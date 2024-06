Tödliche Prionenkrankheit ist jetzt dank mRNA-Impfstoffen übertragbar – Anstieg der Todesfälle nach Covid-Impfung um 1.236%

Wissenschaftler warnen, dass sich eine seltene und tödliche neurodegenerative Erkrankung seit der Einführung von mRNA-Impfstoffen weiter ausbreitet .

Prionenerkrankungen, die das Gehirn aushöhlen und zu einem qualvollen Tod führen, haben in den letzten drei Jahren seit Einführung der COVID-Impfungen zugenommen.

Laut der medizinischen Literatur tritt die einst seltene Krankheit unter den Geimpften inzwischen erschreckend häufig auf.

Aufgrund der Tatsache, dass Prionen ähnliche Proteintypen schnell zerstören, kann die Krankheit übertragbar sein, wenn eine Person mit Organen oder Blut in Kontakt kommt, die bereits von Prionen befallen sind.

Naturalnews.com berichtet: Eine der häufigsten Prionenerkrankungen ist die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD). CJD galt traditionell als äußerst seltene neurologische und degenerative Erkrankung, die etwa 1 Fall pro eine Million Menschen ausmachte.

In den Vereinigten Staaten gibt es jedes Jahr etwa 350 Fälle sporadischer CJD. CJD-Fälle machen 90 Prozent aller Prionenerkrankungen aus.

Im April 2023 dokumentierten Medizinforscher einen tödlichen Fall von CJK, nachdem der 68-jährige Patient eine zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech erhalten hatte. (2023 waren 9 von 10 Covid-Toten dreifach geimpft! Studie belegt Krebs durch modRNA Spritzen! Nächste Pandemie wird schon vorbereitet)

Ein weiterer im September 2022 dokumentierter Fall betraf einen 59-jährigen Mann mit Verdacht auf CJK, der nach mehreren COVID-19-Impfungen Symptome entwickelte.

In einem dritten untersuchten Fall litt eine 68-jährige Frau eine Woche nach der COVID-19-Impfung unter raschem Gedächtnisverlust, Verhaltensänderungen, Kopfschmerzen und Gangstörungen.

Bis zum 7. Juni 2022 hatte das Vaccine Adverse Reporting System (VAERS) 42 Fälle von CJK nach Impfungen erfasst . Sid Belzberg, ein unabhängiger Forscher, sammelte auf einer Website, die er eingerichtet hatte, um Daten zu den neurologischen Nebenwirkungen der Impfungen zu sammeln, weitere 60 Berichte über Prionenerkrankungen nach COVID-Impfungen.(Top-Arzt schlägt Alarm: „Alle Geimpften werden tot umfallen“ (Videos))

Diese 60 Fälle stammten aus einer Population von etwa 15.000 Menschen, die die Site besuchten, was auf einen besorgniserregenden Trend hindeutet.

In einem Artikel von J. Bart Classen aus dem Jahr 2021 wurde vorgeschlagen, dass das Spike-Protein in den mRNA-Impfstoffen prionenähnliche Krankheiten verursachen könnte , da es an viele bekannte Proteine ​​binden und deren Fehlfaltung zu potenziellen Prionen auslösen kann.

Die Forscher fanden heraus, dass die RNA-Sequenz des Impfstoffs spezifische Sequenzen enthält, die das TAR-DNA-Bindungsprotein (TDP-43) und das Fused in Sarcoma (FUS)-Bindungsprotein dazu veranlassen können, sich auf tragische Weise in ihre pathologischen Prionenformationen zu falten.

Weitere Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass das Spike-Protein des Impfstoffs eine S1-Komponente enthält, die als Amyloid fungieren und schließlich toxische Aggregate bilden kann. Diese Amyloidbildung führt letztendlich zur Neurodegeneration .

Forscher warnen, dass COVID-19-Impfstoffe die Bildung von Prionen verursachen und die Krankheit im Wesentlichen verbreiten können

Prionenerkrankungen wurden erstmals in den 1920er Jahren in drei Kategorien unterteilt: sporadisch, vererbt oder erworben. Die meisten Fälle (90 Prozent) werden als sporadisch eingestuft.(Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“)

Zu den ersten Symptomen zählen : mangelnde Koordination, Probleme beim Gehen und Gleichgewicht, Beeinträchtigung des Denkens, des Gedächtnisses und des Urteilsvermögens, Verhaltensänderungen, Depressionen, Stimmungsschwankungen und Angstzustände, Verwirrtheit, Schlaflosigkeit oder Veränderungen des Schlafmusters, ungewöhnliche Empfindungen und Sehstörungen.

Diese Symptome führen letztendlich zu unwillkürlichen Muskelzuckungen und schwerer geistiger Verschlechterung und/oder Demenz.

Einer der fehlerhaften Prozesse bei der Herstellung des COVID-19-Impfstoffs tritt während der Codon-„Optimierung“ auf. Wenn in den COVID-19-Impfstoffen Uracil durch synthetisches Methylpseudouridin ersetzt wird, tritt ein Prozess namens Frameshifting auf, der zu einem Fehler bei der Dekodierung führt.

Dieser Fehler löst die Produktion von unerwünschten aberranten Proteinen oder Prionen aus.

