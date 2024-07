HAARP: Die dunkle Macht hinter Erdbebenwaffen – das große Beben (Video)

Während wir das wahre Ausmaß der Macht von HAARP weiter erforschen, ist es zwingend erforderlich, dass wir mehr Transparenz und ethische Kontrolle fordern. Die Möglichkeit, mithilfe von Technologie seismische Ereignisse auszulösen, ist eine erschreckende Erinnerung an die Schattenseiten des wissenschaftlichen Fortschritts.

Es liegt an uns, sicherzustellen, dass diese mächtigen Werkzeuge verantwortungsvoll und zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden und nicht als Instrumente der Zerstörung.

HAARP EARTHQUAKE WEAPONS

Tomographer Brooks Agnew, who worked for HAARP, explains how HAARP technology can create earthquakes. We know CA is 150 years overdue for „The Big One“. Just sayin, they been using this tech to mess with weather. Earthquakes are possible as well.

— Redpill Drifter (@RedpillDrifter) July 5, 2024