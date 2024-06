Russland rettet Hunderte Adrenochrom-Opfer, die nach Washington DC gebracht werden sollten (Videos)

Teile die Wahrheit!

Die russische Militärführung hat angekündigt, die Adrenochrom-Lieferkette zu zerschlagen, nachdem die Nachricht bekannt wurde, dass russische Streitkräfte 50 gefangene, abgemagerte Kinder von einer „Adrenochrom-Farm“ in der Nähe von Schostka in der Ukraine befreit haben.

Russische Spezialkräfte fingen außerdem den Anhänger eines Kühllastwagens ab, der raffiniertes Adrenochrom aus der Ukraine ins polnische Warschau transportierte. Von dort aus war die Ladung vermutlich für wartende Flugzeuge mit Ziel Westeuropa und USA bestimmt.

Berichten zufolge hatten die Entführer den zerbrechlichen jungen Körpern der Kinder so häufig Blut und Nebennierenflüssigkeit entzogen, dass ihr Überleben von intravenöser Ernährung und einem medizinisch induzierten Koma abhing.

Dabei handelt es sich um eine höchst bedeutsame Entdeckung der russischen Streitkräfte, die den Lauf der Geschichte verändern könnte, denn Putin ist entschlossen, die gewonnenen Hinweise zu nutzen, um die globale Adrenochrom-Lieferkette zu zerstören und diejenigen zu bestrafen, die Verbrechen an Kindern begehen.

Nach dieser Entdeckung startete der FSB auf Anweisung Putins eine weltweite Initiative mit dem Ziel, Hersteller, Verkäufer, Käufer und Zwischenhändler von Adrenochrom sowie alle Personen, die an der Produktion und dem Export eines Pharmacocktails, den Putin als „Teufelswerk“ bezeichnete, beteiligt sind, aufzuspüren und auszuschalten.

Einem FSB-Sprecher zufolge hat der russische Präsident eine „Adrenochrom-Taskforce“ aus Spezialagenten und handverlesenen Spetznas gebildet, um die wachsende Krise zu bewältigen.

Wie Putin erklärt, stopft sich die westliche Elite seit Jahrhunderten den Bauch mit Menschenfleisch voll. Unsägliche Verbrechen an Kindern haben die vampirische Elite zu einer geheimen Kabale zusammengeschlossen, deren Aktionen hinter verschlossenen Türen das Leben so vieler Unschuldiger zerstört haben. (Obamas Bruder sagt, ehemaliger Präsident sei „Adrenochrom“-süchtig – die dunkle Seite von Michelle Obama (Video))

Laut dem Kreml verdient das Kiewer Regime von Präsident Selenskyj jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar, indem es Kinder unter unwürdigen Bedingungen in der Massentierhaltung aufzieht und sie dann auf dem internationalen Markt an den Meistbietenden verkauft – ohne Fragen zu stellen.(Erwischt: Geheime mobile Apotheke beim Verkauf von Adrenochrom-Pillen an Elite-Prominente erwischt (Video))

Russische Soldaten haben in der Ukraine eine Reihe grausamer Entdeckungen gemacht: Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren werden in Massentierhaltungen aufgezogen.

Nach Aussagen von Experten in der Ukraine werden diese Kinder als Sexsklaven an pädophile Eliten verkauft. Wer keine Käufer findet, wird „wie weggeworfener Abfall zerstückelt“. Seine Organe werden entnommen und zur Verwendung in europäischen und israelischen Transplantationszentren verkauft.

Vera Vayiman, eine Whistleblowerin, die für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) tätig war, berichtete über ihre Erlebnisse in der Ukraine.

300x250

Laut Vayiman werden die Kinder unter Einhaltung eines Getreideexportcodes in Lastwagen aus dem Land transportiert.

Ist es wirklich ein Wunder, dass Selenskyj die für ihre Verbindungen zur globalen Elite bekannte satanische Hexe „Spirit Cooking “, Marina Abramović, mit der Arbeit für die Kinder der Ukraine beauftragt hat?

Putins Kräfte haben in den vergangenen zwölf Monaten daran gearbeitet, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen, und sind nun zuversichtlich, dass sie das globale Netzwerk zerschlagen können.

300x250 boxone

Russische Soldaten, sie hätten in der Ukraine eine Reihe grausamer Entdeckungen gemacht: Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren würden in Massentierhaltungen aufgezogen, bevor die attraktiven Kinder als Sexsklaven an pädophile Eliten verkauft würden. Diejenigen, die keine Käufer finden, würden „wie weggeworfener Abfall zerstückelt“ und ihre Organe würden entnommen und zur Verwendung an europäische und israelische Transplantationszentren verkauft.

„Sie haben [den Kindern] Organe entnommen“, erklärte der russische Offizier. „Ich konnte es nicht glauben“, sagte er. „Wenn man das alles nicht mit eigenen Augen sieht, kann man es nicht begreifen. Aber wenn man es sieht, wird man nicht vergeben.“

Dem Kreml zufolge verdient das Kiewer Regime Hunderte Millionen Dollar pro Jahr, indem es Kinder unter unwürdigen Bedingungen in der Massentierhaltung aufzieht und sie dann auf dem internationalen Markt an den Meistbietenden verkauft – ohne Fragen zu stellen.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den meisten Käufern um VIP-Pädophile mit Verbindungen zur Elite handelt.

Da diese Kinder weder eine Identität noch offizielle Papiere haben, sind sie der Traum eines jeden Pädophilen, denn rechtlich gesehen existieren sie nicht.

Die westlichen Mainstream-Medien machen sich durch ihr Schweigen über die Massentierhaltung von Kindern in der Ukraine mitschuldig und versuchen sogar, die Beweise als jüngste „russische Desinformationskampagne“ abzutun.

