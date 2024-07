Der Fall Chnopfloch – Sonnenfinsternis widerlegt Globus? (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine Bewegung glaubt an die Erde als Scheibe. Die Sonnenfinsternis am 8. April über den USA brachte die Flat Earthers in Erklärungsnot – und eine Reihe ausgesprochen skurriler Erklärungsversuche zum Vorschein, die unter anderem der bekannte Schweizer Flacherdler „Chnopfloch“ auf seinem YouTub-Kanal verbreitete. Schauen wir mal, was wirklich dran ist, an seinen Behauptungen? Von Frank Schwede

Die Flat-Earther-Bewegung, also Flach-Erder“, glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Eine Sonnenfinsternis, wie sie im April über den USA zu bestaunen war, ist mit einer Erde als Scheibe nicht möglich – doch davon lassen sich die Anhänger der Bewegung nicht beirren.

In einem Video auf YouTube versucht der Schweizer Flacherdler „Chnopfloch“ eine angebliche Verschwörung der Wissenschaft, vor allem der US Weltraumbehörde NASA aufzudecken. Das Video hat mehr als 5000 Likes. Es scheint also eine Menge Zuschauer zu überzeugen.

„Chnopfloch“ ist nicht der einzige, der glaubt, dass eine Sonnenfinsternis im heliozentrischen Modell nicht möglich ist, weil etwa der Durchmesser des Kernschattens stets kleiner ist als der Monddurchmesser.

Wenn die Lichtquelle, in diesem Fall also die Sonne, größer ist, kann der Kernschatten sehr wohl kleiner sein. Und auch der Totalitätspfad auf der Erde läuft nicht in eine falsche Richtung, wie er behauptet.

Die Flat-Earther glauben, dass sich im Kugelmodell der Schatten des Mondes nach Westen bewegen müsste, was er aber logischerweise nicht tut. Deshalb kann ihrer Meinung nach das Kugelmodell nicht stimmen.

Doch Fakt ist, dass der Pfad exakt so verläuft, wie man es im heliozentrischen Modell erwartet. Das lässt sich sogar mithilfe einer Planetariumssoftware nachprüfen.

Laut einer 2018 durchgeführten Umfrage in den Vereinigten Staaten, ist ein Sechstel der Bevölkerung nicht hundertprozentig von der Globusform überzeugt. Ein Grund dafür ist nach Worten von Forschern, dass die Himmelsmechanik für viele Menschen zu abstrakt und somit nur schwer greifbar ist. Das heißt, diese Gruppe fühlt sich mit der Materie schlichtweg überfordert. (Die Geschichte der Weltkarte, die vor mehr als 6000 Jahren begann und die Forscher vor ein Rätsel stellt (Video))

Kein Wunder also, dass in den sozialen Medien die Zahl der Anhänger der Flache-Erde-Bewegung stetig wächst. Flat Earth Stationary ist mit 220.000 Anhängern mittlerweile die größte Gruppe auf Facebook, gefolgt von der Flat Earth Society mit 193.000 Fans.

Flat-Earther haben aber nicht nur eine Menge skurriler Erklärungen zu Finsternissen, sondern halten auch den Sonnen- und Mondaufgang für eine optische Täuschung. In einem YouTube-Video erklärt Astrophysiker Sebastian Voltmer Skeptikern, wie man herausfindet, ob der Mond auch wirklich für eine Sonnenfinsternis verantwortlich ist:

„Zum einen kann man bei Tophimmelstransparenz während der Totalität ohne Sonnenfilter den Mond mit seinen Maren sehen und bei der partiellen Phase heben sich die Mondberge im Profil der Sonne ab. Das Mondrandprofil ist wie ein Fingerabdruck. Aus der gleichen Perspektive entspricht es dem Profil, das wir auch bei Vollmond sehen können. Das ist spezifisch.“

Verständnis für Eklipsen setzt kein Fachwissen voraus

Außerdem gibt es auch eine Menge guter Aufnahmen von Sonnenfinsternissen aus dem All. So berichtete Heise Online vom US amerikanischen Wettersatelliten GOES-16, der die Sonnenfinsternis vom 8. April 2024 hervorragend dokumentiert hat.

Auf den Aufnahmen ist der Schatten des Mondes, der über die Erde wandert, sehr gut zu erkennen, ebenso die Wolken, die von der Erde teilweise den Blick auf das Schauspiel verhindert haben.

Eine Sonnenfinsternis ist in wenigen Worten schnell erklärt und setzt noch nicht einmal Fachwissen voraus. Bei einer Eklipse, so die wissenschaftliche Formulierung, verdeckt, wie wir wissen, der Mond die Sonne.

Sonne und Mond erscheinen gleichgroß am Himmel, weil die Sonne nicht nur vierhundertmal größer ist als der Mond, sondern auch vierhundertmal so weit entfernt. Befinden sich Sonne, Mond und Erde in einer Linie, wirft der Mond einen Schatten auf die Erde.