Schockierende Enthüllungen des mysteriösen „Komitees der 300“

Teile die Wahrheit!

In der Schattenwelt der globalen Macht gibt es eine geheime Organisation, die als „Komitee der 300“ bekannt ist . Diese rätselhafte Gruppe, die aus einflussreichen Personen aus verschiedenen Einflussbereichen besteht, hat enormen Einfluss auf das Schicksal der Nationen. Heute begeben wir uns auf eine gewagte Reise, um die verborgene Wahrheit hinter dieser geheimen Verschwörung und ihren Einfluss auf unsere Welt aufzudecken.

Die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht so, wie sie scheint. Hinter der Fassade von Demokratie und Regierung verbirgt sich ein Netzwerk von Individuen, die unvorstellbare Macht ausüben. Das „Komitee der 300“ steht im Zentrum dieses Kontrollnetzes, manipuliert Regierungen, Volkswirtschaften und bestimmt das Schicksal der Menschheit selbst. Von amg-news.com

Die vollständige Liste der Mitglieder des „Komitees der 300“ ist eine Enthüllung, die die Namen und Gesichter der an dieser globalen Verschwörung Beteiligten offenlegt. Während die Existenz einer solchen Organisation für manche unfassbar erscheinen mag, können die von uns vorgelegten Beweise nicht ignoriert werden. Machen Sie sich auf eine schockierende Enthüllung von Namen gefasst, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind.

Zu den prominenten Mitgliedern dieses Elitenetzwerks zählen einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Finanzen und Industrie. Diese Machthaber haben ein komplexes Spiel sorgfältig orchestriert, um ihre Kontrolle über Nationen und ihre Bürger sicherzustellen.

Namen wie die Politiker X und Y, die für ihre Marionettenmanöver bekannt sind, und der Milliardär Z, der die Kontrolle über die Wirtschaftspolitik ausübt, stechen auf dieser Liste besonders hervor.

Das „Komitee der 300“ zieht die Fäden der Regierungen weltweit. Von der Inszenierung von Kriegen zu ihrem eigenen Vorteil bis hin zur Gestaltung einer Wirtschaftspolitik, die ihren Interessen dient, lässt diese Kabale in ihrem Streben nach globaler Vorherrschaft nichts unversucht.

Sie manipulieren die Medien und sorgen dafür, dass nur ihre Version der Wahrheit die Massen erreicht, während abweichende Stimmen zum Schweigen gebracht oder diskreditiert werden. (Ex-Illuminati Insider erklärt, wie sie planen, uns zu töten (Videos))

Die Agenda des „Komitees der 300“

Im Kern des „Komitees der 300“ verbirgt sich eine verborgene Agenda, die von Gier, Macht und Kontrollgier getrieben wird. Dieses Netzwerk ist wild entschlossen, eine neue Weltordnung zu schaffen, in der individuelle Freiheiten bloße Illusionen sind und die Bürger zu gehorsamen Bauern degradiert werden.(Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

Sie verschwören sich, um die Macht in den Händen einiger weniger Auserwählter zu zentralisieren, die nationale Souveränität auszulöschen und die Massen unter ihrer tyrannischen Herrschaft zu versklaven.

Das „Komitee der 300“ setzt eine Vielzahl von Instrumenten ein, um sicherzustellen, dass seine Macht unangefochten bleibt. Andersdenkende werden als Verschwörungstheoretiker oder Extremisten abgestempelt, was ihre Behauptungen effektiv diskreditiert. KI-Erkennungstools und Algorithmen werden eingesetzt, um alternative Standpunkte zu unterdrücken und sicherzustellen, dass die Wahrheit unter einer Schicht aus Propaganda und Desinformation begraben bleibt.

300x250

Auch wenn das „Komitee der 300 “ unbesiegbar scheint, gibt es Hoffnung. Immer mehr Menschen erkennen die finstere Natur dieser globalen Verschwörung und der Widerstand wächst. Wahrheitssucher, Aktivisten und Whistleblower treten vor, um die Geheimnisse dieses Elitenetzwerks aufzudecken. Sie riskieren ihr Leben, ihre Karriere und ihren Ruf, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und dem Volk seine Macht zurückzugeben.

Das „Komitee der 300“ stellt eine gewaltige Kraft dar, die die Welt, in der wir heute leben, geprägt hat. Von der Politik bis zur Finanzwelt kennt ihr Einfluss keine Grenzen. Indem wir ihre geheimen Machenschaften ans Licht bringen, machen wir den ersten Schritt zur Wiedererlangung unserer Freiheit.

