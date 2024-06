Die Reptilien-Theorie (Teil 2): Das Herrschaftsrecht der Reptilien

Teile die Wahrheit!

„Du bist verrückt“!

Sobald Sie „Reptilien“ sagen, wollen die Leute automatisch lachen und Sie abtun – besonders, wenn sie noch nie davon gehört haben.

Sie haben keine Beweise dafür gesehen, aber sobald Sie es sagen: „Sie sind verrückt.“ Aber sie haben nicht nachgeschaut; woher sollten sie es wissen?

Dr. Wayne Dyer: „Die höchste Form der Ignoranz ist, wenn man etwas ablehnt, von dem man nichts weiß.“

So oft kommt es nur wegen der verwendeten Wörter zu Meinungsverschiedenheiten. Manchmal gibt es überhaupt keine Einwände, wenn wir verschiedene Wörter verwenden, um dasselbe zu beschreiben. Beispiel: Wenn Sie in eine Kirche gehen und über Reptilien-Aliens sprechen, werden Sie sehr schnell weggeschickt.

Wenn Sie stattdessen die Wörter Dämon/Satan/Teufel verwenden, werden Sie eine ganz andere Reaktion erhalten. Die ganze Sache könnte sonst auf genau dieselbe Weise erklärt werden, aber was Sie sagen, wird akzeptiert statt abgelehnt, wenn Sie „ihre Sprache sprechen“ und Dinge mit Begriffen beschreiben, die ihnen vertrauter und angenehmer sind.

Wenn wir das Problem mit den Wörtern schließlich hinter uns lassen, stellen wir fest, dass wir über dasselbe sprechen. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Reptil und einem Dämon – sie sind dasselbe Wesen, werden aber anders genannt. Wie auch immer Sie es nennen, Sie müssen eine vertraute Sprache sprechen, sonst werden die Leute nie verstehen, wovon Sie sprechen.

Es wird sein, als würden Sie eine Fremdsprache sprechen … wir können es ein Reptil nennen oder wir können es einen Dämon nennen, es macht keinen Unterschied, außer in der Wahrnehmung des Dolmetschers.

Zu sagen, dass eine Person von einem nichtmenschlichen, nichtphysischen Reptilien-Alien aus einer anderen Dimension kontrolliert wird, ist dasselbe wie zu sagen, dass jemand „von Dämonen besessen“ oder „vom Teufel besessen“ ist.

Menschen, die „von Dämonen besessen“ sind, sind nicht schuld oder verantwortlich für das, was das Wesen, das sie besitzt, tut; wenn eine Person „vom Teufel besessen“ ist, ist sie genauso ein Opfer wie jeder, den sie missbraucht. (Die Reptilien-Theorie (Teil 1): Nichtmenschliche Wesen)

Wir sollten diejenigen bemitleiden, die von nichtmenschlichen Wesen besessen und kontrolliert werden; wir können deutlich sehen, dass sie sich selbst nicht unter Kontrolle haben. Diese Denkweise sollte laut einigen Forschern auf die herrschende Elite angewendet werden – die ebenfalls „Menschen“ sind, die anscheinend von nichtmenschlichen Wesen besessen und kontrolliert werden.

300x250

Anders ausgedrückt: Wir sollten die dämonisch besessenen Menschen bemitleiden, die diesen Planeten regieren; sie sind nicht für ihre Taten verantwortlich, weil sie erbärmlich und erbärmlich von nichtmenschlichen, nichtphysischen Reptilien-Aliens aus einer anderen Dimension kontrolliert werden.

Laut Forschern sind einige der herrschenden Eliten nicht einmal vollständig menschlich; sie sind Hybriden, und an dem, was sie kontrolliert, ist nichts „Menschliches“. Die herrschende Elite ist laut Theoretikern die am meisten versklavte von allen; ihre DNA selbst wurde angepasst und verändert, um sie zu dem zu machen, was sie sind – wenn das wahr ist, sollten wir Mitleid mit ihnen haben.

Mitleid mit ihnen zu haben bedeutet jedoch sicherlich nicht, dass wir sie anbeten, uns vor ihnen verneigen oder uns ihrem Willen unterwerfen sollten, wenn dieser die Freiheit beeinträchtigt.

