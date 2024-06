Klimaprofessor twittert das „Dezimierung“ der menschlichen Bevölkerung die einzige Möglichkeit ist, einen Klimawandel zu verhindern

Teile die Wahrheit!

Die einzige Möglichkeit, den Planeten vor einer Überhitzung und dem Schmelzen zu bewahren, besteht darin, Millionen oder gar Milliarden Menschen durch eine weitere „Pandemie“ zu töten, sagt Prof. Bill McGuire, ein bekannter Vulkanologe und Klimaforscher.

Auf X twitterte McGuire eine umstrittene Nachricht, in der er erklärte, der einzige „realistische“ Weg, die Emissionen so stark und schnell zu reduzieren, wie er es für nötig halte, um die Welt vor dem Klimawandel zu retten und „einen katastrophalen Zusammenbruch des Klimas zu vermeiden“, sei „die Ausdünnung der menschlichen Bevölkerung durch eine Pandemie mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate“.

Wenige Stunden nachdem er diesen Tweet gepostet hatte, löschte McGuire ihn wieder – wohlgemerkt nicht, weil er es bereute, sondern weil er so viel öffentliche Kritik dafür bekam, dass er den Druck nicht mehr ertragen konnte. (Massenvernichtungswaffen: Insider warnt vor massivem Bevölkerungsrückgang in “hochgeimpften” Ländern)

„RICHTIG“, schrie McGuire in seinem folgenden Tweet. „ICH LÖSCHE DEN ERSTEN TWEET NICHT. NICHT WEIL ICH ES BEREUE, SONDERN WEIL SO VIELE LEUTE DA DRAUSSEN ES AUS VERSEHEN ODER ABSICHTLICH FALSCH AUFGENOMMEN HABEN.“

Im Dezember erklärte der Leiter der COP28 vor einer Menschenmenge , dass es „keine wissenschaftlichen Belege“ dafür gebe, aus der Nutzung fossiler Brennstoffe auszusteigen, um die globale Erwärmung zu stoppen.

Wer denkt so?

McGuire kam mit dem Tweet des zweiten Tweets nicht so leicht davon, wie er gehofft hatte. Meteorologe Chris Martz (@ChrisMartzWX) antwortete McGuire mit der Erklärung, dass niemand das „falsch aufgefasst“ habe.

„Es war glasklar“, fügte Martz zu McGuires ursprünglichem Tweet hinzu. „Sie glauben, der beste Weg, ‚den Planeten zu retten‘, sei die Reduzierung der menschlichen Bevölkerung, aber Sie wollen nicht freiwillig den Anfang machen und mit Ihrem eigenen Beispiel vorangehen, weil Sie denken, Ihre Existenz sei allen anderen überlegen.“

„Und an die Leute, die das hier lesen: Die akademischen Institutionen, in die Sie Ihre Kinder für eine höhere Ausbildung schicken, sind voller gefährlicher Menschen mit dieser Mentalität. Sie hassen Sie.“

300x250

Auch Dr. Aaron Thierry antwortete McGuire, indem er seine Bestürzung über dessen ursprüngliche Botschaft zum Ausdruck brachte. „Das Argument ist haltlos, aber schlimmer noch, es ist eine Bemerkung, die den Ökofaschismus stärkt.“

„Ich wette, Sie waren enttäuscht, als sich The Covid® als großer Flop herausstellte“, schrieb ein anderer.

McGuire reagierte auf all dies erneut mit der Behauptung, dass alle, die ihn kritisierten, „nicht lesen könnten“.

„Ich habe gesagt: ‚Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie die Emissionen so schnell sinken können, wie es nötig ist …‘“, schrieb McGuire, wieder in Großbuchstaben und mit einer Online-Schreisstimme. „Ich habe nicht gesagt: ‚Wir brauchen eine Pandemie …‘“

300x250 boxone

„Statt Pandemie hätte ich auch „gesellschaftszerstörender Asteroideneinschlag“ sagen können.“

Fairerweise muss man sagen, dass McGuire nicht explizit erklärt hat, dass er auf eine weitere „Pandemie“ oder einen Asteroiden hofft, der die Welt auslöscht.

