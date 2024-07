Teile die Wahrheit!

Auf allen amerikanischen Militärstützpunkten in ganz Europa wurde aufgrund eines möglichen Terroranschlags auf Einrichtungen oder Personal höchste Alarmbereitschaft verhängt.

Ein namentlich nicht genannter Beamter sagte gegenüber Fox News: „Es gibt glaubwürdige Geheimdienstinformationen, die darauf hinweisen, dass es in der nächsten Woche zu einem Angriff auf US-Stützpunkte in Europa kommen wird.“

Der Beamte ging nicht näher auf die Natur der Drohung ein, bestätigte jedoch, dass sie nichts mit den französischen Wahlen zu tun habe.

RT Laut der Quelle haben verschiedene Einrichtungen, darunter die Armeegarnison in Stuttgart, wo das US European Command untergebracht ist, ihre Bedrohungslage auf Force Protection ‚Charlie‘ erhöht.

Diese Stufe gilt, „wenn ein Vorfall eintritt oder Geheimdienstinformationen eintreffen, die darauf hindeuten, dass eine Form terroristischer Handlung oder ein Angriff auf Personal oder Einrichtungen wahrscheinlich ist.“

Eine derartige Bedrohungsstufe sei „seit mindestens zehn Jahren“ nicht mehr aktiviert worden, sagte ein auf einem der Stützpunkte stationierter US-Beamter gegenüber CNN und fügte hinzu, sie werde im Allgemeinen dann angewandt, wenn das Militär einer „aktiven, verlässlichen Bedrohung“ gegenüberstehe.

Die US-Armee betreibt ein System namens Force Protection Condition (FPCON), das „zur Abwehr von Terroristen oder anderen feindlichen Gegnern“ entwickelt wurde. Die Bedrohungsstufen sind Normal, Alpha, Bravo, Charlie und Delta, wobei Charlie und Delta die höchsten Alarmstufen darstellen.

Ein Sprecher von Dan Day, dem Kommandeur des US European Command, wollte sich nicht zur genauen Art der Bedrohung äußern und erklärte, das Pentagon „bewerte ständig eine Reihe von Faktoren, die die Sicherheit der US-Militärgemeinschaft im Ausland beeinflussen“ und ergreife zusätzliche Maßnahmen, um die Sicherheit der Soldaten zu gewährleisten. (Generalmajor a.D. wie die Narren in Berlin Deutschland in einen sinnlosen Krieg steuern)

„USEUCOM überwacht ständig die Sicherheitslage, um sicherzustellen, dass sein Personal informiert ist und die beste Ausgangsposition hat, um die Sicherheit seiner Person, seiner Familie und seiner Angehörigen zu gewährleisten. Wie immer rät USEUCOM dem Personal im europäischen Kriegsschauplatz, stets wachsam und aufmerksam zu bleiben“, fügte er hinzu, wie CNN zitierte.(Irre Kriegspläne der Bundesregierung: Man kann den großen Knall gar nicht abwarten)

Während die genauen Gründe für die Alarmierung noch unklar sind, warnten die europäischen Behörden Berichten zufolge vor einer möglichen terroristischen Bedrohung während der laufenden Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland und der bevorstehenden Olympischen Spiele in Frankreich.

Der SWR berichtet weiter:

Die jeweiligen Standorte sollten möglichst nicht verlassen und verdächtige Aktivitäten gemeldet werden, teilt das europäische Hauptquartier mit Sitz in Stuttgart dem SWR mit. „Die Sicherheit unserer Militärgemeinschaft ist von größter Bedeutung“, heißt es.

Unter anderem gibt es an den US-Stützpunkten in ganz Europa verschärfte Einlasskontrollen. So auch an der US Air Base Ramstein und an den weiteren Armee-Standorten in Kaiserslautern und Baumholder.

Wegen der höheren Sicherheitsmaßnahmen werden beispielsweise Autos, die auf die Air Base wollen, intensiver durchleuchtet als sonst. Deshalb müssen Mitarbeiter, Besucher, Lieferanten oder Handwerker mehr Zeit einplanen. Weil die Kontrollen länger dauern, kann es rund um US-Militäreinrichtungen auch zu Staus kommen.

Nach Angaben der US-Militärzeitung „Stars & Stripes“ hat das Kommando der US-Streitkräfte in Europa gestern die Bedrohungsstufe auf die zweithöchste Stufe „Charlie“ gesetzt hat. Diese Stufe gilt, wenn ein „terroristischer Anschlag oder ein Angriff auf Personal wahrscheinlich ist“. Genauere Angaben zur Bedrohungslage macht das US-Militär aber nicht.

Man bewerte kontinuierlich die Situation, so das europäische Hauptquartier. Und im Zuge dieser Bewertung sei nun die Sicherheit der Militärangehörigen erhöht worden. Es gebe eine Kombination verschiedener Faktoren, weswegen man wachsam sei.