Es sind brisante neue Beweise aufgetaucht, die belegen, dass Kate Middleton Ende letzten Jahres um ihr Leben fürchtete. Ermittler, Palastinsider und Personen, die Middleton zufällig begegneten, melden sich, um die Wahrheit hinter ihrem Verschwinden und den dunklen okkulten Traditionen aufzudecken, die noch immer die Rituale der Elite bestimmen.

Ermittler haben Beweise dafür gefunden, dass die Prinzessin von Wales Ende letzten Jahres jeden um Hilfe anflehte, der ihr zuhörte.

Genau wie ihre Vorgängerin Lady Diana war Middleton Ende 2023 davon überzeugt, dass sie ihren Zweck erfüllt hatte.

Den Ermittlern zufolge war Middleton verzweifelt, weil sie befürchtete, dasselbe Schicksal wie Diana zu erleiden, und begann, Kontakt zu allen Menschen außerhalb des königlichen Kreises aufzunehmen.

Jeder Schritt Middletons, einschließlich ihrer elektronischen Kommunikation, wurde vom Königshaus genau überwacht. Das bedeutete, dass Kate handschriftliche Notizen kritzeln musste, in denen sie Personen außerhalb des königlichen Kreises um Hilfe anflehte.

Zwei Wochen bevor sie aus der Öffentlichkeit verschwand, schickte Kate dem britischen Entertainer Derren Brown eine Notiz mit der bloßen Aufschrift „HILFE“, der damals darüber twitterte. (Prinzessin Kate bald tot? Liegt die Royal im Sterben? Magazin schockt mit Bericht – Auftritt am Samstag?)

‘Unbelievable’ at the Royal Variety. Both were very lovely and terrific at the meet & greet.

Incidentally, when she shook hands with me she pressed a tiny piece of folded paper into my palm. I looked at it later – it just had one word written inside – HELP. #DameEdna… pic.twitter.com/eRg4uz1aJE

— Derren Brown (@DerrenBrown) December 14, 2023