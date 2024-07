Das geistig entweidete Deutschland

Mit erschreckender Rasanz schreitet der gesellschaftliche Zerfallsprozess fort, in allen Ebenen der Gesellschaft. Von einem intakten Staatsgefüge mit zufriedenen Bürgern kann kaum noch die Rede sein.

Wir, die Betroffenen, erleiden diesen „Entweidungsprozess“ an der Zeitenwende schmerzlich und angstgeprägt. Die Intelligenz Deutschlands und immer mehr Unternehmen aller Couleur flüchten ins Ausland. Von Hans-Jörg Müllenmeister

Dem Ausdünnungsprozess der Deutschen Elite schwappt ein geduldeter, nahezu ungezügelter Flüchtlingsstrom entgegen. Die steigende Zahl der Pleite-Unternehmen nimmt verheerende Ausmaße an. Hakt es irgendwo im Wirtschaftsgetriebe, dann sind in der Folge meist auch andere Bereiche davon negativ betroffen – ein circulus vitiosus der sich beschleunigt.

Negatives Wachstum: Steigende Zahl der “Zombies”

Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist dramatisch gestiegen. Besonders betroffen sind die Dienstleistungsbranche, das Baugewerbe und die verarbeitende Industrie. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten wir fast 11.000 Firmenpleiten – ein Anstieg von fast 30 % im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Stand seit einem Jahrzehnt. Die katastrophale Lage im Wohnungsbau führte zu einem starken Anstieg der Insolvenzen im Baugewerbe.

Auch im Handel gab es mehr Firmenpleiten. Seit 2020 mussten deutschlandweit etwa 46.000 Geschäfte schließen. Für das kommende Jahr erwarten uns weitere Pleitewellen von etwa 20.000 verschuldeten “Zombie”-Unternehmen.

Die vom Staat ausgesetzten Insolvenzregeln verschieben nur den wirtschaftlich notwendigen Heilungsprozess durch Insolvenz. Dies führt eher zu weiteren Pleiten, insbesondere bei den kreditvergebenden Banken. (Die (un)möglichen Horrorszenarien wenn Russland den 2+4 Vertrag tatsächlich kündigt)

Die Gefahr besteht darin, dass Unternehmen bei verzögerten Insolvenzen ihre Schulden nicht rechtzeitig begleichen können. Banken müssen ihre Kreditportfolios überwachen und ausreichende Kapitalreserven haben, um mögliche Verluste auszugleichen. Wenn Unternehmen zahlungsunfähig sind, steigt auch das Liquiditätsrisiko für die Banken.

Ein Fortschreiten der Pleitewellen hat langfristige Auswirkungen auf die Wirtschaft: Gehen Unternehmen insolvent, verlieren Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote steigt, die Kaufkraft der Bevölkerung sinkt. Zudem sinkt das Vertrauen von Investoren, Kunden und Geschäftspartnern in die Stabilität des Wirtschaftssystems. Wer will da noch investieren?

Überbordende Bürokratie: Wachstumsbremse der Wirtschaft

300x250

Wir alle konnten schon beobachten, dass nicht nur die Unternehmen viel Zeit und Ressourcen für bürokratische Prozesse opfern müssen, um sich im Dschungel der staatlichen Vorgaben und Formalismen durchzuarbeiten.

All das neben der eigentlichen Arbeit. Dieser Bürokratien-Wahn setzt sich wie eine ewige Krankheit bis in die Krankenhäuser fort. Da gibt es Ärzte, die für die Statistik viel Zeit aufbringen müssen, die sonst den Patienten zugute käme. Durch die aufgeblasene Administration leidet die Produktivität allerorten, ja sogar die Wettbewerbsfähigkeit.

All diese bürokratischen Hürden und Vorschriften, wie auch das immer kompliziertere Steuerrecht, führen dazu, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich leitenden Aufgaben im Unternehmen zu stellen.

Quintessenz: Deutschland verarmt an Attraktivität als Unternehmensstandort, administrative Aufgaben fesseln wertvolle Ressourcen, messbarer Arbeitskräfteschwund an guten Mitarbeitern. Die einstige Stärke der Rechtsstaatlichkeit und der wirtschaftspolitische stabile Rahmen gehen verloren.

