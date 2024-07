Das verborgene Weltgeheimnis: Satelliten und Weltraumsonden haben niemals eine rotierende Erde gefilmt!

Kommen wir jetzt zur wichtigsten Frage:

Warum existieren keine Videoaufnahmen der rotierenden Erde? Und die zweite Frage lautet in diesem Zusammenhang: Warum werden alle Fotos des vollständigen Planeten Erde aus dem Weltraum manipuliert oder am Computer generiert?

Es ist kein Geheimnis, dass die NASA und andere Weltraumagenturen für alle ihre veröffentlichten Bilder Photoshop oder CGI-Technologie verwendet. Alle Bilder des Weltraums werden vor der Freigabe per Photoshop bearbeitet. Von Jason Mason

Derlei Veröffentlichungen sind ebenfalls kein Beweis, dass sich die Erde bewegt. Wenn Gelehrte wirklich an Bildung glauben, dann würden sie auch schnell dahinterkommen, dass diese Methoden verwendet werden, um riesige Lücken in der Kosmologie, der Physik und Astronomie zu schließen. Außerdem sollen Gläubige und Wissende mit diesen Täuschungen gedemütigt werden.

Fakt ist, es existiert absolut kein solider Beweis, dass die Erde ein drehender Ball im Weltraum ist. Jahrhunderte an Diskussionen haben dafür gesorgt, dass eine gute Theorie der Entstehung des Universums entstanden ist, die dazu in der Lage ist, zu erklären, wie es sein kann, dass wir uns auf einem drehenden Planeten im Weltall befinden.

Das Problem bei der Widerlegung des Urknalls ist, dass es keine alternative konkurrierende wissenschaftliche Theorie dazu gibt! Das ist die echte Krise, in der sich die Kosmologie befindet.

Gelehrte sollten wissen, dass Wissenschaftler nichts beweisen können. Jedes Modell ist daher eine Annäherung an die Wahrheit, jedoch nicht beweisbar. Ein wissenschaftliches Modell oder eine Hypothese basiert auf Beobachtungsbeweisen und sollte in der Lage sein, zukünftige Beobachtungen vorherzusagen.

Jedes Mal, wenn diese Vorhersagen bestätigt werden, wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese wahr ist, größer. Sie kann im Prinzip aber nie wirklich bewiesen werden. Wenn die Beweise irgendwann so überzeugend werden, dass kein Wissenschaftler auf diesem Gebiet Zweifel an der Idee hat, wird die Hypothese zu einer wissenschaftlichen Theorie.

Was immer noch nicht bedeutet, dass sie niemals widerlegt, aktualisiert, verbessert, erweitert oder widerlegt wird, wenn neue Beweise oder Anomalien auftauchen. (Das verborgene Weltgeheimnis: Kein physikalisches Experiment hat jemals bewiesen, dass sich die Erde bewegt!)

In keinen populären wissenschaftlichen Artikeln über die Streitfrage, ob sich die Erde dreht oder nicht, sprechen Akademiker jemals Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum an!

Satelliten haben aus geostationären Orbits keine Aufnahmen geliefert, welche die Rotation der Erde bestätigen, die bewegen sich in Umlaufbahnen um die Erde. Weltraumsonden hingegen haben offiziell niemals den Auftrag, die Erde genauer zu untersuchen!

Deshalb gibt es auch keine Videoaufnahmen von der Rotation der Erde aus der Entfernung oder von der Mondoberfläche. Wir bekommen immer nur am Computer modifizierte Bilder zu sehen, die Fotografien sein sollen, die im Zeitraffer hintereinander abgespielt werden. Das soll die Rotation des Planeten enthüllen. Man muss hier auf die Wortwahl achten!

Es wird nicht klipp und klar gesagt, dass der Planet rotiert oder dass diese Bilder einen Beweis dafür darstellen. Spezialisten und Computerexperten erstellen eigenen Aussagen zufolge „atemberaubende Visualisierungen der Erdrotation“. Eigentlich sehen Animationen in Videospielen realistischer aus.

