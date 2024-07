COMPACT-VERBOT oder das Spiel der tiefrot-kommunistischen Fake-Opposition!!!

„Der König liebt den Verrat, nicht den Verräter.“, lautet ein altes deutsches Sprichwort. Und genau aus diesem Grund distanziere ich mich per sofort und komplett von der erfundenen Schein-Opposition, der wahren ROTEN PEST in diesem Land! In einigen meiner Beiträgen stellte ich schon des Öfteren den gesteuerten Widerstand an den Pranger und nannte Ross und Reiter. Die darauffolgenden Ergebnisse war immer gleich: Ich wurde übelst beleidigt und beschimpft, verunglimpft und mir wurde sogar der Tod gewünscht. Das ist ganz normal in der erfundenen „Wahrheits- und Aufklärungsszene“, wo wir eigentlich ZUSAMMEN auf der Suche nach der Wahrheit sein sollten. Jedoch wenn man bereits die „großen Aufklärer“ hinterfragt, dann ist man ein Spalter, Hetzer oder gar ein V-Mann, weil man dies angeblich einfach nicht macht, so deren Meinung. Daher wünschen mir deren zahlreichen Getreuen nicht nur die Pest an den Hals. Jedoch nicht umsonst steckt in dem Begriff Fan atiker das Wort Fan , worüber der überwiegende Großteil der noch immer festschlafenden „Aufklärer-Gefolgstreuen“ einmal nachdenken sollten!!!Doch DIESER ARTIKEL zeigt die allertiefsten Abgründe dieses von den „roten Socken“ geführten „Widerstands“ auf, nämlich das dieser von den Kommunisten der marxistisch-bolschewistischen Pest oder deren Anhänger initiiert wurde. Seien Sie gespannt meine lieben Leser, auf die nachfolgenden unanfechtbaren Begründungen und Verweise!Ein Kommentar über schmutzig-schäbige Kommunisten von Alfred-Walter von Staufen„Der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren,

besteht darin, sie selbst zu führen.“

(Wladimir Iljitsch Lenin – Kommunist)

Ein Klick und nichts ging mehr: Ich ganz persönlich finde es schon einerseits recht lustig, aber dennoch sehr erschreckend, dass es eine „kleine Panne“ bei einem vorgeblichen Software-Update bedarf, um die wichtige Infrastrukturen der halben Welt „außer Gefecht“ zu setzen. Dabei war es wirklich verwunderlich, dass man nicht sofort mit dem Zeigefinger auf den Russen und Chinesen zeigte.

Was ich jedoch an dieser Sache schon recht merkwürdig fand ist die Tatsache, dass solch ein anscheinend recht wichtiges Update nicht an einem Wochenende veranlasst wurde, wie es normalerweise üblich ist. Ich selber war in dieser Branche mehr als 25 Jahre selbstständig.

Jede größere Softwareaktualisierung wurde, egal ob es bei einer Bank, einer Supermarkt- und Kaufhauskette, Multimediaunternehmen oder was weiß ich, stets zwischen Freitagabend und der Nacht von Sonntag auf Montag gefahren, um möglichst nicht den Geschäftsfluss zu stören und zu unterbrechen! (LAUT nachGEDACHT: Die „Hass-Rede“ der Alena Buyx (Video))

Ob man uns diesbezüglich wirklich „die Wahrheit“ erzählt oder ob das Erzählte nur eine Erzählung war, werden wir wohl nie erfahren, schließlich würde es das restliche Vertrauen an den Regierungen sämtlicher betroffener Staaten restlos zerstören, sollte herauskommen, dass es sich um einen Hackerangriff handelte!

Dann war noch dieses Thema medial und überdimensional vertreten: Das „Attentat“ auf Donald Trump löste weltweit heftige Reaktionen aus. Von False Flag-Annahmen bis hin zur heuchlerischen Anteilnahme der Politik war alles vertreten.

