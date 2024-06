WEF: Die nächste Krise wird „größer als Covid“ (Videos)

Teile die Wahrheit!

WEF: „Es wird eine weitere Krise geben. Sie wird schwerwiegender sein. Sie wird schneller eintreten als die, die wir bei COVID erlebt haben.“

Das Weltwirtschaftsforum (WEF), das die westlichen Finanzeliten vertritt, spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung des Corona-Lockdowns am 11. März 2020, der zu einem weltweiten Prozess wirtschaftlichen und sozialen Chaos führte. Es unterstützte auch die Einführung des Covid-19-Impfstoffs im November 2020, der (ausführlich dokumentiert) (weltweit) zu einem Aufwärtstrend bei Mortalität und Morbidität geführt hat . Und jetzt „versprechen“ sie uns eine Krise, die „viel schlimmer als Covid“ sein wird. In den letzten vier Jahren, beginnend im Januar 2020, ist „ das absichtliche Herbeiführen von Chaos“ Teil einer umfassenden und komplexen Agenda geworden: der Krieg in der Ukraine,

der Anstieg der Energiepreise,

die Einleitung von Insolvenzen,

der Zusammenbruch der Wirtschaftstätigkeit,

weit verbreitete Armut, Hunger und Verzweiflung. In den jüngsten Entwicklungen unterstützt Washington Israels Völkermord am palästinensischen Volk ,

Volk , Eine sich entfaltende militärische Agenda der USA, der NATO und Israels gegen den erweiterten Nahen Osten.

US-Drohungen gegen den Iran

Drohungen der USA und der NATO gegen die Russische Föderation

Konfrontation richtet sich gegen China Cyber-Angriffe Der folgende Artikel konzentriert sich auf die Gefahren des Cyberkriegs, die erstmals vom Weltwirtschaftsforum (WEF) im Jahr 2020 angekündigt wurden. Im Jahr 2021 führte das WEF eine Simulation von Cyberangriffen durch, die ein Szenario der Lahmlegung der Stromversorgung, der Kommunikation, des Transports und des Internets beinhaltete.

Klaus Schwab deutete anhand eines „simulierten Szenarios“ unmissverständlich an, dass ein Cyberangriff:

„ Könnte zu einem völligen Stillstand der Stromversorgung, des Transportwesens, der Krankenhausversorgung, unserer gesamten Gesellschaft führen …

In dieser Hinsicht wäre die COVID-19-Krise im Vergleich zu einem großen Cyberangriff als kleine Störung anzusehen.“(Blackout: Sicheres Stromnetz? Die Diskrepanz zwischen offizieller Statistik und der bitteren Realität)

Barack und Michelle Obamas Film „Leave the World Behind“: Cyberangriff, „Synchronisiertes Chaos“, Zusammenbruch, „Bürgerkrieg“

Ein weiteres kontroverses Element ist kürzlich aufgetaucht. Hollywood hat auf Netflix „ Leave the World Behind“ veröffentlicht , das von Ex-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle Obama produziert wurde und auf dem Drehbuch des Romans von Rumaan Alam basiert . Der Film wurde von Sam Esmail gedreht .

„Leave the World Behind“ schildert den Zerfall der Gesellschaft nach einem Überraschungsangriff eines unbekannten Angreifers, der „ einen Cyberangriff auf das US-Stromnetz vorhersagt“.

Rumaan Alams Roman „Leave the World Behind“ wurde im Oktober 2020 veröffentlicht, mehrere Monate nach der Angstkampagne und dem Covid-19-„Lockdown“ vom 11. März 2020. In einem Interview mit The Guardian (26. Oktober 2021 ) sagt Rumaan Alam:

„ Vor Februar 2020 hatte ich das Wort Coronavirus noch nie gehört. Das Buch thematisiert auf einer sehr grundlegenden Ebene, wie es ist, zu Hause festzusitzen und nicht genügend Informationen zu haben – und es wurde zufällig in einer Realität veröffentlicht, in der sich viele Leser in ihren Häusern festgesetzt fühlten und nicht genügend Informationen hatten.

Es ist also eine seltsame Resonanz. [nämlich] … die individuelle Beziehung zur Angst vor dem Klima, die Absurdität des gegenwärtigen Augenblicks, unsere verzerrte Beziehung zur Technologie. Die Leute denken und reden über diese Dinge, also macht es Sinn, dass es Bücher darüber geben wird.

… Die Leute, von denen ich spreche, sind die Person, die ich bin. Was haben wir als Erstes getan, als der Lockdown begann? Abgesehen vom Einkaufen sind alle, die ich kenne, mich eingeschlossen, einkaufen gegangen …

In einer sorgfältig recherchierten Rezension des Films „Leave the World Behind“ schreibt Joseph Mercola :

„Leave the World Behind“ zeigt den Zusammenbruch der Gesellschaft nach einem Überraschungsangriff eines unbekannten Angreifers. Viele glauben, dass der von Barack und Michelle Obama produzierte Film einen Cyberangriff auf das US-Stromnetz vorhersagt.

Ein Cyberangriff, der die COVID-Pandemie im Vergleich zu dem, was Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), in den letzten Jahren wiederholt „versprochen“ hat, wie eine kleine Unannehmlichkeit aussehen lässt.

„Leave the World Behind“ predigt keine Ideologien der Vorbereitung und schwelgt auch nicht in apokalyptischen Fantasien. Stattdessen bietet es einen Einblick in die möglichen Folgen gesellschaftlicher Zusammenbrüche und die Fähigkeit des Menschen, sowohl zu verzweifeln als auch widerstandsfähig zu sein.

Der Roman von Rumaan Alam schildert die sozialen Auswirkungen eines Stromausfalls an der gesamten Ostküste der USA.

Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Beweise dafür, dass die Produzenten und der Regisseur von „Leave the World Behind“ von der im Juli 2020 erstmals durchgeführten Simulation eines Cyberangriffs des Weltwirtschaftsforums (WEF) Kenntnis hatten. Der Sachverhalt bedarf weiterer Untersuchung.

Video: „Lass die Welt hinter dir“

Video: die WEF Cyber ​​Polygon 2020-Simulation. „Das Jahr, das die Welt verändert hat“

Ein gezielter „Cyber-Terrorangriff“, der beispiellose Störungen herbeiführt? Ist das etwas, das wir ernst nehmen sollten?

Das Weltwirtschaftsforum warnt uns vor einer neuen Krise mit „noch schwerwiegenderen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen als COVID19“.

„Schützen Sie die Menschen angemessen“, sagt der ehemalige britische Premierminister Tony Blair im obigen Video.

„ Welche Bedrohung könnte möglicherweise schwerwiegender sein?“

Das Video untersucht die Planspielübung „Cyber ​​Polygon“ des WEF, ihre Teilnehmer und die prädiktive Programmierung im Zusammenhang mit einem drohenden groß angelegten Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen, der einen dunklen Winter auslösen und dazu beitragen würde, den Großen Reset einzuläuten.

Video: Die nächste Krise „größer als Covid“

Jeremy Jurgens , geschäftsführender Direktor des WEF und Leiter des Zentrums für die Vierte Industrielle Revolution, drückt es so aus :

„Ich glaube, dass es eine weitere Krise geben wird. Sie wird schwerwiegender sein. Sie wird schneller eintreten als die, die wir bei COVID erlebt haben . Die Auswirkungen werden größer sein, und infolgedessen werden die wirtschaftlichen und sozialen Folgen noch schwerwiegender sein.“

Auf die Cyber ​​Polygon Simulation 2020 folgte eine zweite Simulation im Jahr 2021. Was hat Klaus Schwab im Schilde? Eine geopolitische Perspektive: Die Cyber ​​Polygon-Simulation 2021

Das Cyber-Polygon-Simulationsszenario des WEF 2021 hatte eine offensichtlich „widersprüchliche“ geopolitische Ausrichtung:

Vorsitzender der Veranstaltung war der russische Ministerpräsident Michail Mischustin ; zahlreiche russische Finanzinstitute sowie Medien- und Kommunikationsunternehmen waren vom WEF eingeladen worden.

An der Veranstaltung nahmen 48 Länder teil, es gab 41 Partner, davon 10 aus Russland und Kasachstan : darunter die Nachrichtenagentur TASS, NTV , Sberbank , Russlands größte Bank und ein führendes globales Finanzinstitut, die Mail.ru Group , Russlands größter Internetprovider, MTS, Russlands führende Telekommunikationsgruppe, die staatliche Rechtsabteilung der Region Omsk in Sibirien. Mächtige Bank- und Finanzinstitute aus Kasachstan. Unter anderem. Siehe auch die Annahmen des Trainingsprogramms , die auf terroristischen Cyberhackern basieren. Wie ausführlich dokumentiert ist, hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) maßgeblich zur Unterstützung der militärischen Agenda der USA und der NATO in Bezug auf die Ukraine beigetragen. War dieses Cyber-Polygon-Ereignis im Juli 2021 ( das weniger als 8 Monate vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges stattfand ) darauf ausgerichtet, durch den Aufbau von Partnerschaften mit einer Reihe mächtiger russischer Medien-, Kommunikations-, Bank- und Finanzinstitute usw. politische Spaltungen innerhalb der Russischen Föderation zu schaffen ? Kein einziger Vertreter aus der Volksrepublik China. War die Cyber ​​Polygon Simulation (Juli 2021) darauf angelegt, die Konfrontation zwischen China und Russland zu schüren? Sind Cyberangriffe als Teil einer globalen militärischen Agenda vorgesehen? Der Prozess der „Alles-Digitalisierung“ Im November 2023 gingen die Finanzeliten , wie in einem Artikel von Peter Koenig dokumentiert, von der „Simulation von Szenarien“ zur direkten „Umsetzung“ über . Sie beauftragten die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) „ mit der Rolle des Bannerträgers … für den tödlichen Ansturm der Digitalisierung “. Koenig konzentriert sich auf die „ Zerstörung der digitalen Gesellschaft “ , die in Form eines weltweiten Cyberangriffs durchgeführt werden könnte (wie von Klaus Schwab in seiner Erklärung von 2021 dargelegt): „Wenn alles um uns herum von digitalen Signalen gesteuert wird, die von der „Globalisten-Kabale“ (Finanzeliten) kontrolliert werden, können ein oder mehrere Schalter unsere verschiedenen Netzwerke abschalten: Wasserversorgung, Strom, Gas, alle Arten von Energie, Lebensmittelversorgung, Treibstofflieferungen, Verkehrssignale, der gesamte Transport, die gesamte Kommunikation, das Geld auf unseren Konten und vieles mehr.

„Die Hölle ist leer und die Teufel sind alle hier.“ William Shakespeare, „Der Sturm“, 1623

…

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 19.06.2024