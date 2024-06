Prinzessin Kate bald tot? Liegt die Royal im Sterben? Magazin schockt mit Bericht – Auftritt am Samstag?

Teile die Wahrheit!

Prinzessin Kate hat sich vor knapp sechs Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Unterdessen machte sie publik, dass sie an Krebs erkrankt ist. Nun schockt das „Globe Magazine“ mit einer geschmacklosen Schlagzeile. Liegt Prinzessin Kate etwa im Sterben?

Seit Weihnachten wurde Prinzessin Kate nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Im März 2024 machte der Royal plötzlich eine erschreckende Diagnose publik: Die 42-Jährige ist an Krebs erkrankt. Die Nachrichtensperre über ihren Gesundheitszustand sorgt nun für geschmacklose Spekulationen. Liegt Prinzessin Kate etwa im Sterben?

Prinzessin Kate kämpft gegen Krebserkrankung: Klatschblatt schockt mit geschmackloser Spekulation

„Is cruel cancer killing Kate?“ (auf Deutsch: „Bringt der grausame Krebs Kate um?“), titelt das „Globe Magazine“ in seiner neuesten Ausgabe und greift damit erschreckende Spekulationen auf.“Das Schweigen über Kates Gesundheitskrise, bei der es sich vermutlich um Eierstockkrebs handelt, ist herzzerreißend“, sagte angeblich ein hochrangiger Höfling gegenüber dem Klatschblatt.

„Wir haben Angst, dass es Kate viel schlechter geht, als die Royals sagen. Könnten wir eines Morgens aufwachen und feststellen, dass sie plötzlich verstorben ist?“ Angeblich sei der Krebs nicht die einzige Krankheit, mit der Prinzessin Kate kämpft.

„Kates Verschwinden hat sogar dazu geführt, dass man im Palast munkelt, dass sie wegen schwerer emotionaler Probleme heimlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde und nie wieder in der Lage sein wird, ihre Rolle an Williams Seite zu übernehmen“, erzählt der angebliche Insider weiter.

„All diese Geheimniskrämerei ist verheerend und deutet auf eine drohende Katastrophe für die Monarchie hin.“ Mittlerweile räumte der Palast ein, dass Prinzessin Kate in absehbarer Zeit keine Termine wahrnehmen werde. (Königliche Familie über Kate Middleton: „Sie könnte für den Rest des Jahres nicht in der Öffentlichkeit auftreten“ – Kate befürchtet, bei einem Autounfall im Diana-Stil ums Leben zu kommen)

Fehlende Paparazzi-Fotos von Prinzessin Kate heizen Gerüchteküche an

Im Januar 2024 unterzog sich Prinzessin Kate einer mysteriösen Unterleibsoperation. Das britische Königshaus schwieg zu den Umständen. Nach wochenlangen Spekulationen um den Gesundheitszustand der 42-Jährigen, veröffentlichten die Royals schließlich ein Video.

Darin erzählt Prinzessin Kate, dass sie an Krebs erkrankt sei. Obwohl König Charles III. ebenfalls an Krebs erkrankt ist und seinen Pflichten trotz Behandlung weiter nachkommt, ist die Frau von Prinz William komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden.

„Sie war die meistfotografierte Frau der Welt, und es gibt kein einziges Bild von ihr, wie sie zur Behandlung ins oder aus dem Krankenhaus geht“, stellt ein Royal-Experte gegenüber dem „Globe Magazine“ fest.

„Das deutet darauf hin, dass viel mehr an dieser Geschichte dran ist, als der Palast zugibt.“ Und weiter: „Es herrscht ein schreckliches Schweigen über den Verbleib und das Wohlergehen unserer zukünftigen Königin.“

Palast-Insider mit kruder Theorie: Liegt Prinzessin Kate im Sterben?

rinzessin Kate bat in ihrer Video-Botschaft im März um Privatsphäre – vermutlich in Erwartung auf die verheerenden Folgen der Chemotherapie auf ihr Aussehen. „Kate war vorher sehr dünn, und die Chemo hat sie wahrscheinlich skelettartig aussehen lassen“, sagte der Palastmitarbeiter dem „Globe Magazine“.

