Leylinien und Kraftorte in Europa

Rätselhafte Steinkreise, mystische Leylinien und uralte Kultstätte. Auf der ganzen Welt verteilt gibt es Orte, deren Kraft so gewaltig ist, dass sie Menschen völlig in ihren Bann ziehen.

Viele dieser uralten Kraftorte galten schon bei den Kelten als heilig. Jeder dieser Orte hatte für sie eine spezielle Bedeutung und wurde zu ausgewählten Zeiten oder für besondere Rituale aufgesucht.

Ob an Wasserfällen, auf Waldlichtungen oder auf den Gipfeln der Berge – nahezu überall dort, wo man im Einklang mit der Kraft und Schönheit der Natur stand, suchten die keltischen Druiden nach dem Fluss besonderer Energien.

Auch die mysteriösen Steinkreise der Kelten, die nach den kosmischen Gesetzen ausgerichtet waren, wurden mit Bedacht an Orten platziert, an denen Sonne, Mond und Sterne zu besonderen Jahreszeiten in einer einzigartigen Konstellation mit der Erde stehen.

Kraftorte, man nennt sie auch „heilige Orte“ oder „Orte des Lichts“, sind Plätze mit einer ganz besonderen Ausstrahlung von denen eine kaum zu definierende Energie auszugehen scheint., die Menschen seit Jahrhunderten geradezu magisch anzieht.

Ein regelmäßiger Aufenthalt an solchen Orten kann dabei helfen, wieder innere Ruhe und Entspannung zu finden. Viele Kraftplätze können zu mehr Überblick und Klarheit verhelfen und Menschen darin stärken, kommende Schritte vertrauensvoller zu gehen.

Viele dieser Orte werden zusätzlich noch durch Energiekanäle verbunden, die Ley-Linien. Die 12 Hauptkraftorte, die sogenannten Ley-Kraftorte, ergeben sich aus den Schnittstellen der Ley-Wellen, wobei 5 der 12 Orte unter dem Meeresspiegel liegen. Die Orte sind:

Giza (Ägypten), Acor, Sete Cidades (Azoren, Portugal), Shasta (USA) Nautilus (unter Meeresspiegel), Sian, Xian (China), Uluru, Ayers Rock (Australien), Ninogi (Unter Meeresspiegel), Woramo (unter Meeresspiegel), Vuge (unter Meeresspiegel), Megimi (Franz. Polynesien), Süspol, Norspol.

Auch in Europa gibt es zahlreiche Kraftorte, die sich zum Teil auch auf Ley-Linien befinden, von denen magische Kräfte ausgehen. Hier eine kleine Auswahl der interessantesten Orte. (Verschwundene Wanderer, geheimnisvolle Energien am Untersberg und am Black Mountain, Australiens Bermuda Dreieck (Videos))

Stonehenge: Das Megalith-Bauwerk aus der Jungsteinzeit nahe dem Avon bei Amesbury in Südengland ist eine der letzten großen Geheimnis der Geschichte, denn selbst die klügsten Köpfe konnten bis heute nicht den genauen Zweck der Megalithen bestimmen.

Inigo Jones, ein berühmter Architekt des 17. Jahrhunderts, der Stonehenge als erster wissenschaftlich untersuchte, vermutete darin einen römischen Tempel. William Stukeley, ein Altertumsforscher und Freimaurer aus dem 18. Jahrhundert, war davon überzeugt, dass Stonehenge ein Tempel der britischen Druiden war.

Und Mike Parker Parson von der Universität Sheffield glaubt, dass Stonehenge ein Totenreich war. Der Holzkreis aber lag im Land der Lebenden. Laut seiner Theorie wären die beiden Welten durch den Prozessionsweg verbunden gewesen und die Menschen hätten zwei Mal im Jahr, zur Sommer- und zur Wintersonnenwende, eine rituelle Reise unternommen, die Leben, Tod und Wiedergeburt symbolisierte, ebenso wie die Sonnenwenden für Tod und Wiedergeburt standen.

Externsteine: Die fast 40 Meter hohen Sandsteinfelsen der Externsteine bei Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen sind über 70 Millionen Jahre alt und bekannt als germanische Kultstätte. Laut einer alten Legende stand oben auf dem höchsten Felsturm der Weltenbummler Irminsul, der die Verbindung zwischen Himmel und Erde symbolisiert.

Es heißt, dass die 13 bizarren Felsen eine intensive Erdstrahlung besitzen, die sich unter anderem positiv auf die Kreativität auswirken soll. Für Heiden, Hexen und Esoteriker genießen die Externsteine den Ruf als deutsche Stonehenge. Eine Million Menschen aus allen Herrenländern ziehen die Steine pro Jahr in ihren Bann.

Die magischen Felsen spiegeln sich in einem dunkelgrünen See. Es dürfte sich hier um das zentrale Heiligtum der vorchristlichen Zeit in Germanien handeln. Man nimmt an, dass dieses Heiligtum möglicherweise bereits seit mehr als 187.000 Jahren kultisch genutzt wird.

Als unbestritten gilt, dass die Externsteine als Sternwarte oder Mondbeobachtungsplatz genutzt wurde. In der Höhenkapelle, dem sogenannten Sacellum, lassen sich durch ein kreisrundes Loch und eine Peilvorrichtung exakt die Sommersonnenwende und der nördlichste Stand des Mondes bestimmen.

Alljährlich treffen sich an diesem Ort spirituelle Menschen, um gemeinsam die aufgehende Sonne zur Sommersonnenwende zu begrüßen.