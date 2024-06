Was ist da los? Freistaat Bayern sucht riesiges Gelände für „Pandemie-Zentrallager“ (Video)

Die Anzeichen, dass die nächste Pandemie bevorsteht, häufen sich. Rechtlich ist man mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO bereits vorbereitet, aber baulich gibt es noch einiges zu tun.

Im Freistaat Bayern läuft bis zum 23. Juni eine Ausschreibung für ein Pandemie-Zentrallager in der Nähe von München. Das Lager soll mit Alarmsicherung, überstiegsicherer Umzäunung, überwachten Zufahrten, Notstromversorgung und weiteren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet werden – es sind umfassende Maßnahmen geplant. (WHO fordert „strengere Ausgangssperren vorzubereiten“, nachdem Australien den ersten Fall von Vogelgrippe beim Menschen meldet)

Anmietgesuch für das Pandemie-Zentrallager Bayern

Immobiliengesuch des Freistaats Bayern

Angebote erbeten bis zum 23.06.2024

27.05.2024

Oberschleißheim

Lage Umkreis von München, bevorzugt im Umkreis von 25 km um Oberschleißheim

(vgl. Lageplan Seite 6 des Exposés) 300x250

Verkehrsanbindung Ausreichend leistungsfähig für LKW-Verkehr

verkehrsgünstige Lage möglichst nahe einer Bundesautobahn

Einbahnstraße als Ein- / Aus-fahrt bzw. breite Ein-/Ausfahrt

sehr gute ÖPNV-Anbindung wünschenswert

Raumart Hallenlagerflächen mit Außenbereich und Büroflächen

Fläche ca. 21670 m²

besondere Anforderungen auf Nachfrage (IT-Infrastruktur, Barrierefreiheit, Betriebstechnik) besondere Sicherheitsanforderungen: alarmgesichert, mindestens überstiegsichere Umzäunung, überwachte Zufahrt, zentrale Schließung, Brandmeldeanlage, ggf. Notstromversorgung und/oder Einspeisepunkt für Notstromaggregate.

sonstige Anforderungen Flächenaufteilung: ca. 7.370 m² Außenlagerflächen: ca. 1.800 m² Lagerfläche für witterungsunempfindliches Gut ca. 1.280 m² Lagerfläche für witterungsempfindliches Gut (Überdachung wünschenswert) ca. 1.000 m² Abstellfläche für Fahrzeuge (Überdachung wünschenswert) ca. 1.860 m² Containerstellplätze (bei doppeltem Stapeln) ca. 1.430 m² Stellfläche für ca. 10 LKWs und ca. 25 PKWs zzgl. ausreichend Verkehrswege, Lade- und Rangierflächen ca. 13.000 m² Hallenlagerflächen, davon: ca. 6.900 m² Hochregalbereich mit mindestens 11m Deckenhöhe (für ca. 13.000 Europaletten-Stellplätze) ca. 500 m² Gefahrgutlager ca. 5.600 m² div. Lagerbereiche (Blocklager für ca. 2.000 Europaletten-Stellplätze, Fachbodenregal, Kommissionier-Fläche usw.) ca. 1.300 m² Büro- und sonstige Flächen: ca. 500 m² Büroflächen in 3 Einzel- und 18 Doppelbüros ca. 130 m² Besprechungsräume ca. 300 m² Werkstatt ca. 370 m² sonstige Räume (z.B. Pförtnerraum, Sozialräume, Sanitär, Umkleiden, Kopierraum, EDV-Raum, Archivraum, Putzraum) ggf. 1-3 Dienstwohnungen auf dem Gelände oder in der Nähe, soweit vorhanden.

Unterlagen * Angebote per Mail mit max. 10 MB Größe (getrennt nach Standorten) * keine Internet-Links * Lageplan * Angabe der Gemarkung und Flur-Nr. * Benennung konkreter Objekte, möglichst mit visueller Darstellung * Beschreibung bisheriger Nutzung * Grundrisse (insbesondere mit Darstellung der Zugangssituation) * Brandschutz- und Sicherheitskonzept (Einbruch) * Flächenzusammenstellung * Erläuterungen zur Realisierbarkeit der gestellten Anforderungen * Angebot zu Mietpreis und Betriebskosten (Bruttoendpreise) * Energieausweis

Angebote teilbar? Ja

gewünschter Mietbeginn 4. Quartal 2024

Mietdauer 5 Jahre plus Option

Hinweis Die Optierung zur Umsatzsteuer ist nicht möglich! Die Teilnahme wird nicht vergütet. Für Unterlagen, die vom Teilnehmer erbeten sind oder aus eigenen Stücken zur Verfügung gestellt werden, werden keine Kosten erstattet. Bei Maklerangeboten wird darauf hingewiesen, dass der Freistaat Bayern bei Zustandekommen eines Mietvertrages keine Maklerprovision leistet. Dies ist eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Der Freistaat Bayern ist nicht verpflichtet, aufgrund dieses Mietangebotes eine Anmietung durchzuführen. Der Freistaat Bayern behält sich vor, auch nicht form- und fristgerechte Angebote zu berücksichtigen oder das Anmietgesuch zurückzunehmen. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Insbesondere aus der Nichtberücksichtigung von Mietangeboten können keinerlei Ansprüche gegen die Immobilien Freistaat Bayern abgeleitet werden. Von Interesse ist für den Freistaats Bayern, ob und in welchem Umfang bei den Miet- und Pachtobjekten erneuerbare Energien eingesetzt werden.

Was glauben Sie, was uns ab Herbst 2024 als Pandemie angeboten wird, Corona 2.o oder die Vogelgrippe, oder was ganz Neues?

Nach Fledermäusen und Affen scheinen jetzt wieder die Vögel an der Reihe zu sein. 640.000 Impfdosen gegen das H5N1-Virus hat die EU beim britischen Pharmakonzern CSL Seqirus bestellt, berichtet das Nachrichtenportal Politico. Der Vertrag beinhaltet eine Kauf-Option von bis zu 40 Millionen weiterer Dosen für die nächsten vier Jahre.

Mehr dazu unten:

…

Quellen: PublicDomain/ am 12.06.2024