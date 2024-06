Harry Houdinis persönlicher Kampf gegen Okkultismus & Kinderhandel und sein seltsamer Tod

Teile die Wahrheit!

Harry Houdini, bekannt für seine sensationellen Entfesselungskünste und der wohl berühmteste Magier aller Zeiten, ist auch einer der am wenigsten geschätzten Helden der jüngeren Geschichte.

Er setzte seinen persönlichen Geheimdienst nicht nur ein, um betrügerische Medien zu entlarven, sondern auch, um den Kinderhandel zwischen London und den USA aufzudecken.

In Anbetracht der zahlreichen Morddrohungen, die Houdini von einflussreichen Spiritualisten von England bis in die USA erhielt, und in Anbetracht der Tatsache, dass er ein angestrebtes neues okkultes Revival in den USA empfindlich gestört hat, ist es wahrscheinlich, dass die Geschichte von Houdinis Unfalltod im Alter von 52 Jahren mehr Mythos als Realität ist.

In dem folgenden Essay beschreibt Matthew Ehret das nicht ganz so öffentliche Leben und die Zeiten von Harry Houdini.

Wir hatten Ihnen die Figur des Sir William Crookes vorgestellt, Teslas Mentor, Rosenkreuzer-Hochpriester und Popularisierer des Okkultismus, der in den Rang des mächtigsten Wissenschaftlers des britischen Empire aufstieg, als er 1913 zum Präsidenten der britischen Royal Society gewählt wurde.

ES wurde die eigentümliche Beziehung zwischen Wissenschaft und einem weltweiten okkulten Aufschwung untersucht und von der British Society for Psychical Research koordiniert, die Crookes auch als Präsident leitete. Diese okkulte Wiederbelebung trieb nicht nur die Reorganisation des zerfallenden britischen Empire voran, sondern strebte auch die Gründung einer neuen Weltreligion an, die auf Dämonologie, Geisterkanalisierung und einer Mischung aus westlichem Gnostizismus/Hermetismus und östlicher Mystik basierte, wie sie von der Theosophie-Bewegung propagiert wurde.

In dieser Folge werden wir in die Bemühungen eingeführt, diese neue falsche Weltreligion zu entlarven, indem wir das Leben und die Bemühungen eines der am wenigsten geschätzten Helden der jüngsten Geschichte analysieren … Harry Houdini.

Wer war der echte Houdini?

Erich Weiss wurde 1874 in Ungarn geboren und zog mit seiner Familie in die USA, als er erst vier Jahre alt war. Schon bald begeisterte er sich für das Handwerk der Bühnenmagie und studierte alles, was er in die Finger bekam. Erich und sein Bruder bewiesen großes Geschick in diesem Handwerk und wurden schnell populär. Ihren ersten großen Auftritt hatten sie auf der Weltausstellung 1893 in Chicago.

Harry Houdini und seine Frau Bess

Zu diesem Zeitpunkt hatte er seinen Künstlernamen in „Harry Houdini“ geändert, als Hommage an einen berühmten französischen Illusionisten namens Robert Houdin, dessen Arbeit Weiss inspirierte.

In der bahnbrechenden Biografie „The Secret Life of Houdini“ aus dem Jahr 2006, die in diesem Aufsatz ausführlich zitiert wird, zeigen die Forscher William Kalush und Larry Sloman, dass Houdini um 1899 für den US-Geheimdienst rekrutiert wurde, als er begann, mit Einladungen zu Auftritten vor Präsidenten, Königen und Diplomaten an Höfen in ganz Europa und Russland durch die Welt zu reisen.

Im Jahr 1900 traf sich Houdini mit dem Londoner Spionagemeister William Melville (damals Leiter von Scotland Yard), der 1909 Mitbegründer des britischen MI6 werden sollte. Ab dieser Zeit begann Houdini, mit Polizisten, Militärs und Detektiven in den USA zusammenzuarbeiten und gab Seminare über das Entkommen aus Handschellen, das Aufbrechen von Schlössern und andere Tricks, die von Kriminellen und Geheimdienstlern gleichermaßen verwendet wurden. (Unheimliche Stätten: Quinta da Regaleira ist ein okkulter Palast, der für freimaurerische Rituale erbaut wurde)

Magier und Geheimdienstoperationen

Wir wissen, dass Magier seit der Antike großen Einfluss ausüben, und oft haben diese Magier, Priester und Hierophanten durch den Einsatz von geheim gehaltenen wissenschaftlichen Erkenntnissen großen Einfluss auf abergläubische Eliten und Massen gleichermaßen ausgeübt. Das sollte keinen informierten Leser überraschen, denn die Kunst, Wahrnehmungen zu steuern – das Falsche als wahr erscheinen zu lassen – war zu allen Zeiten der Hauptschlüssel zur Machtdynamik, warum sollte es also in unserer „wissenschaftlichen“ Moderne anders sein?

Im elisabethanischen England betrieb John Dee – unter dem Decknamen Agent „007“ – Spionage an der Seite seines Channelers Edward Kelley und schuf die Voraussetzungen für die rosenkreuzerische Umwandlung Englands von einer Nation in ein globales Imperium. Anhänger von Dee und der Okkultist Sir Francis Bacon hatten die britische Royal Society gegründet, die sich vor allem mit schwarzmagischen Ritualen und Alchemie befasste, während Sir Isaac Newton im Auftrag des „Unsichtbaren Kollegiums“ der Zauberer mit der Numerologie spielte.

Sogar der britische Satanist Aleister Crowley für den britischen Geheimdienst und glaubte, er sei die Reinkarnation von John Dees Skryer Edward Kelley – einem Dämonologen, Nekromanten und Alchemisten. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete Crowley eng mit William Wiseman, dem britischen Leiter der New Yorker Abteilung des MI5, sowie mit George Sylvester Viereck, Teslas Freund und menschlichem Vampir, zusammen.

Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Crowley eng mit dem MI6-Mitarbeiter Sir Ian Fleming zusammen (dessen James Bond eine Mischung aus John Dee und dem britischen Okkultisten Sidney Reilley war). Flemings Figur M (Bonds Betreuer) war demselben William Melville nachempfunden, der nach 1900 mit Houdini zusammenarbeitete.

In seinem 1917 erschienenen Buch „Moonchild“ stellte Crowley die Verschmelzung von Geheimdienstoperationen und Magie fest und erklärte: „Die Erforschung des Spiritismus ist ein hervorragendes Übungsfeld für die Arbeit des Geheimdienstes, man ist bald mit allen Tricks vertraut.“

Crowley und Houdini im Kino

Im Jahr 1917, als sowohl Houdini als auch Crowley in New York tätig waren, finden wir sogar seltsame Parallelen, da beide Männer mit demselben Regisseur Filmserien zum Thema Magie drehten. Natürlich war die Behandlung des Themas Magie sehr unterschiedlich, da Crowley in „The Mysteries of Myra“ übernatürlichen Okkultismus propagierte, während Houdini in der Serie „The Master Mystery“ internationale Verschwörungen zur Unterdrückung neuer Erfindungen aufdeckte. [1]

In Houdinis „Master Mystery“ infiltriert ein Agent des Justizministeriums namens Quentin Locke (gespielt von Houdini) ein Unternehmen namens „International Patents Inc“, das von mächtigen Industriellen geleitet wird, die ihr riesiges Vermögen dazu nutzen, Erfindungen aufzukaufen, um sie vom Markt fernzuhalten und die Gesellschaft in einer Abhängigkeit von veralteten (und monopolisierten) Technologien zu halten. In diesem Film von 1918 führte Houdini zum ersten Mal einen Roboterautomaten vor, der von Bösewichten eingesetzt wurde.

