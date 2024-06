WEF-Gründer an zukünftige Weltführer: „Und vergessen Sie nicht, dass Ihr Avatar weiterlebt“ – Milliarden nutzloser Menschen werden getötet und durch Algorithmen ersetzt“

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, sagte den jungen Führungskräften des WEF, dass sie nicht nur mit einer 50-jährigen Karriere bei der Organisation rechnen könnten, sondern dass diese mithilfe von Technologie und KI sogar noch verlängert werden könne .

„Sie haben meiner Meinung nach die Chance, sich auf eine 50-jährige Karriere zu freuen. Vielleicht sogar mehr“, sagte Schwab den fassungslosen Teilnehmern in durchgesickerten Filmaufnahmen einer Young Global Leader-Konferenz des WEF im September 2022.

InfoWars berichtet: Der Globalisierungsboss schlug weiter vor, dass Technologien zur Lebensverlängerung, zu denen etwa „Injektionen“ gehören könnten, eine Verlängerung der Karriere ermöglichen könnten, wenn der physische Körper längst versagt hätte.

„Sie bekommen ein paar Spritzen und so weiter“, erklärte Schwab, was im Publikum für amüsiertes Gelächter sorgte.

„Und vergessen Sie nicht, dass Ihr Avatar weiterlebt“, fuhr Schwab fort.

„Und Ihr Gehirn wird durch künstliche Intelligenz und Algorithmen repliziert … also wir wissen es nicht, aber es wird mindestens 50 Jahre dauern“, fügte er hinzu.

Während das Publikum Schwabs Bemerkungen vielleicht als Scherz aufgefasst hat, sagte er tatsächlich die Wahrheit darüber, wie sich transhumanistische Technokraten eine Zukunft vorstellen, in der Menschen mit Maschinen und künstlicher Intelligenz verschmelzen.

Ihre Hoffnung ist, dass dies einen staatlichen Überwachungsapparat mit Spionagenetz vervollständigen und es letztendlich einigen wenigen hochrangigen Globalisten ermöglichen würde, dem Tod zu trotzen. (Transhumanismus: übermenschliche Fähigkeiten für einige „Auserwählte“ und Kontrolle für den programmierbaren „Pöbel“?)

In a leaked recording of a private WEF Young Global Leaders indoctrination session, Klaus Schwab promises new recruits that their „avatars" will continue to live on after they die, and that their brains „will be replicated through artificial intelligence and algorithms". „You… pic.twitter.com/c8qEBctl15 — Wide Awake Media (@wideawake_media) June 12, 2024

WEF: „Milliarden nutzloser Menschen werden getötet und durch Avatare und Algorithmen ersetzt“

Klaus Schwab hat erklärt, dass Milliarden „nutzloser Menschen“ nach ihrer Tötung bald durch Avatare und Algorithmen ersetzt werden.

Bei einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums im September 2022 erklärte Schwab gegenüber Global Shapers, dass die Avatare der Menschen nach ihrem Tod weiterleben und dass ihre Gehirne durch künstliche Intelligenz repliziert werden.

Die Global Shapers Community wurde 2012 von Schwab und dem Weltwirtschaftsforum („WEF“) gegründet. Sie bringt Menschen unter 30 Jahren zusammen, die vom WEF als potenzielle Führungspersönlichkeiten identifiziert wurden.

Der Autor Ernst Wolff ist der Ansicht, dass es sich um ein Testgelände handelt, auf dem zukünftige politische Führer ausgewählt, geprüft und ausgebildet werden, bevor sie in den politischen Apparat der Welt aufgenommen werden. Es ist vergleichbar mit einem Indoktrinationsprogramm des WEF, genau wie die Young Global Leaders des WEF.

Einige Monate nach seinem scheinbar unterhaltsamen Gespräch mit den Global Shapers machte Schwab mit Hilfe seiner Partner Accenture und Microsoft erneut Werbung für Avatare.

Im Januar 2023 startete das WEF seine Arbeitsversion des Metaversums namens Global Collaboration Village . Auf einer Pressekonferenz des Global Collaboration Village mit Julie Sweet, Accenture Chair und Chief Executive Officer, und Brad Smith, Microsoft Vice-Chair und President, sagte Schwab:

„Für mich war es die erste Erfahrung mit der Nutzung eines Avatars. Ich habe mich so schnell daran gewöhnt, dass ich von den Möglichkeiten, die wir haben, fasziniert bin … Für mich ist dies die nächste Phase, die nächste große Phase der Entwicklung in der virtuellen Welt.

Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern daran arbeiten können, diese Technologie erstmals zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen.“

Metaverse: Global Collaboration Village Press Conference WEF 2023 Klaus Schwab describes his first experience in using an Avatar: „I got so fast accustomed to it, for me it's the next big phase of the development into the virtual world." pic.twitter.com/1XScOcJHFN — Mad Mac (@Revelation2041) January 17, 2023

Das Metaversum ist ein technologisches Konzept, das sich um virtuelle und erweiterte Realität dreht. Es hat die bedrohliche Fähigkeit, ein Nährboden für Zensur, ungezügelte Überwachung und eine heimtückische Form der digitalen Versklavung zu werden, die alles übertrifft, was die Menschheit je erlebt hat. Und das Weltwirtschaftsforum hat Schritte unternommen, um die Kontrolle darüber zu erlangen.

Schwab brachte die Ambitionen der Organisation für das Metaversum in einer Rede im Februar 2023 auf dem treffend betitelten World Government Summit prägnant zum Ausdruck.

In seiner Ansprache verkündete Schwab, dass diejenigen, die neue Technologien, einschließlich des Metaversums, beherrschen, einen erheblichen Einfluss auf die Angelegenheiten der Welt ausüben werden.

„Wir stehen am Anfang, wenn man es betrachtet, der technologische Wandel verläuft normalerweise in Form einer S-Kurve. Und wir befinden uns gerade in der Phase des exponentiellen Wandels.

Und ich stimme zu, künstliche Intelligenz, aber nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch das Metaversum, neue Weltraumtechnologien, und ich könnte noch ewig so weitermachen, synthetische Biologie.

Unser Leben in 10 Jahren wird völlig anders sein, sehr stark beeinflusst, und wer diese Technologien beherrscht, wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein“, sagte er.

Sollte sich die Vision des WEF verwirklichen – ein umfassend kontrolliertes Metaversum, das nahezu jeden Aspekt der Gesellschaft durchdringt –, würde der nicht gewählte WEF Schwabs Vision verwirklichen:

Der WEF würde durch seine Rolle bei der Steuerung des Metaversums in gewisser Weise Herrschaft über die Welt ausüben.

Während der Woche des WEF-Jahrestreffens 2024 beteiligten sich mehr als 200 Teilnehmer am virtuellen Global Collaboration Village . Es ist überraschend, dass es so viele waren.

Andererseits haben sich 140 Organisationen der Village Partners-Community angeschlossen, und vielleicht wurden die Leute von ihren Arbeitgebern dazu gezwungen, Interesse zu zeigen. In diesem Fall scheint sich das Global Collaboration Village des WEF als Flop zu erweisen.

Hoffentlich sehen die Global Shapers das genauso.

..

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.06.2024