Forscher warnen davor, dass diese Prionenkrankheiten jetzt durch Blut- und Organtransplantationen von Personen, die auf mRNA-Impfstoffe negativ reagiert haben, übertragbar sein könnten .

Diese infektiösen Prionenkrankheiten können ALS, Frontallappendegeneration, Alzheimer und andere neurologische degenerative Erkrankungen verursachen.

Ein Prion ist im Wesentlichen ein „proteinhaltiges infektiöses Partikel“. Diese potenziell infektiösen Erreger enthalten ein Proteinmaterial, das sich auf strukturell unterschiedliche Weise falten kann.

Eine der vielen Faltungsarten ermöglicht es ihm tatsächlich, sich auf andere Prionproteine ​​zu übertragen – eine Methode, die einer Virusinfektion ähnelt, jedoch ohne die Nukleinsäuren.

Anstatt sich über DNA oder RNA zu replizieren, haben Prionen die unheimliche Fähigkeit, ihren fehlgefalteten Proteinzustand zu finden und auf ähnliche Proteine ​​zu übertragen.

Dies löst eine Kettenreaktion aus, die gesunde Proteine ​​schädigt und eine schnelle Zerstörung des Nervensystems des Betroffenen verursacht. Da Prionen extreme Bedingungen überleben können, können sie nicht sterilisiert oder von Immunzellen zerstört werden, sodass sie schwer zu behandeln sind.

Studie zeigt drastischen Anstieg der Todesfälle nach Covid-Impfung um 1.236%

Eine von Dr. Peter McCullough mitverfasste Studie, die am Montag veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Zahl der Todesfälle in King County, Washington, zwischen 2020 und 2023 um 1.236 Prozent gestiegen ist. Der Bezirk weist eine hohe Impfrate auf, 98 Prozent der Einwohner werden bis 2023 mindestens eine Covid-Impfung erhalten haben.

“Unsere Analyse zeigt, dass die Gesamtzahl der Herz-Kreislauf-Stillstände um 25,7 Prozent und die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Stillständen um 25,4 Prozent zwischen 2020 und 2023 in King County, WA, steigen wird.

Die Zahl der zusätzlichen Todesfälle durch Herz-Lungen-Stillstand stieg von 2020 bis 2023 um geschätzte 1.236%, von 11 zusätzlichen Todesfällen (95% CI: -12,34) im Jahr 2020 auf 147 zusätzliche Todesfälle (95% CI: 123,170) im Jahr 2023. Bei höheren COVID-19-Impfquoten wurde ein quadratischer Anstieg der zusätzlichen Todesfälle durch Herz-Lungen-Stillstand beobachtet”, heißt es im Abschnitt “Ergebnisse” der Studie.

Um die Ergebnisse aus King County auf die Gesamtbevölkerung der USA zu übertragen, zogen die Forscher auch Daten aus Berichten des medizinischen Notdienstes (EMS), des U.S. Census Bureau und des Tennessean COVID-19 Vaccine Tracker heran.

Das Übersterblichkeitsmodell für King County wurde verwendet, um die jährlichen Schätzungen der Übersterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Stillstand in den USA zu berechnen”, heißt es im Abschnitt “Methoden” der Studie.

Die Anwendung unseres Modells auf der Grundlage dieser Daten auf die gesamten Vereinigten Staaten ergab 49.240 tödliche Herz-Kreislauf-Stillstände im Zeitraum 2021-2023″, heißt es im Abschnitt “Ergebnisse” der Studie.

Abschließend kommentierten die Forscher die Ergebnisse und dokumentierten, warum die erhöhte Sterblichkeitsrate auf die COVID-Impfung zurückzuführen ist.

“Die biologische Plausibilität von Todesfällen durch akute kardiale und pulmonale Ursachen nach der COVID-19-Impfung wurde bereits früher nachgewiesen und ist angesichts dieser realen Beobachtungen besorgniserregend.

Weitere Untersuchungen sind dringend erforderlich, um festzustellen, ob in anderen Regionen ähnliche Trends zu beobachten sind, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung des Risikos von Zwischenfällen und der Verbesserung der Überlebensrate durch Wiederbelebung liegen sollte”, heißt es im Abschnitt “Schlussfolgerungen” der Studie.

Es ist bekannt, dass wiederholte Covid-19-Impfungen ernsthafte Nebenwirkungen haben können. Dazu gehören eine erhöhte Sterblichkeitsrate, steigende Infektionsraten, aggressive Krebsarten, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Lähmungen, Schilddrüsen-Autoimmunerkrankungen, schwere Kopfschmerzen und Krampfanfälle. Zudem enthalten sie eine hohe Konzentration an DNA-Verunreinigungen, die mutagene Effekte haben können und die DNA der Geimpften und ihrer Nachkommen dauerhaft verändern.

Die CDC empfiehlt allen Amerikanern die Covid-19-Impfung, einschließlich einer zusätzlichen Dosis für Kleinkinder. Kanada empfiehlt eine weitere Covid-19-Impfung für Schwangere, indigene Bevölkerungsgruppen, “rassisch Benachteiligte” und “Gerechtigkeitsbedürftige”.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/infowars.com am 30.05.2024