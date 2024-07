COVID Pfizer-Impfstoff unter der Lupe: Warum enthält er Bestandteile von Spinnenseide? (Videos)

Der reverse ORF (open reading frame) des Spike-Gens in den DNA-Plasmiden, die in den COVID-Impfstoffen von Pfizer gefunden wurden, enthält Gene für Proteine, die bei der Herstellung von Dragline-Seide, der stärksten Art von Spinnenseide, verwendet werden.

Die klinische Wissenschaftlerin und Erfinderin Maria Crisler erklärt der Internistin und promovierten Pathologin Dr. Ana Maria Mihalcea, dass sie den Impfstoff entwickelt hat. Ana Maria Mihalcea, dass die Forschung des molekularen Virologen David Speicher gezeigt hat, dass die DNA-Plasmide in Pfizers mRNA-COVID-Impfstoffen ein offenes Leseraster (ORF) für die “Produktion von Proteinen in Dragline-Seide” enthalten, der “stärksten Art von Spinnenseide”.

Crisler zeigt eine Folie aus einer von Speichers Präsentationen, die den DNA-Plasmid-ORF – die genetische Sequenz, die von einem Ribosom in der Zelle gelesen und produziert wird – mit den Spidroinen, den Hauptproteinen der Spinnenseide, verbindet.

Mihalcea, die die Auswirkungen der COVID-Impfung – insbesondere auf das Blut – eingehend untersucht hat, bemerkt zu Speichers Ergebnissen, dass sie und ein Kollege versucht hätten, die faserigen weißen Blutgerinnsel, die bei COVID-“geimpften” Personen gefunden wurden, mit “all diesen ätzenden Mitteln” aufzulösen, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Sie merkt an, dass Spinnenseide, die eine Schlüsselkomponente der bizarren, gummiartigen Blutgerinnsel sein könnte, “militärtauglich” und “stärker als Stahl” sei.

Übersetzung des Clips:

Wir sprechen über Spinnenseide. Das ist von Dr. David Speicher. Und ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, damit er die Anerkennung bekommt, die er verdient, aber er hat das umgekehrte Leseraster konstruiert.

Das war tatsächlich im Pfizer-Impfstoff enthalten, und er ist rückwärts gegangen. Er zeigt hier alle seine Beweise, die – und das geht über meine Gehaltsklasse hinaus, weil ich kein promovierter DNA-Plasmid-Leser-Konstrukt-Literatur-Experte bin – das reverse ORF des Spike-Gens zeigen und wie es bei der Herstellung von Dragline-Seide, der stärksten Art von Spinnenseide, verwendet wurde.

Was hatte das mit dem Impfstoff zu tun?

Mihalcea: “Das ist einfach phänomenal, weil ich, wie zuvor besprochen, mit dem Einbalsamierer Richard Hirschman auch die gummiartigen Blutgerinnsel untersucht habe, genau die gleichen Dinge. (Britische Regierungsdokumente geben stillschweigend zu, dass der „Impfstoff-Genozid“ Millionen von Kindern töten wird (Video))

Und, wissen Sie, Clifford Carnicom und ich, wir haben versucht, sie mit all diesen ätzenden Mitteln aufzulösen, und es stellte sich heraus, dass Spinnenseide eine militärische Seide ist, die stärker ist als Stahl. Man kann sie nicht zersetzen. Jetzt, wo ich das gepostet habe, ist es phänomenal, dass diese Bestätigung tatsächlich gefunden wurde. Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie mich darauf aufmerksam machen und es den Leuten erklären. Das ist phänomenal.

„The reverse ORF [open reading frame] of the spike gene [in the DNA plasmids found in Pfizer’s COVID jabs]…[contains genes for proteins] used in the construction of dragline silk, the strongest type of spider silk.“

Video:

300x250 boxone

Die COVID-19-Spritze kann das Risiko, schneller zu sterben, verdoppeln, wie eine Studie zeigt

Drei Jahre nach der Freigabe der ersten mRNA-COVID-19-Injektionen wird sich die Welt endlich der Gefahren bewusst, die mit der Injektion verbunden sind. Dank der engagierten Bemühungen vieler Einzelpersonen, die für die Wahrheit kämpfen, scheint es, dass – in den Worten von Dr. Meryl Nass – “der Damm gebrochen ist”.

Die Wirksamkeit der Impfungen wird in Frage gestellt

In einer in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology veröffentlichten Studie untersuchten Forscher des Krankenhauses der Ohio State University, ob die COVID-Injektionen die Ergebnisse von COVID-19-Patienten im Krankenhaus tatsächlich verbessern. Von März 2020 bis November 2022 wurden 152 erwachsene Patienten ausgewählt – 112 von ihnen wurden positiv auf COVID-19 getestet, der Rest nicht. Außerdem wurden 23 der positiv auf COVID-19 getesteten Patienten geimpft, die übrigen 89 nicht.

