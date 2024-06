Psy Op: Medienschauspieler Julian Assange wieder in den Schlagzeilen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Nachdem ich so oft über die Weltbühnenfigur, den Schauspieler und den kontrollierten Oppositionsführer Julian Assange berichtet hatte, ganz zu schweigen davon, wie viele andere ihn entlarvt haben, dachte ich nicht wirklich, dass ich diese alberne Geschichte über sein inszeniertes Geständnisabkommen behandeln müsste.

Mein Social-Media-Feed hat mir jedoch das Gegenteil bewiesen. Es gibt immer noch viel mehr leichtgläubige Aufgewachte auf der Ebene von NPCs, die diesem Angeber, diesem kontrollierten Oppositionsführer, zujubeln, als Menschen, die ihn, seine Handlanger, diese andauernde psychologische Operation und die Weltbühnenillusion klar durchschauen können. Von Joachim Bartoll

Wie die Freimaurer immer sagen: Wenn die Menschen einen Helden brauchen, werden wir ihnen einen liefern.

Zusammenfassend werde ich einfach wiederholen, was ich in meinen früheren Artikeln und Berichten über Assange behandelt habe und dann einige Links zu anderen guten Ressourcen hinzufügen.

Obwohl er es bestreitet, wuchs Julian Assange in der australischen LSD-gedankenkontrollierten Sekte „The Family“ auf, die auch als Santiniketan Park Association oder Große Weiße Bruderschaft bekannt ist und von Anne Hamilton-Byrne, geboren als Evelyn Grace Victoria Edwards, gegründet wurde.

Seine Mutter heiratete in die Sekte ein, als er noch ein kleines Kind war.

„The Family“ ist eine von der Regierung gedankenkontrollierte Sekte, die der „Manson Family“ von Charles Manson und dem Laurel Canyon-Projekt der CIA sehr ähnlich ist. Ich habe diese in meiner Serie zur Gedankenkontrolle behandelt.

Die Kinder dieser gedankenkontrollierten Sekten und Operationen werden darauf trainiert, einer Agenda zu folgen, Befehle zu befolgen und eine oder mehrere Rollen auf der Weltbühne zu spielen.

Julian hingegen wurde darauf vorbereitet, die Rolle eines jungen „Hackers“ zu spielen, dessen ethischer Kodex darin besteht, Systeme nicht zu beschädigen oder zum Absturz zu bringen, sondern einfach Informationen auszutauschen.

Natürlich wird Hacking übermäßig romantisiert und durch alberne Filme und Fernsehserien aufgebauscht, obwohl es in Wirklichkeit nicht so einfach oder in den meisten Fällen überhaupt nicht möglich ist.

Jeder einzelne „ Hackerangriff “, über den in den Medien berichtet wurde, war lediglich eine Übung und eine von der Regierung, der CIA und den beteiligten Unternehmen selbst durchgeführte psychologische Operation mit bestimmten Absichten.

Im Jahr 2006 gründeten Julian Assange und einige andere gedankengesteuerte Marionetten und Dissidenten die falsche „Whistleblower“-Organisation und „Verschwörungsablenkung“ namens Wikileaks – einfach ein weiteres Ablenkungsprojekt der CIA.

Wikileaks wurde sofort eng mit der von Jesuiten kontrollierten Gruppe „Anonymous“ verbunden – einem Propagandakanal, der sich als Kollektiv von „Hackern“ präsentiert und gegründet wurde, um Desinformationen zu verbreiten und leichtgläubige Betrüger und solche, die an falschen Verschwörungen interessiert sind, anzulocken.

2013 wurde die Verschwörungstheorie-Bewegung mit dem Medienschauspieler und falschen Whistleblower Edward Snowden bekannt, der von der CIA als kontrollierte Opposition in der Medienbranche eingesetzt wurde, um die Massenüberwachung durch die NSA aufzudecken.

Snowden wurde natürlich von Julian Assange von Wikileaks sowie von CNN, NBC, Time und einer Vielzahl anderer Mainstream-Medien auf beiden Seiten des illusionären politischen Spektrums gefördert.

Denken Sie daran, dass sie nur ihre eigenen Marionetten neben anderen Weltbühnenfiguren spielen lassen und eine solche Medienberichterstattung erhalten.