Warum haben Astronauten keine Videoaufzeichnungen von der rotierenden Erde in den Raumschiffen oder auf der Mondoberfläche gedreht? Es wird behauptet, dass sie von dort aus die Rotation der Erde gesehen haben, vielleicht haben sie aber auch nur gesehen, wie sich der Mond um die Erde dreht, denn er hat einen beinahe kreisförmigen Orbit.

Sie wären damit in der Lage gewesen, diese angebliche Rotation zu filmen, haben es aber nicht getan. Eine andere Aussage lautet, dass die Rotation (am Äquator 1.675 Kilometer pro Stunde) zu langsam sei, um sie mit nacktem Auge aus der Distanz zu sehen. Nur einige wenige Astronauten hatten die Möglichkeit, die Erde aus der Distanz zu sehen, als sie zum Mond flogen.

Wieder andere Aussagen in Wissenschaftsmagazinen lauten, dass man die Rotation der Erde nicht in Echtzeit sehen kann, weil sie zu langsam ist. Deshalb können wir dieser Ausführung zufolge nur die Effekte der Rotation sehen, womit wir wieder bei den physikalischen Experimenten angelangt wären.

Zitat Life Science: „Mit Ausnahme eines Zeitraffervideos, wie einem von der NASA, das mit Aufnahmen einer Kamera auf der Internationalen Raumstation aufgenommen wurde, ist es nicht möglich, die Erde in Bewegung zu sehen, da sie nur alle 24 Stunden eine Umdrehung macht. Das ist quälend langsam. Viel zu langsam, als dass unsere Augen es erkennen könnten.“

Im Klartext heißt das, dass vom Weltraum aus keine Rotation zu erkennen ist, sondern zu Tricktechnik gegriffen werden muss, um die Rotation zu simulieren. Es kommt immer zu den gleichen Fehlern in diesen CGI-Visualisierungen. Man sieht keinen Mond, keine Sonne und keine echten Sterne im Hintergrund. Die Wolkenmuster bewegen sich in den Zeitraffer-Aufnahmen ebenso wenig.

Wir können also auch hier nicht sehen, dass die Erde wirklich rotiert. So werden am Computer einfach Bilder von Wolken kopiert und beliebig eingefügt und diese Abbildungen der Erde dann als offizielle Fotografien unsers Planeten präsentiert. Warum wird behauptet, es würde sich hier um echte Fotografien handeln, obwohl alles offensichtlich gefälscht ist?

Hier ein weiteres Zitat aus einem Wissenschaftsmagazin: „Auch wenn es aufgrund ihrer langsamen Rotation nicht möglich ist, die Erddrehung in Echtzeit aus dem Weltraum zu beobachten, können Zeitraffervideos wie die Aufnahmen der NASA von der Internationalen Raumstation diese Bewegung einfangen. Es ist nicht möglich, die Rotation der Erde in Echtzeit von Raumstationen aus zu beobachten, da sie sich zu schnell um den Planeten bewegen.

Infolgedessen scheint sich die Erde rückwärts zu drehen, und ihre eigene Bewegung verdeckt die Erdrotation vor zufälliger Beobachtung. Es ist zwar technisch möglich, die Erdrotation vom Mond aus zu beobachten, aber es wäre keine wahrnehmbare Bewegung, ähnlich wie man den Stundenzeiger einer Uhr nicht sehen kann.“

Ein weiteres Zitat: „Ja, wir können nicht sehen, wie sich die Erde aufgrund ihrer langsamen Rotation aus dem Weltraum dreht. Es dauert 24 Stunden, bis die Erde eine volle Umdrehung gemacht hat, was für unsere Augen zu langsam ist, um sie zu erkennen. Zeitraffervideos oder Filmmaterial, das aus dem Weltraum aufgenommen wurde, können jedoch die Erde in Bewegung zeigen. …“

Auch hier ausweichende Floskeln, mit keinem Wort wird erwähnt, dass sich die Erde wirklich dreht, und dass jemand diese Drehung auch tatsächlich beobachten kann! Diese Argumentation dreht sich hingegen im Kreis, auch wenn hier festgestellt wird, dass Zeitrafferbilder die Erde in Bewegung zeigen können. Warum wird hier nicht erwähnt, dass Künstler diese Bilder in Studios erstellen?