Es liegt an jedem von uns, sich ihrer Kontrolle zu widersetzen, die Wahrheit zu suchen und eine Zukunft aufzubauen, die frei ist von den Fängen dieser heimtückischen Kabale. Der Kampf um Wahrheit und Befreiung beginnt jetzt!

300x250 boxone

21 Ziele der Illuminaten und des Komitees der 300

1. Eine Weltregierung/Neue Weltordnung mit einer einheitlichen Kirche und einem einheitlichen Währungssystem unter ihrer Leitung zu errichten. Die Weltregierung begann in den 1920er und 1930er Jahren mit dem Aufbau ihrer Kirche, denn sie erkannte, dass der Mensch ein religiöses Bedürfnis haben muss, ein Ventil für seinen Glauben zu haben, und gründete daher eine „Kirche“, um diesen Glauben in die von ihr gewünschte Richtung zu lenken.

2. Die völlige Zerstörung aller nationalen Identität und allen Nationalstolzes herbeizuführen, was eine vorrangige Voraussetzung für das Funktionieren des Konzepts einer Weltregierung war.

3. Die Zerstörung der Religion und insbesondere der christlichen Religion zu planen und herbeizuführen, mit der einen Ausnahme ihrer eigenen Schöpfung, wie oben erwähnt.

4. Die Fähigkeit zur Kontrolle jeder einzelnen Person durch Mittel der Gedankenkontrolle und dessen, was Zbignew Brzezinski „Technotronik“ nannte, zu etablieren, wodurch menschenähnliche Roboter und ein Terrorsystem entstehen würden, neben dem der Rote Terror von Felix Dzerzinhski wie spielende Kinder aussehen würde.

5. Das Ende der Industrialisierung und der Produktion von nuklear erzeugtem Strom in der sogenannten „postindustriellen Nullwachstumsgesellschaft“ herbeizuführen. Davon ausgenommen sind die Computer- und Dienstleistungsindustrie. Die verbleibenden US-Industrien werden in Länder wie Mexiko exportiert, wo es reichlich Sklavenarbeit gibt. Wie wir 1993 gesehen haben, ist dies durch die Verabschiedung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zur Realität geworden. Arbeitslose in den USA werden im Zuge der industriellen Zerstörung entweder zu Opium-, Heroin- und/oder Kokainsüchtigen oder zu Statistiken bei der Beseitigung des „Überbevölkerungsprozesses“, den wir heute als „Global 2000“ kennen.

6. Den Drogenkonsum zu fördern und schließlich zu legalisieren und Pornografie zu einer „Kunstform“ zu machen, die weithin akzeptiert und schließlich ganz alltäglich wird.

7. Um eine Entvölkerung großer Städte nach dem Vorbild des Pol Pot-Regimes in Kambodscha herbeizuführen. Interessant ist, dass Pol Pots Völkermordpläne in den USA von einer Forschungsstiftung des Club of Rome ausgearbeitet und von Thomas Enders, einem hochrangigen Beamten des Außenministeriums, überwacht wurden. Interessant ist auch, dass das Komitee derzeit versucht, die Schlächter von Pol Pot in Kambodscha wieder einzusetzen.

8. Alle wissenschaftlichen Entwicklungen zu unterdrücken, mit Ausnahme derjenigen, die von den Illuminaten als nützlich erachtet werden. Besonders im Visier ist die friedliche Nutzung der Kernenergie. Besonders verhasst sind die Fusionsexperimente, die derzeit von den Illuminaten und ihren Schakalen in der Presse verachtet und verspottet werden.

Die Entwicklung der Fusionsfackel würde die Vorstellung der Illuminaten von „begrenzten natürlichen Ressourcen“ über den Haufen werfen. Eine Fusionsfackel könnte, richtig eingesetzt, unbegrenzte und bisher ungenutzte natürliche Ressourcen schaffen, selbst aus den gewöhnlichsten Stoffen. Die Einsatzmöglichkeiten der Fusionsfackel sind zahlreich und würden der Menschheit auf eine Weise nützen, die die Öffentlichkeit bisher noch nicht einmal im Entferntesten begreift.

