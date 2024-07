10 Zeichen dafür, dass ein globaler Krieg schnell näher rückt

Stehen wir am Rande eines apokalyptischen Weltkriegs, in dem Milliarden Menschen sterben könnten? Nur sehr wenige Menschen haben den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erwartet, aber er geschah trotzdem. Von Michael Snyder

Und nur sehr wenige Menschen haben den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erwartet, aber er geschah trotzdem. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es Kriege gegeben. Seit Anbeginn war es nur eine Frage der Zeit, bis Großmächte aufeinanderprallen.

Obwohl überall um uns herum sehr alarmierende Warnsignale aufblinken, scheint die Mehrheit der Bevölkerung der westlichen Welt leider absolut keine Ahnung davon zu haben, was da draußen wirklich vor sich geht.

Die Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt scheinen von einem wirklich schlimmen Fall von „Kriegsfieber“ befallen zu sein, und es werden Vorbereitungen für apokalyptische Auseinandersetzungen getroffen. (Krieg wird eines der Hauptelemente des „perfekten Sturms“ sein, mit dem wir jetzt konfrontiert sind)

Im Folgenden finden Sie 10 Anzeichen dafür, dass ein Weltkrieg rasch näher rückt …

#1 Politico berichtet , dass sowohl Israel als auch die Hisbollah „Schlachtpläne ausgearbeitet“ hätten und die Biden-Regierung davon überzeugt sei, dass „wahrscheinlich heftige Kämpfe ausbrechen“ würden …

Mittlerweile haben die israelischen Verteidigungsstreitkräfte und die Hisbollah Schlachtpläne ausgearbeitet und versuchen derzeit, weitere Waffen zu beschaffen, sagen zwei hochrangige US-Beamte, die über die Geheimdienstinformationen informiert wurden.

Beide Seiten haben öffentlich erklärt, dass sie keinen Krieg führen wollen. Doch hochrangige Biden-Vertreter sind zunehmend davon überzeugt, dass es trotz aller Bemühungen, dies zu verhindern, wahrscheinlich zu heftigen Kämpfen kommen wird.

Das Risiko sei derzeit höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in den vergangenen Wochen, so ein weiterer hochrangiger US-Beamter, dem wie anderen in dieser Geschichte Beteiligte Anonymität gewährt wurde, um frei über sensible Geheimdienstinformationen zu sprechen.

#2 Der Iran warnt, dass es zu einem „vernichtenden Krieg“ kommen werde , wenn die israelischen Streitkräfte in den Südlibanon einmarschieren …

Israel werde ein „vernichtender Krieg“ bevorstehen, wenn es eine „umfassende militärische Aggression“ gegen die Hisbollah im Libanon beginne, warnte die Ständige Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen am Freitag.

Die Ankündigung erfolgte auf Twitter.

„Obwohl der Iran die Propaganda des zionistischen Regimes über einen Angriff auf den Libanon als psychologische Kriegsführung betrachtet, wird es zu einem vernichtenden Krieg kommen, sollte es zu einer umfassenden militärischen Aggression kommen. Alle Optionen, einschließlich der vollen Beteiligung aller Widerstandsfronten, liegen auf dem Tisch“, heißt es in dem Beitrag.

Mit „alle Widerstandsfronten“ meint der Iran nicht nur die Hisbollah und die Hamas, sondern auch die Huthi-Rebellen im Jemen sowie andere Gruppen in Syrien und im Irak.

#3 Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist davon überzeugt, dass ein großer Krieg mit dem Iran unvermeidlich ist, weil er glaubt, dass die Iraner Pläne haben, den gesamten Nahen Osten zu erobern …

Netanjahu betonte, dass der Kampf gegen die Terror-Stellvertreter des Iran auch für andere Länder im Nahen Osten von entscheidender Bedeutung sei, da der Iran darauf abziele, den Rest der Region, darunter auch die sunnitisch-muslimischen Länder, zu dominieren.