„Nein, Astronauten auf Raumstationen können die Rotation der Erde nicht in Echtzeit beobachten, weil sie sich zu schnell um den Planeten bewegen. Die Erde scheint sich aufgrund ihrer eigenen Bewegung rückwärts zu drehen, was die Erdrotation maskiert. …

Wir können nicht sehen, wie sich die Welt dreht, weil die Rotationsgeschwindigkeit der Erde konstant bleibt, ähnlich wie bei einem Auto auf einer Autobahn. Die gleichmäßige und konstante Bewegung der Erddrehung macht sie für unsere Sinne unmerklich. Wenn wir zu den Wolken oder Sternen aufblicken, spüren oder sehen wir die Erdrotation nicht.“

Die NASA präsentiert alle paar Jahre eine neue Visualisierung der angeblichen Erdrotation, aber man bemerkt sofort, dass es sich um eine computergenerierte Simulation handelt, das wird dann auf der Homepage der Weltraumorganisation auch bestätigt.

„Diese neue weltraumgestützte Ansicht der Stadtlichter der Erde ist ein Komposit, das aus Daten des Satelliten Suomi National Polarorbiting Partnership zusammengesetzt wurde. Die Daten wurden im April 2012 über neun Tage und im Oktober 2012 über dreizehn Tage erfasst. Der Satellit brauchte 312 Umlaufbahnen und 2,5 Terabyte an Daten, um eine klare Aufnahme von jeder Parzelle der Landoberfläche und der Inseln der Erde zu erhalten. Diese neuen Daten wurden dann über vorhandene MODIS Blue Marble-Bilder abgebildet, um eine realistische Sicht des Planeten zu ermöglichen.“

Beachten Sie auch in diesem Fall, dass hier von Daten die Rede ist, die am Computer zusammengesetzt wurden. Es werden explizit keine Fotografien oder Videoaufnahmen erwähnt. Selbst Satelliten können daher die Rotation der Erde nicht aufnehmen, sondern man muss sie in jedem einzelnen Fall am Computer simulieren.

Im Jahr 2014 erschien eine kontroverse wissenschaftliche Dokumentation mit dem Titel „The Principle Movie“ von Rick DeLano und Robert Sungenis. In dieser Analyse wird das heliozentrische Prinzip der Wissenschaft, das von Kopernikus und Galilei begründet wurde, grundsätzlich hinterfragt. Skeptiker waren über diese Doku entsetzt und bezeichneten die Ansicht, dass sich die Erde vielleicht im Zentrum des Universums befindet, als ein pseudowissenschaftliches Prinzip.

In den vergangenen zehn Jahre sind allerdings viele neue astronomische Beobachtungen angestellt worden, welche das kopernikanische Prinzip in der Kosmologie noch weiter infrage stellen. Der Mainstream befürchtet daher, dass diese Beobachtungen eine Rückkehr zur antiken geozentrischen Betrachtungsweise der Erde führen wird, die mit der Menschheit das Zentrum des Universums darstellt.

In der Dokumentation kommt eine Reihe von populären Wissenschaftlern zu Wort: Lawrence Krauss, Michio Kaku, George F.R. Ellis and Max Tegmark. Diese Experten bestätigen, dass sich die Kosmologie in einer Krise befindet und viele Resultate darauf hinweise, dass das kopernikanische Weltbild falsch ist. Außerdem werden Themen wie Dunkle Materie oder die Idee eines Multiversums angesprochen.

