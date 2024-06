Mann stirbt und sieht unsere Zukunft. Sie müssen sich jetzt vorbereiten! (Video)

Teile die Wahrheit!

Gary L. Wimmer war Musiker aus Leidenschaft. Bis zu jenem verhängnisvollen Tag im Januar 1977, als sich aufgrund einer Reihe ungewöhnlicher Phänomen und einer Nahtoderfahrung sein Leben auf dramatische Weise verändert hat. In einem spannenden Video berichtet der Ex-Musiker, was er auf der anderen Seite erlebt hat. Von Frank Schwede

Gary L. Wimmer, geboren in New Jersey, aufgewachsen in Fort Worth im US Bundesstaat Texas, spielte als Leadgitarrist in verschiedenen Bands und trat als Sologitarrist auf Kreuzfahrtschiffen und in Clubs auf, bis sich im Januar 1977 sein Leben auf radikale Weise verändert hat. Gary Wimmer berichtet, was er erlebt hat:

„Es war der 31. Januar 1977. Innerhalb von 24 Stunden änderte sich plötzlich alles. Ich begann die Gedanken und Gefühle anderer Leute aufzunehmen. Ich ging zu einem Laden und konnte spüren, was die Leute dachten. Das schien einfach so aus heiterem Himmel zu passieren. Anfangs war das irgendwie faszinierend.

Ich ging in einen Club. Schon als ich reinkam, hatte ich eine seltsame Vorahnung. Genau vor der Tür. Hinten war es wegen der Band zu laut. Ich ging nach vorne und setzte mich an die Bar.“

In diesem Moment fiel Gary Wimmer in eine Art Trance. Er sah die Besucher schon vor der Tür, die in den nächsten Minuten den Club betreten werden. Er konnte sogar spüren, wie die Gäste durch ihn hindurchgingen. Wimmer:

„Ich saß immer noch auf dem Barhocker. Die Tür ging auf und die Leute kamen genau so herein, wie ich sie zuvor gesehen hatte. Es hat mich total umgehauen. Das Phänomen wurde immer stärker. Es gab für mich keine Normalität mehr.“

Anfangs war Gary Wimmer noch fasziniert von dem Phänomen, wenn er Menschen auf der Straße beobachtete und wusste, welche Handbewegung sie in den nächsten Minuten machen werden, weil er sie mit seinen Gedanken beeinflussen konnte. Wimmer:

„Ich sah jemanden drei Block entfernt und dachte, kratz dir am Kopf und zeig auf dieses Gebäude – und sie taten es. Dann atmete ich tief durch und dachte: habe ich das kommen sehen?

Das war cool. Aber wenn ich diese Person dazu brachte, das zu tun, was wäre, wenn ich an einen Autounfall dachte? Dieser Gedanke erschreckte mich zu Tode.“

Freunde, Bekannte und seine Mitbewohner konnten nicht glauben, zu was Gary Wimmer fähig war. Einem Mitbewohner hat er das einmal bei einem Restaurantbesuch gezeigt. (Dringende Engelsbotschaft: DAS kommt jetzt auf uns zu (Video))

Wimmer:

„Ich ging mit meinem Mitbewohner in ein Restaurant. Der war sehr besorgt um mich, fragte mich, was los ist, wollte wissen, wie ich mich fühle.

Anstatt es zu erklären, nickte ich zwei Damen in der Ecke des Restaurants zu, weit weg von uns. Ich fragte meinen Mitbewohner, kennst du eine von diesen Damen?

Er sagte, ich glaube nicht, wahrscheinlich nicht.

Ich sagte, nun, ich werde die Brünette dazu bringen, mir einen Brief zu schreiben. Nur, um es dir zu zeigen. Während wir zu Abend aßen, dachte ich die ganze Zeit an die Dame. Ich bin der Kerl hier im blauen Hemd, du kennst mich nicht. Aber schreib mir einfach ein Brief, ganz harmlos.

Zehn Minuten später, als sie das Restaurant verließen, gingen sie heraus, zuerst die Dame, dann die Brünette, und sie warf eine Serviette auf meinen Tisch. Sie hatte in großen fetten Buchstaben darauf geschrieben: warum tust du das mir an?“

Plötzlich war das normale Leben weg

Gary Wimmer war nach diesem Vorfall schockiert, doch er konnte nichts dagegen tun. Von einem auf dem anderen Tag war sein normales Leben weg. Er kannte sogar die Übeltäter, die dafür verantwortlich waren. Wimmer:

„Ich fühlte sie so, wie ich sie mir vorstellte. Seelenführer, Schutzengel. Das einzige, was ich tun konnte, war nach innen zu gehen und als ich nach innen ging, um die Dinge zu klären, begann ich es zu spüren. Ich fühlte mich geschützt.

