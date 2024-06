Gesundheit: Algen – Ursprung des Lebens und Superfood

Teile die Wahrheit!

Algen gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde und können uns natürlich und umweltschonend mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Entdecken Sie die Kraft dieser beeindruckenden Meerespflanzen!

-Algen können uns als Nahrungsmittel sowie als Nahrungsergänzungsmittel dienen. Sie zählen zu den ältesten Lebewesen der Erde.

-Algen sind wahre Proteinbomben. Darüber hinaus enthalten sie viele Mineralstoffe und wertvolle Vitamine.

-Die Ernte und die Kultivierung von Algen ist umweltschonend. Sie wachsen 10- bis 30-mal schneller als Nutzpflanzen auf dem Land und benötigen dabei nur einen Bruchteil der Wassermenge.

Die Kraft der Algen

Algen gibt es seit etwa 3,5 Milliarden Jahren. Sie stellen 95 Prozent der Meeresvegetation dar. Forscher gehen von 200.000–400.000 Algenarten aus, die unsere Meere besiedeln.

Unsere gesamte Existenz hängt von den Algen ab, denn sie produzieren mehr Sauerstoff als alle Bäume unserer Erde. Mindestens jedes zweite Sauerstoffmolekül, dass wir zum Atmen nutzen, stammt aus der Photosynthese der Algen. Algen ernähren sich von Kohlendioxyd aus der Atmosphäre, Mineralien aus dem Wasser und Sonnenlicht.

Daher haben Algen einen sehr hohen Nährstoffgehalt. Zudem bestehen sie mindestens zur Hälfte aus Protein. Der nächste große Vorteil der Algen ist deren umweltfreundliche Kultivierung. Algen wachsen 10- bis 30-mal schneller als Landpflanzen und benötigen nur den Bruchteil der Wassermenge, die beispielsweise für den Sojaanbau oder die Rinderzucht benötigt wird.

Makroalgen und Mikroalgen – Nahrung und Nahrungsergänzung

Die Algenarten werden unterteilt in Makroalgen und Mikroalgen. Makroalgen können bis zu 60 Meter lang und in der Küche wie Gemüse verwendet werden – beispielsweise in Salaten, Suppen und Sushi.

Mikroalgen hingegen sind ganz kleine Organsimen, die wie eine grüne Flüssigkeit aussehen und in getrockneter und pulverisierter Form für Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik genutzt werden.

Nährstoffwunder Algen

Algen besitzen eine halbdurchlässige Membran und nehmen Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Wasser über ihre gesamte Oberfläche auf. Nährstoffe gelangen in hoher Konzentration direkt in das Innere der Zellen.

Algen enthalten Eisen, Kupfer, Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor, Zink, Selen, die Vitamine A, C, E und den Vitamin-B-Komplex. Reichlich Omega-3-Fettsäuren, Carotin, ein hoher Proteingehalt von bis zu 65 Prozent sowie kaum Fett und Kalorien machen die Alge zu einem echten Superfood. Der Vitalstoffmix bietet für Gesundheit und Schönheit viele Vorteile.

Die Vorteile von Algen für Gesundheit und Schönheit

Die Nährstoffe in den Algen sind gut für Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe. Algen sollen das Immunsystem stärken, den Kreislauf stabilisieren und außerdem antioxidativ wirken.

Ein großer Vorteil von Nahrungsergänzungsmitteln aus Algen ist auch, dass die Nährstoffe aus einer natürlichen Quelle stammen statt aus synthetischen Präparaten. Die Verwendung von Makroalgen in der Küche hat den Vorteil, dass man eine hohe Menge Protein und Nährstoffe bei gleichzeitig niedrigem Brennwert zu sich nehmen kann.

Algen als Heilmittel

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) werden Algen seit Jahrtausenden als Heilmittel eingesetzt. Leider gibt es bis heute kaum Studien, die aussagekräftige Ergebnisse zur heilenden Wirkung der Algen bestätigen.

Dies liegt jedoch auch daran, dass kaum Studien durchgeführt wurden. Laut der TCM haben Algen folgende positive Eigenschaften auf die Gesundheit:

Algen

versorgen den Körper mit bioaktiven und leicht verfügbaren Nährstoffen;

stärken die Abwehrkräfte;

gleichen den Säure-Basen-Haushalt aus;

wirken antioxidativ und binden freie Radikale;

verlangsamen den Alterungsprozess;

senken den Blutdruck und wirken blutreinigend;

senken den Cholesterinspiegel;

wirken entzündungshemmend;

lindern Allergiebeschwerden und

wirken sich positiv auf die Verdauung aus.

Die beliebtesten Algenarten

Zur Nahrungsergänzung werden hauptsächlich Spirulina, Chlorella und die AFA-Alge in Form von Pulver, Kapseln oder Presslingen angeboten. Diese drei Algenarten besitzen meist keinen zu hohen Jodgehalt, wie es bei einigen Arten der Fall sein kann. Die bei uns bekanntesten Algen zur Verwendung in der Küche sind Nori, Kombu, Wakame, Riementang‚ Arame, Dulse und Hijiki.

Wie wird Nahrungsergänzung aus Algen angewendet?

Nahrungsergänzung aus Algen wird in Form von Kapseln, Pulvern und Presslingen angeboten. Je nach Algengehalt werden diese bis zu dreimal am Tag eingenommen. Pulver können in Wasser, Saft oder Smoothies gemischt werden.

Algen in der Ernährung

Als protein-, vitamin- und mineralstoffreiches sowie kalorien- und fettarmes Nahrungsmittel kann die Alge vielseitig eingesetzt werden. In Asien wird sie klassisch als Salat, in Suppen und für Sushi verwendet. Algen können gedünstet, gedämpft, eingelegt, gekocht, frittiert, sautiert und gebraten werden – der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Algen kaufen

Makroalgen zum Verzehr kann man meist in Feinkostläden, Biomärkten oder asiatischen Lokalen kaufen. In klassischen Supermärkten sind sie bisweilen nur selten erhältlich. Nahrungsergänzung aus Algen erhält man in Apotheken, Drogeriemärkten, Biomärkten und Onlineshops. Achten Sie dabei auf die Herkunft, die Qualität und den Anbau.

Zu den positiven Eigenschaften der Alge zählt, dass sie Schwermetalle und Gifte binden kann. Dies kann leider auch dazu führen, dass sie durch verschmutztes Wasser belastet ist. Möchten Sie sichergehen, kaufen Sie lieber nur Produkte, welche ein Bio-Siegel tragen.