In skeptischen Artikeln, die auf die Präsentation der Dokumentation folgten, wird darauf verwiesen, dass Geozentrismus nicht wissenschaftlich, sondern ein philosophischer Glaube sei. Die Wahrheit ist, dass wissenschaftliche Fakten über das geozentrische Modell vollständig aus der wissenschaftlichen Berichterstattung herausgefiltert werden. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Erde somit einen speziellen Platz im Universum einnimmt, wobei moderne Kosmologie auch nichts weiter als ein alternatives Glaubenssystem darstellt, das aus unbeweisbaren Theorien und einer intoleranten Haltung gegenüber alternativen Vorstellungen besteht. Viele Physiker und Astronomen wollen sich nicht mit der Frage auseinandersetzten, welche Auswirkungen es auf die Wissenschaft hätte, wenn klipp und klar feststeht, dass die Erde einen speziellen Platz im Kosmos einnimmt und mit ihr die Menschheit. Jahrhunderte an wissenschaftlicher Arbeit wären fortan bedeutungslos. Deshalb weisen die Produzenten darauf hin, dass The Principle Movie eine Dokumentation ist, welche die moderne Wissenschaft zu unterdrücken versucht. Skeptiker haben keine echten wissenschaftlichen Argumente gegen den Geozentrismus parat, weil er faktisch ein gültiges Modell der Kosmologie darstellt. Deshalb gingen sie in ihrer Berichterstattung zur üblichen Methode über, die Produzenten zu verunglimpfen. Vor allem den katholischen Autor Robert Sungenis. Dieser Experte arbeitete mit zahlreichen Mainstream-Wissenschaftlern jahrelang zusammen und publizierte später seine Buchreihe „Galileo Was Wrong: The Church Was Right“. In diesen Büchern findet man eine unfassbare Fülle von Daten, welche das geozentrische Modell des Universums aufgrund neuester Forschungsarbeit bestätigen. Das Fazit von Sungenis lautet, dass internationale Forscher darüber Bescheid wissen, aber versuchten diese Tatsachen zu verbergen. Womit wir bei der philosophischen Frage landen, was geschieht, wenn Forscher anerkennen, dass das Universum nicht durch einen Urknall enstanden ist, sondern von einer übergeordneten Macht geplant und erschaffen wurde? Vielleicht sogar speziell für uns Menschen? In anderen kritischen Artikeln verweisen ablehnente Journalisten darauf, dass Geozentrismus falsch sei, obwohl sie im Text schreiben, dass das Modell des Geozentrismus aktuell Gültigkeit besitzt! Das Vorgehen gegen die Dokumenation ist daher ein manipulativer Versuch, die Präsentation von unpassenden Fakten und Entdeckungen zu verstecken. Somit ist The Principle der erste Film, welcher aufgrund wissenschaftlicher Fakten das derzeit noch vorherrschende und lediglich auf Konsens-Basis breit akzeptierte Prinzip des Helizentrismus infrage stellt. Was definiert den Platz der Menschheit im Universum? Bezahlte Schreiber der Massenmedien ignorieren wissenschaftliche Fakten und diskutieren auch nicht darüber. Stattdessen warten sie mit unbegründeten Anschuldigungen des Anti-Semitismus gegen den Produzenten Robert Sungenis auf. Die Produzenten konterten, dass der Fokus des Inhalts ihrer Dokumentation auf diese Weise auf den Versuch des Angriffs auf die Person von Robert Sungenis konzentriert wurde. Diese Bemühungen gehen laut den Produzenten vor allem vom berüchtigten amerikanischen Southern Poverty Law Center aus. Diese Bulldoggen eines wissenschaftlichen Establishments versuchen zu verhindern, dass die Erkenntnisse über die stationäre Erde weiter untersucht werden, weil sie unsere einzigartige Wichtigkeit nachweisen. Die Produzenten sagen, dass eine „Achse des Bösen“ existiert, welche das Paradigma einer vorgeblich unbedeutenden Erde im All propagiert. Durch ihre jahrhundertelange wissenschaftliche Propaganda wurden die Vorstellungen der Massen geformt und ihre Gehirne dazu gebracht, an erstaunlich lächerliche Dinge zu glauben, die nichts mit Logik oder Rationalität zu tun haben. Robert Sungenis erklärt in einem