„Ihr Haar ist ihre Krönung, aber es heißt, dass es büschelweise ausfällt und dass sie jetzt vielleicht ganz kahl ist.“ Der Insider glaubt, dass Prinzessin Kate immer noch öffentliche Auftritte wahrnehmen würde, wenn sie dazu in der Lage wäre.

„Die Tatsache, dass sie sich versteckt oder versteckt wird, ist beängstigend“, sagte der angebliche Höfling. „Die einzige Möglichkeit für Kate, die Spekulationen zu stoppen, dass sie im Sterben liegt oder einen Nervenzusammenbruch erleidet, besteht darin, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, und sei es nur kurz.“

Und weiter: „Wie die verstorbene Königin Elizabeth immer sagte: ‚Man muss gesehen werden, um geglaubt zu werden‘.“

Nachtrag:

Worüber sich die Royals-Fans besonders freuen dürften: Die krebskranke Kate wird an diesem Samstag (15. Juni) sogar an der Geburtstagsparade für König Charles III., besser bekannt als Trooping the Colour, teilnehmen. „Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der King’s Birthday Parade teilzunehmen, und hoffe, im Laufe des Sommers einige öffentliche Auftritte wahrnehmen zu können, aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin“, schreibt die 42-Jährige.

„Ich lerne, geduldig zu sein, vor allem mit Ungewissheit. Ich nehme jeden Tag so, wie er kommt, höre auf meinen Körper und erlaube mir, diese dringend benötigte Zeit zur Heilung zu nutzen.“

Wird sie es sein, oder ein Double?

„Sie könnte für den Rest des Jahres nicht in der Öffentlichkeit auftreten“

Die königliche Familie hat die Öffentlichkeit gewarnt, dass man nicht damit rechnen sollte, Prinzessin Kate Middleton von Wales in absehbarer Zeit in der Öffentlichkeit zu sehen.

Tatsächlich könnte sie dieses Jahr möglicherweise überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gesichtet werden. Und auch für nächstes Jahr ist nicht damit zu rechnen.

Laut den Royals ist Middleton „von ihrer leiblichen Familie umgeben“, während sie sich von der Chemotherapie erholt, nachdem bei ihr Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert wurde.

Eine andere Quelle sagte, man erwarte „mittelfristig“ nicht, dass Kate wieder in einer öffentlichkeitswirksamen Rolle zu sehen sein werde. Wahrscheinlich werde sie für den Rest des Jahres aus der Öffentlichkeit fernbleiben.

Richard Eden von der Daily Mail berichtete am Donnerstag, Kates Freunde hätten ihm gesagt: „Wir werden Catherine vielleicht vor Herbst nicht wiedersehen – und auch nur dann, wenn sie sich vollständig erholt hat.“

Auf die Frage, wie der Palast mit dem unvermeidlichen Wiederaufleben von Verschwörungstheorien und Spekulationen umgehen würde, die eine längere Abwesenheit provozieren würde, sagte die Quelle von The Daily Beast:

„Ich schließe eine weitere Videobotschaft, die das Land über ihren Gesundheitszustand informiert, nicht aus. Das hat sich als sehr effektive Methode erwiesen, die Verschwörungstheoretiker in Schach zu halten.“

Verlorenes Vertrauen lässt sich nur schwer wiedergewinnen und unglücklicherweise für die Königsfamilie wurden ihre eigennützigen Lügen nach und nach aufgedeckt. (Schatten und Geheimnisse: Kate Middletons Verschwinden und das Gespenst von Skull and Bones wird gelüftet)

Während die Elite den Mainstream-Medien befohlen hat, ihre Agenda zur Manipulation der Öffentlichkeit und zur Normalisierung von Krebs in all seinen Formen zu verstärken, während sich die verheerenden Folgen der Covid-Impfung zeigen, behandelt die Elite die Middleton-Saga wie ein Kabuki-Stück und verhöhnt uns, indem sie immer absurdere gefälschte Bilder und Videos auspackt.(Kate Middleton soll nach einer Überdosis Schlaftabletten im Koma liegen, behauptet ein ehemaliger Mitarbeiter (Videos))

Die Royals haben nun insgesamt vier – ja, vier – gefälschte Fotos an die Mainstream-Medien weitergegeben, die angeblich Kate Middleton in normalem Verhalten in der Öffentlichkeit zeigen.