Diese „Illuminati-Blutlinien“, wie sie genannt werden, sind nicht zu hassen und zu verachten; sie sind zu bemitleiden, weil sie die am meisten versklavten von allen sind – auf die verstörendste und abstoßendste Art und Weise, die es jemals gegeben hat … irgendwo, jemals. Sie sind der Theorie zufolge so erbärmlich, dass die gesamte genetische Geschichte ihrer gesamten Abstammung seit Tausenden von Jahren manipuliert und kontrolliert wurde – sie sind die am meisten versklavten „Menschen“, die diese Welt je gesehen hat; wir nennen sie Präsidenten, Politiker, Premierminister, Könige, Königinnen, Königsfamilien und andere so prestigeträchtig klingende Titel.

300x250 boxone

Nein … nichts dergleichen! Verwechseln Sie das nicht: Laut Forschern bedeuten Titel wie „König“, „Präsident“ und „Königlich“, dass die Person ein totaler Sklave ist, der nur genau das tut, was ihm befohlen wird.

Wenn das wahr ist, sollte man sie bedauern; sie sind die absolut schlimmste Art von Sklaven, die es geben kann: Sie sind Sklaven, die andere versklaven – absolut bedauernswert.

Wir sehen ihre mitleiderregenden Gesichter und ihre schönen Anzüge, aber wir sehen nicht das Reptil (den Dämon) dahinter – wir sehen nur den Präsidenten … oder eine andere scheinbar mächtige Person. „Sie wussten verdammt gut, dass ich eine Schlange bin, bevor Sie mich aufgenommen haben.“ – Donald Trump.

Können Sie sich vorstellen, dass ihn ein Reptil kontrolliert? Nein? Nun, das kann auch niemand sonst, und genau so soll es laut Theoretikern auch sein. Erinnern Sie sich an die Fernsehserie mit dem Titel V – Der letzte Kampf ?

​​Wie hätte das funktionieren können, wenn die Menschen sie hätten sehen können? Das mag nur ein Film gewesen sein, aber wie könnte man einen Planeten besser erobern und kontrollieren, als wenn seine Bewohner einen nicht sehen können? Wenn sie wirklich existieren und wir die nichtmenschlichen Wesen sehen könnten, die die Reichen und Mächtigen unseres Planeten kontrollieren, würde in einer Sekunde Chaos herrschen.

Wenn diese Reptilien real sind – dann ist unsere Welt wie der Film mit dem Titel Sie leben mit Roddy Piper in der Hauptrolle, der auf Twitter postete, dass der Film eher eine Dokumentation als ein fiktives Werk sei; seltsamerweise … starb er nicht lange danach.

Wissenschaftler benötigen manchmal einen geschlossenen Raum mit einem angeschlossenen Paar Schutzhandschuhe, damit sie sicher mit gefährlichen Materialien arbeiten können; das nennt man „Handschuhkasten“ und es ist eine sehr gute Möglichkeit, sich vorzustellen, wie die Reptiloiden in dieser Realität anscheinend arbeiten.

Derzeit ist unser Planet nicht für eine einfache Manifestation geeignet – deshalb verändern sie ihn, sagen Forscher. Forscher warnen: Unsere Welt wird in ihre Welt verwandelt – und wir sind immer noch darauf!

Unser Planet wird verändert, daran besteht kein Zweifel: genetische Veränderung, Wetterveränderung, Klimaveränderung, erhöhte Strahlung, CERN, HAARP, Chemtrails, 5G – die Erde wird offensichtlich in irgendeiner Weise verändert.

Forscher sagen uns, dass dies alles dazu dient, unsere Welt in eine zu verwandeln, in der sich Reptiloiden leichter manifestieren können, und der Theorie zufolge werden sie endlich in der Lage sein, „physische“ Kontrolle im Freien zu übernehmen – ist das, was mit der Welt passiert? Forscher sind davon überzeugt, dass es so ist.

