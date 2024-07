Teile die Wahrheit!

Die erste US-Präsidentschaftsdebatte 2024 zwischen Amtsinhaber Joe Biden und Herausforderer Donald Trump verlief an sich recht ereignislos. Erst im Anschluss kam es zu der großen Überraschung, die nun landesweit für Schlagzeilen sorgt: Die Demokraten wollen Joe Biden aus dem Rennen werfen.

Der ereignislose Verlauf der Debatte selbst steht im Gegensatz zu dem, was in den alten, von den Konzernen dominierten Medien derzeit geschieht, aber es ist eine wichtige Wahrheit, an die wir uns erinnern sollten, wenn wir versuchen, die Strategie der amerikanischen politischen Elite für den Wahltag im November zu verstehen.

Abgesehen von dem urkomischen Schlagabtausch zwischen einem nuschelnden Biden und einem sehr selbstbewussten Trump über die angegebene Körpergröße und das Golf-Handicap haben sich beide Kandidaten so verhalten, wie wir es erwartet hatten. Und genau hier liegt der Haken.

Biden hat sich mindestens so gut, wenn nicht sogar besser geschlagen als alles, was wir in den letzten zwei, vielleicht sogar vier Jahren gesehen haben. Die einwöchige Auszeit in Camp David, die Biden zweifellos unter ärztlicher Aufsicht und mit einem ganzen Team von persönlichen Trainern, die an die Entourage von Ivan Drago erinnern, genossen hat, war wahrscheinlich eine erfolgreiche Intervention.

Wir können uns die Szene in Camp David vorstellen: Harte Fakten, die Biden im Training auftischt (wie Dragos 2100-psi-Schläge), unterbrochen von langen Spritzen in seinen Arm, gefüllt mit Risperidon (statt anabolen Steroiden).

Leidet Biden definitiv an Demenz? Ja. Ist dies seit Jahren bekannt? Ja. War dies eine von Bidens besten Leistungen in den letzten vier Jahren? Auch, ja. Risperidon ist ein Wundermittel zur Kontrolle psychotischer und dissoziativer Episoden im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit, aber eine seiner Nebenwirkungen ist genau der Parkinsonismus, den wir so oft bei ihm beobachten. (Bidens Familie gibt zu, dass der „echte“ Joe Biden vom Tiefen Staat vor Jahren ersetzt wurde (Video))

Was geht also in Amerikas tiefem Staat vor, oder im DNC, oder in der Klasse der Geldgeber, oder in der CIA, oder in irgendeinem der oben genannten Bereiche? Das ist die 64.000-Dollar-Frage.(„Wir haben ein Problem“ ‒ der desolate Biden erschreckt nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt (Videos))

Wenn es so etwas wie eine Überraschung gab, dann war es der Auftritt von Donald Trump. Er war höflich, unaufdringlich und ohne den übertriebenen Sardonismus, der seine Ansätze in den Debatten 2016 und 2020 deutlich kennzeichnete. Vielleicht zielte er genau auf die demografische Gruppe der “unentschlossenen” Wähler in diesem Jahr ab.

Die merkwürdigen Debattenregeln, bei denen dem Kandidaten, der nicht sprechen durfte, das Mikrofon abgestellt wurde, kamen Trump durchaus zugute (obwohl sie den meisten Berichten zufolge eingeführt wurden, um Biden zu unterstützen), und vielleicht spielte auch dieser Faktor eine Rolle bei der “Zähmung” Trumps.

Nun sind diese unentschlossenen Wähler selbst ein seltsamer Haufen, was mit ziemlicher Sicherheit garantiert, dass sie zu der Kategorie gehören, die besorgte Bürger am liebsten vom Wahlrecht ausschließen oder zumindest einem Alphabetisierungstest unterziehen würden.

Wir Amerikaner haben bereits vier Jahre Trump und vier Jahre Biden hinter uns. Wenn ein potenzieller Kunde in der Schlange an der Eisdiele immer noch nach kleinen rosa Plastiklöffeln von einem der beiden Kandidaten fragt, dann ist das Eis vielleicht einfach nichts für ihn und er sollte zu Hause bleiben.

300x250

Trump wirkte jedenfalls kühl und gelassen. Natürlich neigen beide Kandidaten dazu, Zahlen und Statistiken zu zitieren, die eine bestimmte Art und Weise widerspiegeln, Zahlen zu analysieren, die wiederum die Realität widerspiegeln können oder auch nicht.

Es war keine Überraschung, dass der senile Biden während der Debatte Schwierigkeiten hatte, sich an Zahlen, Fakten, Argumente, Eigennamen und die englische Syntax zu erinnern. Oder dass er manchmal mit offenem Mund und Speichel in den Mundwinkeln einfach nicht mehr weiter wusste und verwirrt auf sein Podium, seine Schuhe oder imaginäre Gegenstände um sich herum starrte.

Der unerträgliche Cenk Uygur, ein nicht überzeugender Schauspieler und zweitklassiger Verkäufer, ging sogar so weit, CNN zu tadeln, weil es während Trumps Rede einen geteilten Bildschirm verwendete. Denn während Trump sprach, wurde nicht nur auf Trump umgeschaltet, sondern die Kandidaten wurden weiterhin nebeneinander gezeigt.

300x250 boxone

Cenk ärgerte sich nicht darüber, dass wir einen ungeeigneten Präsidenten hätten, sondern darüber, dass CNN sich nicht die Mühe gemacht habe, dies zu verbergen. Es erinnerte ihn an das, was in missbrauchenden Haushalten passiert, wenn die Täter versuchen, die Umgebung glauben zu machen, dass zu Hause alles koscher ist.

CNN ist übrigens ein seltsames Medienunternehmen, was seine Beziehung zu Trump betrifft. Ein vom CIA-Agenten und Operator Tucker Carlson vor einigen Jahren veröffentlichter Mitschnitt enthüllte, dass der damalige CNN-Vorsitzende Jeff Zucker Trump bereits 2016 in einem Telefonat mit dem Trump-Vermittler Michael Cohen als “den Boss” bezeichnete.