Seht ein fahles Pferd: Olympische Spiele in Paris wecken Ängste vor drohendem Weltuntergang (Videos)

Am Freitagabend wurde bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris ein fahles Pferd aus der Offenbarung des Johannes gezeigt, was die Befürchtung weckte, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorstehe.

Während der Zeremonie raste ein fahles Pferd mit einem Reiter, der einen olympischen Umhang trug, in vollem Tempo.

Das Erscheinen des fahlen Pferdes führte dazu, dass Tausende von Social-Media-Nutzern erklärten, dass es das fahlen Pferd symbolisiere, von dem in der Offenbarung des Johannes in der Bibel die Rede ist.

Thegatewaypundit.com berichtet: In Offenbarung 6:8 heißt es: „Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd! Und der, der darauf saß, hieß Tod, und die Hölle folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über ein Viertel der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere der Erde.“

If you have any doubt what is going on at the Olympics opening ceremony

A single rider on a pale horse is straight out of the book of Revelation

„And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto… pic.twitter.com/r4sIcAIwAG

