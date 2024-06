Was die deutsche Wirtschaft ankurbeln könnte

Teile die Wahrheit!

Die unterdurchschnittliche Entwicklung des deutschen Wachstums der letzten Jahre setzte sich 2023 fort. Auch wenn die deutsche Wirtschaft nicht länger eine treibende Kraft ist, scheint sie dennoch von der Erholung in anderen Teilen der Eurozone zu profitieren, was ihr Wachstum in den kommenden Quartalen ankurbeln könnte.

Dies spiegelte sich in einer relativ guten Entwicklung (0,2 % q/q) im 1. Quartal wider, die ebenso wie die Entwicklung der Eurozone (0,3 % q/q) positiv überraschte.

Das Geschäftsklima (IFO) zeigt eine Verbesserung, wenn auch noch teilweise, mit einem Index von 89,3 im Mai und April, was diese beiden Monate zu den besten seit Mai 2023 macht.

Die deutsche Wirtschaft ist stärker als ihre europäischen Partner von Sektoren abhängig, die Schocks erlitten haben und immer noch unterproduzieren. Diese Sektoren haben jedoch auch das Potenzial, sich zu erholen.

So war die Produktion im Chemie-/Pharmasektor, der durch den Anstieg der Energiekosten negativ beeinflusst wurde, im Februar-März 2024 fast 7 % niedriger als im März 2022, aber 7 % höher als ihr Durchschnittswert im Jahr 2023. Darüber hinaus bleibt Deutschland eine offene Volkswirtschaft.

Die Exporte von Waren und Dienstleistungen machen 50 % seines BIP aus (im Vergleich zu 32 % in Frankreich), sodass das Land von der Erholung des europäischen Wachstums profitieren wird.

Während die Exporte bereits im 1. Quartal das Wachstum angetrieben haben, unterstreichen die neuen Industrieaufträge, dass dies auch weiterhin der Fall sein sollte: mit einem durchschnittlichen Indexstand von 93,6 in den letzten 6 Monaten für Aufträge aus der Eurozone, verglichen mit 83,6 für den deutschen Inlandsmarkt (Basis 100 im Jahr 2021).

Auch wenn die Binnennachfrage im 1. Quartal erneut schwach ausfiel, dürfte sie durch einen weiterhin lebhaften Arbeitsmarkt gestützt werden (59.000 Netto-Neueinstellungen im 4. Quartal und 26.000 im 1. Quartal).

Trotz der Desinflation der letzten Quartale und der Aussicht auf Zinssenkungen durch die EZB ist das Vertrauen der privaten Haushalte jedoch nur teilweise gestiegen (-20,9 im Mai 2024 gegenüber -24,2 im April, aber immer noch 13 Punkte unter dem Niveau vom März 2022), was darauf hindeutet, dass diese Unterstützung moderat bleiben dürfte.

Dies bestätigt, dass Deutschland bei der Verbesserung des europäischen Wachstums keine führende Rolle spielt (die französischen Exporte nach Deutschland gingen im 1. Quartal weiter zurück).

Trotz Problemen in der Industrie hält sich die Konjunktur gut

Falls noch Zweifel bestehen sollten, werden Philip Lanes jüngste Aussagen auf den ersten Blick eine erste Senkung der Leitzinsen der EZB bei der nächsten geldpolitischen Sitzung am 6. Juni bestätigen. [1] Die aktuelle Inflationsentwicklung in der Eurozone gibt der EZB Spielraum für eine geldpolitische Lockerung, auch wenn neuer Aufwärtsdruck auf die Preise entsteht.

Die Inflation ist im April geringfügig von 2,43 % im Jahresvergleich auf 2,37 % im Jahresvergleich gesunken, während die Kerninflation stärker von 2,95 % im Jahresvergleich auf 2,66 % im Jahresvergleich zurückging.

Die wahrscheinliche Rückkehr eines positiven Beitrags der Energiekomponente im Mai (nach zwölf Monaten im negativen Bereich), eine Aufwärtsdynamik der Dienstleistungspreise (die annualisierte 3-Monats-Rate stieg wieder über 5 %) und ein jährliches Wachstum der Tariflöhne, die im ersten Quartal erneut anzogen (4,7 %), werden die Inflation in diesem Jahr voraussichtlich auf etwa 2 % senken.

Auch wenn die Ergebnisse im April leicht schwankten, sind die Industrievertrauensumfragen immer noch pessimistisch. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg von 1,7 Punkten auf 47,4, dank einer spürbaren Verbesserung der Indizes für Produktion (+2,3 Punkte auf 49,6) und Auftragseingänge (+3,4 Punkte auf 47,5).

Dies ließ den zusammengesetzten PMI-Index steigen (+0,6 Punkte auf 52,3), während der PMI für den Dienstleistungssektor bei 53,3 stabil blieb. Der von der Europäischen Kommission gemessene Geschäftsklimaindex für die Industrie hingegen erreichte seinen niedrigsten Stand seit Juli 2020, das schlechteste Ergebnis seit Beginn des Krieges in der Ukraine.

Das Vertrauen der privaten Haushalte in der Eurozone hat sich jedoch weiter verbessert, insbesondere dank einer Verbesserung der Absichten bei Großanschaffungen.

Die Schwierigkeiten im Industriesektor schaden der positiven Dynamik auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone vorerst nicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist im März um 94.000 auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren des Währungsblocks gesunken.

Die Arbeitslosenquote blieb mit 6,5% stabil. Die ersten nationalen Ergebnisse für April (geringere Arbeitslosigkeit in Frankreich und Spanien, leichter Anstieg in Deutschland) sind angesichts des aktuellen Klimas noch positiv.

Unser Nowcast deutet auch auf eine Zunahme der Aktivität im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal hin, mit einem geschätzten Wachstum von 0,4 % q/q nach +0,3 % q/q im ersten Quartal, während unsere eigene Prognose von der gleichen Rate wie im ersten Quartal ausging.

Für das gesamte Jahr 2024 erwarten wir immer noch ein Wachstum von 0,8 %, ein begrenzter Anstieg, der teilweise auf einen pauschalen Übertrag zurückzuführen ist.