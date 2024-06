Messer-Mord an Polizist – Grünen-Abgeordnete am Pranger nach Gelächter über Blutbad von Mannheim – Imam zitiert Koran-Verse bei Gedenkfeier (Video)

Der Mord an dem Mannheimer Polizisten Rouven L. hallt weiter nach: Als der Angriff im Berliner Abgeordnetenhaus zur Sprache kam, sorgten ein Zwischenruf und Gelächter aus der Grünen-Fraktion für Empörung.

Die Bluttat von Mannheim hallt auch eine Woche nach dem brutalen Angriff in ganz Deutschland nach: Am 31. Mai 2024 war ein 25 Jahre alter Mann afghanischer Staatsbürgerschaft auf dem Marktplatz mit einem Messer auf mehrere Personen losgegangen und hatte sechs Menschen verletzt.

Einer davon, der 29-jährige Polizeibeamte Rouven L., wurde durch die vermutlich aus islamistischen Motiven begangene Messer-Attacke so schwer verletzt, dass er kurz nach dem Angriff starb.

Rouven L. ist tot: Polizistenmord von Mannheim in Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert

Während die Trauer um den jungen Polizisten weit über die Grenzen Mannheims hinweg mit Händen zu greifen ist und die Polizei Baden-Württemberg Rouven L. am Freitag, dem 7. Juni, um 11.34 Uhr, mit einer Schweigeminute gedenken will, ist der tödliche Messer-Angriff auf den Polizeibeamten auch in der Politik ein aktuelles Thema.

So wurde die Messer-Attacke von Mannheim am Donnerstag, dem 6. Juni, auch bei einer Sitzung im Berliner Abgeordnetenhaus zur Sprache gebracht. Dabei kam es jedoch zu einer verbalen Entgleisung, die für viel Empörung sorgt.

Was war passiert? Während der Plenarsitzung lenkte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) das Thema auf den Messer-Mord an Rouven L. und begann ihre Ausführungen mit „Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich, dass wir bei …“ – doch weiter kam die Politikerin nicht, da ihr ein dreister Zwischenruf das Wort abschnitt. „Mannheim ist tot?“ hörte man eine Frauenstimme dazwischenrufen, gefolgt von heiterem Gelächter mehrerer Personen. (Ermordeter Polizist: Das Fanal von Mannheim – was die Politik verschleiert)

Wie der „Tagesspiegel“ und „Focus online“ berichten, gehe aus dem Protokoll der Plenarsitzung hervor, dass sowohl der Zwischenruf als auch das darauffolgende Gelächter aus den Reihen der Grünen kam.

Ein Video-Mitschnitt der anstößigen Szene wurde am 6. Juni 2024 in den sozialen Netzwerken geteilt und stieß beispielsweise auf der Plattform X (vormals Twitter) heftige Diskussionen an.

Der Tod von Rouven L. ist so witzig. 😂 … finden die Zwischenrufer der @GrueneFraktionB pic.twitter.com/vcSNMemTdj — Carl-Victor Wachs (@WachsVictor) June 6, 2024

Nach dem unpassenden Gelächter ergriff Iris Spranger erneut das Wort und rief die Zwischenruferin zur Räson: „Ich würde darüber nicht lachen. Da oben sitzen Kolleginnen und Kollegen“, so die SPD-Politikerin zu den Polizeibeamten, die auf den Zuschauerplätzen der Plenarsitzung beiwohnten.

Fassungslosigkeit nach Gelächter bei Mannheim-Diskussion: „Wirklich pietätlos“

Die Deutsche Polizeigewerkschaft reagierte mit Empörung auf den Zwischenfall: „Menschen, denen offensichtlich alles gleichgültig ist, vermutet man eigentlich nicht in einem deutschen Landesparlament – bis man eines Besseren belehrt wird.“ Zudem wurden auch andere Stimmen laut, die die respektlose Szene scharf verurteilten:

„Die Empathielosigkeit vieler Grüner ist nur noch schwer erträglich. Ich frage mich, wer diese Partei mit gutem Gewissen eigentlich noch wählen kann.“

