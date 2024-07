LAUT nachGEDACHT: Die „Hass-Rede“ der Alena Buyx (Video)

Teile die Wahrheit!

In meiner Kolumne „LAUT nachGEDACHT“ fasse ich meine Gedanken in Worte, weil mich die Praktiken der politischen Schreibtischtäter und deren Handlangern wahrlich seit sehr langer Zeit, mehr als nur fassungslos machen!

Ein trauriger Höhepunkt der Fassungslosigkeit löste bei mir der theatrale Vortrag der Alena Buyx aus, welche mich sehr stark an die Rede von Goebbels 1943 im Berliner Sportpalast erinnerte, der mit seiner „Heraufbeschwörung der Gefahr“ und der Intensivierung des „totalen Krieges“, als ein Paradebeispiel der Rhetorik und der NS-Propaganda gilt.

Schon Goebbels sprach seinerzeit davon, dass nur sie und das deutsche Volk die Kraft besäßen: „eine grundlegende Rettung Europas aus dieser Bedrohung durchzuführen“ und „Gefahr ist im Verzuge. Es muss schnell und gründlich gehandelt werden, sonst ist es zu spät.“[1].

Wenn man die „Hass-Rede“ von der Buyx gehört hat, stellt man ganz unweigerlich fest, dass Erich Mielke und selbst eine Nancy Faeser oder die Strack von Zimmerfrack regelrechte Waisenkinder und Musterknaben gegen diese scheinbare kommunistische „Einpeitscherin“ Alena Buyx waren und sind.

Gedanken über mein untergehendes Heimatland – Von Alfred-Walter von Staufen

„Hass macht hässlich.“

(Eberhard Puntsch)

Neben Trump beherrschte ein Thema das vergangene Wochenende, ich rede von dem hasserfüllten, scheinbar inszenierten und vor allem selbstdarstellenden Monolog der ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, dem Mitglied des Expertenrats „Gesundheit und Resilienz“ der Deutschen Bundesregierung und Mitglied der von Jesuiten gegründeten und vermutlich nach Anweisung des Vatikans arbeitende Naturakademie LEOPOLDINA in der schon immer rot-kommunistischen Stadt Halle an der Saale, mit der angeschlossenen Freimaurerloge „Zu den drei Weltkugeln“, Alena Buyx.

Falls Sie dieses Video noch nicht gesehen haben, füge ich es Ihnen nachfolgend ein. Aber Vorsicht, denn sollten Sie herzkrank sein, empfehle ich Ihnen drei Liter Doppelherz pro Forma 😉!

Wenn man dieser Alena Buyx zuhört, lässt es einem das Blut in den Adern gefrieren und anhand der Reaktionen in den sozialen Medien zu diesem Video, könnte man glatt meinen, dass man die „Buyxe der Pandora“ geöffnet hat. Mehr Beleidigungen, Hetze und Hass kann man kaum in vier Minuten rüberbringen!

Schauen wir uns doch einmal ein paar Zitate aus dem überall geteilten Video an, was eine große Welle an Empörung hervorbrachte. Und das zurecht, wie viele meinen.

Zitat: „Sie wollen dich deportieren oder deine Mutter oder deinen besten Freund. Es ist scheißegal ob ihr Deutsch seid, denn sie haben ein rassistisch völkisches Verständnis vom Nationalstaat und Staatsbürgerschaft.“

Ich gehe mal davon aus, dass dies eine Anspielung auf das „Geheim-Treffen“ bei Potsdam, zu dem hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer geladen waren, bei dem es angeblich um Deportationen und dergleichen gegangen sein soll.

Dies war selbstverständlich ein gefundenes Fressen für die Öffentlich-Rechtlichen Schmuddelmedien. Das dieser „Skandal“ von dem Wahrheitsministerium von „Correctiv“ in vielen Punkten erfunden wurde[2], ist inzwischen bestätigt[3]. Darüber schwiegen jedoch die Öffentlich-Rechtlichen, was natürlich den Verdacht nährt, dass es hier in diesem Land sehr Undemokratisch läuft, was man jedoch nicht sagen darf, denn sonst kommen die „schwarzen Männlein“ und räumen einem so richtig die Bude auf 😉!

Kommen wir zum nächsten.

Zitat: „Sie haben eine autoritäre Verstellung davon, wie du leben sollst, mit wem du Sex haben kannst, wie deine Familie aussehen soll, welchen Job du haben kannst, wie du aussehen sollst, wie du reden sollst. Und alle die anders denken, wollen sie schikanieren, wollen sie loswerden.“