Das Herrschaftsrecht der Reptilien

Als sich die Welt vor etwa 12.000 Jahren von den großen geologischen Umwälzungen zu erholen begann, stachen einige Orte aufgrund ihrer Hochentwickeltheit hervor; Sumer ist ein Paradebeispiel dafür. Aus Sumer wurde Babylon, und deshalb taucht es in alternativen Forschungsarbeiten immer wieder auf, und deshalb wird den Kindern in der Schule auch nie etwas darüber beigebracht.

Eigentlich sollten wir nichts über Sumer wissen, aber wir wissen es; es wurde Babylon, das in dem Gebiet der Welt lag, das als Mesopotamien bekannt ist. Daher stammt die Idee eines „Gottesgnadentums“. Gottesgnadentum? Was ? Was ist das ?

So etwas wie ein „göttliches Herrschaftsrecht“ gibt es nicht – die Absurdität, dass dies so ist, übersteigt alles, was wir uns jemals hätten vorstellen oder womit wir uns anfreunden dürfen.

Die wahre Geschichte hinter der Idee eines „göttlichen Herrschaftsrechts“ ist jedoch absolut faszinierend: Sumerischen Berichten zufolge reiste eine außerirdische Rasse namens „Anunnaki“ von ihrem Heimatplaneten (Nibiru) zur Erde und interagierte mit den Menschen des alten Sumer – diese „Anunnaki“ wurden in der biblischen Erzählung dieser anscheinend wahren Geschichten „Söhne Gottes“ genannt.

Theoretikern zufolge sind dies dieselben Wesen, die sich mit Menschen fortpflanzten … und die hybriden Blutlinien hervorbrachten, die für immer alle prestigeträchtigsten Positionen der Macht, des Reichtums und des Einflusses auf diesem Planeten innehatten. Ach … wirklich ?

Heißt das, dass die herrschenden Eliten von heute in Wirklichkeit Blutsverwandte dieser „Menschen“ sind, die angeblich nur teilweise menschlich waren?

Wie sich herausstellt: ja, das sind sie … das sind sie absolut! Das klingt fantastisch, aber die Menschen, die heute diesen Planeten regieren – Präsidenten, Premierminister, Könige, Königinnen, Mitglieder des Königshauses, Bankiers, Milliardäre, die „Menschen“, die das Geld kontrollieren, Zionisten, Jesuiten, Freimaurer – und so weiter, führen ihre Abstammung und ihr Erbe in Wirklichkeit auf die Person zurück, die die Sumerer „Anunnaki“ nannten … die, wie uns Interpreten sumerischer Schriften erzählen, Reptilien waren!

Die Anunnaki waren dieselben „Schlangengötter“, die überall auf der Welt erschienen; Sumer ist nur ein Bericht von dem, was anscheinend überall auf der Welt geschah … hier liegt der Ursprung der Idee eines „göttlichen Herrschaftsrechts“ – unsere „Herrscher“ stammen von den „Göttern“ ab.

Wenn das wahr ist … sind diese „Menschen“ keine Menschen! Jedenfalls nicht wie der Rest von uns!

Für jemanden, der so etwas noch nie gehört hat, mag das schockierend sein, aber die Menschen, die die Welt regieren, glauben wirklich nicht, dass sie derselben Spezies angehören wie der Rest von uns.

Sie halten sich für überlegen und rechtfertigen damit ihren kranken Glauben – dass sie ein „göttliches Recht zu herrschen“ hätten.

Dies ist übrigens der absolute Inbegriff von Rassismus – warum genau glauben Sie, Sie hätten das „Recht zu herrschen“? … Wegen Ihrer DNA? Merriam-Websters Definition von Rassismus: „Der Glaube, dass die Rasse der wichtigste Faktor für menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten ist und dass Rassenunterschiede eine inhärente Überlegenheit einer bestimmten Rasse bewirken.“

Alle Definitionen von „Rassismus“ in allen Wörterbüchern setzen voraus, dass eine Rasse glaubt, einer anderen Rasse überlegen zu sein – wenn das nicht die mächtigen Menschen auf unserem Planeten definiert, dann definiert nichts dies. Sie glauben, sie seien eine andere Rasse und daher uns überlegen – dies ist das beste Beispiel für Rassismus auf der Erde, aber niemand scheint es als solches zu sehen.