Er scheint das anzudeuten, aber so direkt war er nie und bestreitet es jetzt. Gleichzeitig hat er sich mit seinem Folge-Tweet über einen Asteroideneinschlag noch tiefer sein eigenes Grab gegraben.

Auf seinen zweiten Tweet reagierten zahlreiche Leute mit der Bemerkung, McGuires Ausdrucksweise lasse darauf schließen, dass er eine große Katastrophe herbeiführen wolle, um den Planeten vor dem Schmelzen durch Emissionen zu schützen.

„Ich bin davon überzeugt, dass Leute wie McGuire und andere Klimakatastrophentheoretiker in Wirklichkeit das Ende der Welt herbeiwünschen“, schrieb Rick Moran für PJ Media .

„Sie träumen von schmelzenden Gletschern, Flüssen, die das Land überfluten, Ozeanen, die Wolkenkratzer bedecken, und davon, dass Mittelamerika zur Wüste wird.“

„Denken Sie nur an all den Platz, den sie dann hätten. Sie müssten sich nicht mit dem Pöbel und dem gemeinen Volk abgeben. Nur McGuire und seine Mitklimaalarmisten würden zwischen den Ruinen sitzen und sich selbst dazu gratulieren, dass sie so recht hatten.“

Beunruhigend ist, dass McGuire Mitglied eines britischen Regierungsgremiums war, das Politiker bei der Reaktion auf Covid-19 beriet.

Er war außerdem Mitautor eines Berichts für den globalistischen Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen.

Wie Slay News berichtete , diktiert der IPCC den Regierungen weltweit die Klimapolitik.

McGuire ist allerdings auch nicht der erste radikale Globalist, der vorschlägt, die Menschheit auszulöschen, um den Planeten vor dem „Klimawandel“ zu „retten“.

Wie Slay News berichtete , verfolgen Mitglieder des nicht gewählten Weltwirtschaftsforums (WEF) diese menschenfeindliche Agenda schon seit langem .

Die in der Schweiz ansässige globalistische Organisation gab kürzlich Einzelheiten zu einer sogenannten „Arche Noah“ bekannt, die während eines Ereignisses, das den Großteil der Menschheit auf der Erde auslöschen würde, angeblich „die Elite retten“ soll.

Das WEF hat den globalen „Eliten“ versichert, dass sie vor der Entvölkerung gerettet würden, während „der Rest“ „ertrinken“ müsse.

Einzelheiten des empörenden Plans wurden von Yuval Noah Harari, einem hochrangigen WEF- Vertreter und Berater der Gruppe sowie ihres Gründers Klaus Schwab, enthüllt.

Laut Harari wird der Großteil der Menschheit „ nutzlos “ und zu einer „Last“ für die Handvoll Eliten, die die „neue“, KI-gesteuerte Welt kontrollieren .

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion des WEF legte Harari kürzlich die Pläne für eine Massenentvölkerung dar und versicherte den globalistischen „Eliten“, dass sie davon verschont bleiben würden.

Wenn es hart auf hart kommt“, erklärt Harari.

„Wenn die Sintflut kommt, werden die Wissenschaftler für die Elite eine Arche Noah bauen – und den Rest dem Ertrinken überlassen.“

Harari räumte ein, dass der Plan „der großen Mehrheit der Zivilisation nicht nützt“.

Auch der CEO von BlackRock, Larry Fink, argumentierte jüngst, dass Länder, deren Bevölkerungszahl abnimmt, die „großen Gewinner“ der Neuen Weltordnung sein würden .

Fink, der auch im Vorstand des WEF sitzt und als einer der „ Agenda-Mitwirkenden “ der Organisation aufgeführt ist, machte diese Bemerkungen während des jährlichen Gipfels des WEF in Saudi-Arabien Anfang dieses Monats.