Die Master-Mystery-Filme waren ein solcher Erfolg, dass Houdini 1921 seine eigene Produktionsfirma mit dem Namen „The Houdini Picture Corporation“ gründete, mit der er 1921 den Film „The Man From the Beyond“ und 1923 den Film „Haldane of the Secret Service“ produzierte.

In Haldane of the Secret Service (Haldane des Geheimdienstes) schuf Houdini eine zusammengesetzte Figur, die auf dem sehr realen Viscount Richard Burdon Haldane (1856-1928) basierte, einer führenden Persönlichkeit des britischen Empire, Außenminister unter der Regierung von Lord Balfour und Mitbegründer des britischen MI5 und MI6 im Jahr 1909 (zusammen mit William Melville). Die Hauptfigur des Films (gespielt von Houdini) war ein Geheimagent, der eine Organisation infiltriert, die seinen Vater ermordet hat, und ihn zu einer satanischen Verbrecherzentrale führt, die sich als katholisches Kloster in Südfrankreich tarnt.

Viscount Richard Burdon Haldane

Bei der Beschreibung einer der Hauptfiguren, die „den Chef der geheimen Regierungspolizei“ für den Film „Die wunderbaren Abenteuer des Harry Houdini“ (der leider nie gedreht wurde) darstellen sollte, schrieb Houdini: „Ein solcher Mann würde von der Intelligenz einer großen Nation ausgewählt werden, um die vollständige Kontrolle über den Geheimdienst zu haben, in der Tat ein Prototyp von Flynn – geschmeidig, poliert, ein Gentleman und schweigsam wie die Sphinx.“

William James Flynn und die patriotische Tradition des US-Geheimdienstes

Houdini bezog sich dabei auf William James Flynn (1867-1928), den Chef des New Yorker Geheimdienstes von 1912 bis 1917 und Direktor des jungen Federal Bureau of Investigation (FBI) von 1917 bis 1919, der von 1910 bis 1911 die Säuberung der Kriminalpolizei des New York City Police Department (NYPD) gegen Korruption leitete.

William James Flynn

Flynn war 1915 dafür verantwortlich, die deutschen Agenten ausfindig zu machen, die in den USA im Umfeld von Crowley und Viereck operierten, und er war es auch, der den deutschen Diplomaten Dr. Heinrich Albert und George Sylvester Viereck verfolgte und die Beweise für die 25 Millionen Dollar beschaffte, die Deutschland während des Krieges für den Aufkauf von Spionagenetzen in den USA ausgegeben hatte.

Der Historiker Helibert von Felitzer schreibt über diese verdeckte Operation:

Alberts Papiere enthüllten den deutschen Besitz der Bridgeport Projectile Company, die Investitionen in amerikanische Munition, Marktabschottungsbemühungen, Investitionen in Zeitungen, Bestechungsgelder an amerikanische Politiker, Verbindungen des Vertreters der Deutschen Bank, Hugo Schmidt, zum deutschen Unternehmen und Zahlungen der deutschen Regierung an George Sylvester Viereck und das Vaterland.

Es wurde Vierecks pro-deutsches Propagandamagazin „Das Vaterland“ von keinem Geringeren als Aleister Crowley herausgegeben.

Aufgrund des Erfolgs dieser Operation spürte Flynn die drahtlose Funkstation in Long Island auf, die Signale an den deutschen Geheimdienst übermittelt hatte – darunter auch Informationen, die zum Untergang der Lucitannia im Jahr 1915 führten. Flynns Abhören von Nachrichten an das deutsche Oberkommando lieferte die rechtliche Grundlage für die Beschlagnahme und Zerstörung der Tesla-Türme auf Long Island – sowohl des Wardenclyff-Turms als auch der Telefunken-Funkstation in Sayville, Long Island, NY – durch die US-Regierung während des Krieges.

Als Flynns Agenten, die mit Franklin Roosevelts Agenten des US-Marinegeheimdienstes zusammenarbeiteten, dieses deutsch-britische Netz in New York demontierten, versiegten Teslas Finanzmittel, und der Zauberer war gezwungen, kurzfristig Konkurs anzumelden, obwohl er bis zu seinem Tod ohne Probleme in Fünf-Sterne-Hotels wohnte.

Der Sleepy Hollow Club

Wie Richard B. Spence in „Secret Agent 666“ feststellt, war einer von Crowleys führenden Kontakten und Zahlmeistern in New York eine Person namens John Quinn, ein angloamerikanischer Agent eines neuen privaten Geheimdienstes, der im elitären Sleepy Hollow Club in New York angesiedelt war. Der Sleepy Hollow Club befand sich im Besitz von William Rockefeller und beherbergte die Oberschicht der amerikanischen Brahmanenfamilien wie die Vanderbilts, Morgans, Cabots, Lodges und Lowells, um nur einige zu nennen.

Senator Nelson Aldrich (Schwiegervater von John D. Rockefeller) war ein weiteres führendes Mitglied, ebenso wie Präsident Wilsons Kontaktmann Edward Mandel House – beide spielten eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Federal Reserve und des Internal Revenue Service („IRS“) im Jahr 1913.

Der ständige Vertreter des Clubs war ein britischer Agent namens Claude Dansey, der die Aufgabe hatte, diese parallele Sicherheitsbehörde außerhalb des Einflusses der US-Regierung aufzubauen.

Wie Anton Chaitkin in „Hoover’s FBI and Anglo-American Dictatorship“ darlegt, leitete Dansey die Behörde von 1911 bis 1914 vom Sleepy Hollow Club aus, und Claude Danseys Schützling Ralph van Deman gründete 1918 einen geheimen militärischen Nachrichtendienst namens „The Black Chamber“ (der später als „National Security Agency“ bekannt wurde).

Nach dem Ersten Weltkrieg empfahl Van Deman Dansey für eine Distinguished Service Medal „für die Leitung, Planung und Umsetzung eines amerikanischen Nachrichtendienstes“.

1909 wurde Dansey, der sich im Burenkrieg einen Namen gemacht hatte (er arbeitete eng mit Lord Milner und Churchill zusammen), neben Viscount Richard Burdon Haldane und William Melville stellvertretender Gründungsdirektor des neuen britischen Geheimdienstes MI5.

Die Tatsache, dass Dansey mindestens zwei amerikanische Geheimdienste gründete und gleichzeitig stellvertretender Direktor des neuen britischen Geheimdienstes (des späteren MI5) war, sollte jeden denkenden Menschen dazu veranlassen, sich zu fragen, wer genau die USA im letzten Jahrhundert geleitet hat.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Dansey damit beauftragt, eine weitere Geheimorganisation mit dem Namen „Z-Organisation“ zu gründen, die eine Schnittstelle zwischen dem britischen okkulten Geheimdienst und den okkulten Netzwerken der Nazis bildete und der wiederum sowohl Crowley als auch George Sylvester Viereck als aktive Mitglieder angehörten. In dem 1988 erschienenen Buch „All the King’s Men“ wies der Historiker Robert Marshall nach, dass Danseys pseudo-privater Geheimdienstapparat hinter der Sabotage mehrerer Netzwerke französischer und niederländischer Anti-Nazi-Widerstandskämpfer stand, die glaubten, britischen Geheimdienstkontakten vertrauen zu können.

Der Manager des Sleepy Hollow Club war ein mächtiger Finanzier namens Thomas Fortune Ryan, der zusammen mit J.P. Morgan die Türme von Nikola Tesla finanzierte, bevor der Krieg begann.

Crowley, Viereck, Wardenclyffe Tower und Nikola Tesla

Interessanterweise übernahm William J. Flynn von 1917 bis 1919 den Posten des Direktors des jungen FBI, wo er mit dem tyrannischen Vorgehen des Generalstaatsanwalts A. Mitchell Palmer gegen die bürgerlichen Freiheiten, den sogenannten „Palmer-Razzien“, in Konflikt geriet.

