Seit Jahrtausenden führen sie einen geheimen Krieg gegen die Menschheit: Die Khasaren Mafia und ihr weltweiter Einfluss!

Seit Jahrtausenden steht die Welt unter dem Einfluss und der Kontrolle eines geheimen Verbrechersyndikats, das mittlerweile Bekanntheit unter der Bezeichnungen Khasaren Mafia erlangt hat. Was steckt hinter dieser geheimnisvollen Organisation. Ist die Khasaren Mafia mehr als nur eine Verschwörungstheorie? Unser Autor Frank Schwede hat sich umgehört.

Laut der bekannten US amerikanischen Armee-Zeitschrift Veterans Today ist die Khasaren-Mafia das größte Verbrechersyndikat der Welt, das unter anderem vom privaten Zentralbankensystem der „City of London“ unterstützt wird.

Die unvorhergesehene Enthüllung von VT vor etwas mehr als zehn Jahren war ein Schock, der für mächtig viel Wirbel sorgte. Sowohl in der Führungsebene der Organisation selbst, als auch unter Geheimdiensten, allen vor der israelische Mossad, und natürlich international auf der politischen Bühne.

Viele pensionierte Geheimdienstmitarbeiter haben mittlerweile den nötigen Mut gefunden, offen über die Arbeit der KM zu sprechen und ihre Anführer beim Namen zu nennen und sie als internationale Kriegsverbrecher zu bezeichnen.

Im Fokus stehen vor allem die vielen illegal inszenierten Kriege im Mittleren Osten in den letzten Jahrzehnten, die lediglich dem eigenen Profit der Organisation dienten. Der US amerikanische Enthüllungs-Journalist Preston James schrieb in seinem aufsehenerregenden Artikel, dass die KM die USA nach dem 11. September 2001 in den weltgrößten Terror-Staat transformiert habe, der unschuldige Nationen auf Befehl der KM und Israel angreift.

„Das sorge für Terror auf der ganzen Welt mit dem Ziel, ständig für neue Unruhen und Kriege auf der ganzen Welt zu sorgen, so Preston James.

James gibt zu, dass es äußerst schwierig sei, die wahre Geschichte der Organisation auf den Punkt zu bringen. Während der Syrischen Konferenz gegen Terrorismus und religiösen Extremismus am 1. Dezember 2014 sprach der Herausgeber und Direktor von VT, Gordon Duff, zum ersten Mal offen aus, dass die Wurzel des Terrorismus aus einem großen globalen Syndikat der organisierten Kriminalität besteht, das in enger Verbindung zu Israel steht.

Tatsache ist, dass die Kriege und Terrorangriffe das Leben Millionen unschuldiger Zivilisten gekostet hat, die vor allem durch Drohnenangriffe, die von Ramstein und Denver aus koordiniert wurden, ums Leben kamen.(Ich war Hitlers letzter Soldat im Reichstag: Pflichtlektüre für alle Kriegstreiber)

Laut Preston James befindet sich in Denver im US Bundesstaat Colorado die Zentrale der geheimen Schattenregierung der KM, die „Secret Shadow Gouvernment“ (SSG).

Die weltweit geführten Kriege werden in den Massenmedien als „Kampf gegen den Terrorismus“ verkauft, um den betroffenen Nationen im Mittleren Osten und in Afrika angeblich Freiheit und Demokratie zu bringen.

Mehr als eine Verschwörungstheorie

300x250

Wie wir aber mittlerweile wissen, ist das nur ein fadenscheiniges Argument, um die illegalen Kriege einerseits zu rechtfertigen, andererseits sie weiter als „Kampf gegen Terrorismus“ fortzuführen, wie es George W. Bush nach den Angriffen vom 11. September formulierte.

Die Khasaren Mafia nutzte für ihre Operationen in der jüngsten Vergangenheit unter anderem auch das illegale und verfassungswidrige System der Federal Reserve, die Internal Revenue Service (IRS), das FBI, die FEMA (Federal Emergency Management Agency), den Homeland Security und die TSA (Transportation Security Administration). Preston James fand heraus:

„Wir wissen mit Sicherheit, dass die KM für die Operationen unter falscher Flagge am 11. September und für den Bombenanschlag in Oklahoma City, einen Angriff auf ein Regierungsgebäude mit einer Autobombe im April 1995, verantwortlich ist.“

300x250 boxone

Die Geschichte der Khasaren Mafia hat eine jahrtausendalte Tradition. Sie reicht zurück bis in die Zeit 100-600 n. Chr. Zu einer Zeit, als das khasarische Königreich von einem Herrscher regiert wurde, der sich bestens mit babylonischer schwarzer Magie auskannte und die Wahl hatte zwischen drei abrahamitischen Religionen:

Das Judentum, das Christentum und den Islam. Der Herrscher entschied sich für das Judentum und versprach, sich streng an die Regeln der umliegenden Nationen unter der Führung des russischen Zaren zu halten – jedoch zelebriert er heimlich gemeinsam mit seinen Oligarchen weiter magische Rituale, zu denen unter anderem auch Rituale mit Kindern gehörten, die zur alten Baal-Verehrung – besser bekannt unter der Bezeichnung Eulenverehrung.

Um den Völkerbund um Khasaria zu diskreditieren, wurden jüdische Praktiken mit luziferischer schwarzer Magie vermischt, woraus im Laufe der Geschichte eine hybride geheime satanische Regierung entstand: der babylonische Talmudismus, der zur nationalen Staatsreligion erklärt wurde und dasselbe Böse schuf, wie zuvor schon in Khasaria.

Etwa 1000 n. Chr. fallen einige Länder unter Führung Russlands in das Königreich Khasaria ein und wollen den Verbrechen der Khasaren gegen ihre Untertanen und den Entführungen von Kindern ein Ende setzen.

Der Herrscher von Khasaria und seine engsten Vertrauten, allesamt Kriminelle und Mörder, werden fortan als Khasaren Mafia (KM) bezeichnet. Kurz vor einem erneut Eingreifen Russlands wird die KM rechtzeitig gewarnt. Mit reichlich Silber und Gold im Gepäck gelingt ihnen die Flucht in den Westen.

Erster Kontakt zu den Rothschilds und seine Folgen

Bereits kurz nach ihrem Einmarsch in England, heuert die KM einen gewissen Oliver Cromwell an, um König Charles I. ermorden zu lassen, was schließlich die Abschaffung der britischen Monarchie und die Gründung der City of London und des British Empire zur Folge hatte.

Nach diesem gelungenen Coup beschließt die KM alle Banken der Welt zu übernehmen, um aus dem Nichts Geld zu schaffen, was ihnen durch Wucherzinsen auch gelingt.

Die KM behauptet, die Praktik von den bösen Geistern Baals im Austausch für Kinderopfer gelernt zu haben. Gleich im Anschluss gelingt den KM-Führern ein weiterer entscheidender Durchbruch. Die Infiltration des Haus Rothschild und Deutschlands.

Um die Wichtigkeit dieses Kontakts besser verstehen zu können, muss man die Geschichte der Rothschilds kennen. Mayer Amschel Rothschild, Sohn von Amschel Moses Rothschild, wurde 1743 im jüdischen Viertel Frankfurts geboren, indem schon seine Vorfahren lebten, die einem Zweig der jüdischen Familie Hahn entstammen, die seit 1530 in der Frankfurter Judengasse ansässig waren. Mayer Amschel Rothschild gilt somit als Begründer der Rothschild-Dynastie.

Mit der Geburt von Calmann „Carl“ am 24. April 1788 und Jakob „James“ Mayer, dem späteren Gründer der Rothschild-Bank in Frankreich, im Jahr 1792 brach die Französische Revolution aus, die tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa zur Folge hatte.

Während dieser Zeit expandierten die Rothschilds in ganz Europa und bauten ihre Finanzzentren aus. Mit dem Kapital seines Vaters gründete Nathan Mayer Rotschild ein Bankhaus in London und wurde 1810 zum wichtigsten Bankier in England, was es ihm möglich machte, riesige Geldsummen von Königen, insbesondere von Prinz Wilhelm IX. von Hessen-Hanau, ein Erzfeind Napoleons, der beschloss, ihm 3.000.000 Dollar seines Vermögens zur sicheren Aufbewahrung zu überlassen.

Nathan Mayer investierte das Geld in Gold der East India Company, weil er wusste, dass es für Wellingtons Streitmacht benötigt würde, die sich auf den Weg nach Frankreich machte. Wellington griff die Franzosen unter Joseph Bonaparte am 21. Juni 1813 in der entscheidenden Schlacht von Vitoria mit drei Kolonnen an.

Mittlerweile gilt als gesichert, dass das Haus Rothschild bereits im Napoleonischen Krieg beide Kriegsparteien mit dem nötigen Kapital versorgte, um eine maximale Rendite zu erhalten. Nathan in England. Jacob in Frankreich.

Sowohl das britische Königshaus, als auch die europäische Elite wurden über vertrauliche Kanäle mit wichtigen Informationen über den Verlauf des Kriegs informiert.

About aikos2309 See all posts by aikos2309