Selbstverständlich und nur „rein zufällig“ erscheint in diesen Tagen und kurz nach dem „Anschlag“ auf den Auserwählten ein neues Buch über diesen (natürlich nicht vom „Tiefen Staat“ eingesetzten) zukünftigen Ex-Präsidenten Donald Trump, mit dem aussagekräftigen Titel: „Trump gegen den Deep State: Wie der Staatsapparat und die Medien sich gegen Donald Trump verschworen haben“.

Schon vorab wird von den Spiegel–Bestsellerautoren Thor Kunkel und Michael Grandt dieser Schmöker als „Akribisch“, „Insider-Reportage“ und „hoch Brisant“ angepriesen, wie die Bratwurst beim Impfen. Das von den beiden Spiegel–Bestsellerautoren der „Tiefe Staat“ als „Feinde der Demokratie“ dargestellt wird, verwundert mich sehr, denn heißt es nicht immer, dass dieses heutige Sklavensystem die Demokratie sei und genau von diesem „Tiefen Staat“ geleitet wird?!

Und heißt es nicht auch ständig, dass „die Medien“ dem „Tiefen Staat“ gehören?!

Und dann noch eine Frage: Ist der sogenannte „Tiefe Staat“ nicht der Vertreter des Bösen und somit das dualistische Gegenüber von den Guten „Whiteheads“, nebst Trump, Putin und Xi?!

Spätestens jetzt an dieser Stelle müsste man als Freidenker begreifen, dass die beiden Seiten der künstlichen Dualität stets von den Herrschenden erfunden und geführt wurde, wie zum Beispiel: Himmel und Hölle, Links und Rechts, der „Tiefe Staat“ und die „White Hats“, Politik und Opposition, Richter und Täter, Faeser und Elsässer, usw.?!

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Autor des neuen Trump-Buches: Collin McMahon, welcher unter anderem für Disney, RTL, Sönke Wortmann, Michael Herbig, Thomas Gottschalk und Konsorten arbeitet, welche natürlich nichts mit dem „Deep State“ zu tun haben, wie es in der Überschrift seines Buches steht 😊!

Und so wundert es mich nicht, dass all die „großen Aufklärer“ ein Stück vom Kuchen abhaben möchten, in dem sie, zusammen mit den Spiegel –Bestsellerautoren Kunkel und Grandt dieses Buch anpreisen, wie seinerzeit Manfred Krug die Telekom-Aktie!

Ganz ehrlich einmal, was soll ich von diesen zwei Spiegel–Bestsellerautoren halten, welche auf der Bestsellerliste des zum „Tiefen Staat“ gehörenden Spiegels stehen?! Man sollte auch nicht vergessen, dass „DER SPIEGEL“ zum einen 29 Millionen Thaler von der „Bill und Melinda Gates-Stiftung erhielt[1] und zum anderen, dass dieser stets von radikalen Kommunisten (Lion Feuchtwanger und Rudolf Augstein) gegründet und geführt wurden.

ERGO: werden diese zwei „Bestsellerautoren“ von tiefroten Kommunisten beworben, ebenso wie die Spiegel–Bestsellerautoren: Sucharit Bhakdi, Collin McMahon, Heiko Schrang, Marc Friedrich, Prof. Dr. Max Ott, Thorsten Schulte (Silberjunge), Heiko Schöning, Bodo Schiffmann, Gerald Hauser und Hannes Strasser, Ulrike und Tom Lausen, Dr. Sabine C. Stebel, Bodo Schäfer, der ehemalige ZDF-Moderator Peter Hahne und viele andere „alternative Autoren“, welche von all den großen „Aufklärungskanälen“ ständig promotet werden, was eigentlich jeder wahre Freigeist schon längst weiß!!!

Letztendlich ist eine Positionierung auf dieser Spiegel–Bestsellerliste eine gleichbedeutende Auszeichnung, wie der Friedens-Nobelpreis oder die Ernennung als Mitglied in der politikberatenden Akademie Leopoldina, für haltlose und erfundene Theorien!

