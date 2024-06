Melinda Gates verlässt Stiftung abrupt: Strafverfolgung von Bill Gates? – WEF-Insider: Klaus Schwab droht die Todesstrafe wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Melinda Gates gab am Montag ihren Austritt aus der Bill & Melinda Gates Foundation bekannt und wirft damit Fragen über eine möglicherweise bevorstehende Strafverfolgung gegen ihren Ehemann Bill Gates auf.

Die abrupte Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund der seit mehreren Monaten anhaltenden Gerüchte, dass Bill Gates wegen der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Covid-19-Pandemie strafrechtlich verfolgt werden könnte.

Im vergangenen September berichtete The Peoples Voice, wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt forderten, dass Gates wegen seiner Profitgier mit den tödlichen mRNA-Impfungen vor Gericht gestellt wird.

Anfang des gleichen Jahres erließ ein Gericht auf den Philippinen im Rahmen einer Untersuchung zur Einführung der Covid-19-Impfung auf dem Territorium einen internationalen Haftbefehl gegen Bill Gates.

„Nach sorgfältiger Überlegung und Abwägung habe ich beschlossen, von meiner Rolle als Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation zurückzutreten. Mein letzter Arbeitstag bei der Stiftung wird der 7. Juni sein“, schrieb French Gates am Montag auf X. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen.“

Justthenews.com berichtet: Gates sagte, sie könne 12,5 Milliarden Dollar für andere Projekte ausgeben.

„Gemäß meiner Vereinbarung mit Bill werde ich durch mein Ausscheiden aus der Stiftung zusätzliche 12,5 Milliarden Dollar für meine Arbeit im Interesse von Frauen und Familien bereitstellen. Wie das aussehen wird, werde ich in naher Zukunft näher erläutern“, sagte sie. (CIA-Agent packt aus: „Wir haben mRNA als Biowaffe zusammen mit Gates und dem WEF erfunden“ (Video))

Auf den Philippinen wurde Haftbefehl gegen Bill Gates wegen „vorsätzlichen Mordes“ im Zusammenhang mit der Einführung des Impfstoffs erlassen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist es im Zuge der Impfkampagne auf den Philippinen zu einem sprunghaften Anstieg der Todesfälle gekommen. Hunderttausende Bürger starben unnötigerweise, und noch viel mehr wurden verletzt oder verstümmelt.

Der Richter sagte, Gates, der Gründer der Bill & Melinda Gates Foundation, werde „im Zusammenhang mit Hunderttausenden von Todesfällen gesucht, eine Zahl, die derzeit nicht geschätzt werden kann und mit der Zeit mit Sicherheit exponentiell ansteigen wird.“

Die Philippinen hatten Gates bereits 2016 die Einreise ins Land untersagt und Interpol gebeten, den Haftbefehl als „Red Notice“ an andere Polizeikräfte weltweit weiterzuleiten. Dieser Bitte wurde bislang jedoch nicht nachgekommen.

Das Gericht für abscheuliche Verbrechen in Manila erließ einen Haftbefehl gegen Gates auf Grundlage von Artikel 248 des überarbeiteten Strafgesetzbuches (RPC), der eine Mindestfreiheitsstrafe von 20 Jahren und einem Tag vorsieht.

Die Gates-Stiftung reagierte umgehend auf diese Nachricht und erließ eine einstweilige Verfügung, die es den Medien in den betroffenen Gerichtsbarkeiten untersagt, über den Haftbefehl oder die Existenz der einstweiligen Verfügung zu berichten, bis der Fall geklärt ist.

Auf den Philippinen kam es bereits in der Vergangenheit zu Gerichtsverfahren gegen internationale Organisationen, die Impfstoffe auf dem Territorium vertreiben.

1995 beschuldigten die Philippinen die UN-Agentur UNICEF, in dem Gebiet eine geheime Sterilisationskampagne durchzuführen. Der Staat erwirkte ein Gerichtsurteil, das ein Tetanusprogramm von UNICEF stoppte , bei dem ein Tetanusimpfstoff heimlich mit einem Abtreibungsmittel versetzt wurde. Mit hCG versetzte Impfstoffe waren auch in mindestens vier anderen Ländern gefunden worden.

Ein Sprecher der Gates-Stiftung wollte den Haftbefehl am Donnerstag nicht kommentieren und erklärte im Lokalradio: „Das ist ein Missverständnis, das wir ausräumen müssen.“

WEF-Insider: Klaus Schwab droht die Todesstrafe wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Führende Globalisten sollen wegen ihrer Rolle in der Covid-Pandemie auf dem Altar der öffentlichen Empörung geopfert werden. Dies sagte ein Insider des Internationalen Strafgerichtshofs.

Er gab bekannt, dass am ICC in Den Haag derzeit die Vorbereitungen für die Nürnberger Prozesse 2.0 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit laufen.

Die globalistische Elite hat in den letzten vier Jahren ihr Bestes getan, um die Hölle auf Erden loszulassen, aber wir, das Volk, sind stark geblieben, haben unsere Würde bewahrt und ihre Lügen eine nach der anderen entlarvt.

Unsere Peiniger wurden in die Enge getrieben und müssen nun ihre Lügen zugeben. Sie wollen, dass wir ihnen vergeben und vergessen, aber das werden wir nicht zulassen.

Die ranghöchsten Mitglieder der globalen Elite benehmen sich derzeit wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen, und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nicht entkommen.

WEF-Mitbegründer Klaus Schwab schockierte letzte Woche die Welt, als er ankündigte, von seiner Rolle als Frontmann des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten.

Der überraschende Schritt löste in den Mainstream-Medien eine hitzige Debatte über seine mögliche Nachfolge aus. Viele behaupteten , hinter den Kulissen sei der ehemalige britische Premierminister und Kriegsverbrecher der Neuen Weltordnung Tony Blair der aussichtsreichste Kandidat.

Es gibt keinen Mangel an Globalisten, die Schlange stehen, um die Verschwörung zur Versklavung der Menschheit zu kontrollieren, aber die wahre Frage ist, warum Schwab sich plötzlich dazu entschlossen hat, das sinkende Schiff zu verlassen?

Dies ist der Mann, der damit prahlte, dass er das WEF auch im Alter von 100 Jahren leiten würde und der dem deutschen Bundeskanzler Olaf Schulz versprach, dass er länger im Amt bleiben würde als er.

Laut Mitgliedern der ICC-Anklägerschaft, die das Verfahren Nürnberg 2.0 gegen Globalisten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorbereiten, ist Schwab nicht der einzige globalistische Strohmann, der in Panik ist.

Führende Persönlichkeiten des Weltwirtschaftsforums, der UNO und der WHO zählen die Tage bis zur Aufhebung ihrer diplomatischen Immunität und der Ausstellung von Haftbefehlen.

Netanjahu ist lediglich der Erste in der Reihe, während sich die globalistische Elite für ihre Verbrechen der Justiz stellt.

Die Liste der Globalisten, die in der Schusslinie stehen, ist endlos und umfasst die Politik, den tiefen Staat, die Pharmaindustrie und die Mainstream-Medien, und sie alle wissen, dass ihre Zeit fast abgelaufen ist.

Nehmen wir beispielsweise Dr. Anthony Fauci, der dem Vernehmen nach gerade Vorbereitungen für seine Flucht aus den USA in einen Nichtauslieferungsstaat in der Karibik trifft, wenn Trump im November das Weiße Haus zurückerobert.

Es ist kein Zufall, dass Schwabs junge globale Führungspersönlichkeiten in Scharen zurücktreten.

Den Staatsanwälten zufolge waren die Verbrechen der politischen Führung Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands weitaus schlimmer als jene Netanjahus und forderten weitaus mehr Opfer.

Die Neuseeländerin Jacinda Ardern war die erste Ratte, die das sinkende Schiff verließ, und ihr überraschender Rücktritt war der erste von vielen, die noch kommen sollten.

Justin Trudeau verhandelt derzeit mit Staatsanwälten, um zu vermeiden, dass er sich zusätzlich zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch noch der öffentlichen Schande von Prozessen wegen Sexualverbrechen an Kindern stellen muss, wenn er nächstes Jahr von einem wütenden Land aus dem Amt gejagt wird.

Melinda Gates ließ sich von ihrem Mann Bill scheiden, als sie herausfand, dass er heimlich Jeffrey Epstein in New York und auf seiner Privatinsel Little St. James, besser bekannt unter dem Spitznamen „Pedophile Island“, besucht hatte.

Laut Staatsanwaltschaft flieht Melinda außerdem vor dem Albtraum, für die Verbrechen der Bill & Melinda Gates Foundation schuldig gesprochen zu werden, eines globalistischen Todessterns, der sich als philanthropische Organisation tarnt.

Und sie sollte fliehen, denn Insider geben bekannt, dass für Schuldsprüche gegen die globale Elite dieselben Strafen verhängt werden wie für die Schuldigen in den Nürnberger Prozessen.

Der britische Parlamentsabgeordnete Andrew Bridgen hat gefordert, Bill Gates und die elitäre „Covid-Verschwörung“ für ihre „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ während der Covid-Pandemie mit der Todesstrafe zu bestrafen.

Bridgen äußerte diese Forderung im März 2024 während einer Parlamentssitzung in Westminster und erklärte, er sei immer gegen die Todesstrafe gewesen, doch „die Ereignisse haben mich dazu veranlasst, meine Position zu überdenken.“

„Können wir eine Debatte über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die angemessene Bestrafung derjenigen führen, die diese Gräueltaten begehen, mit ihnen kollaborieren und sie vertuschen“, fuhr Bridgen fort.

„Gräueltaten und Verbrechen, die so schwerwiegend sind, dass möglicherweise die höchste Strafe erforderlich ist.“

„Regierungschefs auf der ganzen Welt und andere ihnen untergeordnete Personen haben sich an etwas beteiligt, das einem Verrat an der Öffentlichkeit gleichkommt“, erklärte Bridgen als Reaktion auf die scheinheilige Widerlegung seiner Kollegin Penny Mordaunt (die zufälligerweise langjähriges WEF-Mitglied ist).

Bridgen hat außerdem den Commissioner der Metropolitan Police, Mark Rowley, kontaktiert, um ein dreistündiges Treffen zu organisieren, bei dem Experten und Whistleblower Beweise vorlegen sollen, die belegen, dass die ranghöchsten Mitglieder der Regierung und des öffentlichen Dienstes im Vereinigten Königreich kriminelle Aktivitäten durchgeführt haben.

Letzte Woche gab Bridgen bekannt, dass ihm ein hochrangiger Kabinettsminister der britischen Regierung Einzelheiten des Plans erzählt habe, die Welt mittels Turbokrebs zu dezimieren.

Bridgen erklärte, der Vorfall habe sich in der Teestube des Parlamentsgebäudes in Westminster ereignet, wo ihm der namentlich nicht genannte hochrangige Minister mitgeteilt habe, er werde „bald an Krebs sterben“, weil er während der Pandemie in die Irre geführt worden sei und sich impfen ließ.

„Sie können so viel sagen, wie Sie wollen“, sagte der Minister zu Bridgen. „Es spielt keine Rolle. Sie sind geimpft. Sie werden bald an Krebs sterben.“

UK MP Andrew Bridgen was told by a Senior Minister in the tea room at the UK Parliament:

