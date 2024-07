Britische Regierungsdokumente geben stillschweigend zu, dass der „Impfstoff-Genozid“ Millionen von Kindern töten wird (Video)

Normalerweise versuchen Regierungen, schlechte Nachrichten zu vertuschen, indem sie sie am Freitagnachmittag veröffentlichen, in der Hoffnung, dass sie bis Montag in der Flut an Nachrichten untergehen.

Stellen Sie sich vor, wie giftig die Nachricht sein müsste, damit eine Regierung sie am Nachmittag einer Parlamentswahl veröffentlicht.

Genau das ist diese Woche in Großbritannien passiert.

Während das Volk damit beschäftigt war, den WEF-Handlanger Rishi Sunak abzuwählen und stattdessen seinen WEF-Nachfolger Keir Starmer zu wählen, versuchte die Regierung verzweifelt, diese verheerende Geschichte über die enorme Zahl der von ihr getöteten und verstümmelten Kinder unter Verschluss zu halten.

Die mitschuldigen Mainstream-Medien haben ihnen vielleicht einen Freifahrtschein gegeben, aber wir werden sie damit nicht davonkommen lassen.

Offizielle Daten, die die britische Regierung unter den Teppich kehren wollte, zeigen, dass weltweit Millionen von Kindern verstümmelt und getötet wurden und dass ihr Risiko, in naher Zukunft an allen möglichen Todesursachen zu sterben, enorm erhöht ist.

Die beunruhigenden Zahlen, die in einem offiziellen Regierungsbericht veröffentlicht wurden, bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen und beweisen, dass die experimentellen mRNA-Impfstoffe Kinder in beispiellosem Ausmaß töten.

Der offizielle Bericht wurde unter Verwendung von Daten des Office of National Statistics (ONS) erstellt und zeigt, dass bei gegen Covid geimpften Kindern die Wahrscheinlichkeit, an allen Ursachen zu sterben, um erstaunliche 4.423 % höher ist als bei Kindern, deren Eltern sich gegen die Covid-Impfung entschieden haben. (Ärzte sind ratlos: Hollywood-Schauspieler plötzlich und erwartet nach Impfung)

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, jung zu sterben, bei gegen Covid geimpften Kindern 45-mal höher ist als bei ungeimpften Kindern.(Verursachen Covid-Injektionen Hirnschäden? Aus diesem Grund wird den „Impfstoffen“ Graphenoxid zugesetzt (Videos))

Wenn Sie jemanden kennen, der immer noch behauptet, die Covid-Impfungen seien das Risiko wert, konfrontieren Sie ihn mit dieser Statistik: Bei gegen Covid geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, 13.633 % höher als bei ungeimpften Altersgenossen.

Das ist richtig: Bei gegen Covid geimpften Kindern besteht ein 137-mal höheres Risiko, an der Krankheit zu sterben, vor der sie angeblich geschützt waren.

Diejenigen, die diese erschreckenden Zahlen in Frage stellen, fordere ich auf, selbst zu recherchieren und den Datensatz des ONS zu lesen. Er trägt den Titel „ Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022 “ und Sie können ihn hier auf der ONS-Website abrufen und hier herunterladen .

In einem neuen Datensatz zeigt Tabelle 6 Daten zu COVID-19-, Nicht-COVID- und Gesamttodesfällen nach Altersgruppe in England vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022.

Darin sind Sterbezahlen von Kindern im Alter von 10 bis 14 und Teenagern im Alter von 15 bis 19 nach Impfstatus enthalten. Anders als bei Erwachsenen lieferte das ONS für diese Altersgruppen jedoch keine Sterberaten pro 100.000 Personenjahre.

Es ist kein Wunder, dass das ONS verzweifelt versucht hat, die Sterberaten bei Kindern zu vertuschen. Die Zahlen sind schockierend. Hinter verschlossenen Türen bereiten sich die Bürokraten auf Massenunruhen auf den Straßen vor, bei denen Mütter, Brüder, Schwestern, Onkel und Tanten den Verlust der Kinder des Landes betrauern und von der Regierung Gerechtigkeit verlangen.

Trotz ihres Versuchs, die Wahrheit zu vertuschen, liefern die ONS-Daten immer noch genügend Informationen für die Berechnung der Kindersterblichkeitsraten.