Die Reptilienelite

Als Babylon fiel, breiteten sich die Nachkommen der angeblichen Reptiloiden in alle Richtungen aus und wurden überall zu Herrschern; schließlich herrschten sie überall.

Sie glaubten, sie hätten das „Recht“ dazu, aufgrund der Blutlinie, aus der sie stammten. Im Laufe der Zeit breiteten sich diese Blutlinien über die aristokratischen Königsfamilien hinaus in alle Institutionen der Welt aus: Politik, Banken, Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Unternehmen usw. … all dies geriet unter die direkte Kontrolle von Menschen, die glaubten, genetisch mit den „Reptiliengöttern“ des alten Nahen Ostens verwandt zu sein, die ihre genetische Abstammung offenbar in die ganze Welt exportierten.

Das klingt fantastisch, aber die herrschende Elite dieser Welt hat sich tatsächlich wie beschrieben durch die Geschichte entwickelt. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob diese „Halbgötter“ der alten Vergangenheit wirklich Hybriden waren oder nicht, aber wir wissen, dass die moderne herrschende Elite von ihnen abstammt; das macht es sehr überzeugend – was auch immer die „Halbgötter“ tatsächlich waren. Wenn sie jedoch so waren, wie man uns erzählt (Reptilien), würde das eines ganz einfach bedeuten:

Die Leute, die diesen Planeten regieren, sind keine Menschen!

WAS SOLLEN SIE SEIN?

Die Illusion der Unabhängigkeit

Faschismus und Kommunismus sind Formen der Kontrolle und Versklavung, die die Menschen sehen und wahrnehmen können und die deshalb immer enden werden, weil sie offensichtlich sind. Wenn so etwas lange genug andauert, werden die Menschen dagegen rebellieren. Ein Gefängnis, das man nicht sehen kann, ist die beste Art von Gefängnis für die Menschen. Die Menschen rebellieren nicht, wenn ihre Versklavung „Freiheit“ genannt wird.

Wir denken, wir seien in den Vereinigten Staaten „frei“, aber in unserem Verständnis unserer „Unabhängigkeit“ fehlt das Geheimgesellschaftsnetzwerk (Reptilien-Blutlinie).

Das Geheimgesellschaftsnetzwerk hat unser Land schon immer kontrolliert, genau wie jedes Land auf der Welt, das seine „Unabhängigkeit“ erlangt hat; es ist keine wahre Unabhängigkeit – es ist die Illusion der Unabhängigkeit … so etwas wie ein „unabhängiges“ Land gibt es nicht.

Die Geheimgesellschaften, deren Führer offensichtlich von jenen abstammten, bei denen es sich vermutlich um nichtmenschliche Reptilienwesen handelte, übernahmen die Kontrolle über alles, indem sie sich selbst in alle Machtpositionen manipulierten, die von derselben Blutlinie – und demselben Meister – diktiert wurden. Auf diese Weise wurden schon immer Länder auf der ganzen Welt kontrolliert, nicht zuletzt die Vereinigten Staaten.

Wir haben den Anschein von „Freiheit“, also könnte es möglicherweise ewig so weitergehen; das ist wirklich eine höchst beunruhigende Art von Sklaverei – niemand wird jemals revoltieren, wenn er glaubt, er habe „Rechte“ und könne alle paar Jahre wählen.

Niemand wird revoltieren, wenn er glaubt, er sei frei, aber es gibt so viele von uns – wenn wir jemals realisieren würden, was wirklich passiert, wäre ihr kleines Spiel sofort vorbei; sie werden alles tun, um sicherzustellen, dass das nie passiert, und eine Reptilientheorie ist offensichtlich nicht erforderlich, damit das wahr ist.

Die Art und Weise, wie das Netzwerk der Geheimgesellschaften, das die Welt kontrolliert, operiert, ist wie ein transnationaler Konzern, wie eine Fast-Food-Kette: Die Zentrale befindet sich an einem bestimmten Ort, aber sie kontrolliert jedes einzelne Fast-Food-Restaurant, das Teil der Kette ist, egal wo es sich befindet; in jedem Land machen alle Restaurants, die Teil der Kette sind, dasselbe – alles wird von einem zentralen Punkt diktiert.