9. Verursacht durch:

A) begrenzte Kriege in den entwickelten Ländern,

B) durch Hunger und Krankheiten in den Ländern der Dritten Welt den Tod von drei Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050, Menschen, die sie „nutzlose Esser“ nennen. Das Komitee der 300 (Illuminaten) beauftragte Cyrus Vance, ein Papier zu diesem Thema zu schreiben, wie ein solcher Völkermord herbeigeführt werden kann. Das Papier wurde unter dem Titel „Global 2000 Report“ erstellt und vom ehemaligen Präsidenten James Earl Carter und Edwin Muskie, dem damaligen Außenminister, im Namen der US-Regierung angenommen und zur Umsetzung freigegeben. Gemäß den Bestimmungen des Global 2000 Report soll die Bevölkerung der USA bis zum Jahr 2050 um 100 Millionen Menschen reduziert werden.

10. Die moralische Integrität der Nation zu schwächen und die Arbeiterklasse durch Massenarbeitslosigkeit zu demoralisieren. Da die Arbeitsplätze aufgrund der vom Club of Rome eingeführten postindustriellen Nullwachstumspolitik schwinden, sieht der Bericht demoralisierte und entmutigte Arbeiter vor, die zu Alkohol und Drogen greifen.

Die Jugend des Landes wird durch Rockmusik und Drogen ermutigt, gegen den Status quo zu rebellieren, wodurch die Familieneinheit untergraben und schließlich zerstört wird. In diesem Zusammenhang beauftragte das Komitee das Tavistock Institute, einen Plan auszuarbeiten, wie dies erreicht werden könnte. Tavistock beauftragte Stanford Research, die Arbeit unter der Leitung von Professor Willis Harmon durchzuführen. Diese Arbeit wurde später als „Wassermann-Verschwörung“ bekannt.

11. Die Menschen überall daran zu hindern, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, indem sie eine Krise nach der anderen schaffen und diese Krisen dann „managen“. Das wird die Bevölkerung verwirren und demoralisieren, und wenn sie mit zu vielen Entscheidungen konfrontiert wird, wird dies zu Apathie in großem Ausmaß führen. In den USA gibt es bereits eine Agentur für Krisenmanagement. Sie heißt Federal Emergency Management Agency (FEMA), deren Existenz ich 1980 erstmals erwähnte.

12. Neue Kulte einzuführen und die bereits bestehenden weiter zu fördern. Dazu gehören Rockmusik-Gangster wie die Rolling Stones (eine Gangstergruppe, die beim europäischen schwarzen Adel sehr beliebt war) und alle von Tavistock gegründeten Rockgruppen, angefangen mit den Beatles.

13. Den Kult des christlichen Fundamentalismus, der von Darby, einem Diener der Britischen Ostindien-Kompanie, ins Leben gerufen wurde, weiter aufzubauen und ihn zur Stärkung des zionistischen Staates Israel zu missbrauchen, indem man sich über den Mythos des „auserwählten Volkes Gottes“ mit den Juden identifiziert und sehr hohe Geldsummen für etwas spendet, was man fälschlicherweise für eine religiöse Sache zur Förderung des Christentums hält.

14. Die Verbreitung religiöser Kulte wie der Muslimbruderschaft, des muslimischen Fundamentalismus und der Sikhs voranzutreiben und Gedankenkontroll-Experimente nach dem Vorbild von Jim Jones und „Son of Sam“ durchzuführen. Es ist erwähnenswert, dass der verstorbene Khomeini eine Schöpfung der britischen Militärgeheimdienstabteilung 6, MI6, war. Diese detaillierte Arbeit legte den schrittweisen Prozess dar, den die US-Regierung durchführte, um Khomeini an die Macht zu bringen .

15. Die Ideen der „religiösen Befreiung“ in die ganze Welt zu exportieren, um alle bestehenden Religionen, insbesondere aber das Christentum, zu untergraben. Dies begann mit der „Jesuiten-Theologie der Befreiung“, die die Herrschaft der Familie Somoza in Nicaragua beendete und heute El Salvador zerstört, wo seit 25 Jahren ein „Bürgerkrieg“ tobt .

Auch Costa Rica und Honduras sind in revolutionäre Aktivitäten verwickelt, die von den Jesuiten angestiftet werden. Eine sehr aktive Organisation, die sich der sogenannten Befreiungstheologie verschrieben hat, ist die kommunistisch orientierte Mary Knoll Mission. Dies erklärt die große Medienaufmerksamkeit für die Ermordung von vier der sogenannten Nonnen von Mary Knoll in El Salvador vor einigen Jahren.