Die königliche Familie beschloss daraufhin, ihre Spuren zu verwischen und zu beweisen, dass Kate Middleton am Leben ist, indem sie ein schreckliches KI-Video veröffentlichte, von dem absolut niemand bei klarem Verstand glaubte, dass es echt sei.

Nach dem gefälschten Muttertagsvideo und dem offensichtlich gefälschten Video von Kates gemeinsamem Einkauf mit William herrschte bei den Ermittlern äußerste Skepsis, und sie ließen das Video zur Bekanntgabe der Krebserkrankung durch zwei verschiedene KI-Erkennungssoftwares laufen.

Dass es sich bei dem Video nachweislich um KI handelte, überraschte absolut niemanden mit neugierigem Verstand.

Wir haben mehr als genug Beweise dafür, dass das Video über Kate Middletons Krebs eine weitere Fälschung ist. Doch die Öffentlichkeit, die ihre Nachrichten aus den Mainstream-Medien bezieht, lässt sich leicht täuschen.

Das wirft zwei Fragen auf: Was geht hier wirklich vor und was versucht die Elite zu erreichen? …

Kate Middleton befürchtet, bei einem Autounfall im Diana-Stil ums Leben zu kommen

Kate Middleton lebt in Angst um ihr Leben und glaubt, dass sie bei einem Autounfall ums Leben kommen wird, wie ein Freund der Familie enthüllte. Königin Elizabeth sagte der Herzogin, dass ihr „Zweck erfüllt“ sei, nachdem ihr zweites Kind geboren wurde, was sie fassungslos machte und ihr Angst machte, dass sie auf unheimlich ähnliche Weise wie Prinzessin Diana „getötet“ werden würde.

Kate Middleton befürchtet, der König wolle ihren Tod

Sie ist besessen von Dianas Autounfall und ist überzeugt, dass sie auf die gleiche Weise getötet wird

Kates Krankenschwester Jacintha Saldanha beging keinen Selbstmord; sie wurde ermordet, „um Kate eine Lektion zu erteilen“

Die Queen findet die Middletons „geschmacklos“ und zieht die Spencers vor

Es wird angenommen, dass der König die Bemerkung, Kate habe ihren Zweck erfüllt, direkt nach der Geburt von Prinzessin Charlotte machte, was Kates Ängste bestätigte, die sie in den letzten drei Jahren geplagt hatten. Kate wurde von der königlichen Familie isoliert und man gab ihr das Gefühl, sie sei „verrückt“, weil sie „von Dianas Tod besessen ist“.

Die gesellschaftliche Etikette verlangt, dass Kate sich nicht einmal bei Freunden darüber beschweren darf, dass ihre Situation alles andere als ideal ist. Bevor sie erklären kann, dass sie glaubt, ihr Leben sei in Gefahr, wird sie abrupt unterbrochen. Man sagt ihr, sie solle aufhören zu jammern, und erinnert sie daran, dass sie ein Leben als Royal und alles, was dazu gehört, akzeptiert hat. Ihr wird routinemäßig gesagt, sie müsse einfach damit weitermachen.

Kate sei eine Traditionalistin und wolle alles richtig machen, behauptet ihre Freundin. Allerdings habe Kate erst nach der Hochzeit und insbesondere während ihrer Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind George begonnen, genau zu verstehen, was die Royals, insbesondere Königin Elizabeth, von ihr verlangten.

„Kates Krankenschwester hat keinen Selbstmord begangen“, behauptet der Vertraute und meint damit Jacintha Saldanha , die Krankenschwester des King Edward VII-Krankenhauses, die 2012 starb.

Weiter hier im Text…

..

Quellen: PublicDomain/news.de am 14.06.2024