium unter einem Lichtmikroskop zu erkennen.

Laut Aussage von Mikrobiologen, erkennt man Viren nur unter einem Elektronenmikroskop. Die Ausdehnung eines Blauzungenvirus soll nur 50 Nanometer betragen. Das sind 50 Millionstel Millimeter. (Australiens Keulung von 500.000 Hühnern ist eine vorgetäuschte Vogelgrippe-Krise – verrückte Erklärungen!?)

Anders als Bakterien sind Viren auch keine Lebewesen. Per Definition sind sie also nichts anderes als tote Materie. Ein lebloser Erbgutsrang mit einer Hülle, der über keinerlei Selbsterhaltungs- oder Fortpflanzungstrieb verfügt.

Aus diesem Grund benötigen Viren auch keine Energie und sie nehmen demzufolge auch keine Nahrung zu sich, wie das viele andere Mikroben tun. Wie also soll es bitteschön möglich sein, dass sich Viren vermehren? Das ist in der Tat ein Paradoxon!

Mikrobiologen behaupten gerne, dass Viren dazu in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Mithilfe ihrer Hülle wäre es ihnen möglich, an Zellen anzudocken, ihr Erbgut in den Zellkern zu injizieren und die Zelle zur Produktion von Viren umzuprogrammieren.

Impfen gegen ein Phantom

Für die Autoren Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey und Stefan Scoglio ist diese Theorie nichts anderes als ein cleveres Geschäftsmodell der Medizinindustrie, wie sie in ihrem gemeinsamen Buch Virus-Wahn schreiben, das 2021 erschienen ist.

Auch der US Forscher und Mediziner Dr. Andrew Kaufman bestätigt während Corona, „dass es keinen einzigen Wissenschaftler gibt, der ein Virus isoliert oder gereinigt oder eine konkrete Verbindung zu einer neuen Krankheit hergestellt hat. Es gibt also keine Wissenschaft, die das beweist oder auch nur annähernd beweist.“

Das heißt, dass sich sämtliche Impfungen, ob gegen Grippe, Corona oder Masern gegen ein unbekanntes Virus richten. Also gegen ein Phantom, um es klar auszudrücken.

Nur wenn ein Virus in isolierter und gereinigter Form vorliegt, ist es möglich damit zu arbeiten und einen Impfstoff zu entwickeln. Und damit kommen wir zur eigentlichen Frage: ist es möglich, etwas zu einer Biowaffe umzubauen, dass nur in theoretischer Form existiert?

Nach all dem, was wir nun wissen, lautet die Antwort definitiv nein. Auffällig ist, dass die Labortheorie erst zögerlich zugegeben wurde, nachdem sich in der Öffentlichkeit Zweifel bezüglich der Gefährlichkeit von Covid mehrten. Da musste man offenbar noch einmal nachlegen.

Vor wenigen Tagen bekräftigte nun ein weiterer Pharma-Insider, die mittlerweile pensionierte Forschungs- und Entwicklungsleiterin Sasha Latypova, in einem Interview auf X, vormals Twitter, gegenüber James Delingpole, dass die Labortheorie völliger Quatsch sei. Latypova sagt:

„Dass die ganze Idee von biotechnologisch hergestellten Viren, also Viren, die aus einem Labor entwichen sind – Teil einer Erzählung und eines Psyops sind, um Menschen in Angst zu versetzen.

Auf diese Weise können sie sagen, ja wir haben gelogen, dass es sich um eine natürliche zoonotische Pandemie handelt, aber in Wirklichkeit war die nationale Sicherheit bedroht, weil China uns angegriffen hat oder weil sie einen gruseligen Virus aus der Ukraine freigesetzt haben. Das ist also die Notlüge. Wenn die erste Lüge nicht funktioniert, gibt es ein paar andere Szenarien, damit die Menschen vorbereitet sind.“

Auch Sasha Latypova bestätigt in dem Interview, dass Viren nichts anderes als ein theoretisches Modell seien und dass es somit nicht möglich sei, Viren auf künstliche Weise herzustellen. Latypova:

„Das ist alles eine Lüge, denn niemand kann Viren im Labor herstellen. Ich überprüfe gerade die Arbeit von Ralph Baric. Er hat 2006 eine wirklich gute Arbeit geschrieben. In diesem Aufsatz hat er erklärt, dass man Viren nicht im Labor herstellen kann, weil man, um ein Virus herzustellen, auch theoretisch, die exakte Sequenz haben muss.