300x250 boxone

Ideologisch verbrämte Energieversorgung

Propagierte subventionierte grüne Wind- und Solarenergie sind für die Grundstromerzeugung eine Farce aber keine Lösung. Das technologische Problem lässt sich durch bloßes ideologisches Schönreden nicht lösen.

Grundsätzlich geht es bei der Energieversorgung unserer Industrienation um die Grundlast: Ein kontinuierlicher Energiebedarf, der rund um die Uhr gedeckt werden muss. Zwar bleibt es jedem unbenommen sich einen Solar-Pannel aufs Haupt zu setzen, um daraus einen Geistesblitz zu erzeugen.

Aber wenn unsere tricolore Regierung das traditionell gut funktionierende Energieversorgungsnetz aus ideologischen Gründen zur Gänze in die Tonne drücken kann, dann ist was faul im Staate. Und das alles ohne sinnvoll durchdachte Alternativen, statt dessen schwingen munter die Abrissbirnen gegen bisherige Kraftwerke in deutschen Lande.

Natürlich kann man alternative Möglichkeiten zur Energieerzeugung nutzen, z.B. Geothermie, Gezeitenkraft, Solartechnik, aber nur da, wo auch diese Naturkräfte reichlich vorkommen und durch ihre Nutzung keine Flurschäden entstehen.

Vor allem tut eins Not: Das richtige Timing beim „Ab- und Umbau“. Lasst bitte Ingenieure und Fachleute in der Energiebranche die notwendigen Entscheidungen treffen. Politische Ideologien und Lobbyisten sollten nicht die bestimmenden Protagonisten sein.

Eine ausgewogene Herangehensweise, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte berücksichtigt, ist der Schlüssel zu unserer nachhaltigen Energiezukunft.

Gegen unserer bisherigen vielbeschworenen Energiewende nimmt sich ja die Echternacher Springprozession im Fortkommen wie ein Sprinter aus. Wenn das Timing nicht stimmt, werden Milliarden in den Orkus versenkt.

E-Mobile – ein verfrühter Wahn

Und wie steht es mit den von der Regierung hochsubventionierten Elektrofahrzeugen? Das Hauptproblem bei den E-Autos ist ja nicht das umständliche Aufladen. Wenn wir mit Mann und Maus jetzt auf E-Mobile zwangsumsteigen, bricht unsere gesamte Stromversorgung zusammen.

Die notwendige Übertragungskapazität der Energieversorgung dazu ist nicht vorhanden, und neue Hochspannungsleitungen sind zusätzlich ein echtes NIMBY-Problem, d.h. man nutzt die Vorteile moderner Technologie, im eigenen Umfeld will man aber keine Nachteile in Kauf nehmen, unter dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. In der Zauberwelt der Wind- und Sonnenenergie gibt es keine verläßliche Basis für die Grundlast, wohl aber für den drohenden Blackout (zu viele kleine Einspeiser; erhöhte Regelungsprobleme bei der Netzfrequenz als Stabilisator).

Das wiederum verursacht ständig höhere Kosten. Immer wenn etwas subventioniert werden muss, dann deshalb, weil es unwirtschaftlich ist. Und das bedeutet, dass man Kapital vernichtet, anstatt Kapital aufzubauen. Ist das der Sinn eines staatlich geförderten Entreicherungsprozeß?

Nachdenken statt fehl-lenken

Insgesamt gewinnt man den Eindruck, dass man dem Bürger eine grüne kopfstehende Welt vorgaukelt. Ihm wird durch immer mehr Steuerabgaben und durch schikanöses Drangsalieren mehr und mehr Lebensqualität entzogen. Der redliche Bürger wird immer ärmer und fühlt sich im eigenen Land wie traumverloren. Der politisch propagierte technische Fortschritt führt eher zu einer Demontage aller bisherigen Güter und Sitten.

Dramatisch ist, dass gewisse Politikfuzzis kaum naturwissenschaftlich ausgebildet sind und sie diesen Mangel an Wissen durch eine Art religiöse Esoterik ersetzen wollen. Pragmatismus und Szientismus wären da zielführend.

Staus: Ursachen mit großem wirtschaftlichen Schaden

About aikos2309 See all posts by aikos2309