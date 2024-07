Treffen der globalen Elite beim Internationalen Vogelgrippe-Gipfel zur Planung des „Managements von Massensterbefällen“

Die globale Elite entsendet Vertreter zum Internationalen Vogelgrippe-Gipfel (IBFS), um Themen wie Massensterben, Impfstofflieferungen und die Kontrolle der Berichterstattung über die Vogelgrippe-Pandemie in den sozialen Medien zu diskutieren.

Das IBFS wird in Arlington, Virginia, in günstiger Nähe zum CIA-Hauptquartier in Langley, abgehalten und findet dieses Jahr vom 2. bis 4. Oktober statt.

Der Vogelgrippe-Gipfel ähnelt stark „Event 201“, der Planspielübung, die von der Bill & Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum im Oktober 2019 organisiert wurde, nur wenige Monate bevor die Covid-Pandemie von den atemlosen Mainstream-Medien der Welt verkündet wurde.

Die Planspielübung zur Vorbereitung auf eine Vogelgrippe-Pandemie erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die US-Regierung die Übertragbarkeit und Letalität des Vogelgrippevirus H5N1 durch Gain-of-Function-Experimente verbessert.

Jon Fleetwood berichtet : Der Regierung ist es gestattet, Krankheitserreger wie die Vogelgrippe mit Hilfe von GOF als Waffe einzusetzen, da es in der internationalen Konvention über das Verbot biologischer Waffen (BWC) eine „ Lücke “ gibt.

Diese erlaubt es den Behörden, aus den gefährlichsten bekannten Krankheitserregern Biowaffen herzustellen, solange der erklärte Zweck „friedliche Zwecke“ wie die Entwicklung von Impfstoffen sind. (Vogelgrippe-Gipfel: Die Impfstoffindustrie trifft sich zum zweiten Mal, um neue Giftspritzen auf den Markt zu bringen)

Übrigens arbeiten die USA gleichzeitig an der Entwicklung eines neuen mRNA-Impfstoffs gegen die Vogelgrippe H5N1 und haben sich bereit erklärt , dem Impfstoffhersteller Moderna Inc. für das Projekt 176 Millionen US-Dollar aus Mitteln des Gesundheitsministeriums zu zahlen.

Die Führung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) hat angedeutet, dass die Behörde das strenge Zulassungsverfahren für Impfstoffe gegen die Vogelgrippe überspringen werde, so wie sie es bei der COVID-19-Impfung tat, als sie das umstrittene Instrument der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) anwandte.(EU schließt Impfstoffvertrag für vorerst 640.000 Dosen gegen Vogelgrippe ab – wird da die nächste P(l)andemie vorbereitet?)

Und das, obwohl es bereits sichere, wirksame und allgemein zugängliche medizinische Behandlungsmöglichkeiten für die Vogelgrippe gibt.

Seit 2017 wurden von der Regierung nur zwei Virenfamilien für GOF-Experimente zugelassen : das Coronavirus und die Grippe.

Das Coronavirus verursachte die COVID-Pandemie 2019, und nun verursacht die Grippe offenbar die nächste Pandemie.

Die Tatsache, dass es sich bei den beiden einzigen Virenfamilien, die hinter der letzten und den kommenden Pandemien stecken, um genau jene Erreger handelt, die die Regierung als Waffe einsetzt, wirft Fragen über die Handlungen und Absichten der Regierung auf.

Diese Fragen sind umso berechtigter, wenn man bedenkt, dass sowohl die Legislative als auch die Exekutive Anfang des Jahres ein massives Haushaltsgesetz durchpeitschten, das über eine Milliarde Dollar für den Fall einer künftigen Grippepandemie bereitstellte – und zwar lange bevor die gängigen Gesundheitsquellen und Medien Alarm wegen der Vogelgrippe schlugen.

Der Zeitpunkt zwingt Gesundheitsexperten zu der Frage, ob die bevorstehende Vogelgrippe-Pandemie spontan entstanden ist oder ob es sich um einen koordinierten Angriff mit Biowaffen handelt.

„Ich bin äußerst besorgt, dass die Öffentlichkeit nicht in der Lage sein wird, die Zusammenhänge zu erkennen“, sagt Dr. Richard Bartlett, Träger des Meritorious Service Award des texanischen Gesundheitsministeriums. „Ich gehe davon aus, dass bei dieser potenziellen zukünftigen Vogelgrippepandemie dasselbe Manöver wie bei COVID zum Einsatz kommen wird.“

„Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir es mit einer Biowaffe und nicht mit einem Naturphänomen zu tun haben“, fügte der Leiter der Notaufnahme und ehemalige Berater der „Health Disparities Taskforce“ des texanischen Gouverneurs Rick Perry hinzu.