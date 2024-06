Die Reptilien-Theorie (Teil 1): Nichtmenschliche Wesen

Teile die Wahrheit!

Nichtmenschliche Wesen!

Wenn die Menschen zum ersten Mal „aufwachen“ und eine neue Ebene des Bewusstseins erleben, beginnen sie zu erkennen, dass einige wenige Menschen an der Spitze eines riesigen Pyramidensystems den ganzen Planeten kontrollieren. Das ist eine ziemlich ernste Erkenntnis, aber es ist nur der Anfang.

Wir müssen darüber hinausgehen … die Menschen, die wir zunächst für die Manipulatoren hielten, sind in Wirklichkeit nichts weiter als eine weitere Ebene der Manipulierten. Tatsächlich sind die Menschen, von denen wir früher dachten, sie würden manipulieren, in Wirklichkeit die erbärmlichsten und hilflosesten manipulierten „Menschen“, die es je geben kann.

Die Menschen, die wir sehen, sind nicht mächtig; sie sind nicht die wahre Macht – sie werden manipuliert, benutzt, kommandiert und mehr kontrolliert als alle anderen.

Dies ist ungefähr der Zeitpunkt, an dem die Menschen normalerweise erkennen, dass die verborgene Hand des Geheimgesellschaftsnetzwerks unsichtbar alle Politiker und die anderen scheinbar einflussreichen Menschen kontrolliert, die uns gezeigt werden – diejenigen, von denen wir früher dachten, sie seien mächtig, von denen wir aber inzwischen erkannt haben, dass sie nur Marionetten sind.

Normalerweise ist das das absolute Ende, woran die meisten „Verschwörungstheoretiker“ hingehen … aber die herrschende Elite ist nicht das Ende der Verschwörung; es gibt noch mehr, so wird uns gesagt, viel mehr.

Diejenigen, die weiter gegangen sind als die herrschende Elite und die verborgene Hand, haben eine absolut fantastische Geschichte zu erzählen, die gehört werden muss.

Forscher, die die Verschwörung zur Versklavung der Menschheit bis zu ihrer offensichtlichen Quelle zurückverfolgt haben, sagen, dass die Verschwörung aus einer anderen Dimension stammt … einer, die nicht „physisch“ ist. Sie sagen, wenn wir endlich herausfinden, wer ( was ) die Geheimgesellschaften kontrolliert, finden wir uns direkt außerhalb dieser Dimension wieder und interagieren mit nichtmenschlichen Wesen, die in einem Frequenzbereich existieren, der jenseits der erbärmlichen Grenzen der winzigen Fünf-Sinne-Illusion liegt, die wir als „Realität“ betrachten.

Die berühmtesten dieser Wesen werden normalerweise „Graue“ genannt – was, wie man uns sagt, nichtmenschliche Wesen sind, die in einem Frequenzbereich existieren, der jenseits des „Physischen“ liegt. (Die britischen Royals und die Reptiloiden – Eine der monströsesten Familien der Welt verschwindet (Video))

Anscheinend können „sie“ sich physisch manifestieren, aber nur für kurze Zeit; deshalb erscheinen sie und das, was wir als ihre „Raumschiffe“ (UFOs) betrachten, oft einfach und verschwinden wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Forscher sagen, dass sie sich, wenn sie zu erscheinen und zu verschwinden scheinen (materialisieren und dematerialisieren), nur zwischen den Dimensionen bewegen. Offensichtlich existieren sie in einem anderen Frequenzbereich, wie ein Geist, was es für sie sehr schwierig macht, mit dem Frequenzbereich zu interagieren, in dem wir existieren.

300x250

Forscher sagen uns, dass diese nichtphysischen Wesenheiten im Allgemeinen ein „Werkzeug“ oder ein „Vehikel“ irgendeiner Art (einen physischen Körper) benötigen, mit dem sie diese Realität manipulieren können … und hier kommen die sogenannten „Illuminati-Blutlinien“ ins Spiel; diese „Menschen“ (physische Körper) der Illuminati-Blutlinie sind, wie man uns sagt, in der Lage, innerhalb des Frequenzbereichs der Körperlichkeit zu operieren und werden daher als Gefäße ausgewählt, mit denen die nichtphysischen, nichtmenschlichen Wesenheiten die physische Welt manipulieren können.

Der Mensch bewegt sich in einer „Realität“, die von den fünf Sinnen geschaffen wird. Forscher sagen uns, dass sich im selben Raum und in derselben Zeit unendlich viele andere Welten, Dimensionen und Realitäten befinden, die unsere fünf Sinne nicht wahrnehmen.