1920 wurde Flynn, der bei zahlreichen Gelegenheiten mit Houdini zusammengearbeitet hatte, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, wodurch der Geheimdienstchef zum Filmproduzenten von Filmen wurde, die betrügerische Medien entlarvten!

Wo passt Houdini ins Bild?

Wir wissen, dass Harry Houdini enge Beziehungen sowohl zu amerikanischen, britischen und russischen Patrioten als auch zu dunklen Kräften in allen drei Ländern gleichzeitig unterhielt, so dass sich die Frage stellt, auf welcher Seite der Geschichte Houdini letztlich stand.

Um dieses wichtige Geheimnis zu lüften, sollten wir mit Houdinis Beobachtungen über die Magie selbst beginnen.

In seinem 1920 erschienenen Buch „Miracle Mongers and their Methods“ stellte Houdini fest:

Mein Beruf hat mir eine intime Kenntnis der Bühnenillusionen vermittelt, zusammen mit vielen Jahren Erfahrung mit Showleuten aller Art. Meine Vertrautheit mit den ersteren und das, was ich über die Psychologie der letzteren gelernt habe, haben mir einen gewissen Vorteil verschafft, wenn es darum geht, die natürliche Erklärung für Kunststücke aufzudecken, die den Unwissenden übernatürlich erschienen.

In seinem 1924 erschienenen Buch „A Magician Among Spirits“ (Ein Magier unter Geistern) stellte er die Macht fest, die die Hohepriester und Magier über abergläubische Opfer ausübten:

Der kindliche Glaube der Alten an Dämonologie und Hexerei, der Aberglaube der zivilisierten und unzivilisierten Menschen und die wunderbaren Mysterien vergangener Zeiten werden von der heutigen Generation, die mit allen Wassern gewaschen ist, belächelt; Und doch werden wir allen Ernstes von einigen Wissenschaftlern und Gelehrten aufgefordert, die von ihren Lieblingsmedien gemachten Aussagen als absolute Wahrheit zu akzeptieren, die sich bisher als nichts anderes erwiesen haben als ein mehr oder weniger ausgeklügeltes Konstrukt der Fiktion, das auf dem dünnsten aller Fundamente ruht, oder besser gesagt, auf gar keinem Fundament.

Houdinis Entscheidung, sich in den letzten sechs Jahren seines Lebens ganz der Entlarvung eines neuen heidnischen Spiritualismus zu widmen, war äußerst wichtig, da Houdini zum berühmtesten Zauberkünstler der Welt aufgestiegen war und auch Präsident der Society of American Magicians (von 1917-1926) war.

Wie bereits in Teil 10 dieser Serie erwähnt, war die Britische Gesellschaft für Psychische Forschung und insbesondere ihr Präsident Sir William Crookes (Mitglied des Hermetischen Ordens der Goldenen Morgenröte an der Seite von Crowley) der Dreh- und Angelpunkt für die Organisation einer neuen postchristlichen Religion, die als „Spiritualismus“ bezeichnet wurde und sich auf Dämonologie, Magie und alles Paranormale stützte.

1924 bemerkte Harry Houdini Sir Crookes seltsame Unfähigkeit, Realität von Betrug zu unterscheiden, mit den Worten:

Professor Crookes war, auch nachdem er zum Ritter geschlagen worden war, unentschlossen und schien aus irgendeinem Grund rationale Methoden zur Wahrheitsfindung nicht zu kennen oder zumindest nicht bereit zu sein, sie außerhalb seines speziellen Wissenschaftszweigs anzuwenden. Möglicherweise war einer der überzeugenden Beweise für ihn die „Streiche“, die ihm Annie Eva Fay spielte.

In seinem Buch von 1924 und während seiner gesamten aktiven Zeit als Entlarver paranormaler Betrüger, die er 1921 begann und bis zu seinem frühen Tod 1926 fortsetzte, konfrontierte Houdini führende Persönlichkeiten des okkulten Untergrunds des Britischen Empire direkt, darunter alle führenden Persönlichkeiten, die die britischen (und amerikanischen) Gesellschaften für psychische Forschung leiteten, darunter Sir Arthur Conan Doyle, Hereward Carrington, Sir Oliver Lodge und viele andere.

Sir Arthur Conan Doyle: Der Feind von Harry Houdini

Am Ende des Ersten Weltkriegs war Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) zu einem Beobachter der amerikanischen spiritistischen Bewegung geworden und arbeitete eng mit Sir Lodge und William Crookes als Leiter der British Society for Psychical Research zusammen. Wie Sir Crookes war auch Doyle ein enger Mitarbeiter von Bram Stoker (Vampir-Popularisator und Mitglied des Hermetic Order of the Golden Dawn), mit dem er mehrere Kurzgeschichten verfasste.

Sir Arthur Conan Doyle und Harry Houdini

Sir Doyle hatte sich in den 1880er Jahren für die Theosophie und den Spiritualismus begeistert und wurde zu einem führenden Propagandisten für das britische Empire, wo er für die Pall Mall Gazette an der Seite von führenden Persönlichkeiten des Empire wie Lord Milner, Rudyard Kipling, H.G. Wells, Henry Cust, Madame Blavatsky und Annie Besant schrieb.

Nachdem er 1887 seine Figur Sherlock Holmes erschaffen hatte, arbeitete Sir Doyle während des Burenkrieges in Südafrika eng mit Winston Churchill, Claude Dansey und Lord Alfred Milner zusammen, wo Doyle 1902 für seine Verteidigung der völkermörderischen Außenpolitik des britischen Empire zum Ritter geschlagen wurde. Doyles imperialer Schriftstellerkollege Sir Rudyard Kipling wurde zur gleichen Zeit und aus den gleichen Gründen ebenfalls zum Ritter geschlagen. Die 1865 gegründete Pall Mall Gazette wurde zum wichtigsten Sprachrohr der Roundtable-Gruppe Cecil Rhodes/Arthur Balfour und stand ab 1885 in enger Verbindung mit der Fabian Society.

1912 stellte Sir Doyle fest, dass er im Dienste der „neuen imperialen Wissenschaft“ trickste, indem er eine Operation überwachte, an der auch ein Jesuitenpater namens Pierre Teilhard de Chardin beteiligt war und die in Piltdown, England, angesiedelt war und bei der angeblich die Überreste eines vormenschlichen Skeletts „entdeckt“ wurden, das als „Piltdown-Mensch“ bezeichnet wurde. Wie sich Jahre später herausstellte, handelte es sich um einen Schwindel (bei dem ein gefärbter menschlicher Schädel mit einem Affenkiefer und geschnitzten Zähnen verschmolzen wurde). Das Ziel dieser Operation war es, das nicht vorhandene fehlende Glied in den Fossilienaufzeichnungen zu füllen, das die Darwinisten in Verlegenheit gebracht hatte, seit Thomas Huxley 1865 den X-Club ins Leben rief.

Vor und während des Ersten Weltkriegs arbeiteten sowohl Doyle als auch Kipling zusammen mit H.G. Wells und Henry Cust im mächtigen Kriegspropaganda-Büro, das von den Lords Northcliff und Beaverbrook geleitet wurde. Dort setzte das Team aus kaiserlichen Kreativen seine Talente ein, um Propaganda zu machen, um die Unterstützung der britischen Bevölkerung für den Krieg zu gewinnen und gleichzeitig das Bild der Deutschen von kultivierten Nachbarn in babymordende Hunnen zu verwandeln.