Sie sprachen zu mir: Du fühlst dich seltsam, es ist okay, Gary, wir passen auf dich auf. Das ist die beste Art, wie ich es beschreiben kann. Ich habe sie nicht gesehen, aber es fühlte sich an, als würden sie mich überprüfen, weil ich nicht jede Nacht schlief.

Ich lag ganz oft wach, nahm Dinge über Menschen auf, nahm Dinge über die Welt auf, sah Blitze der Zukunft.“

Nach sieben Tagen konnte es Gary Wimmer nicht mehr ertragen. Es war zu viel für ihn. Am 7. Februar 1977 kam es zu einem weiteren einschneidenden Zwischenfall: Gary Wimmer hatte eine Nahtoderfahrung:

„Ich verließ meine Wohnung. Ich war ziemlich verzweifelt. Schließlich kam ich zur Guadalupe Street gegenüber von UT, hier in Austin Texas.

Ich hatte solche Angst. Ich weinte. Ich betete. Ich drehte mich erschrocken um. Da waren Leute, die mich anstarrten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war kurz davor, sie zu warnen: Hey, macht Platz Leute, ich könnte explodieren wisst ihr. Das war, wie ich mich fühlte.

Gleichzeitig fühlte ich noch immer diese Art von Schutz Und plötzlich, auf dem Höhepunkt dieser intensiven Angst, die ich nicht mehr ertragen konnte, verschwand sie augenblicklich. Sie war weg und ich fühlte mich warm. Es war Februar.“

Gary Wimmer blickte in den Himmel und sah über sich ein riesiges Licht, groß wie ein Scheinwerfer. Niemand anderes außer er selbst sah dieses Licht. Wimmer:

„Ich schaute hoch und dann erkannte ich, dass es ein Kristalltisch war. Und um den Tisch herum waren sieben Schutzengel. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen. Sie waren grau, so, als ob sie ihr Gesicht nicht zeigen wollten. Sie sagten: Vertraust du uns, mit einer Stimme wie James Earl Jones?

Ich sagte, absolut. Und innerhalb einer oder zwei Sekunden wurde ich frontal von einem rasenden Auto getroffen. Ich spürte es nicht einmal.“

Wimmer sah, wie er vom Auto überrollt wurde

Kurz nach dem Aufprall war Gary Wimmer außerhalb seines Körpers. Er sah, wie er vom Auto überrollt wurde. Er verlor das Bewusstsein: Wimmer:

„Ich dehnte mich in alle Richtungen aus. Fast augenblicklich sah ich die ganze Erde. Vom Nordpol bis zum Südpol. Ich dehnte mich aus, bis zum Ende der Galaxie, bis zum Ende des Universums.

Ich durchquerte Bewusstseinsebenen, die ich die Farben nannte. So kommen wir herein und so gehen wir heraus. Also wenn wir inkarniert werden, sind wir bereits durch die Farben gegangen. Schon wenn unsere Seele hereinkommt, gehen wir durch das hindurch.

Wir haben die Fähigkeit, unsere Sinne, unseren Geist, Berührungen, Gefühle und so weiter zu nutzen, um unsere eigene Existenz zu verstehen. Das ist sozusagen der Quellcode, den wir bekommen, wenn wir hierherkommen.“

Die Nahttoderfahrung hat Gary Wimmer viel über das Leben gelehrt. Seither weiß der Musiker, dass uns das Leben viele Überraschungen wie Bälle zuspielt, dass es keine Fehler und Zufälle gibt, dass alles durch Ursache und Wirkung geschieht, einschließlich unseres Hierseins auf der Erde. Wimmer:

„Wenn wir durch das Leben gehen, erleben wir oft Dinge, die uns schockieren, überraschen. Wir haben nicht damit gerechnet. Das ist die Art, wie das Leben uns zeigt, was wir als nächstes lernen müssen.

Wir können wählen, ob wir diese Tür öffnen, lernen wachsen oder nicht. Der freie Wille ist das mächtigste Geschenk, das Menschen haben, unabhängig von unseren Umständen, können wir wählen, wie wir sie interpretieren. Als ich in meinen Körper zurückkam, hatte ich keine Ahnung, wer ich war.“

Gary Wimmer ging durch einen Tunnel aus Licht und kam auf der anderen Seite heraus und war im Himmel. Er hatte kein Bewusstsein von sich selbst, aber ein vollständiges Bewusstsein von unendlicher Liebe, unendlichen Möglichkeiten und unendlicher Schöpfung. Wimmer:

„Nichts konnte diesen unendlichen Geist einschränken. Er war völlig unvoreingenommen, natürlich und hatte keine Voreingenommenheit. Es ist reine Kreativität. Es ist nur der unendliche Geist, der sich selbst sieht.

