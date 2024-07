Großes Gipfeltreffen: Der Spiegel hält seine Leser im Tal der Ahnungslosen – „Aufbau einer multipolaren Weltordnung“

Teile die Wahrheit!

In diesen Tagen fand der jährliche Gipfel der weltweit größten Regionalorganisation statt und im Spiegel findet sich darüber nicht ein einziger Artikel. Das selbsternannte Nachrichtenmagazin hält seine Leser im Tal der Ahnungslosen. Von Thomas Röper

Es ist immer wieder faszinierend, wie deutsche Medien ihre Leser im Tal der Ahnungslosen halten, wenn es um Themen geht, die zeigen, dass der Westen schon lange nicht mehr der Nabel der Welt ist. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der G7 treffen, die seit langem auf dem absteigenden Ast sind und international, also außerhalb des Westens, kaum noch eine Rolle spielen, ist deutschen Medien wie dem Spiegel das regelmäßig ganze Artikelserien wert.

Wenn sich aber zwischenstaatliche Organisationen treffen, die sogar größer und wirtschaftlich stärker als die G7 sind, man nehme als Beispiel die BRICS, dann ist deutschen Medien das bestenfalls Randnotizen wert. Die deutschen Medien wollen bei ihren Lesern die Illusion aufrecht erhalten, der Westen sei noch immer der Nabel der Welt und die ganze Welt blicke positiv auf den Westen und wolle so werden, wie er.

Das ist allerdings Unsinn, wie jeder, der nicht-westliche Medien verfolgt, längst weiß. Dieses Narrativ funktioniert nur noch in der westlichen Medienblase, das gilt umso mehr seit der Eskalation in der Ukraine und der Unterstützung des Westens für den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza.

Aber das stört deutsche Medien nicht, weshalb wahrscheinlich nicht einmal fünf Prozent der Deutschen, ohne vorher bei Wikipedia oder Google nachzuschauen, sagen könnten, was die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit oder auch die Eurasische Wirtschaftsunion eigentlich sind. Es ist faszinierend, wie die deutschen Medien ihre Leser dumm halten. Und es ist faszinierend, dass das in Zeiten des Internets, wo sich jeder informieren kann, immer noch funktioniert.

Die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ)

Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) besteht aus aktuell zehn Mitgliedern. Das sind neben einigen GUS-Staaten inklusive Russland auch China, Indien und Pakistan. 2023 kam der Iran hinzu und 2024 Weißrussland, weshalb die Landkarte der Mitglieder der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) fast ganz Asien bis zur europäischen Grenze Russlands und Weißrusslands umfasst. Die SOZ vertritt damit etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und ist die weltweit größte Regionalorganisation.

Außerdem haben die Mongolei und Afghanistan bei der SOZ Beobachterstatus und die SOZ hat 14 sogenannte Dialogpartner, darunter Saudi-Arabien, Kuweit, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, die Türkei und andere. (Putin im O-Ton über die Pläne des Westens mit Selensky)

Die Ziele der SOZ umfassen ein sehr weites Gebiet. Es geht um Fragen von Wirtschaft, Wissenschaft, Handel, Umseltschutz, Kultur und natürlich Sicherheit und Vertrauensbildung in der Region, also vor allem im Bereich des asiatischen Raums.

Man sollte meinen, dass, wenn sich eine so große und wichtige Gruppe von Staaten zu einem Gipfel trifft, deren Wirtschaftskraft beispielsweise die der EU weit übertrifft, das in den Medien ein Thema sein sollte. Aber geben Sie mal den Suchbegriff „Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ bei deutschen Medien in die Suchmaske ein. Beim Spiegel finden Sie in den Tagen, in denen der SOZ-Gipfel stattgefunden hat, nicht einen einzigen Artikel darüber.

Der Spiegel erwähnt den Gipfel bestenfalls nebenbei am Ende von Artikeln. In einem Artikel mit der Überschrift „Krieg in der Ukraine – Putin erteilt Erdoğan Absage – keine Vermittlerrolle erwünscht“ (über den ich wegen seiner Desinformation hier schon gesondert berichtet habe) schreibt der Spiegel im letzten Absatz über den SOZ-Gipfel lediglich:

„Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ, trifft sich aktuell in Kasachstan. Das Bündnis wurde im Jahr 2001 von China und Russland gegründet und soll die Zusammenarbeit und Sicherheit in der eurasischen Region stärken. Unter Experten gilt es mitunter auch als Front gegen den Westen.“

SOZ gegen den Westen, oder der Westen gegen den Rest der Welt?

Die Formulierung des Spiegel, „unter Experten gelte“ die SOZ „mitunter auch als Front gegen den Westen“, ist interessant. Das stimmt nämlich nicht. Die SOZ ist nicht gegen den Westen gerichtet, es ist der Westen, der gegen den Rest der Welt gerichtet ist. Und die Staaten der SOZ wehren sich dagegen.

Das kann man an deren Abschlusserklärung des aktuellen SOZ-Gipfels, der in Kasachstan stattgefunden hat, deutlich sehen. Ich werde am Ende dieses Artikels eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Erklärung übersetzen, die die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht hat.

Vorher will ich auf einige Punkte eingehen und sie erklären.