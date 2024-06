Teile die Wahrheit!

Geoengineering-Methoden, die die Temperaturen in Kalifornien abkühlen sollen, könnten eine Hitzewelle in Europa auslösen, warnen Wissenschaftler.

Forscher der University of Washington haben letzten Monat reflektierende Aerosole (Chemtrails) in die Wolken über dem Ozean in der Nähe der Bucht von San Francisco gesprüht, um die Oberfläche darunter abzukühlen.

Eine in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlichte Studie stellte jedoch fest, dass der experimentelle Geo-Engineering-Trick zwar die Hitzebelastung in der Region deutlich reduzieren kann, dass aber dieselben Eingriffe bei einer Erwärmung in der Mitte des Jahrhunderts den Hitzestress im Westen der Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt nur minimal reduzieren oder sogar verstärken.“

„Es zeigt, dass die Aufhellung von Meereswolken für die Westküste der USA sehr effektiv sein kann, wenn sie jetzt durchgeführt wird, aber sie könnte dort in Zukunft unwirksam sein und Hitzewellen in Europa verursachen“, sagte die Teamleiterin und Ozeanografin Jessica Wan von der UC San Diego gegenüber The Guardian.

Das Experiment wurde später von der Stadtverwaltung unter Hinweis auf gesundheitliche Bedenken abgebrochen. (Vgl. The Byte):

Doch erste Versuche mit der sogenannten marinen Wolkenaufhellung haben sich als umstritten erwiesen. In Alameda, Kalifornien, haben lokale Behörden Wissenschaftler der University of Washington angewiesen, ihre Experimente mit einem Gerät, das wolkenaufhellende Partikel in die Atmosphäre abgeben würde, einzustellen, berichtet die New York Times , da sie befürchten, dass diese Partikel gefährlich sein könnten.

„Die Stadt untersucht die chemischen Verbindungen im Spray, um zu ermitteln, ob sie eine Gefahr darstellen, wenn sie in Aerosolform von Menschen und Tieren eingeatmet werden oder auf dem Boden oder in der Bucht landen“, schrieben Beamte von Alameda auf Facebook, wie von der NYT zitiert. (Gott spielen: HAARP, Chemtrails und Atmosphärenmanipulation bis zu geschnittenen Eisbergen (Video))

Sie weisen allerdings darauf hin, dass es „keine Hinweise darauf gibt, dass die Sprühnebel aus den früheren Experimenten eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellten“.

Der Rückschlag ist ein Sinnbild für den Widerstand, dem Bemühungen zur Verdunkelung des Sonnenlichts, oder Solar-Geoengineering, selbst in diesem sehr frühen Stadium begegnen werden . Wie die New York Times zuvor berichtete , war das Experiment der erste Outdoor-Test einer Technologie zur Aufhellung von Meereswolken in den Vereinigten Staaten.

Teilchenkraft

In der Luft schwebende Partikel oder Aerosole spielen für unser Klima eine entscheidende Rolle. Sie dienen als Medium, in dem sich Wassermoleküle zusammenballen und zu Wassertröpfchen werden, die wiederum zur Wolkenbildung führen.

300x250

Bei der Methode „Marine Cloud Brightening“ wird vorgeschlagen, dies auszunutzen, indem den Wolken winzige Meersalz-Aerosole zugeführt werden, um die Bildung von Wassertröpfchen zu fördern und so dichtere Wolken zu erzeugen, die mehr Sonnenlicht reflektieren.

Bei ihrem letzten Monat durchgeführten Experiment testeten die Forscher ihr schneemacherähnliches Gerät zur Verteilung von Aerosolen, das Cloud Aerosol Research Instrument (CARI), auf dem Flugdeck des außer Dienst gestellten Flugzeugträgers USS Hornet.

Ziel des Tests war es, herauszufinden, ob CARI zuverlässig kleine Meersalzaerosole in die Luft sprühen kann. Die Größe ist das Hauptanliegen; die Aerosole müssen fein sein, um ausreichend dichte Wolken zu erzeugen.

300x250 boxone

Die Forscher, die hinter der Studie stehen, warnten davor, dass das Fehlen von Vorschriften die Auswirkungen von experimentellen Geo-Engineering-Projekten, die auf der ganzen Welt laufen, verschärfen könnte.

Aus The Guardian: