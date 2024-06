Teile die Wahrheit!

Am 27. April veröffentlichte das Wall Street Journal eine Untersuchung, die auf bislang unveröffentlichten Einschätzungen der US-Geheimdienste sowie anonymen Briefings von „Sicherheitsbeamten aus mehreren europäischen Hauptstädten“ basierte.

Sie kam zu dem Schluss, dass Wladimir Putin den Tod des russischen Oppositionsaktivisten Alexei Nawalny zwei Monate zuvor im Gefängnis weder inszeniert noch gewollt habe. Von Kit Klarenberg

Es handelte sich um eine verspätete und verwirrende Intervention in einem Fall, der nach einer anfänglichen Flut an Spekulationen und Anschuldigungen in der breiten Öffentlichkeit schnell wieder abflaute und schließlich ganz aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwand. (Titelbild: Eigene Bildcollage)

Außerhalb seiner untypisch liberalen Enklaven in Moskau, St. Petersburg und anderen Großstädten übte Nawalny im Inland kaum Einfluss aus. Doch über ein Jahrzehnt vor seinem Tod war er in den USA und Europa der mit Abstand beliebteste und prominenteste Putin-Gegner.

Jeder seiner Publicity-Stunts erregte weltweite Medienaufmerksamkeit, und die regelmäßigen Veröffentlichungen seiner Anti-Korruptions-Stiftung (FBK) über Unterschlagung und Betrug durch Staatsbeamte in Russland brachten das Internet regelmäßig zum Absturz. Regelmäßig wurden ihm westliche Menschenrechtspreise verliehen .

Nachdem er im August 2020 angeblich auf einem innerrussischen Flug vom FSB vergiftet worden war und sich in Deutschland erholt hatte, kehrte er als „Helden“ nach Moskau zurück, wo er kurzerhand inhaftiert wurde.

Obwohl er aus dem Gefängnis regelmäßig westlichen Medien Interviews gab und die katastrophalen Bedingungen seiner Haft bezeugte, war Nawalny zum Zeitpunkt der Nachricht seines Todes am 16. Februar weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden.

Sofort war die gesamte westliche Politik, Medien- und Expertenwelt außer sich. „Machen Sie keinen Fehler. Putin ist für Nawalnys Tod verantwortlich!“, erklärte US-Präsident Joe Biden energisch . Unterdessen beschuldigte Nawalnys Witwe Julia die russischen Behörden , „seine Leiche zu verstecken“, während sie „darauf warteten, dass die Spuren einer weiteren von Putins Nowitschoks verschwinden“:

Mein Mann war nicht zu brechen. Und genau deshalb hat Putin ihn getötet. Schändlich, feige, er wagte es nicht, ihm in die Augen zu sehen oder auch nur seinen Namen auszusprechen. Wir werden euch bald davon erzählen. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, wer genau dieses Verbrechen begangen hat und wie genau. Wir werden die Namen nennen und die Gesichter zeigen.“

Und doch „enttäuschte“ der ukrainische Militärchef Kyrylo Budanow am 26. Februar alle, als er bekannt gab , Nawalny sei in Wirklichkeit an den Folgen einfacher gesundheitlicher Komplikationen gestorben – nämlich eines Blutgerinnsels.(Putin nennt russischen Einmarsch auf Nato-Gebiet „Bullshit“ – und warnt Deutschland (Videos))

Die vom Wall Street Journal zitierten US-Geheimdiensteinschätzungen , die auf „einigen geheimen Geheimdienstinformationen und einer Analyse öffentlicher Fakten“ beruhen, kommen Berichten zufolge zum selben Schluss. Warum diese scheinbare Bestätigung so lange auf sich warten ließ, ist nicht klar, obwohl sie allen Vermutungen, Nawalny sei vorsätzlich ermordet worden, den Todesstoß versetzte.

Seit Beginn der Invasion der Ukraine haben westliche Geheimdienste und Beamte in Kiew unablässig oft geheimdienstbeleidigende, unlogische schwarze Propaganda über den Stellvertreterkonflikt verbreitet. Wir müssen uns fragen, warum dieselben Quellen, die uns glauben machen wollen, russische Streitkräfte hätten einst mit Schaufeln gekämpft und Moskau habe seine eigene Nord Stream 2-Pipeline gesprengt , nun versuchen, Spekulationen über die Ermordung Nawalnys zu unterbinden.

„KATASTROPHALER VERLUST“

Budanows Erklärung sorgte dafür, dass Nawalnys Tod nicht mehr in den internationalen Schlagzeilen auftauchte. Die Ereignisse überschlagen sich dieser Tage so schnell, dass man vielleicht vergessen hat, dass es unmittelbar nach dem 16. Februar eine konzertierte Kampagne einflussreicher westlicher antirussischer Akteure gab, die die EU und die USA dazu aufforderte, ein „Nawalny-Gesetz“ zu verabschieden.

Unter seiner Schirmherrschaft sollten die russischen Vermögenswerte im Wert von rund 300 Milliarden Dollar, die westliche Finanzinstitute nach der Invasion Moskaus eingefroren hatten, beschlagnahmt und an die Ukraine übergeben werden.

An der Spitze dieser Bemühungen stand der Milliardär Bill Browder, ein Investmentmanager, der in den 1990er Jahren durch Privatisierungen und Vermögensveräußerungen in Russland unermessliche Summen einstrich und Putins Aufstieg zur Macht unterstützte, bevor er 2005 aus Gründen der nationalen Sicherheit des Landes verwiesen wurde.

Seitdem hat er sich zum schärfsten Kritiker des Kremls im Ausland und zu einem „Antikorruptions“-Aktivisten entwickelt, obwohl er seine US-Staatsbürgerschaft aufgegeben hat, um Steuern zu hinterziehen. In einem Gespräch mit UnHerd am 20. Februar sprach Browder große Töne:

„Jetzt ist der Moment gekommen … Putin ist bereit, eine Million Männer zu verlieren, aber 300 Milliarden Dollar zu verlieren, wäre ein katastrophaler Verlust. Alle Staats- und Regierungschefs der Welt suchen nach einer Möglichkeit, Putin für diesen Mord zu rächen. Ich arbeite seit zwei Jahren an der Beschlagnahmung dieser Vermögenswerte, und der Mord an Nawalny ist der Anstoß, dies nun zu tun.“

Browder hatte gute Gründe zu glauben, dass diese Kampagne Früchte tragen würde. Fast 15 Jahre lang reiste er um die Welt und erzählte Journalisten, Politikern und Menschenrechtsorganisationen eine schockierende Geschichte von Korruption, Betrug und Mord in den höchsten Ebenen des Kremls.

Kurz gesagt behauptet er, dass lokale Beamte die russische Abteilung seines Unternehmens Hermitage Capital Management gewaltsam besetzten, um einen massiven Steuerbetrug durchzuführen und dabei 230 Millionen Dollar einzustreichen.

Browders Erzählung zufolge beauftragte er dann seinen „Freund“ Sergei Magnitsky, einen begabten Anwalt, mit dem Fall, um herauszufinden, was passiert war. Der gewissenhafte Ermittler deckte den Betrug auf und alarmierte die Behörden, landete jedoch aufgrund falscher Anklagen wegen seines mutigen Whistleblowings im Gefängnis. Anschließend wurde er im Gefängnis brutal gefoltert, um ihn zum Widerruf seiner Aussage zu bewegen, bevor er von den Wärtern zu Tode geprügelt wurde, weil er sich weigerte.

Browders Publikum reagierte in der Regel sehr aufgeschlossen. Im Laufe der Jahre wurde seine Geschichte in zahlreichen Artikeln, Büchern, offiziellen Berichten und Dokumentationen verewigt und beeinflusste in zahlreichen Ländern Gesetze und Strafverfolgungen. Jedes Mitglied des globalen Spionagenetzwerks „Five Eyes“ und die EU konnten erfolgreich dazu gebracht werden, einen „Magnitsky Act“ zu verabschieden, der Regierungsbeamte im Ausland – insbesondere in Russland – wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen bestraft.

Würdige vs. unwürdige Opfer: Studie enthüllt selektive Medienberichterstattung über Nawalny und Lira Eine neue Studie von Alan MacLeod deckt die Voreingenommenheit der Medien auf und zeigt, wie über den Tod des amerikanischen Journalisten Gonzalo Lira und des russischen Politikers Alexei Nawalny unverhältnismäßig viel berichtet wurde. Damit wird der Einfluss politischer Filter und narrativer Prioritäten offengelegt. „NAWALNY-GESETZ“

In Wirklichkeit ist Browders gesamte Magnitski-Fabel ein verworrenes Netz aus Lügen, Erfindungen, Verzerrungen, Übertreibungen und Verleumdungen. Von dem Moment an, als er begann, diese Lüge zu spinnen, standen genügend frei zugängliche, öffentlich zugängliche Beweise zur Verfügung, um jeden Aspekt umfassend zu widerlegen.

Dennoch dauerte es ein Jahrzehnt, bis Mainstream-Journalisten seine Behauptungen ernsthaft und mit der gebotenen Sorgfalt überprüften. Im November 2019 veröffentlichte der führende deutsche Nachrichtensender Der Spiegel eine umfassende Zerstörungsarbeit und klagte dabei Browders Integrität auf brutale Weise an.

In den Worten der Zeitung hat Brodwer „ein Talent dafür, eine Reihe von Fakten so zu verkaufen, dass sie seine eigene Version der Ereignisse stützen“. Tatsächlich war Magnitski weder Anwalt noch Whistleblower. Er war ein korrupter Buchhalter, der Browders betrügerische Finanzgeschäfte in Russland lange Zeit unterstützt hatte und zu Recht für diese Aktivitäten inhaftiert wurde. Dies wurde im August desselben Jahres durch ein vernichtendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in einem von Browder und Magnitskis Familie angestrengten Verfahren bestätigt.

Der EGMR verurteilte Moskau zwar dazu, Magnitskis Verwandten 37.500 Dollar zu zahlen, weil sie sein Leben und seine Gesundheit nicht geschützt hatten. Er hatte Mängel bei der medizinischen Behandlung festgestellt, die er im Gefängnis erhalten hatte. Von Mord oder gar unrechtmäßiger Tötung war in dem Urteil jedoch nicht die Rede. Im Gegensatz dazu wies das Gericht Behauptungen zurück, seine Festnahme und anschließende Inhaftierung seien „offensichtlich unbegründet“ gewesen oder dass „die Behörden … in böser Absicht oder mit Täuschung gehandelt hätten“:

Das Gericht bekräftigte die allgemeinen Grundsätze willkürlicher Inhaftierung … Es fand in diesem Fall keine derartigen Elemente. Die Entscheidung, ihn festzunehmen, war erst getroffen worden, nachdem die Ermittler erfuhren, dass er zuvor ein Visum für Großbritannien beantragt, Tickets nach Kiew gebucht und nicht an seiner gemeldeten Adresse gewohnt hatte. Darüber hinaus reichten die Beweise gegen ihn, einschließlich der Zeugenaussagen, aus, um einen objektiven Beobachter davon zu überzeugen, dass er die fragliche Straftat begangen haben könnte.“

Die Untersuchung des Spiegels enthielt eine bemerkenswerte Passage, deren offensichtliche Bedeutung das Medium bizarrerweise ignorierte. Darin sagte Zoya Svetova, eine in Moskau lebende Menschenrechtsaktivistin, die 2009 Magnitskis Tod untersuchte:

Welchen Sinn hätte es, ihn zu ermorden? Magnitsky hat kein Geheimnis verraten. Sie wollten Zeugenaussagen gegen Browder. Das war das Motiv. Er hätte Browder beschuldigen sollen, keine Steuern zu zahlen. Magnitsky war eine Geisel. Er selbst interessierte sie nicht. Sie wollten Browder.“

Mit anderen Worten: Browder profitierte von Magnitskis Tod, nicht die russischen Behörden. Daraus ergibt sich die ernste Annahme, dass der „Antikorruptions“-Aktivist selbst auf die eine oder andere Weise für den tragischen Tod seines Buchhalters verantwortlich war.

Diese Interpretation wird durch die eidesstattliche Aussage des russischen Oppositionsaktivisten Oleg Lurie in einem gescheiterten Verfahren der US-Behörden gegen das russische Unternehmen Prevezon untermauert. Das Verfahren basierte auf Browders falscher Behauptung, die Eigentümer des Unternehmens hätten von dem 230 Millionen Dollar schweren Betrug profitiert.

Lurie war gleichzeitig im selben Gefängnis wie Magnitski inhaftiert, und die beiden kreuzten sich zweimal. Beim ersten Mal war der Buchhalter „gut gelaunt“ und prahlte damit, dass er in einem „großen Spezialblock“ für „weiße Kriminelle“ festgehalten wurde, wo die Zellen „Plasmafernseher, Kühlschränke, Wasserkocher“ und illegal installierte Telefone hatten. Der Grund für seine gute Laune, erklärte Magnitski Lurie, sei, dass seine westlichen Arbeitgeber ihn „retten würden … sie würden ihn innerhalb weniger Tage dort rausholen“.

Da Browder et al. sich wünschten, Magnitsky solle „über ihre Taten schweigen“ und sein eigenes Verbrechen „nicht schwerwiegend“ sein, schien er sich seiner bevorstehenden Freilassung sicher zu sein. Lurie warnte ihn, dass „seine Anwälte und Leute, die behaupten, hinter ihm zu stehen, ihn anlügen“, aber der Buchhalter war nicht überzeugt. Ein paar Wochen später trafen sie sich wieder. Magnitsky sei „damals eine völlig andere Person gewesen … ein Nervenbündel“, sagte Lurie aus.

Magnitski enthüllte, dass die „westlichen Leute, die hinter ihm standen, ihn betrogen haben … sie verlangten von ihm, verschiedene Dokumente zu unterschreiben“, die in keinerlei Zusammenhang mit seinem Fall standen und ihn in zahlreiche schwere Verbrechen verwickelt hätten, die er nicht begangen hatte. Infolgedessen „hatte er das Gefühl, dass er nie wieder rauskommen würde“. Nawalny würde, wie Magnitski, das Gefängnis nicht so bald verlassen und wusste mit ziemlicher Sicherheit zu viel . Hielten es seine westlichen Unterstützer ebenfalls für notwendig, ihn zum Schweigen zu bringen?

Zumindest ist es äußerst rätselhaft, dass die ukrainische Regierung das „Nawalny-Gesetz“ tatsächlich torpediert hat. Schließlich hat Kiew seit Beginn des Stellvertreterkonflikts westliche Staats- und Regierungschefs angefleht, ihnen die eingefrorenen Vermögenswerte Russlands zu übergeben, damit sie das Land wieder aufbauen und immer mehr Waffen und Munition kaufen können. Das Gesetz hätte diese Forderungen erfüllt. Es bestand für Budanow überhaupt keine Notwendigkeit, die Darstellung von Nawalny als Mordopfer des Kremls bewusst zu sabotieren.

„BRITISCHER SPION“

Auch die plötzliche „ umgekehrte Ferret “-Affäre um Nawalnys frühen Tod im Mainstream ist unheilvoll. Der ähnlich mysteriöse und plötzliche Tod des langjährigen britischen Söldners und Geheimdienstmitarbeiters James Lemesurier im November 2019 ist ein Echo der finsteren Gerüchte.

Unmittelbar nach seinem tödlichen Sturz aus dem Fenster seiner luxuriösen Istanbuler Wohnung beeilten sich westliche Quellen , Russland ohne Beweise zu verurteilen, und behaupteten, sein Tod könnte – oder sei wahrscheinlich – ein gezielter Mord gewesen. Der prominenteste Vertreter war Mark Urban, der langjährige „Verteidigungs“-Redakteur der BBC.

Innerhalb weniger Stunden nach Lemesuriers tödlicher Bruchlandung forderte Urban auf Twitter die türkischen Behörden auf, „eine gründliche Untersuchung durchzuführen“ und „festzustellen, ob eine staatliche Beteiligung vorliegt“.