Das britische Propagandabüro setzte eine Vielzahl von Techniken der psychologischen Kriegsführung ein, um den Geist der Massen im Sinne der vom Empire gewünschten geopolitischen Ziele zu manipulieren.

Nachdem er Houdini bei einer Reihe von Zaubertricks beobachtet hatte, darunter Gedankenlesen, Aparitionismus und Levitation, war Doyle von dem Magier fasziniert und glaubte, Houdini sei ein Anhänger der dunklen Künste. Obwohl Houdini immer wieder zugab, dass jeder seiner Zaubertricks mit dem Verstand erklärt werden konnte, hielt Doyle an seiner Überzeugung fest, dass Houdini insgeheim mit Geistern arbeitete.

Glauben Sie Ihren Sinnen nicht

Wie Sir Crookes war auch Doyle ein wahrer Gläubiger, der gegen alle Versuche immun zu sein schien, paranormale Behauptungen, insbesondere fotografische Beweise für Feen, mit Hilfe der Vernunft in Zweifel zu ziehen.

Einmal hatte Harry Houdini Doyle gebeten, seine Sammlung von Geisterfotografien zu sehen (eine Praxis, die von Sir Crookes in den 1850er Jahren popularisiert wurde), worauf Doyle antwortete:

Sie sind zu wertvoll, um sie herumliegen zu lassen… aber ich habe etwas viel Wertvolleres – zwei Fotos, eines von einem Kobold, das andere von vier Feen in einem Wald in Yorkshire. Eine Fälschung! werden Sie sagen. Nein, Sir, ich glaube nicht. Aber ich werde alle Nachforschungen anstellen, denn diese darf ich nicht verschicken. Die Feen sind etwa acht Zoll hoch. In der einen tanzt ein einzelner Kobold. In der anderen vier wunderschöne, leuchtende Kreaturen. Ja, es ist eine Offenbarung.

Doyle war von diesen Feenbildern so inspiriert, dass er 1922 sogar ein Buch mit dem Titel „The Coming of the Fairies“ (Die Ankunft der Feen) schrieb, in dem er diese unglaublichen Beweise für eine jenseitige Geisterwelt propagierte.

Arthur Conan Doyle und Demonstrationen von Geisterfotos von Feen

Als das 18-jährige Mädchen, das die Feenbilder gemacht hatte (Elsie Wright), zugab, sie mit einem Ausschnitt einer Fee aus einem beliebten britischen Kinderbuch (das einige von Doyles eigenen Geschichten enthielt) angefertigt zu haben, brachte dies Sir Arthurs Glaubwürdigkeit und das Studium der „Geisterfotografie“ im Allgemeinen in große Verlegenheit.

In „A Magician Among Spirits“ (Ein Magier unter Geistern) beschrieb Houdini viele Techniken, die von Geisterfotografen verwendet wurden und die von Doyle gefördert wurden:

Es gibt verschiedene Methoden zur Herstellung von Geisterbildern. Eine davon besteht darin, einen Tisch so vorzubereiten, dass eine Entwicklungsschale dort platziert wird, wo ein Röntgenstrahl zum Negativ durchdringt. Dadurch entsteht ein „Geisterlicht“. Eine andere ist, den Blitz zu fixieren, und es ist erstaunlich, wie diese Dinge aussehen. Man bekommt Formen und erkennt oft Gesichter in den Flecken … Eine einfache Methode ist, etwas in der Hand zu haben, das man anstelle eines Deckels über das Objektiv hält, und eine andere ist, die Kamera unscharf zu stellen und heimlich zu knipsen, dann ist bei der regulären Belichtung zusätzlich etwas Heu auf der Platte.

Houdini war dafür bekannt, dass er nicht nur Betrüger entlarvte, sondern auch jeden einzelnen Trick reproduzierte, einschließlich der Geisterfotografie, die Houdini in kurzer Zeit beherrschte, einschließlich seiner eigenen Geisterfotografien, der Telepathie und des Aparitionismus (das Erscheinenlassen von Gegenständen aus dem Nichts – eine Technik, die von Madame Blavatsky verwendet und von Theosophen bis heute verteidigt wird).

Houdini und zwei seiner vielen Geisterbilder

Mit Hilfe einer Vielzahl von Techniken, die er über Jahrzehnte hinweg entwickelt hatte, konnte Houdini nicht nur Betrügereien schneller als jeder andere aufdecken, sondern auch mit Hilfe seines eigenen geheimen Netzwerks von Informanten und Mitarbeitern der Strafverfolgungsbehörden jeden auf dem Markt erhältlichen Séance- oder Gedankenlesetrick nachahmen. Zu Houdinis Erfindungen gehörten hochmoderne elektronische Geräte und eine breite Palette von Spielereien.

Houdini das Medium

In einem berühmten Fall kopierte Houdini einen berühmten Telepathie-Trick, der von einem Mitglied der British Society for Psychical Research namens Gilbert Murray entwickelt worden war.

Gilbert Murray war ein enger Vertrauter von Sir Doyle und Arthur Balfour, der dafür berühmt wurde, dass er obskure Gedanken in den Köpfen von Personen, die er in sein Haus einlud, richtig erriet.

Houdini sorgte für Schlagzeilen, als er Reporter zu sich nach Hause einlud, wo ein Komitee von Murray-Anhängern zusammenkam, um zu sehen, ob Houdini die Ergebnisse des berühmten Mediums wiederholen konnte. Zu diesem Gremium gehörten der Wall-Street-Millionär Bernard Baruch, Gilbert Murray selbst und der amerikanische Fabian-Führer Walter Lippmann, die eingeladen wurden, sich die Gedanken lesen zu lassen.

Der Hellseher Gilbert Murray und das Emblem der Gesellschaft für Psychische Forschung

Houdinis Erfolg brachte die spiritistische Bewegung in Verlegenheit, und erst Jahre später wurde aufgedeckt, dass Houdini jeden Raum seines Hauses mit versteckten Diktiergeräten verkabelt hatte, die von einem im Keller versteckten Operator in jeden gewünschten Raum des Hauses übertragen wurden, in dem sich Houdini gerade befand. Die Elektronik war beeindruckend: Elektroneninduktionsdrähte und -spulen leisteten dem Magier (und allen führenden Hellsehern) gute Dienste.

Die Lehre hieraus ist, dass der Erfolg jener magischen Illusionen, die allen natürlichen Erklärungen zu trotzen scheinen, immer eine Mischung aus einem Netzwerk kooperativer Wirkstoffe zur Beschaffung von Informationen über die Zielpersonen, verbunden mit einer Reihe von technischen Geräten, die dem abergläubischen Publikum unbekannt sind (und einer listigen Absicht zur Täuschung), beinhaltet.

Zusätzlich zu den elektronischen Hilfsmitteln stellten Kalush und Sloman fest, dass die Mitglieder der neuen spiritistischen Religion in Amerika ein riesiges privates Netzwerk zum Austausch von Informationen aufgebaut haben:

Houdinis Gegner, die betrügerischen Medien, hatten sich in einem engmaschigen Netzwerk organisiert, das routinemäßig Informationen austauschte. Sie taten dies durch das so genannte Blaue Buch, ein Buch, das Namen, Berufe, Adressen, Familienstammbäume und andere Einzelheiten über potenzielle lokale Zielpersonen enthielt, Informationen, die sie entwaffnen und sie glauben lassen konnten, dass das Medium, das sie konsultierten, echte Macht hatte.