Fehlerfrei. Und die Viren sind riesig, es sind riesige Moleküle. Tausende Basenpaare. Und wenn man die Sequenzierung durchführt, um zu versuchen, die Sequenz zu identifizieren, stößt man immer auf eine Fehlerrate, und das permanent.

Er sagt also, um die fehlerfreie Sequenz für das Virus zu finden, das eine Krankheit oder ein Problem verursacht, benötigt man diese fehlerfreie Sequenz. Aber niemand hat sie. Und auch wenn man sie hat, muss man sie synthetisieren.“

Viren aus dem Labor sind totaler Quatsch

Nach Worten der Forscherin ist es eine Sache, etwas auseinanderzunehmen, um zu erkennen, was die Komponenten sind, um es zu kopieren oder zu verändern. Doch das eigentliche Problem sei laut Latypova, die Sequenz synthetisch herzustellen. Das sei nach Worten der Forscherin nahezu unmöglich, weil dieser Prozess immer fehleranfällig sei:

„Angenommen, sie haben die Sequenz exakt erhalten und fehlerfrei synthetisiert, dann fällt sie sofort auseinander, weil es riesige Moleküle sind, die instabil sind. Um sie jetzt zu stabilisieren, muss man riesige Mengen an Ressourcen aufwenden. Und dann ist das nächste Problem, es in großen Mengen herzustellen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder.“

Selbst wenn es Forschern gelingen würde, ein Virus künstlich zu produzieren oder zu verändern, sei es nicht möglich, damit die ganze Welt zu infizieren, sagt Sasha Latypova:

„Nehmen wir mal an, man hat jemanden infiziert, dann wird diese Person, so die Theorie, von einem Affen gebissen, wie in den Filmen „Contagion“ und „Outbreak“, und dann werden alle Menschen auf der Welt krank und sterben.

Nun, das ist Unsinn, denn auch wenn die Person erkrankt und, sagen wir mal ein paar Toxine ausscheidet und sekundäre Ausscheidungen hat, sind die sekundären Fälle immer viel milder.

Und dann gibt es keine tertiären Fälle. Es wird also nicht übertragen. Es breitet sich nicht aus. Diese ganze Idee, dass ein künstlich hergestelltes Virus aus dem Labor entweicht und dann die ganze Welt infiziert, ist also Quatsch – totaler Quatsch…“

Das einzige, was in speziellen Laboren produziert werden könne, seien laut Sasha Latypova Toxine wie das Spike-Protein in den sogenannten Impfstoffen:

„Sie stellen Toxine her, die wie Haifischzähne aussehen. Synthetisch sind sie klein, man kann sie einigermaßen stabil machen, und sie stellen Toxine her, die etwa 90 Kilodalton groß sind, und sie können sie kombinieren und modifizieren, also die Toxine, die sie herstellen können. Und dann stellen sie eine Hypothese auf. Das Toxin ist also das Spike-Protein.

Sie können das Spike-Protein synthetisch herstellen, mehr oder weniger konstant. Und dann sagen sie, dieses Spike-Protein kommt von einem Drachenhai, den wir in der Gendatenbank haben, und das ist unser SARS-CoV-2-Virus. So funktioniert das.“

Aufgrund ihres phantomhaften Charakters eignen sich Viren hervorragend gut zur Panikmache. Das heißt, dasselbe Spiel, das mit Corona getrieben wurde, wird mit jedem anderen Virus auf die gleiche Weise funktionieren.

Egal, ob das Virus existiert oder nicht. Schließlich lässt sich ein Phantom nicht widerlegen.

…