Das ist alles. Jedes Molekül, jedes Atom, jeder Gedanke – ich war ein Teil davon. Bis ich aus irgendeinem Grund fühlte, oh, jetzt beobachte ich es.“

Die Erde neu aufbauen

Plötzlich wurde Gary Wimmer durch den Tunnel aus Licht zurückgezogen. Zurück in Zeit und Raum, ohne eine Ahnung zu haben, wer er war. Auch wenn der Musiker kein sonderliches Interesse hatte, diesen wundervollen Ort zu verlassen. Wimmer beschreibt, was er in diesem einmaligen Moment spürte:

„In meinem Buch verwendete ich den Begriff spirituelle Schwerkraft. Es fühlte sich an, als würde ich zurückgezogen. Ich wusste nicht wohin und wusste nicht warum. Ich war etwas besorgt, aber je näher ich unserer Galaxie, diesem Sonnensystem und diesem Planeten kam, desto mehr begann ich eine Art Zugehörigkeit zu spüren.

Als ich meinem Körper näher kam, sah ich drei Serien von Bildern. Das erste war das ganze Chaos, das wir jetzt durchmachen. Ich sah das alles schon 1977. Ich konnte mir das nicht vorstellen und habe es nicht ins Buch geschrieben. Ich dachte nicht, dass es real war. Nun, willkommen im echten Leben.“

Gary Wimmer sah auch das, was auf das Chaos folgt: das wahre Wassermannzeitalter, die Schönheit der Welt, Harmonie und Frieden. Aber bevor wir das Gute empfangen können, gilt es nach Worten des Musikers Ordnung zu schaffen, zu reparieren und aufzuräumen.

Doch trotz eines Blicks hinter den Vorhang, weiß Wimmer nicht, wann das Wassermann beginnt. Er sagt:

„Das kommt nicht in fünf Tagen. Es könnte Jahrzehnte entfernt sein, es könnte ein Jahrhundert entfernt sein. Es ist das wahre Wassermannzeitalter. Wir sind im Fischezeitalter. Und wir sehen, was kaputt ist. Deshalb durchlaufen wir diese Welttransformation, um alles zu sehen, was repariert werden muss, damit wir es reparieren können.

Wenn du es nicht reparierst, bleibt es kaputt. Also schlage ich jedem vor, so ruhig und friedlich wie möglich in diesen Zeiten zu sein. Ja, sie sind herausfordernd, sie sind schwierig, aber die Kraft ist innen, die wahre Kraft.“

Als Gary Wimmer seinen Körper ganz nahe war, sah er plötzlich das Bild von einem Musiker und Hellseher. Es stellte sich heraus, dass er die Person war. In diesem Moment sprang er in seinen Körper und fühlte sich wieder zuhause. Wimmer:

„Nun, ich fühlte keinen Schmerz, keinen Schock, gar nichts. Ich bin gerade aus dem Himmel zurückgekommen. Es war unheimlich, aber ich war überhaupt nicht verletzt. Ich sprang wieder auf meine Füße.

Der Fahrer, ein rothaariger Kerl, war in Panik. Er sagte, ich habe versucht anzuhalten, ich sagte, geh weg, mir geht es gut. Ich sprang auf meine Füße, um mich herum war ein großer Kreis von Menschen.“

Gary Wimmer wurde in ein Krankenhaus gebracht und von dort in die Psychiatrie, nachdem er den behandelnden Ärzten von seiner Nahtoderfahrung berichtet hat. Erst im Oktober 1977 erhielt Gary Wimmer von seinen Geistführern eine Antwort auf seine Frage, warum er diese Erfahrungen machen musste.

Sie teilten ihm mit, dass er schon in der Schule eine starke Verbindung zu Gott hatte, außerdem über besondere psychische Fähigkeiten verfügt und die Wahrheit verkraften konnte.

Gary Wimmer schrieb eine Erlebnisse und Erfahrung nieder und brachte sie unter dem Titel A Second in Eternity als Buch heraus. Trotz der großen monatelangen Herausforderungen und der überwältigenden Natur seiner Erfahrungen, ist es Gary Wimmer gelungen, die ihm gebotenen Lektionen zu schätzen und die Einsicht in die Verbundenheit aller Dinge und das unendliche Potential des Geistes tief zu schätzen.

Heute lebt der frühere Gitarrist, Sänger und Songwriter mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit. Wimmer erforscht kontinuierlich Spiritualität, Kreativität und das Wesen des menschlichen Potentials und strebt danach, dieses Verständnis auch anderen Menschen zu vermitteln.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 02.06.2024