Doyles Pythische Priesterin: Margery Crandon

In einem Artikel vom 29. Oktober 1924 rügte Houdini die Scharlatanerie von Sir Arthur Conan Doyle mit den Worten: „Doyle hält sich für einen Messias, der gekommen ist, um die Menschheit zu retten, indem er sie in die Geheimnisse des Okkultismus einweiht, aber stattdessen führt er die Öffentlichkeit in die Irre, und seine Lehren sind eine Bedrohung für den gesunden Menschenverstand und die Gesundheit.“

Doyle stand in ständigem Kontakt mit führenden Okkultisten in den USA, die in den 1920er Jahren tief in das Weiße Haus und viele Zweige des amerikanischen Staates eingedrungen waren. Sir Arthur war davon überzeugt, dass eine Frau namens Margery Crandon (Ehefrau des Bostoner Oligarchen Dr. Le Roi Goddard Crandon) die Rolle seiner neuen Hohepriesterin in einer neuen Zeitalter-Religion übernehmen würde, von der er glaubte, dass sie im Gefolge einer großen Weltkatastrophe auftauchen würde, von der ihn sein eigener Geistführer überzeugte, dass sie die Welt bald auf den Kopf stellen würde.

Kalush und Sloman haben den Charakter von Margery Crandons altertümlichem Präzedenzschreiben scharfsinnig erkannt: „Als Medium war Margery eine Nachfahrin von Eurykles aus Griechenland, dem berühmtesten der vordelphischen Orakel, der eine ‚dämonische‘ Stimme hatte, die aus seiner Brust kam und orakelhafte Vorhersagen machte“.

In einem Schreiben vom 11. September 1926 an die Crandons beschrieb Lady Doyle die Rolle, die von den Crandons in der neuen religiösen Ordnung erwartet wurde:

Der gute Führer meines Mannes (alias: ein Geist-Dämon, der durch Lady Doyle gechannelt wurde) sagte uns, dass alles, was Sie getan haben, in der Zukunft sehr große Ergebnisse haben wird … Wenn der Umbruch in der Welt kommt und Amerika betroffen ist, wie es sein wird … werden Sie ein großes Zentrum sein und sie werden zu Ihnen strömen als eine Brücke des Wissens und der Hoffnung und des Trostes … Uns wurde auch gesagt, dass Houdini verdammt ist und dass er bald in die schwarzen Regionen hinabsteigen wird, die seine Arbeit gegen den Spiritismus ihm als Strafe bringen wird.

Margery Crandon wandte verschiedene Tricks an, von Exoplasma, das aus ihren Körperöffnungen austrat, bis hin zum Schweben, dem Sprechen mit den Toten und dem Kanalisieren ihres Hauptgeistes namens Walter (ihr Bruder, der Jahre zuvor gestorben war).

Im Jahr 1924 entlarvte Houdini Margery Crandon als Betrügerin. Er war das führende Mitglied eines sechsköpfigen Gremiums, das vom Scientific American gesponsert wurde und die Behauptungen von Crandons Medialität untersuchen sollte. Eines der Mitglieder des Gremiums war ein Assistent des britischen Okkultisten und Spions Aleister Crowley namens Hereward Carrington (1880-1958).

Hereward Carringtons Betrug

Carrington war Mitglied der Society for Psychical Research und Assistent von James Hysop, einem amerikanischen Psychiater, Parapsychologen und Schatzmeister der American Society for Psychical Research.

Hereward Carrington

Obwohl er als Kritiker des Spiritismus verkauft wurde, war Carrington ein zügelloser Komplize betrügerischer Medien. 1908 wurde er dabei ertappt, wie er das italienische Medium Eusapia Palladino bei der Durchführung ihrer Tischschwebe- und Glühhandshows sowie ihres Aparationismus unterstützte. Carrington wurde sogar ihr Manager und war Mitautor einer „wissenschaftlichen Studie“, die 1909 von einem dreiköpfigen Expertenteam unter dem Titel „The Fielding Report“ erstellt wurde.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die drei Ausschussmitglieder – Everard Fielding, W.W. Baggally und Carrington – Palladinos zügellose Täuschungsmanöver anerkannten, aber auch schrieben, dass „einige echte übernatürliche Phänomene“ durchaus aufgetreten seien. Es war Carrington, der den Satz verbreitete, dass „97 % aller spiritistischen Behauptungen Schwindel waren, aber 3 % echte übernatürliche Phänomene“.

Eusapia Palladino und ein Foto von einer ihrer Séancen

Der amerikanische Wissenschaftler Charles Sanders Peirce schrieb später über die faule Analyse des Fielding-Berichts:

Eusapia Palladino hat sich als sehr geschickte Prestigeträgerin und Betrügerin erwiesen und wurde von einem Mr. Carrington aufgesucht … Tatsächlich hat er die Palladino-Kreatur oft bei Betrügereien erwischt. Einige ihrer Darbietungen kann er sich jedoch nicht erklären; und daraufhin vertritt er die Theorie, dass diese übernatürlich sind, oder, wie er es vorzieht, „übernormal“. Nun, ich weiß, wie es ist, wenn ein Mann lange intensiv von einem Rätsel benutzt und übermüdet wurde, lässt ihn manchmal sein gesunder Menschenverstand im Stich, aber mir scheint, dass die Palladino einfach zu schlau für ihn war … Ich halte es für plausibler, dass es Tricks gibt, die Mr. Carrington täuschen können.

Nachdem Houdini alle anderen Mitglieder des Crandon-Komitees davon überzeugt hatte, dass Marge Crandon einen Betrug beging, war Carrington der einzige, der ihre Behauptungen über übernatürliche Kräfte verteidigte. Weigerte sich Carrington hartnäckig, sich auf die Seite von Houdini zu stellen, weil er Prinzipien hatte, oder war etwas Unerlaubtes im Spiel?

Margery Crandon, bedeckt mit Exoplasma (links) und mit ihrem toten Bruder Walter (rechts)

In späteren Jahren stellte Carringtons persönlicher Assistent Henry Gilroy fest, dass eine sexuelle Beziehung viel mit dem Schreiben dieser Anomalie zu tun hatte:

Natürlich wissen die meisten Leute das nicht – aber er (Carrington) hatte eine Liebesaffäre mit Margery – auf dem q.t. Sie hatten eine Abmachung, dass es in keiner Weise den Bericht der Zeitschrift Scientific American beeinflussen würde, ob ihre Medialität echt war oder nicht. Ihre kleine Liebesaffäre dauerte mehrere Monate, und er erzählte mir, wie schwierig es war, ihre kleinen Verabredungen und Zusammenkünfte zu haben.

Von links nach rechts: O.D. Munn, J. Malcolm Bird, Medium Margery (Mina) Crandon und Harry Houdini

Die New York Herald Tribune schrieb am 7. Februar 1925 über Houdinis Rolle bei der Enttarnung von Crandon:

In New York gibt es, wie in jeder anderen Stadt der Vereinigten Staaten, Geistermedien, die aus den geistigen Unzulänglichkeiten eines Teils der Bevölkerung ein fettes Einkommen ziehen. Gewöhnlich ist es der Teil, der keiner Kirche angehört und dem die Philosophie fehlt, um sich mit dem Gedanken an eine kurze, bewusste Existenz zu trösten. Dass es solche Menschen gibt, mag als Erinnerung daran dienen, dass Juden und Nichtjuden in ihren Kirchen seit Jahrhunderten diesen Kampf führen, den Houdini, der Sohn eines Rabbiners, jetzt in seiner gewitzten, verbissenen Art führt. Diese Art von Geistermedium ist eine Art Schreckgespenst, das außerhalb von Friedhöfen von den Toten profitiert. Das Opfer sind die Hinterbliebenen, die von der Bedrängnis des Todes unvorbereitet durch Religion oder Philosophie getroffen werden.