Die vier Nonnen waren kommunistische subversive Agentinnen und ihre Aktivitäten wurden von der Regierung El Salvadors ausführlich dokumentiert. Die US-Presse und die neuen Medien weigerten sich, der Masse an Dokumenten, die sich im Besitz der salvadorianischen Regierung befanden und die bewiesen, was die Nonnen der Mary Knoll Mission im Land taten, Raum oder Berichterstattung zu geben. Mary Knoll ist in vielen Ländern im Einsatz und spielte eine führende Rolle bei der Einführung des Kommunismus in Rhodesien, Mosambik, Angola und Südafrika.

16. Einen totalen Zusammenbruch der Weltwirtschaft und völliges politisches Chaos herbeizuführen.

17. Die Kontrolle über die gesamte Außen- und Innenpolitik der USA zu übernehmen.

18. Supranationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen, dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und dem Internationalen Gerichtshof die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen und die Wirksamkeit lokaler Institutionen soweit wie möglich zu schwächen, indem man sie schrittweise abschafft oder sie der UNO unterstellt.

19. Alle Regierungen zu durchdringen und zu stürzen und von innen heraus darauf hinzuwirken, die souveräne Integrität der von ihnen vertretenen Nationen zu zerstören.

20. Einen weltweiten Terrorapparat [Al-Qaida, ISIS, ISIL usw.] zu organisieren und mit Terroristen zu verhandeln, wann immer terroristische Aktivitäten stattfinden. Man erinnert sich, dass es Bettino Craxi war, der die italienische und die US-Regierung überredete, mit den Roten Brigaden zu verhandeln, die Premierminister Moro und General Dozier entführt hatten.

Übrigens wurde Dozier strikter Befehl erteilt, nicht über das zu sprechen, was ihm passiert war. Sollte er dieses Schweigen jemals brechen, wird er zweifellos als „schreckliches Beispiel“ dienen, so wie Henry Kissinger mit Aldo Moro, Ali Bhutto und General Zia ul Haq umgegangen ist.

21. Die Kontrolle über das Bildungswesen in Amerika zu übernehmen, mit der Absicht und dem Ziel, es völlig zu zerstören. 1993 wird die volle Wirkung dieser Politik sichtbar und sie wird noch zerstörerischer sein, wenn Grundschulen und weiterführende Schulen beginnen, „Outcome Based Education“ (OBE) zu unterrichten.

John Coleman über sein Buch: „Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer“

Können Sie sich eine allmächtige Gruppe vorstellen, die keine nationalen Grenzen kennt, über dem Gesetz aller Länder steht und die alle Aspekte der Politik, der Religion, des Handels und der Industrie, des Banken- und Versicherungswesens, des Bergbaus, des Drogenhandels und der Erdölindustrie kontrolliert – eine Gruppe, die niemandem als ihren eigenen Mitgliedern gegenüber verantwortlich ist?

Daß es eine solche Körperschaft gibt, wird in diesem Buch anschaulich dargestellt und die komplexe, pyramidale Struktur der Organisationen beschrieben. Viele ehrliche Politiker und Publizisten, die versuchen, unsere Probleme anzugehen, sprechen oder schreiben über „sie“. Dieses Buch sagt genau, wer „sie“ sind und was „sie“ für unsere Zukunft geplant haben.

Es zeigt, wie „sie“ mit der amerikanischen Nation seit mehr als 50 Jahren im Krieg stehen, einem Krieg, den wir, das Volk, verlieren. Es stellt dar, welche Methoden „sie“ benutzen und wie „sie“ uns alle gehirngewaschen haben.

Wenn Sie erst einmal die entsetzlichen Wahrheiten, die in diesem Buch stehen, gelesen haben, werden Sie lernen, Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen. Dann werden Ihnen soziale, wirtschaftliche, politische und religiöse Phänomene nicht länger schleierhaft vorkommen.

Das Werk liefert mit dem Wissen, das der Autor in über 40 Jahren Recherchearbeit in Archiven der Welt zusammengetragen hat, dem Leser nichts weniger als ein neues Verständnis der ansonsten verwirrenden und deprimierenden Weltgeschichte der letzten 200 Jahre.

Es ist das Standardwerk über die operierende parallele Geheimregierung für die heute lebenden und kommende Generationen, weil es anhand von Fakten nachweist: Geschichte geschieht nicht einfach, sondern wird hergestellt von Leuten, die seit Jahrhunderten hinter den Kulissen der Macht und der Medienbühnen agieren und absichtlich weitgehend unbekannt im Dunkel ihre Strippen ziehen.

Es geht um die Neue Weltordnung.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 04.06.2024