So ist unsere Welt aufgebaut, direkt hinter der Version der Ereignisse, die sie uns in den Abendnachrichten erzählen. Von einem zentralen Punkt aus wird die Agenda auf die gleiche Weise überall auf der Welt durchgesetzt; das ist der Grund, warum so viele der gleichen Dinge gleichzeitig in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt eingeführt und umgesetzt werden – sie benutzen dafür sogar wortwörtlich die gleichen Entschuldigungen: „Terrorismus“ ist einer ihrer Favoriten, „Massenvernichtungswaffen“ ein anderer.

Es ist wie ein Spinnennetz, wobei Leute wie die Rothschilds sehr nah am Zentrum sind – aber sie sind nicht die Spinne; Forscher sagen, dass es sich bei der „Spinne“ um ein unsichtbares Reptilienwesen handelt, das die Menschheit gekapert und der ganzen Welt seine bösen Pläne der Kontrolle und Unterdrückung aufgezwungen hat.

Wenn dies wahr ist: Es sind nicht die Regierungen, Banken und Konzerne; es sind nicht die Rothschilds und die Rockefellers, die Könige, Königinnen, Königsfamilien und Päpste dieser Welt; es sind nicht einmal Donald Trump, Barack Obama, die Clintons, Bushs oder irgendeine der anderen politischen Marionetten; und es sind auch nicht die Bill Gates und George Soros dieser Welt; nein, gemäß der Reptilientheorie sind das alles Masken auf demselben Gesicht – alles Ausdruck desselben Kontrollsystems – eine Illusion, die uns daran hindern soll, jemals zu erkennen, wer die wahren Schuldigen sind.

Uns wird gesagt, dass verschiedene Zweige der Blutlinie für verschiedene Gebiete der Welt zuständig sind und dass es wie in jeder Familie zu Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern kommt.

Diese Dinge dürfen jedoch nur bis zu einem gewissen Grad gehen, so wie Eltern ihren Kindern erlauben, ihre Probleme selbst zu lösen – aber sie tun dies nur bis zu einem gewissen Punkt. Anscheinend ist das der Grund, warum wir immer wieder Staatsoberhäupter sehen, die aussehen, als würden sie sich im Ring mit anderen Staatsoberhäuptern messen, aber dann nie etwas tun, wenn sie einander sehen.

Man könnte meinen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten und der Präsident Russlands sich gegenseitig die Kehlen aufschlitzen würden, wenn sie im selben Raum wären, aber so etwas tun sie nie – während sie ihre netten kleinen Gespräche führen, die für die Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden. Sie wissen, dass das alles nur Show ist … oder? Oh ja! Ganz sicher ! Das sollten wir mittlerweile alle wissen. „Die ganze Welt ist eine Bühne.“ – William Shakespeare? Wer ? Hmm … egal, weiter geht‘s .

Eine andere Sichtweise dieser Reptilientheorie ist wie ein Trojanisches Pferd – das Pferd ist das Kontrollsystem, das voller Reptilien ist („den Sumpf trockenlegen“ … Ha!), die heimlich in unsere gesamte Realität eingedrungen sind und sie übernommen haben. Das ist durchaus möglich, und es gibt tausende Jahre alte Informationen, die darauf hindeuten, dass diese Idee wahr ist.

Dies soll sicherlich nicht heißen, dass alles, was im Internet über Reptilien-Aliens steht, wahr ist; das meiste davon ist wahrscheinlich Unsinn, aber das bedeutet nicht, dass die Theorie haltlos ist. Sie können auf YouTube alle möglichen Videos über „Reptilien“ sehen, aber es ist wahrscheinlich besser, diesen Videos nicht viel Beachtung zu schenken oder sie zu beachten.

Aber wenn Sie sie sich ansehen möchten, gibt es im Internet viele Videos, die sehr interessante und seltsame Dinge zeigen, die möglicherweise von Reptilien-Aliens stammen.

Fortsetzung folgt…

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/discover.hubpages.com am 21.06.2024