„Wir müssen auch die anderen Elemente der iranischen Terrorachse abschrecken. Aber wir müssen uns mit der Achse auseinandersetzen“, erklärte Netanjahu. „Die Achse bedroht nicht nur uns. Sie bedroht euch. Sie ist auf dem Vormarsch, um den Nahen Osten zu erobern.“

„Das bedeutet eigentlich: Erobern. Erobern Sie Saudi-Arabien, erobern Sie die Arabische Halbinsel. Es ist nur eine Frage der Zeit“, warnte er.

#4 Laut NBC News verlegen die USA derzeit militärische Mittel in Position, um „zur Evakuierung der Amerikaner bereit“ zu sein, sollte es zu einem umfassenden Krieg zwischen Israel und der Hisbollah kommen …

Das Pentagon verlegt US-Militäreinheiten näher an Israel und den Libanon, um angesichts der zunehmenden Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah für die Evakuierung von Amerikanern bereit zu sein. Dies sagen drei US-Verteidigungsbeamte und ein ehemaliger US-Beamter, die mit den Plänen vertraut sind.

Die USS Wasp, ein amphibisches Angriffsschiff, und Marines der 24. Expeditionseinheit, die über Spezialoperationen verfügt, sind am Mittwoch ins Mittelmeer eingefahren, um sich dem Docklandungsschiff USS Oak Hill und einem weiteren Schiff ihrer amphibischen Bereitschaftsgruppe anzuschließen, so das Marine Corps. Die Wasp wird im östlichen Mittelmeer operieren, um für eine militärisch unterstützte Abreise und andere Missionen bereit zu sein, sagten die Beamten.

#5 Am Donnerstag feuerte die Hisbollah etwa 40 Raketen auf den Norden Israels ab …

Die Hisbollah feuerte am Donnerstagnachmittag einen Raketenangriff mit rund 40 Raketen auf den Norden Israels ab. Die Terrorgruppe erklärte, dies sei eine Reaktion auf die jüngsten israelischen Luftangriffe im Libanon, bei denen zuvor am selben Tag einer ihrer Aktivisten getötet worden sei.

#6 Am Samstag bombardierten israelische Flugzeuge mehrere Ziele der Hisbollah im Südlibanon …

Am Samstagnachmittag griffen israelische Kampfjets ein Gebäude im südlibanesischen Hula an, in dem sich eine Gruppe von Hisbollah-Mitgliedern aufhielt, teilte das Militär mit. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, die Mitglieder seien von Soldaten der 869. Combat Intelligence Collection Unit entdeckt worden und kurze Zeit später habe der Luftangriff stattgefunden.

Ein weiteres von der Hisbollah genutztes Gebäude in Hula sei ebenfalls getroffen worden, teilte die israelische Armee mit. Sie veröffentlichte Filmmaterial der Angriffe.

#7 Ich weiß, dass ich letzte Woche darüber geschrieben habe , aber ich konnte diesen speziellen Punkt in diesem Artikel nicht auslassen. Anscheinend denkt Joe Biden darüber nach, einen Plan zu genehmigen, der „US-Militärauftragnehmern die Entsendung in die Ukraine ermöglichen würde“ …

CNN berichtete, dass die Regierung unter Präsident Joe Biden einen Plan vorantreibt, der es erstmals US-Militärunternehmern ermöglichen würde, Truppen in begrenztem Umfang in der Ukraine einzusetzen.

Vier mit der Angelegenheit vertraute US-Beamte erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur, man arbeite an einer Richtlinie, die es dem Pentagon erlaube, private Verträge für die Entsendung von Truppen zur Wartung und Reparatur von aus den USA gelieferten Systemen in die Ukraine zu vergeben.

#8 Der russische Präsident Wladimir Putin ist angeblich an der Bildung einer Koalition von Nationen interessiert, die „dem Westen und der NATO Konkurrenz machen“ würde …

Die Äußerungen Wladimir Putins zu einer eurasischen Sicherheitskoalition seien Teil der Pläne des Kremls, eine Gruppe moskaufreundlicher Länder zu schaffen, die dem Westen und der NATO Konkurrenz machen sollen, erklärte das Institut für Kriegsforschung (ISW).