Es gibt eine ganze, von der Elite finanzierte Medienindustrie, einschließlich Faktenprüfern, die hart daran arbeiten, jeden, der zuhören will, davon zu überzeugen, dass alle Behauptungen aus Russland Fake News sind und dass die ukrainischen Nazis unsere Unterstützung und das Geld der Steuerzahler verdienen.

Putin sagte kürzlich über die US-Medien: „Entweder verstehen sie nicht, welchen Schaden sie ihrem eigenen Land zufügen, und dann sind sie einfach dumm. Oder sie verstehen alles und dann sind sie gefährlich und korrupt.“

Es ist kein Wunder, dass die verzweifelte Elite jetzt auf Propaganda-Overdrive schaltet. Während sich die Menschen der Welt gegen die Übel der globalen Elite erheben, versuchen sie immer verzweifelter, die Kontrolle zu behalten.

Die britische Königsfamilie ist seit langem für ihre Vorliebe für üppige Bankette und reichhaltige Rezepte bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass die britischen Royals auch eine Vorliebe für Menschenfleisch hatten .

Obwohl die Aristokratie die barbarischen Kannibalen der Neuen Welt anprangerte, trugen, tranken oder trugen sie gepulvertes Pulver aus ägyptischen Mumien, menschlichem Fett, Fleisch, Knochen, Blut, Gehirn und Haut.

Den Mainstream-Medien zufolge wurden diese okkulten Rituale vor Hunderten von Jahren beendet.

Doch was Putin versteht – und die Mainstream-Medien offensichtlich nicht – ist, dass sich nichts geändert hat und die okkulte Elite immer noch dieselben verdorbenen Rituale durchführt und dieselben Verbrechen an Kindern begeht.

Opfern zufolge sind die Eliten noch immer in Kindersex und Menschenopfer verwickelt .

Ist das wirklich so schwer zu glauben? Schließlich war Prinz Charles der beste Freund des berüchtigtsten prominenten Pädophilen Großbritanniens, Sir Jimmy Savile.

Sein Bruder Prinz Andrew war mit dem verurteilten Kindersexhändler Jeffrey Epstein bestens befreundet.

Aber es sind nicht nur Großbritannien und die USA, die Kinder auf jede erdenkliche Weise missbrauchen.

Die Kabale ist ein globaler Club, der sich von Kanada bis Australien und allen größeren Hauptstädten dazwischen erstreckt.

Ein Mann mit engen Verbindungen zur Elite der Politik und der Unterhaltungsindustrie ließ im französischen Fernsehen eine Reihe von Wahrheitsbomben platzen und prangerte mehrere Prominente an, darunter Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte (die möglicherweise Transgender ist, vielleicht aber auch nicht), weil sie Adrenochrom als Teil verdorbener okkulter Rituale verwendeten, um high zu werden und jung zu bleiben.

In diesem Moment erwähnt der Star-Drogendealer Gérard Fauré Adrenochrom , was die anderen prominenten Diskussionsteilnehmer schockiert und empört.

Als Fauré die Namen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner 70-jährigen Frau Brigitte erwähnte, wurde das Interview plötzlich unterbrochen. Man kann nur rätseln, was er eigentlich hätte verraten wollen.

Und nicht nur in Frankreich treten mutige Insider vor die Öffentlichkeit und bringen Licht in die verdorbenen Geheimnisse der okkulten Elite.

Auch der Hollywood-Schauspieler Jim Caviezel, der in Mel Gibsons Epos „ Die Passion Christi“ die Rolle des Jesus spielte , gab öffentlich zu, dass die Elite Hollywoods Kinder entführt und mit ihnen gehandelt würde.

Caviezel trat im November bei der Clay Clark’s Health and Freedom Conference in der Nähe von Tulsa, Oklahoma auf und sprach über das Problem des Kinderhandels in Hollywood. Dabei enthüllte sie, dass die Elite der Unterhaltungsindustrie Kinder wegen des Adrenochroms „vergewaltigt und ermordet“ .

Laut Caviezel sind Angehörige der Hollywood-Elite süchtig nach Adrenochrom und „weiden Kinder bei lebendigem Leibe aus“, um an ihre Dosis der Droge zu kommen, die als Chemikalie im Körper verängstigter Kinder freigesetzt wird.

Jim Caviezal ist nicht der Einzige, der vortritt und die Eliten entlarvt.

Auch Mel Gibson, der Caviezal in „Die Passion Christi“ inszenierte, prangerte Hollywood öffentlich als „Parasitenhöhle“ an , die sich „am Blut von Kindern laben“.

Wenn Sie in einer Welt leben möchten, in der unsere Kinder sicher sind, ist es an der Zeit, eine Seite zu wählen und Stellung zu beziehen.

Stehen Sie auf der Seite des Unterhaltungssystems Hollywood, das Kinder korrumpiert und missbraucht, und auf der Seite der Mainstream-Medien, die die Verbrechen von Missbrauchstätern in Machtpositionen vertuschen?

Oder stehen Sie auf der Seite der mutigen Wahrheitsverkünder in diesem Video, die entschlossen sind, die Welt zu einem sicheren Ort für unsere Kinder zu machen?

Nachtrag:

In der Ukraine wurden der ehemalige stellvertretende Gesundheitsminister der Ukraine, Mykhailo Zagreychuk, und zehn weitere Chirurgen wegen illegalen Organhandel mit der EU und den USA verhaftet.

In der Ukraine wurden der ehemalige stellvertretende Gesundheitsminister der Ukraine, Mykhailo Zagreychuk, und zehn weitere Chirurgen wegen illegalen Organhsndel mit der EU und den USA verhaftet worden. pic.twitter.com/qUmmO9vG80 — 👑Мина👑 (@Mina7777Mina) June 15, 2024

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.06.2024