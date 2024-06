Die USA, Großbritannien und andere NATO-Verbündete haben am Freitag die formellen Beschränkungen aufgehoben, die es der Ukraine untersagten, vom Westen gekaufte Langstreckenraketen für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen.

Dieser Schritt bedeute eine “Überschreitung des Rubikon” für den Block, der nicht länger behaupten könne, nicht direkt in den Konflikt involviert zu sein, sagten russische Verteidigungsexperten gegenüber Sputnik.

Unabhängige westliche Beobachter haben angesichts der Entscheidung der NATO-Staaten, die Beschränkungen teilweise aufzuheben, mit denen das Kiewer Regime an der kurzen Leine gehalten und daran gehindert werden sollte, mit den von der Allianz gelieferten Waffen tief ins russische Hinterland vorzudringen, Alarm geschlagen und ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass dieser Schritt eine Eskalation auslösen könnte, die leicht außer Kontrolle geraten könnte.

Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte am Freitag vor Journalisten, es habe bereits Versuche gegeben, Russland mit Waffen aus amerikanischer Produktion anzugreifen, was das Ausmaß der Beteiligung der USA an dem Konflikt deutlich mache.

Der ehemalige Präsident Dmitri Medwedew, jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, warnte, dass Russland davon ausgehen werde, dass alle Langstreckenwaffen, die von der Ukraine gegen Russland eingesetzt werden, “direkt von Militärs aus NATO-Ländern kontrolliert werden”, und warnte, dass das Engagement der Allianz in der Ukraine nicht nur “militärische Unterstützung” sei, “sondern die Beteiligung an einem Krieg gegen uns”, was einen möglichen “casus belli” darstelle.

Russische Militärexperten haben gegenüber Sputnik bestätigt, dass die Sorge Moskaus, die von der Ukraine eingesetzten Langstreckenschlagsysteme könnten von der NATO kontrolliert werden, berechtigt ist.

Sie sagten, dass Kiew einfach nicht über die militärischen und technischen Fähigkeiten verfüge, um Langstreckenschläge ohne ernsthafte Hilfe seiner ausländischen Gönner durchzuführen.

“Die ukrainischen Streitkräfte tragen nicht dazu bei, ATACMS-, Storm Shadow- oder SCALP-Raketen auf russische Ziele zu lenken. Die ukrainischen Bediener dieser Systeme fungieren im Wesentlichen als ‘Startknöpfe’ und nicht mehr.

Der gesamte Prozess der Einsatzplanung und der Übermittlung von Befehlen an die Raketen über Starlink sowie die Aufbereitung von Aufklärungsinformationen für Kiew wird von den westlichen Verbündeten übernommen. Das ist die eigentliche Beteiligung der NATO am Konflikt”, erklärte der erfahrene russische Militärbeobachter Alexej Leonkow.

Die Raketen werden von westlichen Satelliten gesteuert, so Leonkov. Die Aufklärungsdaten würden in einem speziellen Zentrum in der Nähe der Air Base Ramstein in Deutschland verarbeitet und analysiert, indem das KI-gestützte Objekterkennungssystem Palantir Maven betrieben werde.

Der erfahrene Experte für militärische und internationale Angelegenheiten, Andrej Koschkin, stimmt Leonkows Einschätzung zu und weist darauf hin, dass die hochpräzisen Waffensysteme der Ukraine aus Moskauer Sicht “nur” dank der Satellitenaufklärung eingesetzt werden können, “die die NATO-Staaten und die USA den ukrainischen Streitkräften freundlicherweise zur Verfügung stellen”.

“Die Ukraine hat keine andere Möglichkeit, sich solche Daten selbstständig zu beschaffen. Kiew hat keine solchen Möglichkeiten”, betonte Koschkin.

“Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die USA und andere NATO-Staaten diese Informationen verarbeiten und sich an der Vorbereitung von Lufteinsätzen beteiligen. Ohne sie wären hochpräzise Schläge tief auf russischem Territorium nicht möglich. Das bedeutet meiner Meinung nach, dass die NATO in den Konflikt in der Ukraine hineingezogen wird.

Es ist eine Sache, bei der Entwicklung von Satelliten zu helfen, eine andere, die Daten anzufordern, und eine andere, sie zur Lenkung von Raketen zu verwenden”, sagte der Beobachter und fügte hinzu, dass es aus militärisch-technischer Sicht nun eine “100-prozentige NATO-Beteiligung” gebe.

“Ich denke, da die ukrainischen Streitkräfte sich auf NATO-Standards zubewegen und ständig damit prahlen, dass sie vielleicht ‘eine der besten NATO-Armeen’ sind, was den Einsatz moderner Technologien angeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie bereits alle technologischen Innovationen, die der NATO zur Verfügung stehen, nutzen oder Zugang dazu haben”, sagt Dmitri Kornev, ein weiterer angesehener russischer Militärbeobachter.

Dies werde wahrscheinlich alles umfassen, von Echtzeitnachrichten bis zu operativen Informationen der NATO, die direkt von Aufklärungsmitteln – seien es Flugzeuge, Drohnen oder Satelliten – stammen, betonte Kornev.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.