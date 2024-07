Die Saturn-Matrix-Theorie

Teile die Wahrheit!

Saturn ist von grundlegender Bedeutung, um zu verstehen, wie wir in einer falschen virtuellen Realität leben könnten. Saturn wurde in der Antike auf der ganzen Welt verehrt. Aber warum ist das so? Ohne Teleskop können wir ihn kaum sehen.

Es scheint, dass das Sonnensystem vielleicht nicht immer so war, wie es ist, und es scheint, dass es vor (geologisch gesehen) kurzer Zeit nicht so war. Forscher haben Beweise vorgelegt, die darauf schließen lassen, dass es in der relativ jüngsten Vergangenheit einen großen Umbruch in unserem Sonnensystem gab.

Einige meinen, dieser Zeitraum hätte den Beginn einer neuen „falschen Realität“ markiert, die wir noch immer erleben und gegenwärtig erleben.

Überall auf der Welt gibt es Beweise für massive Zerstörung und Verwüstung, die diese Idee stützen, und all dies geschah genau im richtigen Zeitraum.(Die britischen Royals und die Reptiloiden – Eine der monströsesten Familien der Welt verschwindet (Video))

Weltweite Mythen, Geschichten und Legenden berichten von alten Ländern, die verschwunden sind, wie Atlantis , Lemuria und Mu. Die alten Berichte und Geschichten ähneln sich unglaublich in ihren Aufzeichnungen dieser massiven Veränderungen, die anscheinend das gesamte Sonnensystem beeinflusst haben.

Seltsamerweise geschahen all diese Veränderungen in direktem Zusammenhang mit dem, was in der Antike allgemein als „Krieg im Himmel“ bezeichnet wird. Wenn man sich diese alten Berichte genau ansieht, wird klar, dass sie etwas beschreiben, das nicht nur wirklich passiert ist, sondern auch das Gesicht der Erde verändert und dabei das Sonnensystem neu geordnet hat.

Wir neigen dazu zu glauben, dass der Himmel immer so ausgesehen hat wie heute, aber das war nicht immer so. Die Menschen der Antike auf der ganzen Welt sahen, wie sich die Planeten unseres Sonnensystems bewegten und ihre Position wechselten. (Die Reptilien-Theorie (Teil 1): Nichtmenschliche Wesen)

Sie beobachteten dies und zeichneten die Zerstörung unseres Planeten auf, als sie das erlebten, was die meisten als „Ende der Welt“ bezeichnen würden. Dies ist wahrscheinlich schon oft passiert, aber wir haben ziemlich gute Aufzeichnungen darüber, dass es vor etwa 12.000 Jahren geschah.

In geologischen Begriffen und Zeiträumen ist das noch gar nicht so lange her … und anscheinend geschah es ziemlich plötzlich, zumindest laut den Aufzeichnungen der Bewohner der antiken Welt.

Was auch immer passiert ist, es scheint, dass sich das Sonnensystem auf eine Weise verändert hat, die die Planeten von ihrem Standort in die Positionen bewegt hat, in denen sie sich jetzt befinden. Wenn dies wirklich passiert ist, erklärt das so viel …

Und wenn es tatsächlich passiert ist, würden wir als Beweis dafür sicherlich die völlige Zerstörung der Welt erwarten, egal, wo wir auf dem Planeten hinschauen.

Dies ist eine wichtige Information, die man kennen sollte, wenn man verstehen will, warum der Planet Saturn so bedeutsam erscheint – Saturn hat in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte immer eine sehr wichtige Rolle gespielt.

Saturn muss einfach etwas ganz Besonderes sein, sonst wäre dies nicht der Fall.

In der gesamten antiken Welt wurde Saturn angebetet, vergöttert, symbolisiert und höher geschätzt als alle anderen Himmelskörper unseres Sonnensystems – einschließlich der Sonne. Warum um Himmels Willen sollte Saturn von den Menschen auf der Erde jemals höher geschätzt werden als die Sonne, von der wir zum Überleben abhängig sind?

Die Geschichte der Sonne ist sehr interessant und wichtig, aber die Bedeutung des Saturn ist ebenso tiefgründig und faszinierend.

Forscher vermuten, dass Saturn nicht immer dort war, wo er heute ist, und dass er einst tatsächlich der dominierende „Stern“ unseres Sonnensystems war. Sie sagen, dass Saturn einst auf eine Weise umkreiste, die ihn für jeden, der von der Erde aus nach oben blickte, zum dominierenden Merkmal des Himmels machte.