Putin äußert Zweifel, ob die USA im Falle eines strategischen Waffenkonflikts wirklich eingreifen würden, und fordert Europa auf, dies zu bedenken.

WLADIMIR PUTIN:

“Wenn es, Gott bewahre, zu einem Schlag kommt, sollte jeder verstehen, dass Russland ein Frühwarnsystem hat, ein Raketenwarnsystem.

Die Vereinigten Staaten haben ein solches System.

Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es ein so hoch entwickeltes System.

Wir haben es.

Europa hat so ein entwickeltes System nicht und ist in dieser Hinsicht mehr oder weniger wehrlos.

Das ist der erste Punkt.

Der zweite Punkt ist die Schlagkraft.

Unsere taktischen Atomwaffen sind viermal stärker als die Bomben, die die Amerikaner gegen Hiroshima und Nagasaki eingesetzt haben.

Wir besitzen viel mehr davon – sowohl auf dem europäischen Kontinent als auch im Vergleich zu den Amerikanern, selbst wenn diese ihre Waffen aus den USA herbeischaffen würden – wir behalten immer noch einen erheblichen Vorteil. (Putin im O-Ton über die Pläne des Westens mit Selensky)

Wenn es, Gott bewahre, dazu käme – und wir hoffen aufrichtig, dass es nicht dazu kommen wird -, dann könnte, anstatt das zu tun, was Sie als ‘Minimierung der Opfer’ bezeichnet haben, die Zahl der Opfer in Wirklichkeit potenziell ins Unendliche steigen.

Das ist der erste Punkt.

Zweitens müssen sich die Europäer auch fragen: Wenn diejenigen, mit denen wir in solchen Konflikten stehen, nicht mehr existieren, werden sich dann die Amerikaner auf der Ebene der strategischen Waffen an diesem Konflikt beteiligen oder nicht?

Daran habe ich ernsthafte Zweifel, und darüber sollten auch die Europäer nachdenken.

Aber ich glaube fest daran, dass ein solches Szenario nicht eintreten wird, weil wir keine Notwendigkeit dafür sehen.

Unsere Streitkräfte sammeln weiterhin Erfahrungen und verbessern ihre Effizienz, und unser Verteidigungssektor beweist ständig seine Leistungsfähigkeit.

Ich habe es mehrfach gesagt und werde es erneut sagen: Unsere Munitionsproduktion ist um mehr als das Zwanzigfache gestiegen, unsere Fähigkeiten in der Luftfahrt übertreffen die unserer Gegner bei weitem, und unsere Überlegenheit bei gepanzerten Fahrzeugen ist signifikant.

Es gibt keinen Grund, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.

Das war ein Auszug aus den Ausführungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin während der Plenarsitzung des 27. Internationalen Wirtschaftsforums St. Petersburg, 7. Juni 2024. Quelle: http://kremlin.ru

Russlands Putin “sondiert” die NATO-Schleimer und Weicheier

In Berichten von The Telegraph und den Autoren James Rothwell und Roland Oliphant wird die erschütternde Geschichte erzählt, dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich die Verteidigungsanlagen der NATO testet. Von Phil Butler

Laut “Sicherheitschefs” irgendwo in London, Schweden oder den baltischen Staaten “testet Wladimir Putin die Grenzen der NATO auf Schwachstellen”. Der Himmel verbietet es (der liberalen Ordnung zufolge) russischen Führern, Informationen über aggressive Staaten zu sammeln. Im Folgenden finden Sie die Comic-Version (oder den RAND-Bericht) der Geschichte.

Behauptungen und dramatische Bilderwelten

Der Bericht des Telegraph wird von der ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Aliona Hlivco unterstützt, die in ihre Kristallkugel schaut. Die Geschäftsführerin der Henry-Jackson-Gesellschaft, Aliona Hlivco, hat Berichten zufolge gesehen, wie Putin ein feststehendes Bajonett aus einer Kalaschnikow über die nebligen Grenzen hinweg in baltisches Gebiet gestochen hat.

Präsident Putins bösartige Vorstöße in NATO-Gebiet werden durch mädchenhafte Schreie am anderen Ende von Putins Waffe unterstrichen. Unterdessen deuten die jüngsten Einschätzungen darauf hin, dass die NATO-Grenzen im Norden sicher sind. Dies wird durch das ständige und unermüdliche Gejammer ehemaliger Abgeordneter und Genies aus Washingtoner Denkfabriken bewiesen.

So lächerlich das alles auch klingen mag, was sonst könnte die “logische” Antwort auf die baltische Hysterie sein? Einige Analysten sind sogar der Meinung, dass die führenden Politiker der EU, Londons und Washingtons so besorgt sind, dass sie entlang dieser Grenzen Verteidigungspositionen eingenommen haben.

Beobachtern zufolge haben die jüngsten “Teststiche” des russischen Präsidenten Hunderte von estnischen, lettischen und litauischen Politikern mit Stichwunden am Gesäß in die Krankenhäuser gebracht.

Diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, wie sich die geopolitische Analyse in Sarkasmus und Zynismus verwandelt hat, kann ich versichern, dass wir erst den Anfang gesehen haben.

Und dieser Autor hat nicht damit angefangen, ebenso wenig wie Wladimir Putin. Der Telegraph, die BBC, die WAPO, die mächtige New York Times, alle großen westlichen Medien, Denkfabriken, politischen Spendensammler und Unternehmensstrategiesitzungen stellen Wladimir Putin und die Russen als Barbaren dar, die auf die Welteroberung aus sind. Alle NEO-Leser wissen das nun schon seit Jahren. Nur der Wahnsinn eskaliert weiter.