Seine Bedenken wurden teilweise durch eine „umfassende schwarze Propagandakampagne der russischen und Assad-Medien und ihrer Gefolgsleute“ in den Monaten zuvor verstärkt. Mit anderen Worten: Kritische, unabhängige Berichterstattung wirft ernste Fragen darüber auf, ob Lemesuriers „Weißhelme“ die kämpferische humanitäre Gruppe waren, als die sie allgemein im Mainstream dargestellt werden, oder etwas viel Finstereres.

Inhaltlicher ausgedrückt sagte „ein ehemaliger Kollege“ – ob von Lemesurier oder Urban, ist nicht klar – dem BBC-Mitarbeiter: „Ich kenne die Wohnung gut, [und] es ist nicht möglich, von diesem Balkon zu ‚fallen‘.“ Sie vermuteten deshalb dringend ein Verbrechen. Das ist zwar ein bedenkliches Zeug, aber seltsamerweise wurden diese Posts schnell gelöscht, weil Urban angeblich „neue Informationen“ erhalten hatte. Die Art dieser „Informationen“ und wer sie lieferte, wurde nie enthüllt. Doch unmittelbar danach begannen dieselben Quellen, die bis dahin Mord gerufen hatten, Lemesuriers Tod als eindeutigen Selbstmord zu bezeichnen.

Um es gelinde auszudrücken: Urban ist im westlichen Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstbereich extrem gut vernetzt und sehr geschickt darin, wichtige Fakten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Im Juli 2018 gab er bekannt , dass er zufälligerweise einen Großteil des Vorjahres damit verbracht hatte, Sergei Skripal zu interviewen, der drei Monate zuvor zusammen mit seiner Tochter in der britischen Stadt Salisbury vergiftet worden sein soll. In der Zwischenzeit war Urban in mehreren BBC Newsnight-Berichten über den Vorfall zu sehen, ohne jemals seine persönliche Beziehung zu dem GRU-Überläufer zu erwähnen.

Damit Urban – der zufälligerweise einst demselben Panzerregiment der britischen Armee angehörte wie Pablo Miller, Skripals MI6-Rekrutierer, Agentenführer und Nachbar in Salisbury – seine aufrührerischen Tweets löschen konnte, war sicherlich ein Eingreifen auf höchster Ebene erforderlich. Damals wie heute war es im Westen eine absolut sichere Option, Russland oder Putin für alles und jedes verantwortlich zu machen – auch buchstäblich für das Wetter –, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen nach sich zog. Wir müssen uns also fragen, wie und warum ein langjähriger, mit Geheimdiensten verbundener britischer Staatsjournalist gezwungen war, diese Vorwürfe zurückzunehmen.

Offenbar war es Urbans Quellen – dem „ehemaligen Kollegen“, der offensichtlich zu viel nebenbei gesagt hat – sehr wichtig, dass Lemesuriers Tod von niemandem als Mord wahrgenommen oder untersucht wird . Türkische Medienberichte im Nachhinein könnten eine Begründung dafür liefern. Ein Artikel enthüllte, dass James und seine Frau Emma Winberg, eine bekennende MI6-Agentin, kurz vor seinem tödlichen Sturz vor einem Istanbuler Restaurant „heftig gekämpft“ hätten. Ein anderer deutete an, dass Lemesurier – ein „britischer Spion“ – „wahrscheinlich vor seinem Tod vor jemandem davongelaufen“ sei.

Heute sind interessierte Parteien wieder bereit, die Annahme zurückzuweisen, der Tod eines hochrangigen westlichen Agenten sei das Ergebnis eines Verbrechens gewesen.

Im Fall Nawalny wie auch im Fall Lemesurier hatten diese zwielichtigen Elemente – die ukrainische Regierung und die CIA sind bislang nur zwei öffentlich bestätigte Fälle – allen Grund, Moskau des Mordes zu beschuldigen. Doch sie taten dies nicht nur nicht, sondern unternahmen große Anstrengungen, um jede Unterstellung einer vorsätzlichen Tötung aus der Gleichung zu entfernen. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Arbeiten wurden zuvor in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg .

Quellen: PublicDomain/mintpressnews.com am 19.06.2024