Die Behauptungen von „Margery“, sie sei in der Lage, den Geist ihres toten Bruders nach Belieben zu empfangen, sind das jüngste Beispiel eines anmaßenden Mediums, das sich um wissenschaftliche Bestätigung bemüht. Die Tatsache, dass ihr Ehemann, Dr. L. R. G. Crandon, in irgendeiner Weise mit der Harvard University verbunden ist, verleiht ihren Séancen einen zusätzlichen Hauch von Ansehen. Indem er die Falschheit der Behauptungen von „Margery“ aufdeckte, hat Houdini gezeigt, dass er weit mehr ist als ein König der Handschellen. Er ist ein guter Bürger und ein angenehmer Nachbar.

Geister in der Regierung

Houdinis Entlarvung machte Doyles Hoffnungen auf ein neues Zentrum für eine amerikanische gnostische Religion ernsthaft zunichte, aber er war auch führend bei der Aufdeckung der weitreichenden Durchdringung von Medien, die jedes führende Mitglied des Weißen Hauses von Präsident Coolidge während der Untersuchungen des Kongresses 1926 berieten.

President Calvin Coolidge

Nicht nur das Weiße Haus – und große Teile des Kongresses – wurden in den „roaring 20s“ von übersinnlichen Medien durchdrungen, auch die kanadische Regierung unter Premierminister William Lyon McKenzie King bildete keine Ausnahme.

King war für die Sache des Spiritismus gewonnen worden, als er 1914 als Gewerkschaftsunterhändler für John D. Rockefeller arbeitete und begann, Geisterlesungen zu empfangen, die ihm halfen, die Lösung für das Problem der streikenden Arbeiter und der missbräuchlichen Oligarchen, die die streikenden Arbeiter unterdrücken wollten, zu „entdecken“. Anstatt die Arbeiter durch Streikbrecher oder korrupte Polizeieinsätze zu ermorden, „halfen“ Rockefellers Medien King bei der Lösung des Problems der „Betriebsgewerkschaften“, die von Rockefeller kontrolliert würden, aber vorgaben, die Arbeiter zu vertreten.

William Lyon Mackenzie King und John D. Rockefeller

Bis 1935 empfing William Lyon McKenzie King regelmäßig Botschaften von seiner verstorbenen Mutter und seinem Hund darüber, welche Politik Kanada gestalten sollte, und wurde gleichzeitig Vollmitglied des American Psychical Institute (unter dem Namen W.K. Venice). Das American Psychical Institute wurde 1921 von Hereward Carrington gegründet.

Wie bereits in diesem Bericht erwähnt, weisen Kalush und Sloman in „The Secret Life of Houdini“ nach, dass Houdini für die Spionageabwehr rekrutiert wurde und seine Fähigkeiten als Illusionist nutzte, um Zugang zu den Höfen und inneren Clubs der Welt zu erlangen, darunter Deutschland, England, Frankreich und Russland, wo Zar Nikolaus II. den Illusionisten dreimal bat, sein Berater zu werden.

Houdini, der stets mit patriotischen Elementen des amerikanischen Militärgeheimdienstes zu tun hatte, die während des Ersten Weltkriegs die Crowley-Viereck-Operation aufgedeckt hatten, nutzte sein Vermögen, um seinen eigenen Geheimdienst mit einer Vielzahl von Agenten in den gesamten USA aufzubauen und Tausende von betrügerischen Medien zu entlarven.

Kalush und Sloman beschreiben den unglaublichen Aufbau einer riesigen Geheimdienstorganisation:

Ihm zur Seite stand eine ganze Kampfabteilung – die er später als ‚mein eigener Geheimdienst‘ bezeichnete -, die aus einem brillanten Mechaniker Amedeo Vacca, schönen jungen Showgirls und Undercover-Agenten, Privatdetektiven, einem exzentrischen Medium, einem Entfesselungskünstler und Giftresistenten und sogar seiner eigenen Nichte Julia Sawyer bestand.

Houdinis Nichte Julia Sawyer (links) und seine Frau Bess (rechts) traten oft mit dem Magier auf und schleusten auch falsche Geistermedien als Teil von Houdinis persönlicher Geheimdienstoperation ein

Nicht nur die delphischen Orakel, die die Massen ausbeuten, und die hohen Regierungsbeamten wurden entlarvt, sondern auch die mächtigsten Oligarchen von Amerikas tiefem Staat. Über die Crandons schreiben Kalush und Sloman:

Das Spitzenjahr seines Houdinis-Kreuzzuges war 1926. Im Januar stellte er in New York den Reverend John Hill bloß, der Rose Mackenbergs toten „Ehemann“ manifestierte, der weinend vor ihr kniete. Houdini war besonders stolz auf diesen Fang; Hill war das „selbsternannte private Medium der Vanderbilts, Harrimans, Honeywells, Huntingtons und anderer prominenter New Yorker Familien“, wie er prahlte.

Kinderhändlerringe und Spiritualisten

Interessanterweise zeigen Kalush und Sloman auch, dass Houdini seinen persönlichen Geheimdienst nicht nur zur Entlarvung betrügerischer Medien einsetzte, sondern auch zur Aufdeckung von Kinderhandel zwischen London und den USA, an dem nicht nur Spiritisten wie die Crandons, sondern auch Sir Arthur Conan Doyle beteiligt waren.

Dieser unterschätzte Aspekt der Geschichte betrifft einen interessanten britischen Parlamentsabgeordneten namens Harry Day.

Von links nach rechts: Theodore Hardeen mit seinem Sohn, Joe Hyman, Harry Day, Lord Northcliffe und C. Dundas Slater

Im Jahr 1900 wurde Harry Day Houdinis britischer Agent während der ersten internationalen Tournee des Zauberkünstlers. Zu den ersten Handlungen von Harry Day gehörte es, ein spezielles Programm mit William Melville, dem ersten Chef des britischen Geheimdienstes, zu arrangieren, der nicht an die Behauptung glaubte, dass Houdini aus seinem Gefängnis in Scotland Yard entkommen konnte. Als Houdini die Aufgabe bewältigt hatte, bot Melville dem amerikanischen Zauberkünstler seine Unterstützung an, und Houdinis Gehalt stieg auf das höchste aller Zauberkünstler der Welt.

Melville war unter dem Decknamen „M“ bekannt, weshalb Ian Fleming vom MI6 nach dem Zweiten Weltkrieg die gleichnamige Figur als Chef von James Bond entwickelte. Die Figur Bond selbst basierte lose auf Melvilles Staragenten Sidney Reilly.

Wie Houdini und Harry Day herausfanden, hatten Doyles amerikanische Netzwerke über mehrere Jahre hinweg Kinder aus Londoner Waisenhäusern über die elitäre White Star Line verschleppt, ohne dass jemand Fragen stellte. Eines der Kontrollzentren in den USA war niemand anderes als Crandons okkulter Zirkel, in dem kürzlich die Leiche eines obdachlosen Jungen auf einem seiner New Yorker Grundstücke gefunden worden war.

Am 4. August 1925 schrieb Crandon an Sir Arthur Conan Doyle über diese lästigen Ermittlungen in Amerika und bat ihn um Hilfe:

Lieber Sir Arthur

Hier ist ein kleines Problem für Sherlock Holmes … Im April 1925 erhielt unsere Geheimdienstabteilung in Washington einen Brief, in dem stand, dass ich die ersten und letzten sechzehn Jungen in meinem Haus zur angeblichen Adoption hatte und dass sie alle verschwunden waren, und riet der Abteilung, uns diese zu suchen. Letzte Woche rief mich der Manager der White Star Line in Boston an und teilte mir mit, dass ein Parlamentsabgeordneter der White Star Line in London einen langen Fragebogen über das Verschwinden und die angebliche Rückkehr des englischen Jungen zugesandt hatte. Es ist ganz offensichtlich, dass es hier einen Feind gibt, entweder Houdini oder McDougall … Ich werde versuchen, den Namen des „Maulwurfs“ herauszufinden. In der Zwischenzeit bitten Sie Sherlock Holmes, darüber nachzudenken.

Le Roi Goddard Crandon, der Kontrolleur des einflussreichsten Mediums, den Sir Doyle als Hohepriesterin einer neuen Religion in Amerika und als treibende Kraft hinter der Amerikanischen Gesellschaft für Psychische Forschung voraussah, bat Sir Arthur Conan Doyle direkt darum, herauszufinden, wer hinter den Ermittlungen über vermisste Kinder steckte, die mit Crandons spirituellem Kreis in Verbindung standen.

Später fand Doyle heraus, dass es sich bei dem betreffenden Parlamentsmitglied um keinen Geringeren als Harry Day handelte, der seit über 20 Jahren ein enger Freund von Harry Houdini war.

Kalush und Sloman schrieben über Houdinis Beteiligung an den Ermittlungen:

Was Crandon nicht wusste, war, dass Houdini seine Zeitungsfreunde vom Boston Herald angeworben hatte, um selbst einige Nachforschungen anzustellen. Am 12. Juni schrieb A.J. Gordon… an Houdini: „Die U.S.-Inspektoren haben mich wegen der Jungen aufgesucht. Haben Sie in dieser Angelegenheit noch etwas aus England gehört? Sobald Sie das tun, leiten Sie die Informationen an mich weiter, damit ich sie an diejenigen weitergeben kann, die mit mir an der Geschichte arbeiten.

Kalush und Sloman setzen weiter fort:

Zwölf Tage später schrieb Griscom an Houdini und teilte ihm mit: „Gordon möchte, dass ich dich frage, … was du tust, um etwas über diesen Jungen in New Jersey herauszufinden. Das … interessiert uns besonders.“ Einst war die Leiche eines „obdachlosen“ Jungen am Rande des riesigen Anwesens gefunden worden, das Joseph De Wyckoff, Mitglied des inneren Kreises von Margery, in Ramsey, New Jersey, unterhielt.

Houdinis Washington

Die Tatsache, dass Houdinis merkwürdiger Tod in denselben Zeitraum fiel, in dem diese Untersuchung lief und während der Bundesgesetzgebung zum Verbot betrügerischer Channeler – die von Houdini selbst angeführt worden war – kann mehr als nur ein Zufall sein.

Während der Anhörungen des Kongresses zum Thema Spiritismus wurde Houdinis Netzwerk von Informanten häufig als Zeuge befragt, was zu der peinlichen Entlarvung führte, dass nicht nur Präsident Coolidge selbst – und die meisten Mitglieder von Coolidges Kabinett – sondern auch Senator Capper, der für die Senatsversion des Anti-Spiritualisten-Gesetzes verantwortlich war, häufig an Séancen in Washington teilgenommen hatte, was dazu führte, dass das Gesetz nicht verabschiedet werden konnte.

In den Aufzeichnungen des Kongresses über die Zeugenaussagen von Rose Mackenberg (Houdinis Star-Infiltratorin der Medien) werden ihre Gespräche mit dem Washingtoner Medium Madame Marcia Coates beschrieben:

Als ich bei Madame Coates war, sagte sie, Houdini stehe vor einer Mauer. Sie sagte: „Warum sollte man den Spiritismus bekämpfen, wenn die meisten Senatoren an diesem Thema interessiert sind? Ich habe eine Reihe von Senatoren, die mich hier besuchen, und ich weiß mit Sicherheit, dass im Weißen Haus spiritistische Séancen mit Präsident Coolidge und seiner Familie stattgefunden haben, was beweist, dass es eine Kommunikation mit den Toten gibt.“ Dann erwähnte sie den Namen von Senator Capper und sagte, dass seine Frau vor kurzem gestorben sei und dass er an spiritistischen Séancen teilgenommen habe. Sie erwähnte auch Senator Watson, Senator Dill und Senator Fletcher, dessen Frau ein Medium ist.

Wie Frau Mackenberg gekleidet war als sie Medien besuchte.

Kalush und Sloman schreiben über Crandons Kontrolle über die Amerikanische Gesellschaft für Psychische Forschung:

1929 teilte Crandon in einem Brief an den britischen Psychoforscher Harry Price mit, dass ein Theron Pierce … von der American Society for Psychical Research (ASPR), die Crandon zu diesem Zeitpunkt kontrollierte, formell beauftragt worden war, diese Gesellschaft während Margerys Londoner Experimenten zu vertreten. Sie kennen ihn vielleicht auch als Gastgeber … für den Präsidenten und Mrs. Coolidge im letzten Sommer für drei Monate. Mr. Pierce’s Anwesen war das Weiße Haus im Sommer.

In Anbetracht der zahlreichen Morddrohungen mächtiger Spiritualisten von England bis in die USA und in Anbetracht der Tatsache, dass er ein angestrebtes neues okkultes Revival in den USA empfindlich gestört hat, ist es wahrscheinlich, dass die Geschichte von Houdinis Unfalltod im Alter von 52 Jahren mehr Mythos als Realität ist.

Da es nie eine Autopsie gab und es keinen Mangel an Drohungen gegen sein Leben gab, erklärten Kalush und Sloman, dass es durchaus möglich ist, dass Houdini ermordet wurde: „Wenn es jemand darauf angelegt hätte, Houdini zu vergiften, wäre es nicht sehr schwierig gewesen.

Drohungen gegen Houdinis Leben

Ab 1924 erhielt Houdini zahlreiche Morddrohungen von mächtigen Netzwerken von Okkultisten, die er entlarvt hatte. Sogar Sir Arthur selbst verachtete Houdini zutiefst, als er Monate vor Houdinis Tod schrieb: „Houdini wird seine Verdienste sehr genau zugewiesen bekommen… Ich denke, dass bald ein allgemeiner Zahltag ansteht, den wir mit Gleichmut abwarten können.“

In einem weiteren Brief an Dr. Crandon erklärte Arthur Conan Doyle:

Diesem Mann H. Houdini wird etwas passieren. Merken Sie sich meine Worte. Es ist besser, zwischen die Messer zu kommen, wenn ein wenn es eilt ist, als dem Geist den Weg zu versperren. Ich könnte viele Beispiele nennen. Habt Ihr jemals vom Tod von Podmore gehört? Bezieht sich auf die mögliche Ermordung von Frank Podmore, einem Spiritualisten der Fabian Society, der mit seiner Kritik am Fielding-Report in seinem Buch The Newer Spiritualism begann, falsche Medien zu entlarven … bevor er 1910 in seichten Gewässern zu Tode ertrank

Lady Doyle überbrachte Sir Arthur am 10. September 1926 eine Botschaft – eigentlich eine gechannelte Botschaft ihres Geisterdämons Pheneas -, in der sie Houdini mit dem Tod drohte:

Houdini ist dem Untergang geweiht, dem Untergang geweiht! Eine schreckliche Zukunft wartet auf ihn. Er hat unsägliches Leid angerichtet. Es wird nicht mehr lange dauern. Sein Schicksal ist besiegelt. Er und alle, die ihn unterstützen, werden gleichsam aneinander gekettet und ins Meer geworfen. Eure Freunde, die Crandons, werden noch in dieser Welt den Lohn für ihre tapfere Arbeit ernten … In der furchtbaren Krise, die bald kommen wird, wird Amerika in seiner großen Not feststellen, dass es hier eine sichere und gut erprobte Brücke zu jener geistigen Welt hat … Sie werden in der Krise eine große Rolle spielen, und erst dann werden sie voll zur Geltung kommen.

