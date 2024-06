Du wirst nicht glauben, was Pater Pio für 2024 vorausgesagt hat (Video)

Teile die Wahrheit!

Der italienischer Priester und Mystiker Pater Pio wurde durch eine Prophezeiung bekannt, die so unheimlich ist, dass sie bis heute viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt: Die Vorhersage der „Drei Tage der Finsternis“. Ist 2024 das Jahr, an dem sich die schreckliche Prophezeiung erfüllen wird? Von Frank Schwede

Die „Drei Tage der Finsternis“ werden von vielen Propheten beschrieben. Die am häufigsten zitierten sind Alois Irlmaier und der italienische Padre Pio von Pietrelcina. Ein großer Heiler und Seelenführer mit außergewöhnlichen Kräften, der die fünf Wundmale von Jesus Christus getragen haben soll.

Häufig wird behauptet, dass die Finsternis auf einen großen Krieg folgt und im Zusammenhang mit galaktischen Ereignissen steht. So schreibt es der Autor Stephan Berndt in seinem Buch 3 Tage im Spätherbst.

Allerdings ist bis heute nicht ganz klar, durch was dieses Ereignis auslöst wird. Klar ist nur, dass der italienische Pater das Szenario in einem stark christlichen Kontext sah.

So handelt es sich Pio zufolge um ein göttliches Ereignis, dass die Menschen in einer Zeit spiritueller Verwahrlosung und Barbarei treffen wird, um dass sie ihren Glauben wieder stärken.

Wer jetzt glaubt, dass es sich um eine rein christliche Prophezeiung handelt, der irrt. Auch im Hadith wird sie erwähnt. Ein Buch aus dem arabischen Raum, in dem die Überlieferungen, Handlungen und Taten Mohammeds zu finden sind. (Die Geburt des weißen Bisons: Erfüllt sich eine Prophezeiung?)

Das Buch stammt aus der Zeit um 800 n. Chr. Die Finsternis wird in einem Textabschnitt mit dem Titel „Das Tor der Reue“ beschrieben. Unter anderem heißt es dort, dass nach drei Tagen die Sonne im Westen aufgehen wird. Ein Hinweis auf einen Polsprung?

Die dreitägige Finsternis wurde aber nicht nur von Hellsehern des christlichen Abendlandes vorhergesagt, sondern auch von nordamerikanischen Indianern und Mongolen.

Es sind aber vor allem Christen, die daran glauben, dass Gott am Tag des Herrn sein Königreich vollenden wird, dass überall auf der Welt Gottes Gerechtigkeit herrscht. Zu dieser Zeit wird die alte Welt durch eine neue ersetzt, die vielfach als „Goldene Zeitalter“ oder das Wassermannzeitalter bezeichnet wird.

Dass die alte Welt zuvor in Schutt und Asche gelegt wird, ist nur schwer vorstellbar. Wie aber ist die Prophezeiung zu verstehen?

Stand Pater Pio im Kontakt mit Jesus Christus?

Pater Pio hat behauptet, dass er die Eingebung von Jesus Christus höchst persönlich erhalten hat, der gesagt haben soll, dass das sündhafte und ungläubige Leben der Menschen Schuld sei an der Strafe Gottes.

Die Prophezeiung weist etliche Parallelen zur biblischen Sintflut, die Gott als große Reinigung über die Erde brachte. Es ist vor allem die gestörte Geisteshaltung der modernen Zivilisation, die in den letzten hundert Jahren immer wieder zu Krisen und Kriegen führte, weil ein Großteil der Menschen alles opfert, um ihren Reichtum und ihre Macht weiter auszubauen.

Pater Pio beschreibt in zwei Absätzen, was an den „Drei Tagen der Finsternis“ geschieht:

„In einer sehr kalten Nacht wird die Finsternis beginnen, mit heulendem Wind und zuckenden Blitzen. Am nächsten Morgen wird die Sonne nicht mehr aufgehen, und es bleibt stockfinster. Stürme, Unwetter, Blitze und Erdbeben werden die Erde bedecken.

Ein ständiger Feuerregen wird niedergehen. Ein Drittel aller Menschen wird in dieser Zeit ums Leben kommen. Danach werden die Sterne wieder am Himmel stehen und der Geist des Friedens über die Erde kommen.“

Der Pater schreibt weiter, dass die Gläubigen, die in ihren Häusern und Wohnungen hinter verdunkelten Fenstern betend vor Bienenwachskerzen ausharren, das Ereignis unbeschadet überleben werden, während die Ungläubigen ihr Leben verlieren.

Hier ergeben sich zwei wichtige Fragen: Kann man eine Katastrophe dieser Größenordnung überleben und vor allem, will man das auch, weil die Erde völlig zerstört sein wird?