Die Forscher entdeckten einen verblüffenden Unterschied zwischen denen, die sich impfen ließen, und denen, die es nicht taten. Die Sterblichkeitsrate der nicht infizierten Bevölkerung lag bei 36 % in der Gruppe der nicht geimpften und bei 27 % in der Gruppe der Geimpften. Bei der infizierten Bevölkerung lag die Sterblichkeitsrate bei der nicht geimpften Gruppe bei 37 % und bei der geimpften Gruppe bei schockierenden 70 %.

Die Forscher untersuchten den möglichen Einfluss von Komorbiditäten anhand des Charlson Comorbidity Index (CCI), einem weit verbreiteten Analyseinstrument zur Bestimmung der Überlebensrate von Patienten mit mehreren Komorbiditäten. Sie stellten fest, dass der CCI-Score bei Patienten mit Impfung deutlich höher war als bei Patienten ohne Impfung. Die Forscher stellten fest:

“Komorbiditäten und Alter sind die bekannten Faktoren, die zu einer erhöhten Sterblichkeit bei COVID-19-Patienten beitragen. In unserer Studie war die Sterblichkeit bei den Vax-Patienten jedoch auch nach Anpassung für CCI signifikant höher, was darauf hindeutet, dass es bei den geimpften Patienten weitere Risikofaktoren gibt.”

Die Forscher untersuchten auch die Antikörper zwischen den beiden Populationen. Interessanterweise entdeckten sie, dass die nicht geimpfte Untergruppe deutlich höhere Antikörpertiter aufwies als die geimpften Personen. Diese Entdeckung deutet auf die mögliche Rolle der natürlichen Immunität beim Schutz gegen schwere COVID-19-Erkrankungen hin.

Darüber hinaus vermuten die Forscher, dass die Impfung zu einer Immuntoleranz führen kann – ein Prozess, der die Wahrscheinlichkeit verringert, dass das Immunsystem auf Antigene wie SARS-CoV-2 reagiert.

Mainstream-Medien berichten jetzt, dass Impfungen zu den überzähligen Todesfällen beigetragen haben

Der alarmierende Anstieg der Übersterblichkeit kann nicht mehr ignoriert werden. Er hat einen Wendepunkt erreicht, so sehr, dass sogar die Mainstream-Medien über dieses Thema berichten. Am 5. Juni 2024 veröffentlichte The Telegraph eine Schlagzeile auf der Titelseite, die kein Blatt vor den Mund nimmt: “COVID Vaccines May Have Helped Fuel Rise in Excess Deaths” (COVID-Impfstoffe könnten zum Anstieg der überzähligen Todesfälle beigetragen haben).

Der Artikel befasst sich mit einer am 3. Juni 2024 im BMJ Public Health veröffentlichten Studie, in der die Übersterblichkeitsraten in 47 Ländern der westlichen Welt zwischen 2020 und 2022 untersucht wurden. Um die Ergebnisse zu kontextualisieren, hier die Definition von Übersterblichkeit nach Angaben der Forscher:

“Die Übersterblichkeit wird als die Abweichung zwischen der gemeldeten Zahl der Todesfälle in einem Land während einer bestimmten Woche oder eines bestimmten Monats in den Jahren 2020 bis 2022 und der erwarteten oder prognostizierten Zahl der Todesfälle in einem Land für diesen Zeitraum unter normalen Bedingungen bewertet.”

Die Forscher analysierten die Aufzeichnungen in der Datenbank “Our World in Data”. Dabei handelt es sich um eine frei zugängliche Datenbank, die Berichte aus dem World Mortality Dataset und der Human Mortality Database enthält. Ihren Ergebnissen zufolge meldeten 87 % der in die Studie einbezogenen Länder für das Jahr 2020 eine Gesamtübersterblichkeitsrate von 1.033.122 Todesfällen.

Im Jahr 2021 stieg diese Zahl sprunghaft auf 1.256.942 überzählige Sterbefälle an. Dies ist ein echter Augenöffner, denn in diesem Jahr wurden Sperrmaßnahmen eingeführt und die neuen mRNA-Impfungen beworben, die angeblich die Ausbreitung der Pandemie eindämmen sollten. Wie Sie sehen können, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle erschütternd – doch dies ist nicht die einzige Studie, die dieses Problem hervorhebt.

About aikos2309 See all posts by aikos2309