Nachdem er Margery Crandons betrügerische Taktiken während einer Séance aufgedeckt hatte, wütete Margerys gechannelter Geist (ein Geist namens Walter) gegen Houdini und sagte: „Du gottverdammter Hurensohn. Du Schuft … du wirst nicht ewig leben, Houdini, du musst sterben. Ich habe dich jetzt mit einem Fluch belegt, der dich für den Rest deines kurzen Lebens jeden Tag verfolgen wird.

Im Sommer 1926 schlossen sich die Crandons und Doyle William Elliott Hammond an – ein einflussreiches Medium und ein spiritistischer Priester, der „Houdini Unmasked“ schrieb und erklärte:

Wir möchten unsere professionellen Feinde, einschließlich Houdini, darüber informieren, dass die Stärke des Spiritualismus und seine Anzahl unbekannt sind – das sollte so sein. Jetzt, da wir offen angegriffen werden, sollten wir unsere Kräfte bündeln, und sei es nur aus Gründen der Verteidigung. Unsere Feinde scheinen zu sagen: „Seid bereit, ihr Götter, mit all euren Donnerschlägen; schlagt sie in Stücke“ … Die Kreuzritter und Houdini werden noch erleben, dass wir Spiritualisten in diesem Wettstreit, Kampf, Krieg oder Gefecht sind … und wir beabsichtigen, bis zum Ende dabei zu bleiben … Wir sagen zu unseren professionellen Feinden: „Lasst die Hunde des Krieges los“ und kämpft … Der Sieg ist unser!

Am 13. Februar 1926, Houdinis Tod lastete schwer auf ihm, schickte er seinem Bruder einen unveröffentlichten Artikel, der im Scientific American gedruckt werden sollte und in dem Geisterfälscher entlarvt wurden: „Ich möchte, dass du dies aufbewahrst, für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte, als Beweis dafür, dass die Presse gestoppt und diese Seiten herausgeworfen wurden.“

Neben Flüchen und Todesdrohungen schrieb Houdini: „Ich erhalte Briefe von glühenden Anhängern des Spiritismus, die mir prophezeien, dass ich bald einen gewaltsamen Tod erleiden werde, als angemessene Strafe für meine ruchlose Arbeit.“

Aber diese Drohungen schreckten Houdini nicht ab, der seine Angst vor dem Tod und seinen Trost in der Unsterblichkeit seiner eigenen Seele schon vor langer Zeit überwunden hatte. Diese Überwindung der Todesangst verlieh ihm die kreative Kraft, Wunder zu vollbringen, von denen fast jeder andere nur träumen konnte.

Sloman und Kalush berichten über Briefe zwischen seiner Assistentin Gertrude und Houdini:

Wie konnten sich Doyle und Lodge so etwas vormachen? Sie sind viel zu intelligent, um dieser Bewegung auf den Leim zu gehen. Wie kann man es ‚Religion‘ nennen, wenn man Männer und Frauen in einem Raum zusammenbringt, die sich gegenseitig die Hände und Körper abtasten?

„Der Unterschied zwischen dir und ihnen ist offensichtlich, Harry“, sagte Gertrude … „sie haben Angst vor dem Sterben.

SO, was war die Ursache für Houdinis Tod?

Die offizielle Ursache für Houdinis Tod am 31. Oktober 1926 war eine „diffuse Streptokokken-Peritonitis (Entzündung der Bauchhöhle), ausgelöst durch einen Blinddarmdurchbruch, der seinerseits zum Teil durch wiederholte Schläge in den Magen ausgelöst wurde“, die ihm ein seltsamer britischer Student der McGill-Universität in Montreal namens Jocelyn Gordon Whitehead zugefügt hatte.

Der Legende nach betrat Whitehead – ein 29-jähriger Theologiestudent mit zwielichtigem Hintergrund – am 22. Oktober 1926 Houdinis Garderobe und forderte den Zauberkünstler auf, einem Schlag in den Unterleib zu widerstehen. Der Student versetzte Houdini in rascher Folge fünf Faustschläge, bevor er von zwei anderen schockierten Studenten, die in der Nähe standen, weggerissen wurde.

Trotz starker Schmerzen beschloss Houdini, seine Nordamerika-Tournee fortzusetzen, und trat zwei Mal auf, bis sein Fieber auf 38.9°C anstieg und er schließlich am 24. Oktober in ein Krankenhaus in Detroit gebracht wurde. Im Krankenhaus zeigte Houdini optimistische Anzeichen einer Besserung, bis ein seltsamer Homöopath namens Dr. George LeFevre aus Montreal in das Krankenhaus in Detroit gebracht wurde, wo er ein geheimes Serum“ verabreichte, das nie veröffentlicht wurde. Innerhalb eines Tages war Houdini tot.

Nach dem Tod von Houdini

Nach seinem Tod äußerte sich Max Malini, ein Freund und Kollege von Houdini, wie folgt: „Er hat einen Fehler gemacht, als er sich gegen Männer wie Sir Oliver Lodge und Conan Doyle auflehnte. Diese Männer sind keine Schwindler. Sie glauben an das, was sie tun. Harry dachte, sie seien wie die Bunco-Spiritualisten, die er so leicht vorführen konnte.“

Nach Ansicht von Kalush und Sloman ist die seltsame Gestalt von Jocelyn Whitehead selbst von Geheimnissen umgeben.

Nachdem die Lüge entlarvt worden war, Whitehead sei der Sohn eines Billardhallenbesitzers in British Columbia oder habe die Kelowna High School absolviert, stellte sich heraus, dass Whitehead in Wirklichkeit der Sohn eines britischen Konsuls in Hongkong war und eine englische Universitätsausbildung hatte, bevor er an die McGill University kam.

Nach Houdinis Tod wurde Whitehead zum Einsiedler und traf sich ausschließlich mit einer Frau namens Lady Marler, der reichen Erbin und Ehefrau von Sir Herbert Marler, einem Verbündeten von Premierminister William Lyon Mackenzie King und kanadischen Botschafter in Japan und den USA. Was die Frau eines führenden kanadischen Roundtable-Führers in den Jahren nach der Ermordung Houdinis mit einem verarmten, in Großbritannien ausgebildeten Einsiedler und Sohn eines führenden britischen Beamten zu tun hatte, ist nie geklärt worden.

Von links nach rechts: Sir Herbert Marler, Premierminister William Lyon Mackenzie King und das einzige erhaltene Foto von J. Gordon Whitehead

Auch die wahre Ursache von Houdinis Tod wurde nie geklärt, da keine Autopsie wegen einer Diagnose (diffuse Streptokokkenperitonitis) durchgeführt wurde, die nie zuvor oder danach zum Tod eines Menschen geführt hatte. Nachdem die brisanten Enthüllungen über Houdinis geheimes Leben nach der Veröffentlichung der Biografie von Kalush und Sloman ans Licht gekommen waren, setzte sich Houdinis Großneffe George Hardeen vehement dafür ein, dass Houdinis Leiche exhumiert wird, um Beweise für eine Vergiftung zu finden, wurde aber leider von der Familie von Houdinis Frau Bess daran gehindert.

Wie schon bei den spiritistischen Entlarvern Friedrich Schiller, Percy Bysshe Shelley, Edgar Allan Poe oder Kristian Birkeland blieb auch Houdinis früher Tod noch lange nach seinem Ableben ungeklärt.

Trotz des Sieges der dunklen Mächte, die danach streben, die Gesellschaft in den Schatten des Aberglaubens zu halten, kann man mit Sicherheit sagen, dass diese großen Männer alle verstanden haben, dass das reine Licht der Wahrheit nur so lange von der Dunkelheit verdunkelt werden kann, wie es der große Plan der Dinge vorsieht.