Das würde bedeuten, dass ein „UFO“, das von irgendwo, wo die fünf Sinne es nicht entschlüsseln können, in diese Realität (sichtbares Licht) eintritt, scheinbar auftaucht und verschwindet oder erscheint und verschwindet. Offenbar materialisiert und entmaterialisiert es sich in Wirklichkeit nur schwingungsmäßig innerhalb und außerhalb des Frequenzbereichs unserer Realität.

Demnach erhöhen oder verringern die Dinge, die wir als UFOs betrachten, nur ihre Schwingungsresonanz, entweder um mit unserer Realität kompatibel zu sein oder nicht.

300x250 boxone

Das würde sicherlich erklären, warum es uns so erscheint, wie es erscheint. Es scheint uns nur zu verschwinden oder wieder aufzutauchen, aber das tut es nicht wirklich. Es bewegt sich nur von einer Dimension in eine andere, von einer „Realität“ in eine andere … das ergibt ziemlich viel Sinn.

Forscher weisen darauf hin: Nur weil unser Planet oder ein anderer Planet in unserer Realität auf eine bestimmte Weise ist, heißt das nicht, dass er in allen Realitäten gleich ist.

Und anscheinend gibt es unzählige Erden, die genau hier denselben „Raum“ und dieselbe „Zeit“ teilen wie die Erde unserer Erfahrung. Wenn das stimmt, könnten die Erden anderer Dimensionen völlig anders sein als die, die wir erleben; ein Planet, der verwüstet und ohne Leben aussieht, könnte in einer anderen Frequenz absolut lebendig und lebendig sein.

Reptilien und nichtmenschliche Wesen

In sämtlichen antiken Berichten aus aller Welt wird von der Kreuzung zwischen nichtmenschlichen Wesen und Menschen berichtet.

Genesis 6:1-4 der King James Bibel: „Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Erde zu vermehren und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Frauen, wen sie wollten. Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen hadern, denn auch er ist Fleisch; doch seine Tage sollen hundertzwanzig Jahre betragen. In jenen Tagen gab es Riesen auf der Erde; und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und sie ihnen Kinder gebar, wurden dieselben zu mächtigen Männern, die von alters her berühmt waren.“

Es könnte wirklich nicht klarer sein – nichtmenschliche Wesen kreuzten sich mit Menschen … natürlich ist das nur die Bibel, und viele werden sie als solche abtun; die Bibel ist jedoch nicht einmal annähernd der einzige Ort, an dem diese grundlegende Geschichte erzählt wird – die gleiche Geschichte wird überall auf der Welt von jedem alten Volk erzählt, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat, und das macht sie so fesselnd.

In diesen Geschichten gibt es auch immer – immer – einen Reptilienaspekt; die Bibel verbindet den sogenannten „Sündenfall“ mit einer Schlange im Garten Eden – die Schlange oder das Reptil ist das beständigste und durchgängigste Thema all dieser Geschichten.

Forscher sagen, dass dies daran liegt, dass es sich bei diesen Geschichten um alte Berichte und Aufzeichnungen einer reptilartigen, nicht-physischen, nicht-menschlichen Rasse interdimensionaler Wesen handelt, die auf diesen Planeten kamen, die Kontrolle übernahmen und von diesem Zeitpunkt an herrschten … bis zum heutigen Tag.

Geschichten aus der Zeit vor der angeblichen Ankunft dieser anscheinend reptilartigen Wesen sprechen von einem „Goldenen Zeitalter“, einer Zeit, in der die Menschen ganz anders waren als heute; es scheint, dass wir einst mit einer viel höheren Bewusstseinsebene verbunden waren als in der heutigen Zeit.

Während dieses scheinbaren „Goldenen Zeitalters“ waren die Menschen den Geschichten zufolge zu Dingen fähig, die wir uns heute nur vorstellen können – beispielsweise extrem lange zu leben … aber dann kamen die Reptilien, und alles änderte sich; so die weltweite Legende namens „Sündenfall“, die, wie man uns erzählt, das Ergebnis einer massiven Verzerrung der Informationen war, die aus dem metaphysischen Universum in das holografische (physische) Universum dekodiert wurden.

Dieser Denkweise zufolge spiegelt die physische Welt nun die Verzerrung auf der metaphysischen Wellenformebene der „Realität“ wider; und anscheinend wird alles, was als Wellenforminformation existiert, in die Physikalität dekodiert – es ist also logisch, dass eine Verzerrung im metaphysischen Universum zu dem wird, was wir im physischen holografischen Universum als Realität wahrnehmen und erleben.

Forscher sagen, dass diese reptilartige Verzerrung sich unserer Realität aufgedrängt hat; sie sagen, dass ihre energetische Natur auch auf den menschlichen Geist übertragen wurde, der dann ebenfalls verzerrt wurde.