„Ist ja widerwärtig!“

„Ich glaub fairerweise nicht mal, dass die Person sich wirklich über den Tod von Rouven L. lustig machen wollte. Das sollte einfach nur ein harmloser Flachwitz über die Formulierung sein. Aber: falscher Ort, falsche Zeit.“

„Wirklich pietätlos.“

„Unterste Schublade. Rouven quasi nochmal ins Gesicht gespuckt.“

Berliner Grünen-Fraktion zeigt sich nach Zwischenruf reumütig

Inzwischen hat die Grünen-Fraktion den Vorfall eingeräumt und um Entschuldigung gebeten. In einem von den Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf verfasstem Post bei X hieß es: „Dieser Zwischenruf war falsch. Wir werden dies in der Fraktion aufarbeiten.

So etwas wird sich nicht wiederholen. Die uneingeschränkte Anteilnahme unserer Fraktion gilt dem getöteten Polizisten Rouven L., seiner Familie und seinen Kolleg*innen.“

Dieser Zwischenruf war falsch. Wir werden dies in der Fraktion aufarbeiten. So etwas wird sich nicht wiederholen. Die uneingeschränkte Anteilnahme unserer Fraktion gilt dem getöteten Polizisten Rouven L., seiner Familie und seinen Kolleg*innen.@Bettina_Jarasch & @grafwer — Grüne Fraktion Berlin (@GrueneFraktionB) June 6, 2024

Imam zitiert Koran-Verse bei Gedenkfeier für gemordeten Mannheimer Polizisten

Der junge Polizist Rouven L. (29) wurde in Mannheim von einem durch Koran-Verse ideologisierten »Flüchtling« aus Afghanistan heimtückisch und hinterrücks mit einem Messerstich gemordet.

Bei der Andacht für den gemordeten Polizisten durfte ein Imam Verse aus dem Koran zitieren. Also aus dem Buch, dessen Inhalt ursächlich für den Mord ist.

Bei der Andacht für den durch einen Islam-Anhänger gemordeten jungen Polizisten Rouven L. (29) waren knapp 10.000 Personen anwesend. Einige Altparteienvertreter waren auch vor Ort und heuchelten in ihren Reden einmal mehr Anteilnahme und Mitgefühl.

#Dabei sind genau sie es, die für diesen und so viele andere Morde, weitere Tötungsdelikte, Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen, begangen durch Islam-Anhänger und vom Koran inspirierte und durch den Koran ideologisierte Messer-, Schwert- und Axtschwinger, die Verantwortung mittragen.

Sie hätten längst die Personenkontrollen an den deutschen Grenzen, die Merkel 2015 in einem rechts- und gesetzeswidrigen Alleingang abgeschafft hat, wieder einführen und eine die Menschen im Land schützende Migrationspolitik verabschieden können.

Doch das war und ist offensichtlich politisch von ihnen nicht gewollt. Hinterher, wenn das Kind in den Brunnen, eine junge Frau von einer Gruppe »Fachkräfte« vergewaltigt und ein Polizist von einem »Flüchtling« gemordet ist, dann stellen sie sich hin und vergießen medienwirksam ein paar Krokodilstränen.

Nur: das Volk glaubt ihnen diese Heuchelei schon lange nicht mehr.

Doch der von oben angeordneten Geschmacklosigkeiten bei dieser Andacht war damit noch nicht genug. An der Stelle, an der ein vom Koran inspirierter »Flüchtling« den jungen Polizisten heimtückisch und hinterrücks mit einem Messer mordete, las ein Imam, ein muslimischer Geistlicher, Verse aus dem Koran vor – auf arabisch!

Noch einmal, ganz langsam zum mitlesen, damit es auch richtig sackt: der messer-mordende »Flüchtling« ist von den Versen des Korans inspiriert und genau am Tatort zitiert ein Imam aus dem Buch, das den Mörder inspiriert hat, Verse.

Geht es noch geschmackloser, noch krankhafter, noch pietätloser?

Siehe das untere Video „Das ist ein absoluter Hohn…“

Video:

Quellen: PublicDomain/news.de/freiewelt.net/ am 07.06.2024