Er erklärte, dass Länder mit „schrumpfender Bevölkerung“ die „großen Gewinner“ seien, weil die Globalisten darauf drängten, „Menschen durch Maschinen zu ersetzen“.

„Die sozialen Probleme, die entstehen, wenn Menschen durch Maschinen ersetzt werden, werden in den Ländern mit schrumpfender Bevölkerung weitaus größer sein“, schloss er.

Im Jahr 2017 forderte ein berühmtes Mitglied des WEF eine Reduzierung der Weltbevölkerung um unglaubliche 86 Prozent und argumentierte, dieses Ziel könne „friedlich“ erreicht werden.

Dieser Aufruf kam von Dennis Meadows, einem der Hauptautoren des 1972 erschienenen Buches „ Die Grenzen des Wachstums “, das der Club of Rome für eine Entvölkerung einsetzte.

Meadows gilt als Architekt der Agenda des WEF, wobei seine Theorien zu Bevölkerungszahlen im Mittelpunkt der menschenfeindlichen Agenda der Organisation stehen.

Er argumentiert, dass der größte Teil der Weltbevölkerung ausgelöscht werden müsse, damit die Überlebenden „Freiheit“ und einen „hohen Lebensstandard“ haben könnten.

In einem Interview im Jahr 2017 behauptete Meadows, ein Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung sei „unvermeidlich“.

Er beharrt jedoch darauf, dass eine „wohlwollende“ Diktatur die Massenentvölkerung „friedlich“ bewerkstelligen könnte.

„Wir könnten wahrscheinlich acht oder neun Milliarden haben“, sagt er über die wachsende Weltbevölkerung.

„Wenn wir eine sehr starke, kluge Diktatur haben … und [die Menschen] einen niedrigen Lebensstandard haben“, sagt Meadows, als er erklärt, wie die Agenda zur Bevölkerungsreduzierung angestoßen werden könnte.

„Aber wir wollen Freiheit und einen hohen Lebensstandard, also werden wir eine Milliarde Menschen haben.

Er warnte, dass wir die Zahl der Menschen auf der Erde wieder auf eine Milliarde reduzieren müssten.

Für manche Globalisten ist eine Weltbevölkerung von einer Milliarde jedoch immer noch zu viel.

Ein anderes WEF-Mitglied erhöhte den Einsatz, indem es eine Reduzierung der Menschenzahl um über 90 Prozent forderte, wie Slay News berichtete .

Die englische Primatologin und Anthropologin Jane Goodall, die das WEF als eine seiner „ Agenda-Mitwirkenden “ auflistet, machte den schockierenden Vorschlag zur Erreichung der „Net Zero“-Ziele der globalistischen Organisation.

Goodall erklärte ihren Globalisten-Kollegen, sie könnten den Planeten vor der globalen Erwärmung retten, wenn die Erdbevölkerung um mehr als 90 Prozent kleiner wäre als heute.

Goodall argumentiert, dass alle „Probleme“ des WEF gelöst wären, wenn weniger Menschen auf der Erde leben würden .

Das Gremium diskutierte Pläne zur Erreichung von „Net Zero“, um die Ziele der „Agenda 2030“ zu erfüllen, wie sie vom WEF und seiner nicht gewählten globalistischen Schwesterorganisation, den Vereinten Nationen, diktiert wurden.

„Wir können uns vor dem Bevölkerungswachstum nicht verstecken“, sagte sie den frustrierten Eliten.

„Weil es so vielen anderen Problemen zugrunde liegt“, fuhr sie fort.

„All diese Probleme, über die wir sprechen, wären kein Problem, wenn die Bevölkerungsgröße noch die von vor 500 Jahren wäre.“

Im Mai 2024 wird die Weltbevölkerung auf 8,1 Milliarden Menschen geschätzt .

Wie die renommierte Anthropologin Goodall weiß, betrug die Weltbevölkerung vor 500 Jahren etwa 435 Millionen Menschen .

Um Goodalls Vorschlag zur Lösung der „Probleme“ der Globalisten umzusetzen, müssten 94,6 Prozent der Menschheit gehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 18.06.2024