Das würde bedeuten, dass der moderne Mensch in einer Frequenzblase oder einer Frequenzbox (Käfig, Schlinge, Falle – Gefängnis) lebt, die es uns nicht erlaubt, die größere Realität zu entschlüsseln und wahrzunehmen, wie wir es einst konnten; so zumindest die Theorie. Und sie legt nahe, dass die Wissenschaft deshalb davon ausgeht, dass etwa 95 % oder mehr unserer DNA „Müll“ sind – sie ist kein Müll; sie ist wichtig, wurde aber laut Forschern abgeschaltet … und deshalb befinden wir uns jetzt in einer winzigen Blase der Wahrnehmung und des Bewusstseins.

Das, so wird uns gesagt, ist auch der Grund, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu dem, wozu es eigentlich fähig ist, so wenig leistet – weil es abgeschaltet wurde.

Der Theorie zufolge wurden wir in einen Zustand versetzt, der uns von unserem höheren Selbst und der größeren Realität trennt; Diese Trennung ist es, die uns kontrollierbar macht – wie Tiere, und das sind wir offenbar für die sogenannten Reptilien und diejenigen, die unter ihrer direkten Kontrolle leiden (die herrschende Elite).

Die Zahl dieser Reptilienwesen scheint im Vergleich zur globalen Menschheitsbevölkerung sehr gering zu sein; das macht ihnen offenbar große Angst – Angst davor, dass wir jemals merken, was passiert ist.

Aus diesem Grund haben sie uns auf den Frequenzbereich des sichtbaren Lichts isoliert, sagen Forscher; offenbar haben sie die Menschheit in einem unsichtbaren Gefängnis namens sichtbares Licht eingesperrt – „sichtbares Licht“, so wird uns gesagt, ist „die Matrix“ –, in dem „sie“ hybride „Halbgötter“ (Kinder der Götter) und Blutlinien (herrschende Elite) geschaffen haben, die die Schnittstelle zwischen der physischen und der nicht-physischen Welt bilden sollen.

Genetische Manipulation

Das medizinische Symbol des Caduceus ist ein DNA-ähnliches Symbol zweier ineinander verschlungener Schlangen, von denen einige glauben, dass es die Manipulation unserer DNA durch Reptilien darstellt.

Offenbar haben die Reptilien unsere DNA auf eine Weise manipuliert, die darauf abzielt, Empathie und die Fähigkeit, normale menschliche Emotionen in irgendeiner sinnvollen Weise zu empfinden, zu beseitigen.

Wenn wir Empathie haben, können wir anderen Menschen keine schrecklichen Dinge antun; wenn wir keine Empathie haben, sind wir grenzenlos in unseren Fähigkeiten.

Aus diesem Grund können Serienmörder und ähnliche Menschen tun, was sie tun, ohne etwas dabei zu fühlen – sie haben keine Empathie. Aus diesem Grund können die Menschen, die unsere Welt regieren, die herrschende Elite, endlos Bomben abwerfen und Millionen unschuldiger Menschen töten, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was sie tun – weil sie keine Empathie haben.

Aus diesem Grund können sie uns und Menschen wie den Familienangehörigen derer, die am 11. September ihr Leben verloren haben, direkt ins Gesicht lügen … und haben dabei keinerlei Probleme – diese Menschen haben offensichtlich keine Empathie, und wir brauchen keine Reptilientheorie, um das zu wissen!

Die Erde wäre ganz anders, wenn die herrschende Elite Empathie hätte, aber sie hat sie nicht – denn der Reptilientheorie zufolge sind sie mitleidslose, herzlose, kaltblütige, psychopathische Reptilien ohne Empathie, die Menschen als Nahrung betrachten – nichts weiter als „Fleisch“, um ihren unaufhörlichen, nie endenden, unendlichen Appetit auf alles Schlechte zu stillen!

Wir denken, „sie würden so etwas nicht tun“, weil wir so etwas nie tun würden, aber „wir“ sind nicht sie – sie haben keine Emotionen, keine Schuld, keine Scham, keine Reue, keine Trauer … kein Mitgefühl.

Forscher vermuten, dass dies der Grund für die Kreuzung der herrschenden Elite ist; sie bewahrt kompatible Schwingungsresonanzzustände der DNA, die sympathisch und kompatibel sind mit den reptilartigen, nichtmenschlichen, nichtphysischen Wesenheiten, die außerhalb der Matrix existieren und sichtbares Licht genannt werden – sie bewahren die DNA in ihrer Reinheit und in der Form, wie sie sie brauchen; anscheinend ist das der Grund, warum die herrschenden Eliten es „in der Familie behalten“, wie sie sagen.

Fortsetzung folgt…

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/discover.hubpages.com am 20.06.2024