Interview, dass Daten, welche auf das geozentrische Universum verweisen, von den Webseiten von Wissenschaftsjournalen und Weltraumorganisationen verschwunden sind. Eine Kampagne wurde entworfen, um die Doku und ihre Produzenten anzugreifen, weil Gelehrte Angst vor den Konsequenzen haben und die Fakten in Diskussionen nicht leugnen wollen, welche sie als schockierend empfinden. Angriffe von Journalisten, NGOs oder Skeptikern beweisen einmal mehr, dass in der Welt der Wissenschaft keine Meinungsfreiheit, Freiheit der Gedanken oder die Freiheit besteht, unbequeme Fragen zu stellen. Informationen über Geozentrismus haben einen wunden Nerv getroffen und es wird versucht, die Verbreitung von Informationen darüber als eine Form von Gedankenverbrechen zu stigmatisieren und alles zusammen mit der Theorie der flachen Erde als Unsinn zu deklarieren. Warum wollen Wissenschaftler keine Fragen dazu beantworten? Würden die Antworten das hartnäckige Rätsel über unseren Platz im Zentrum des Kosmos lüften, welches sich im Herzen der modernen Wissenschaft verbirgt? Groß angelegte Beobachtungen des Universums haben nämlich genau das bestätigt und die Signifikanz der Erde in den Vordergrund gestellt. Daher liegt es nahe, dass antike Vorstellungen eigentlich die ganze Zeit über korrekt waren. Viele antike oder prähistorische Megalith-Anlagen wie Stonehenge oder die Position der Gizeh-Pyramiden sind in Relation zu einer stationären Erde besser zu verstehen. Die große Gizeh-Pyramide befindet sich im Zentrum aller Landmassen der Erde und hat daher eine noch größere Bedeutung in diesem Modell. Wenn der Kosmos, die Erde und die Menschheit eine Schöpfung repräsentieren, und keinen kosmischen Unfall, was bedeuten diese Erkenntnisse für die Zukunft der Menschheit? Leben wir in einem meta­phy­si­schen Mul­ti­versum? — Ob Sie es glauben oder nicht, wir bewohnen das absolut unge­wöhn­lichste Son­nen­system, das in unserer Galaxis und ver­mutlich im ganzen Uni­versum bekannt ist. Nicht nur das Saturn-System ist extrem fas­zi­nierend, sondern auch das mys­te­riöse Erde-Mond-System. Es sind so viele Abwei­chungen zu anderen Stern­sys­temen erkennbar, dass Astro­nomen ins­geheim annehmen, dass wir im gesamten Weltall eine ein­zig­artige Stellung ein­nehmen. Es besteht die Mög­lichkeit, dass sowohl der Planet Erde als auch sein Mond von unbe­kannten Intel­li­genzen ter­ra­for­miert worden sind. Unsere Welt und die Menschheit sind somit ein Produkt über­ge­ord­neter Intel­li­genzen. Neueste astro­no­mische Beob­ach­tungen bezeugen darüber hinaus, dass unser Uni­versum einen Teil eines viel grö­ßeren Mul­ti­versums reprä­sen­tiert, das wir nicht wahr­nehmen können. Die Folgen für das wis­sen­schaft­liche Stan­dard­modell der Kos­mo­logie sind noch nicht absehbar. Ein Urknall hat offenbar niemals statt­ge­funden! Und unser Planet dreht sich nicht um die Sonne!Das geo­zen­trische Modell des Uni­versums konnte selbst aus der Per­spektive der Main­stream-Wis­sen­schaft niemals zwei­felsfrei durch objektive Expe­ri­mente widerlegt werden. Die Theorie der flachen Erde enthält einige wichtige Punkte des erd­zen­trierten Modells, wird jedoch öffent­lich­keits­wirksam als Ver­schwö­rungs­theorie ein­ge­setzt, um die tiefere Wahrheit darin zu ver­bergen. Deutsche Pio­niere der Quan­ten­physik ent­wi­ckelten ihre Vor­stel­lungen aus den Lehren der alt­in­di­schen Veden, einem Jahr­tau­sende alten Wis­sens­system der vedi­schen Zivi­li­sation. In diesen uralten Lehren finden wir nicht nur Erläu­te­rungen über außer­ir­dische Lebens­formen und Besuche von Göttern, welche Hoch­tech­no­logie und Raum­schiffe wie Vimanas besaßen, sondern auch Erklä­rungen über den Ursprung des Kosmos und den ulti­ma­tiven Zweck der mensch­lichen Existenz. Mehr dazu im Buch: „Das verborgene Weltgeheimnis" Videos: Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 12.07.2024

